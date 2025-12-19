Вы прокатитесь по легендарной Кругобайкальской дороге на хивусе, почувствуете мощь и величие озера у берегов Листвянки.
Затем окажетесь среди завораживающих панорам Малого Моря
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем взять с собой удобную обувь и тёплую одежду.
Программа тура по дням
Знакомство с Иркутском, переезд в Листвянку, катание на хивусе вдоль КБЖД
Встретим вас в аэропорту и направимся на завтрак: шведский стол в отеле «Европа», «Ибис» или аналогичном месте подарит возможность насладиться разнообразием блюд. Затем начнётся знакомство с древним Иркутском, каждая улочка которого хранит историю.
Далее мы поедем в Листвянку — посёлок у самого Байкала, где простор застывшей глади раскроет перед вами всю свою красоту. После обеда, во время которого вы попробуете местную кухню, нас ждёт увлекательная прогулка по Кругобайкальской железной дороге на хивусе — судне на воздушной подушке. Вы услышите о её интересном прошлом, увидите уникальные тоннели и мосты, а за окнами будут сменяться панорамы Байкала.
Вечером мы вернёмся в Иркутск и разместимся в гостинице, где вы сможете отдохнуть и подготовиться к новому дню.
Малое Море Байкала, расслабление в бане
Позавтракав, отправимся к Малому Морю — одной из самых живописных частей Байкала, путь к которой сам станет отдельным приключением. Мы будем останавливаться в красивейших местах, чтобы сделать яркие фотографии, а за окнами будут сменяться степи, горы и безграничные сибирские просторы. По прибытии вы заселитесь в тёплый и уютный экоотель.
После обеда прогуляемся вдоль Малого Моря. Будем шаг за шагом открывать для себя сменяющиеся байкальские пейзажи: то каменные уступы, то спокойные бухты, то прозрачные льды.
Вечером — время расслабления. Нас ждёт ужин, приготовленный из местных продуктов, разговоры в приятной компании и баня с сибирским чаном и ароматными травами.
Северная часть Ольхона, мыс Хобой, пикник с ухой
После завтрака мы отправимся на легендарный Ольхон — сердце Байкала и остров, окутанный мифами и древними поверьями. Сегодня мы доберёмся до северной точки — мыса Хобой, известного скальными образованиями, таинственными гротами и фантастическими наплесками льда. Там вы рассмотрите резные узоры и полюбуетесь зеркальной гладью и бескрайней панорамой горизонта.
Мы устроим пикник на свежем воздухе с ароматной ухой, приготовленной на костре, и чаем из степных трав.
Вечером вас ждёт сытный ужин из свежих местных продуктов. Этот день станет одним из тех, что остаются в памяти навсегда — как воспоминание о встрече с настоящей сибирской стихией.
Панорамы Байкала, чайная пауза, возвращение в Иркутск
В этот день вас ждёт экскурсия «Панорамы Байкала», которая подарит новые ракурсы. Со смотровой площадки мы увидим грандиозный простор водоёма. Затем спустимся по ущелью Змеиное, где природа подарит ещё больше впечатлений: искристый лёд, каменные склоны, густую тишину зимнего леса.
Мы устроим чайную паузу с самоваром, ароматными травами и ледяной водой из самого Байкала. После традиционного обеда отправимся обратно в Иркутск и вновь разместимся в уже знакомом отеле. Вечер будет свободным: можно прогуляться по городу и посетить сувенирные лавки.
Завершение тура, отъезд
Ваше путешествие подходит к завершению. После спокойного утра и последних мгновений в Иркутске мы отправимся в аэропорт. Дорога станет временем, чтобы вспомнить самые яркие моменты поездки, сохранить в сердце атмосферу Байкала и — возможно — начать мечтать о следующем возвращении.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное проживание
|50 000 ₽
|1-местное проживание
|55 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание по программе (полный пансион, кроме указанных исключений)
- Транспортно-экскурсионное обслуживание
- Услуги профессиональных гидов
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Иркутска и обратно
- Питание вне программы
- Входные билеты - 4000 ₽
- Экологический сбор
- Баня
- Дополнительные услуги
- 1-местное проживание - 5000 ₽