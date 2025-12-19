Мои заказы

Жемчужина Сибири в мини-группе: Листвянка и КБЖД, Малое Море и северная часть Ольхона

Покататься на хивусе, попробовать чай на озёрной воде и полюбоваться панорамами зимнего Байкала
В этом путешествии мы познакомим вас с древним Иркутском.

Вы прокатитесь по легендарной Кругобайкальской дороге на хивусе, почувствуете мощь и величие озера у берегов Листвянки.

Затем окажетесь среди завораживающих панорам Малого Моря
и отдохнёте в уютном экоотеле прямо на берегу.

Мы прогуляемся вдоль бухт, увидим переливы и узоры чистейшего льда, исследуем север Ольхона и мистический мыс Хобой, где гроты и ледяные наплески будто погружают в другой мир.

Вас ждут уха на костре, чай из трав, тишина, в которой слышно сердце Байкала, и захватывающие смотровые точки, откуда гладь кажется бесконечной.

А финальные виды Большого Байкала и путь через ущелье Змеиное станут тем аккордом, после которого невозможно не влюбиться в этот край.

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем взять с собой удобную обувь и тёплую одежду.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Иркутском, переезд в Листвянку, катание на хивусе вдоль КБЖД

Встретим вас в аэропорту и направимся на завтрак: шведский стол в отеле «Европа», «Ибис» или аналогичном месте подарит возможность насладиться разнообразием блюд. Затем начнётся знакомство с древним Иркутском, каждая улочка которого хранит историю.

Далее мы поедем в Листвянку — посёлок у самого Байкала, где простор застывшей глади раскроет перед вами всю свою красоту. После обеда, во время которого вы попробуете местную кухню, нас ждёт увлекательная прогулка по Кругобайкальской железной дороге на хивусе — судне на воздушной подушке. Вы услышите о её интересном прошлом, увидите уникальные тоннели и мосты, а за окнами будут сменяться панорамы Байкала.

Вечером мы вернёмся в Иркутск и разместимся в гостинице, где вы сможете отдохнуть и подготовиться к новому дню.

2 день

Малое Море Байкала, расслабление в бане

Позавтракав, отправимся к Малому Морю — одной из самых живописных частей Байкала, путь к которой сам станет отдельным приключением. Мы будем останавливаться в красивейших местах, чтобы сделать яркие фотографии, а за окнами будут сменяться степи, горы и безграничные сибирские просторы. По прибытии вы заселитесь в тёплый и уютный экоотель.

После обеда прогуляемся вдоль Малого Моря. Будем шаг за шагом открывать для себя сменяющиеся байкальские пейзажи: то каменные уступы, то спокойные бухты, то прозрачные льды.

Вечером — время расслабления. Нас ждёт ужин, приготовленный из местных продуктов, разговоры в приятной компании и баня с сибирским чаном и ароматными травами.

3 день

Северная часть Ольхона, мыс Хобой, пикник с ухой

После завтрака мы отправимся на легендарный Ольхон — сердце Байкала и остров, окутанный мифами и древними поверьями. Сегодня мы доберёмся до северной точки — мыса Хобой, известного скальными образованиями, таинственными гротами и фантастическими наплесками льда. Там вы рассмотрите резные узоры и полюбуетесь зеркальной гладью и бескрайней панорамой горизонта.

Мы устроим пикник на свежем воздухе с ароматной ухой, приготовленной на костре, и чаем из степных трав.

Вечером вас ждёт сытный ужин из свежих местных продуктов. Этот день станет одним из тех, что остаются в памяти навсегда — как воспоминание о встрече с настоящей сибирской стихией.

4 день

Панорамы Байкала, чайная пауза, возвращение в Иркутск

В этот день вас ждёт экскурсия «Панорамы Байкала», которая подарит новые ракурсы. Со смотровой площадки мы увидим грандиозный простор водоёма. Затем спустимся по ущелью Змеиное, где природа подарит ещё больше впечатлений: искристый лёд, каменные склоны, густую тишину зимнего леса.

Мы устроим чайную паузу с самоваром, ароматными травами и ледяной водой из самого Байкала. После традиционного обеда отправимся обратно в Иркутск и вновь разместимся в уже знакомом отеле. Вечер будет свободным: можно прогуляться по городу и посетить сувенирные лавки.

5 день

Завершение тура, отъезд

Ваше путешествие подходит к завершению. После спокойного утра и последних мгновений в Иркутске мы отправимся в аэропорт. Дорога станет временем, чтобы вспомнить самые яркие моменты поездки, сохранить в сердце атмосферу Байкала и — возможно — начать мечтать о следующем возвращении.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное проживание50 000 ₽
1-местное проживание55 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание по программе (полный пансион, кроме указанных исключений)
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание
  • Услуги профессиональных гидов
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Иркутска и обратно
  • Питание вне программы
  • Входные билеты - 4000 ₽
  • Экологический сбор
  • Баня
  • Дополнительные услуги
  • 1-местное проживание - 5000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, 14:00
Завершение: Иркутск, 12:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 13 туристов
Уже не первый год мы радуем наших путешественников уникальными продуктами. Каждый тур — это не просто маршрут, а интереснейшее приключение и увлекательная история, наполненная удивительными моментами, и мы гордимся тем,
что можем предложить нечто особенное! У нас нет «дежурного меню»: мы создаем предложения, которые соответствуют вашим желаниям, и не заставляем вас переплачивать. Мы предлагаем туры для коротких, сильных и ярких авантюр!

