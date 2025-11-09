1 день

Встреча. Дорога на Ольхон

Приветствуем вас на сибирской земле!

Сбор группы в аэропорту города Иркутска до 9:30 (при необходимости мы заберем вас из гостиницы).

Сегодня вам предстоит проделать долгий путь, и его финальной точкой станет остров Ольхон.

Самый большой остров в Байкале можно назвать сакральным центром озера.

На его территории сконцентрировано огромное количество интересных природных объектов и местных святынь.

По прибытии в пос. МРС вы переправитесь на остров и продолжите путь до Хужира – посёлка, находящегося в самом центре Ольхона.

Здесь вы разместитесь в гостинице, которая станет вашим перевалочным пунктом на ближайшие четыре ночи.

Вечер предлагаем посвятить прогулке с скале Шаманке, которая считается "визитной карточкой" Байкала.

Наполнившись впечатлениями, мы вернёмся в гостиницу, где нас будет ждать горячий ужин и уютный номер, где так приятно отдохнуть после дня, полного приключений.

Питание включено: ужин.

