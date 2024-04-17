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Авторский тур
2 дня
Кругобайкальская железная дорога
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
«Еще с царских времен здесь зародились небольшие поселки, и память об истории Кругобайкальской железной дороги хранится жителями по сей день»
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
10 800₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Байкальский странник. Экскурсии по КБЖД и отдых на Ольхоне
Начало: г. Иркутск
«Рано утром отправляемся на экскурсию «Кругобайкальская железная дорога»»
12 июня в 10:00
26 июня в 10:00
от 66 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Побережье Байкала: КБЖД, целебные источники Аршана и встреча с шаманом
Начало: г. Иркутск
«Отсюда начинается переезд на специальном туристическом поезде по Кругобайкальской железной дороге – «Золотой пряжке Транссиба», потрясающего инженерного и архитектурного памятника начала 20 века»
22 июня в 10:00
20 июля в 10:00
91 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Май на Байкале. Листвянка, КБЖД, Аршан, Ольхон
Начало: Иркутск
«Во время экскурсии поезд будет совершать остановки в интересных местах Кругобайкальской железной дороги»
от 65 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Байкальский экспресс: Листвянка, Ольхон, Аршан и «золотая пряжка» Транссиба
Увидеть нерп, отдохнуть на Сарайском пляже и погулять по тоннелям Кругобайкальской железной дороги
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00-08:30.Ж. - д. вокзал Ирку...
«Посетите Кругобайкальскую железную дорогу и насладитесь потрясающими видами вокруг неё»
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
38 890₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Тажеранские степи, мысы Ольхона и Кругобайкальская железная дорога
Прокатиться на катере по Малому морю и исследовать живописные мысы Хобой, Харанцы и Три Брата
Начало: Иркутск, аэропорт, 09:30
«Это путешествие охватывает самые красивые места Байкала: сначала отправимся в Листвянку к истоку Ангары, затем прокатимся на катере по маршруту Кругобайкальской железной дороги и осмотрим старинные мосты и акведуки»
10 июня в 09:30
13 июня в 09:30
89 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Мини-тур по Байкалу и окрестностям: Листвянка и Кругобайкальская железная дорога
Полюбоваться истоком Ангары, погулять у КБЖД и познакомиться с историей озера
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00-08:30.Ж. - д. вокзал Ирку...
«Позавтракав, отправляемся на водную прогулку к Кругобайкальской железной дороге»
22 июня в 08:00
29 июня в 08:00
26 520₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААся17 апреля 2024Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
- ИИрина14 апреля 2024Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.
- ММарина5 апреля 2024Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!
- ЮЮрий25 марта 2024Визитные карточки Байкала: Листвянка, КБЖД, ОльхонВсе было идеально организовано, без сбоев и задержек.
- ИИрина15 марта 2024Визитные карточки Байкала: Листвянка, КБЖД, ОльхонОрганизаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общения.
- ООльга9 марта 2024Визитные карточки Байкала: Листвянка, КБЖД, ОльхонХорошая организация: - начиная с помощи в оформлении документов, приобретении авиабилетов, консультаций по телефону, в социальных сетях; - встреча участников и в
- ИИрина10 октября 2023Качественная организация туров. Внимательное отношение к туристам и великолепные маршруты. Спасибо за все!
- ТТамара5 сентября 2023Практически все лето выбирались на туры с БайкалПро! Посетили Аршан, водопады, КБЖД и ещё в несколько туров. Везде продуманная программа, классная команда, куча активностей для взрослых и детей, мы в восторге! Надышались чистым воздухом, получили массу положительных эмоций ♥🙏
- ААлексей29 августа 2023Тур был супер, гид Ирина хорошо эрудированная девушка отвечала на всё вопросы даже если её ставили в тупик. Советую данный тур не пожалеете. В Ольхон влюбились всё участники тура с 20.08.2023 по 26.08.2023.
- ВВиктория17 августа 2023Очень интересный тур. Хочется приехать еще раз.
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Экскурсии по КБЖД»
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