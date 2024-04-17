Туры по КБЖД

Найдено 7 туров в категории «Экскурсии по КБЖД» в Иркутске, цены от 10 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кругобайкальская железная дорога
🚶 Пешая
🚉 На поезде
Авторский тур
2 дня
2 отзыва
Кругобайкальская железная дорога
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
«Еще с царских времен здесь зародились небольшие поселки, и память об истории Кругобайкальской железной дороги хранится жителями по сей день»
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
10 800 за человека
Байкальский странник. Экскурсии по КБЖД и отдых на Ольхоне
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Байкальский странник. Экскурсии по КБЖД и отдых на Ольхоне
Начало: г. Иркутск
«Рано утром отправляемся на экскурсию «Кругобайкальская железная дорога»»
12 июня в 10:00
26 июня в 10:00
от 66 900 за человека
Побережье Байкала: КБЖД, целебные источники Аршана и встреча с шаманом
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Побережье Байкала: КБЖД, целебные источники Аршана и встреча с шаманом
Начало: г. Иркутск
«Отсюда начинается переезд на специальном туристическом поезде по Кругобайкальской железной дороге – «Золотой пряжке Транссиба», потрясающего инженерного и архитектурного памятника начала 20 века»
22 июня в 10:00
20 июля в 10:00
91 000 за человека
Май на Байкале. Листвянка, КБЖД, Аршан, Ольхон
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Май на Байкале. Листвянка, КБЖД, Аршан, Ольхон
Начало: Иркутск
«Во время экскурсии поезд будет совершать остановки в интересных местах Кругобайкальской железной дороги»
от 65 000 за человека
Байкальский экспресс: Листвянка, Ольхон, Аршан и «золотая пряжка» Транссиба
🚉 На поезде
Авторский тур
4 дня
Байкальский экспресс: Листвянка, Ольхон, Аршан и «золотая пряжка» Транссиба
Увидеть нерп, отдохнуть на Сарайском пляже и погулять по тоннелям Кругобайкальской железной дороги
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00-08:30.Ж. - д. вокзал Ирку...
«Посетите Кругобайкальскую железную дорогу и насладитесь потрясающими видами вокруг неё»
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
38 890 за человека
Тажеранские степи, мысы Ольхона и Кругобайкальская железная дорога
🚗 На машине
🚤 На катере
🚉 На поезде
Авторский тур
6 дней
Тажеранские степи, мысы Ольхона и Кругобайкальская железная дорога
Прокатиться на катере по Малому морю и исследовать живописные мысы Хобой, Харанцы и Три Брата
Начало: Иркутск, аэропорт, 09:30
«Это путешествие охватывает самые красивые места Байкала: сначала отправимся в Листвянку к истоку Ангары, затем прокатимся на катере по маршруту Кругобайкальской железной дороги и осмотрим старинные мосты и акведуки»
10 июня в 09:30
13 июня в 09:30
89 000 за человека
Мини-тур по Байкалу и окрестностям: Листвянка и Кругобайкальская железная дорога
🚉 На поезде
Авторский тур
3 дня
Мини-тур по Байкалу и окрестностям: Листвянка и Кругобайкальская железная дорога
Полюбоваться истоком Ангары, погулять у КБЖД и познакомиться с историей озера
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00-08:30.Ж. - д. вокзал Ирку...
«Позавтракав, отправляемся на водную прогулку к Кругобайкальской железной дороге»
22 июня в 08:00
29 июня в 08:00
26 520 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Ася
    17 апреля 2024
    Май на Байкале. Листвянка, КБЖД, Аршан, Ольхон
    Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
    Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
  • И
    Ирина
    14 апреля 2024
    Май на Байкале. Листвянка, КБЖД, Аршан, Ольхон
    Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.
    Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды
  • М
    Марина
    5 апреля 2024
    Май на Байкале. Листвянка, КБЖД, Аршан, Ольхон
    Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!
    Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!
  • Ю
    Юрий
    25 марта 2024
    Визитные карточки Байкала: Листвянка, КБЖД, Ольхон
    Все было идеально организовано, без сбоев и задержек.
  • И
    Ирина
    15 марта 2024
    Визитные карточки Байкала: Листвянка, КБЖД, Ольхон
    Организаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общения.
    Организаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общенияОрганизаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общенияОрганизаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общенияОрганизаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общения
  • О
    Ольга
    9 марта 2024
    Визитные карточки Байкала: Листвянка, КБЖД, Ольхон
    Хорошая организация: - начиная с помощи в оформлении документов, приобретении авиабилетов, консультаций по телефону, в социальных сетях; - встреча участников и в
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    аэропорту и в местах ночёвки тех, кто прилетел заранее; - трансфер на комфортабельном транспорте; - ежедневная работа гида. Вера рассказывала про тайны Байкала, " гоняла" как маленьких детей. Ведь самый главный минус ВСЕХ организованных экскурсий - это временные ограничения (15 - 30 минут на осмотр объекта и фото). КАК!!! КАК??? Успеть собрать в себя всю красоту ледяного Байкала, когда замираешь от увиденного великолепия, просто превращаешься в столб от потрясения… а еще фото, да еще поделиться впечатлениями, показать удачный ракурс для съёмки, спеть песню, станцевать Йохор…. Здесь нужно доработать организаторам тура, чтобы выделять побольше времени на стоянки на знаковых местах; - размещение на т/ б " Чара" - все замечательно. - хивусы и " буханки", развозившие нас по объектам, все работало чётко, слаженно. Спасибо всем, кто принимал нас, встречал, кормил, рассказывал, возил и т. п. и т. д!! За Вашу слаженную работу, обеспечившую мне отличный отдых!!

  • И
    Ирина
    10 октября 2023
    Кругобайкальская железная дорога
    Качественная организация туров. Внимательное отношение к туристам и великолепные маршруты. Спасибо за все!
  • Т
    Тамара
    5 сентября 2023
    Кругобайкальская железная дорога
    Практически все лето выбирались на туры с БайкалПро! Посетили Аршан, водопады, КБЖД и ещё в несколько туров. Везде продуманная программа, классная команда, куча активностей для взрослых и детей, мы в восторге! Надышались чистым воздухом, получили массу положительных эмоций ♥🙏
  • А
    Алексей
    29 августа 2023
    Байкальский странник. Экскурсии по КБЖД и отдых на Ольхоне
    Тур был супер, гид Ирина хорошо эрудированная девушка отвечала на всё вопросы даже если её ставили в тупик. Советую данный тур не пожалеете. В Ольхон влюбились всё участники тура с 20.08.2023 по 26.08.2023.
  • В
    Виктория
    17 августа 2023
    Байкальский странник. Экскурсии по КБЖД и отдых на Ольхоне
    Очень интересный тур. Хочется приехать еще раз.

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Экскурсии по КБЖД»

Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 7
  1. Кругобайкальская железная дорога
  2. Байкальский странник. Экскурсии по КБЖД и отдых на Ольхоне
  3. Побережье Байкала: КБЖД, целебные источники Аршана и встреча с шаманом
  4. Май на Байкале. Листвянка, КБЖД, Аршан, Ольхон
  5. Байкальский экспресс: Листвянка, Ольхон, Аршан и «золотая пряжка» Транссиба
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Тальцы
  5. Тункинская долина
  6. Набережная
  7. Озеро Байкал
  8. Тажеранские степи
  9. Сад камней
  10. Краеведческий музей
Сколько стоит тур в Иркутске в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Экскурсии по КБЖД" можно забронировать 7 авторских туров от 10 800 до 91 000. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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