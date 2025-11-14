Всего за выходные вы познакомитесь с бытом и архитектурой коренных народов Прибайкалья в музее «Тальцы», прогуляетесь по прибрежной Листвянке, где
Организационные детали
Рекомендуемые вещи: удобная обувь и тёплые носки, тёплая куртка и брюки, свитер или толстовка, шапка или другой головной убор, купальные принадлежности (летом), солнцезащитные очки, крем.
Питание. Включены завтрак и обед во 2-й день. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Легковое авто класса «стандарт», а также катер или хивус (зимой).
Возраст участников. 5+.
Уровень сложности. Минимальный. Большая часть проходит на автомобиле. В программе есть недлительные лёгкие прогулки.
Тур можно провести только для вашей компании в любые удобные даты в период с 15.06 по 15.09 и с 15.02 по 20.03.
Культурное погружение в музее «Тальцы» и досуг на ваш выбор в Листвянке
Встреча участников пройдёт в Иркутске, откуда мы отправимся в сторону Листвянки.
Первая остановка — архитектурно-этнографический музей «Тальцы». Это уникальный комплекс под открытым небом, где вы познакомитесь с традиционным укладом жизни и культурой народов, издавна населявших Прибайкалье. Мы прогуляемся по просторной территории, среди старинных построек и аутентичных усадеб.
Далее нас ждёт переезд в Листвянку, посёлок у берега Байкала. По прибытии разместимся в гостинице.
Оставшееся время дня будет свободным. При желании вы сможете заглянуть в нерпинарий, где обитают байкальские нерпы, прогуляться по местному рынку деликатесов и сувениров, а также подняться на обзорную площадку «Камень Черского», откуда открывается живописный вид на исток Ангары и Байкал.
Питание в этот день не входит в стоимость. Продолжительность маршрута — около 3 часов.
КБЖД, обед на природе и возвращение в Иркутск
Утром начнётся экскурсия по одному из самых известных инженерных объектов России — Кругобайкальской железной дороге. Мы отправимся вдоль её маршрута до мыса Половинный. Летом путешествие проходит на скоростном катере, а зимой — на судне на воздушной подушке (хивусе).
КБЖД заслуженно считается выдающимся памятником инженерной мысли: здесь расположено множество тоннелей, арочных мостов, каменных галерей и виадуков, построенных на сложнейших участках байкальского берега. Во время экскурсии будут остановки на берегу и короткие пешие прогулки по наиболее интересным местам. Обед-пикник устроим на природе.
После экскурсии возвращаемся в Иркутск. Время в пути займёт около часа, прибытие в город — во второй половине дня. Обратите внимание: маршрут может измениться в зависимости от погодных условий.
Питание в этот день включает завтрак и обед. Общая продолжительность — около 6 часов.
Стоимость экскурсии
|Стандартный билет
|26 500 ₽
Что включено
- Проживание
- Завтрак и обед
- Все переезды по программе
- Экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
- Билеты до Иркутска и обратно в ваш город
- Остальное питание
- 1-местное размещение - доплата 4000 ₽ за тур
- Дополнительные развлечения (по желанию)
- Стоимость тура зависит от размещения:
- 26 500 ₽ - «эконом» (удобства на этаже), доплата за 1-местное проживание - 12 000 ₽
- 31 500 ₽ - «стандарт» (удобства в номере), доплата за 1-местное проживание - 16 000 ₽