Встреча участников пройдёт в Иркутске, откуда мы отправимся в сторону Листвянки.

Первая остановка — архитектурно-этнографический музей «Тальцы». Это уникальный комплекс под открытым небом, где вы познакомитесь с традиционным укладом жизни и культурой народов, издавна населявших Прибайкалье. Мы прогуляемся по просторной территории, среди старинных построек и аутентичных усадеб.

Далее нас ждёт переезд в Листвянку, посёлок у берега Байкала. По прибытии разместимся в гостинице.

Оставшееся время дня будет свободным. При желании вы сможете заглянуть в нерпинарий, где обитают байкальские нерпы, прогуляться по местному рынку деликатесов и сувениров, а также подняться на обзорную площадку «Камень Черского», откуда открывается живописный вид на исток Ангары и Байкал.

Питание в этот день не входит в стоимость. Продолжительность маршрута — около 3 часов.