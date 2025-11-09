Мои заказы

Зима на Ольхоне. Байкал

Зимний Ольхон – это заснеженные пляжи, ледовые поля, хрустальные гроты и величественные скалы, окружённые прозрачными льдинами.

В этом туре вы сможете насладиться отдыхом на самом знаменитом острове Байкала, неторопливо исследуя его заповедные уголки.
Ближайшие даты:
2
янв5
янв9
янв16
янв23
янв30
янв2
фев

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Дорога на Ольхон

Приветствуем вас на сибирской земле!

Сбор группы в аэропорту города Иркутска до 9:30 (при необходимости мы заберем вас из гостиницы).

Сегодня вам предстоит проделать долгий путь, и его финальной точкой станет остров Ольхон.

Самый большой остров в Байкале можно назвать сакральным центром озера.

На его территории сконцентрировано огромное количество интересных природных объектов и местных святынь.

По прибытии в пос. МРС вы переправитесь на остров и продолжите путь до Хужира – посёлка, находящегося в самом центре Ольхона.

Здесь вы разместитесь в гостинице, которая станет вашим перевалочным пунктом на ближайшие четыре ночи.

Вечер предлагаем посвятить прогулке с скале Шаманке, которая считается "визитной карточкой" Байкала.

Наполнившись впечатлениями, мы вернёмся в гостиницу, где нас будет ждать горячий ужин и уютный номер, где так приятно отдохнуть после дня, полного приключений.

Питание включено: ужин.

2 день

Экскурсия по северной части Ольхона

Сразу после завтрака вас ждёт автомобильная экскурсия по северным мысам Ольхона.

Эта часть острова интересна своими легендарными скалами, каждая из которых обладает своим живым,"человеческим" обликом.

Не зря они носят одушевлённые названия: Три Брата, Дева, Богатырь.

А зимой северный Ольхон – это ещё и галерея всевозможных ледовых явлений.

Сегодня вам будет презентована настоящая коллекция разновидностей байкальского льда.

Потрясающие гроты, сказочное убранство который соткано из тысяч сосулек разных форм и размеров, живописные наплески, застывшие на вековых скалах, неприступные торосы, в гранях которых играют солнечные лучи, и ледовые поля, сквозь которые видна зелень байкальских глубин.

Лёд, по которому хочется прокатиться на коньках, лёд, который сам подсказывает идеи для невероятных фото, лёд, который хочется обнять и забрать с собой на память – мы гарантируем, что воспоминания об этом дне надолго поселятся в вашем сердце.

Уставшие и счастливые, вы вернётесь в гостиницу, где вас будет ждать горячий ужин.

Питание включено: завтрак, обед-пикник, ужин.

3 день

Свободный день

Ещё один день на острове – и он полностью в вашем распоряжении.

Вы можете пройтись по Сарайскому пляжу, прогуляться к священной скале Шаманке или покататься на коньках по прозрачному льду, окружающему остров.

Любителям более насыщенного отдыха предлагаем присоединиться к ледовой экскурсии по островам Малого Моря (за доп. плату).

Вы посетите остров Огой и буддийскую Ступу Просветления, полюбуетесь на уютные бухты, неприступные скалы, покрытые ледовыми наплесками, и пятачки чистого льда, в которых отражается байкальское небо.

Питание включено: завтрак, ужин.

4 день

Свободный день

Сегодня вы сами планируете свой отдых.

Вы можете отправиться в конную прогулку и изучить близлежащие бухты или запланировать путешествие по южному Ольхону (за доп. плату).

Юг острова – это преимущественно степные пейзажи, на фоне которых возвышаются скалы-великаны.

Во время экскурсии вы посетите скальный комплекс Трезубец, напоминающий по очертаниям средневековый замок, заросший зелёным лишайником, и заедете в уютную бухту, где можно увидеть волшебный "пузырьковый лёд".

Питание включено: завтрак, ужин.

5 день

Отъезд

Ваше байкальское путешествие подходит к концу.

После завтрака вас ждёт трансфер в г. Иркутск

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеДвухместноеОдноместное
Эконом (удобства на этаже)54 80066 000
Стандарт (удобства в номере)60 00073 000

Подселение не предусматривается.

Варианты проживания

Гостиница «Набаймар» (эконом) или аналогичная

4 ночи

Расположена в поселке Хужир, на острове Ольхон, рядом с мысом Татайским. К размещению предлагаются номера различной вместимости. Среди удобств плазменный телевизор, место для хранения вещей, санузел с душем на этаже. Доступен бесплатный Wi-Fi в столовой. Гостей обеспечивают полотенцами и постельным бельем. В уютной столовой подают блюда домашней кухни по приемлемым ценам из продуктов местного производства.

Гостиница «Адмирал» (стандарт) или аналогичная

4 ночи

Усадьба Адмирал радушно встречает новых гостей в Хужире, в 10 минутах ходьбы от озера Байкал. Усадьба располагает 44 комфортабельными номерами, часть из которых работает в летний период, часть - в зимний. В определенные часы сервируется завтрак и ужин. За отдельную плату гости могут приобрести на обед блюда местной кухни.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер Иркутск - Хужир (о. Ольхон) - Иркутск (рейсовый микроавтобус)
  • Размещение в гостиницах
  • Экскурсия по северным мысам Ольхона
  • Питание по программе
  • Рекреационные сборы нац. парков
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Иркутска и обратно
  • Питание в кафе, не включенное в программу
  • Переправа МРС - Ольхон - МРС на хивусе (600 руб/чел в одну сторону) до открытия ледовой дороги
  • Гостиница в Иркутске
  • Сопровождение гидом
  • Дополнительные экскурсии и развлечения в 3,4 дни тура
Место начала и завершения?
Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • обязательно: паспорт и полис ОМС;
  • обувь. Традиционная сибирская обувь - это унты и валенки. Если у вас нет валенок и унтов, рекомендуем воспользоваться современными аналогами. Качественную спортивную обувь для зимы делают компании Salomon, Sorel, Meindl. Основные качества, которыми должны обладать зимние ботинки - это наличие хорошего синтетического утеплителя, подошва с неглубоким протектором и из «мягкой» резины (для того чтобы не скользила), наличие мембран, износостойкость;
  • шапка и варежки. Шапки лучше брать синтетические с непродуваемыми мембранами (Windstopper, Windbloc). Желательно, чтобы была защита ушей. Перчатки и варежки. Начнем с того, что их нужно брать 3 комплекта, т. к. они могут порваться, промокнуть и. т. д. Перчатки лучше брать из синтетических тканей. Хороший вариант, это тонкие перчатки из флиса или Polartec (для того, чтобы фотографировать) и краги из непромокаемых материалов (краги – это большие варежки из плотного капрона). В запас можно взять и шерстяные варежки;
  • термобелье. Для зимних и весенних туров по Байкалу рекомендуем вам брать зимнее термобелье из флиса или Polartec. Посмотрите термобелье компаний Guahoo, Red Fox, Virus, Bask, Sivera;
  • солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20). Весной на Байкале очень яркое солнце;
  • солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
  • самонагревающиеся одноразовые грелки (есть варианты для рук, ног и тела);
  • треккинговые зимние носки, а также шерстяные носки;
  • зимние перчатки (желательно с запасной парой);
  • купальные принадлежности (если вы собираетесь в баню или на горячие источники);
  • личную аптечку (если у вас есть какие-нибудь специфичные заболевания);
  • фото- и видеоаппаратуру (не помешают запасные аккумуляторы);
  • наличные для дополнительных расходов (в некоторых локациях на Байкале могут возникнуть проблемы с банкоматами и безналичной оплатой).

А ещё могут пригодиться: маленький рюкзак для однодневных экскурсий, герметичная упаковка для документов.

Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие потребуются документы для оформления тура?
  • скан паспорта с пропиской на того, с кем будет заключатся договор;
  • на остальных участников ФИО, дата рождения, город проживания.
Какая погода на Байкале зимой?

Если вы отправляетесь в зимний тур на Байкал или на отдых весной, вы должны хорошо экипироваться! Средние температуры января минус 21°С. Сильные морозы, до –35° обычно выпадают на январь и февраль. В первой половине января, в южной части, озеро начинает «вставать», то есть замерзать. Температуры могут упасть до -35. Однако после замерзания озера температуры стабилизируются и, как правило, не опускаются днем ниже -25°С.

Байкал замерзает очень долго. Первый лед образуется в начале ноября в небольших заливах и бухтах, а примерно к началу января замерзает пролив Малое море. Все озеро покрывается льдом только к концу января, поэтому сезон байкальского льда короткий: с начала февраля и до конца марта.

Такой лед, как многие видели в интернете, есть не везде. Это связано с тем, что Байкал огромный (больше площади Бельгии) и микроклимат на нем везде разный. «Тот самый» красивый лед образуется вдоль западного берега, примерно от острова Ольхон до поселка Листвянка. Ни южнее, ни севернее лед не гарантирован.

Есть ли скидки в туре?
  • Скидка для пенсионеров и инвалидов – 5%
  • Скидка для детей до 12 лет включительно – 10%
  • Дети до 5 лет – бесплатно без предоставления питания и спального места (с питанием и спальным местом так же 10% скидка)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Иркутска

