Встретим вас в аэропорту и направимся на завтрак: шведский стол в отеле «Европа», «Ибис» или аналогичном месте подарит возможность насладиться разнообразием блюд. Затем начнётся знакомство с древним Иркутском, каждая улочка которого хранит историю.

Далее мы поедем в Листвянку — посёлок у самого Байкала, где простор застывшей глади раскроет перед вами всю свою красоту. После обеда, во время которого вы попробуете местную кухню, нас ждёт увлекательная прогулка по Кругобайкальской железной дороге на хивусе — судне на воздушной подушке. Вы услышите о её интересном прошлом, увидите уникальные тоннели и мосты, а за окнами будут сменяться панорамы Байкала.

Вечером мы вернёмся в Иркутск и разместимся в гостинице, где вы сможете отдохнуть и подготовиться к новому дню.