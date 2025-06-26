1 день

Встреча. Музей "Тальцы". Музей Байкала. Обзорная площадка "Камень Черского"

Сбор группы в аэропорту или на ж/д вокзале в 9:00 (если вы прибываете в Иркутск заранее, мы заберем вас из гостиницы).

Переместившись в комфортный трансфер, мы отправляемся в путешествие по уникальным музеям Прибайкалья.

Для начала мы посетим архитектурно-этнографический музей "Тальцы".

Музейный комплекс под открытым небом предлагает посетителям настоящее путешествие в прошлое.

На его территории восстановлено несколько исторических зон, рассказывающих об освоении и развитии Сибири.

Где еще у вас будет возможность прогуляться по заснеженному волостному селу, зайти в деревянный острог XVII века, побывать на уроке в церковно-приходской школе, заглянуть в эвенкийское охотничье зимовьё и в традиционную бурятскую юрту.

После экскурсии мы зайдём в трактир, где вас будет ждать горячий обед из блюд сибирской кухни.

А после обеда предлагаем вам прогуляться по центральной улице музея и изучить ассортимент сувенирных лавок, среди которого можно встретить работы местных мастеров, изделия из бересты и байкальских самоцветов, натуральную косметику из сибирских трав и необычные угощения из мёда, кедрового ореха и таёжных ягод.

Проникнувшись вдохновляющей атмосферой "Тальцов", мы двигаемся в сторону Байкала.

И следующая точка на нашем пути – Байкальский лимнологический музей.

Его экспозиция полностью посвящена Байкалу.

Здесь вы узнаете, при каких обстоятельствах возникло самое глубокое озеро планеты, как устроена его экосистема, какие тайны хранят его воды, кто обитает в озере и на его берегах.

Ответ на последний вопрос будет наглядным, ведь экскурсия завершится в зале аквариумов, где вы увидите знаменитого омуля и сига, гордого байкальского осетра и очаровательных нерп, которые не прочь пообщаться с посетителями музея.

Завершится наш экскурсионный день шикарным видом на Байкал и исток Ангары с обзорной площадки "Камень Черского".

Подъёмник доставит нас на вершину, с которой можно наблюдать одну из самых красивых байкальских панорам.

А после вас ждёт заселение в гостиницу на берегу Байкала.

Свободное время рекомендуем потратить на прогулку по рыбному рынку и сувенирным магазинам.

Питание включено: обед.