В Листвянку из Иркутска на выходные: Байкал, КБЖД и погружение в культуру

Увидеть знаменитую железную дорогу, полюбоваться просторами великого озера и посетить музей «Тальцы»
Откройте для себя Байкал с двух сторон — культурной и природной.

Всего за выходные вы познакомитесь с бытом и архитектурой коренных народов Прибайкалья в музее «Тальцы», прогуляетесь по прибрежной Листвянке, где
сможете выбрать развлечения на свой вкус, и отправитесь к Кругобайкальской железной дороге, одному из самых известных инженерных объектов России.

Проедем на катере или хивусе вдоль её маршрута до мыса Половинный и вдоволь насладимся просторами и пейзажами Байкала.

Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Организационные детали

Рекомендуемые вещи: удобная обувь и тёплые носки, тёплая куртка и брюки, свитер или толстовка, шапка или другой головной убор, купальные принадлежности (летом), солнцезащитные очки, крем.

Питание. Включены завтрак и обед во 2-й день. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Легковое авто класса «стандарт», а также катер или хивус (зимой).

Возраст участников. 5+.

Уровень сложности. Минимальный. Большая часть проходит на автомобиле. В программе есть недлительные лёгкие прогулки.

Тур можно провести только для вашей компании в любые удобные даты в период с 15.06 по 15.09 и с 15.02 по 20.03.

Программа тура по дням

1 день

Культурное погружение в музее «Тальцы» и досуг на ваш выбор в Листвянке

Встреча участников пройдёт в Иркутске, откуда мы отправимся в сторону Листвянки.

Первая остановка — архитектурно-этнографический музей «Тальцы». Это уникальный комплекс под открытым небом, где вы познакомитесь с традиционным укладом жизни и культурой народов, издавна населявших Прибайкалье. Мы прогуляемся по просторной территории, среди старинных построек и аутентичных усадеб.

Далее нас ждёт переезд в Листвянку, посёлок у берега Байкала. По прибытии разместимся в гостинице.

Оставшееся время дня будет свободным. При желании вы сможете заглянуть в нерпинарий, где обитают байкальские нерпы, прогуляться по местному рынку деликатесов и сувениров, а также подняться на обзорную площадку «Камень Черского», откуда открывается живописный вид на исток Ангары и Байкал.

Питание в этот день не входит в стоимость. Продолжительность маршрута — около 3 часов.

Культурное погружение в музее «Тальцы» и досуг на ваш выбор в Листвянке
2 день

КБЖД, обед на природе и возвращение в Иркутск

Утром начнётся экскурсия по одному из самых известных инженерных объектов России — Кругобайкальской железной дороге. Мы отправимся вдоль её маршрута до мыса Половинный. Летом путешествие проходит на скоростном катере, а зимой — на судне на воздушной подушке (хивусе).

КБЖД заслуженно считается выдающимся памятником инженерной мысли: здесь расположено множество тоннелей, арочных мостов, каменных галерей и виадуков, построенных на сложнейших участках байкальского берега. Во время экскурсии будут остановки на берегу и короткие пешие прогулки по наиболее интересным местам. Обед-пикник устроим на природе.

После экскурсии возвращаемся в Иркутск. Время в пути займёт около часа, прибытие в город — во второй половине дня. Обратите внимание: маршрут может измениться в зависимости от погодных условий.

Питание в этот день включает завтрак и обед. Общая продолжительность — около 6 часов.

КБЖД, обед на природе и возвращение в Иркутск

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет26 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтрак и обед
  • Все переезды по программе
  • Экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
  • Билеты до Иркутска и обратно в ваш город
  • Остальное питание
  • 1-местное размещение - доплата 4000 ₽ за тур
  • Дополнительные развлечения (по желанию)
  • Стоимость тура зависит от размещения:
  • 26 500 ₽ - «эконом» (удобства на этаже), доплата за 1-местное проживание - 12 000 ₽
  • 31 500 ₽ - «стандарт» (удобства в номере), доплата за 1-местное проживание - 16 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, встреча в промежуток между 9:00 и 15:00, точное время по договорённости
Завершение: Иркутск, после 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваш гид в Иркутске
Провела экскурсии для 12 туристов
Байкал великолепен! И мы знаем о нем всё. Мы успешно организовываем туры на Байкал и в Аршан с 2005 года. Сотрудничаем только с профессионалами высокого уровня в каждой сфере. Наши
гостиницы отвечают всем современным требованиям комфорта, но мы не ограничиваемся только ими. Наш опыт позволяет составлять туры по всему Байкалу и Саянам с учётом пожеланий путешественников. Рады предложить своим гостям как индивидуальный VIP-отдых (лучшие отели, быстроходные яхты, автомобили премиум-класса), так и бюджетные групповые туры. До встречи на Байкале!

Задать вопрос

