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Зимний Байкал: от Ольхона до Аршана

В этом путешествии вы отправитесь на западное и южное побережье Байкала, увидите легендарный сказочный лед и "живые" скалы Ольхона, насладитесь целебным горным воздухом Тункинской долины, а также узнаете об интересной и захватывающей истории столицы Сибири. 5 дней, 3 популярных туристических объекта, 6 экскурсий и целая коллекция живописных локаций!
5
3 отзыва
Зимний Байкал: от Ольхона до Аршана
Зимний Байкал: от Ольхона до Аршана
Зимний Байкал: от Ольхона до Аршана
Ближайшие даты:
3
янв7
янв14
янв24
янв28
янв31
янв4
фев

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Музей "Тальцы". Музей Байкала. Обзорная площадка "Камень Черского"

Сбор группы в аэропорту или на ж/д вокзале в 9:00 (если вы прибываете в Иркутск заранее, мы заберем вас из гостиницы).

Переместившись в комфортный трансфер, мы отправляемся в путешествие по уникальным музеям Прибайкалья.

Для начала мы посетим архитектурно-этнографический музей "Тальцы".

Музейный комплекс под открытым небом предлагает посетителям настоящее путешествие в прошлое.

На его территории восстановлено несколько исторических зон, рассказывающих об освоении и развитии Сибири.

Где еще у вас будет возможность прогуляться по заснеженному волостному селу, зайти в деревянный острог XVII века, побывать на уроке в церковно-приходской школе, заглянуть в эвенкийское охотничье зимовьё и в традиционную бурятскую юрту.

После экскурсии мы зайдём в трактир, где вас будет ждать горячий обед из блюд сибирской кухни.

А после обеда предлагаем вам прогуляться по центральной улице музея и изучить ассортимент сувенирных лавок, среди которого можно встретить работы местных мастеров, изделия из бересты и байкальских самоцветов, натуральную косметику из сибирских трав и необычные угощения из мёда, кедрового ореха и таёжных ягод.

Проникнувшись вдохновляющей атмосферой "Тальцов", мы двигаемся в сторону Байкала.

И следующая точка на нашем пути – Байкальский лимнологический музей.

Его экспозиция полностью посвящена Байкалу.

Здесь вы узнаете, при каких обстоятельствах возникло самое глубокое озеро планеты, как устроена его экосистема, какие тайны хранят его воды, кто обитает в озере и на его берегах.

Ответ на последний вопрос будет наглядным, ведь экскурсия завершится в зале аквариумов, где вы увидите знаменитого омуля и сига, гордого байкальского осетра и очаровательных нерп, которые не прочь пообщаться с посетителями музея.

Завершится наш экскурсионный день шикарным видом на Байкал и исток Ангары с обзорной площадки "Камень Черского".

Подъёмник доставит нас на вершину, с которой можно наблюдать одну из самых красивых байкальских панорам.

А после вас ждёт заселение в гостиницу на берегу Байкала.

Свободное время рекомендуем потратить на прогулку по рыбному рынку и сувенирным магазинам.

Питание включено: обед.

Встреча. Музей "Тальцы". Музей Байкала. Обзорная площадка "Камень Черского"Встреча. Музей "Тальцы". Музей Байкала. Обзорная площадка "Камень Черского"Встреча. Музей "Тальцы". Музей Байкала. Обзорная площадка "Камень Черского"Встреча. Музей "Тальцы". Музей Байкала. Обзорная площадка "Камень Черского"Встреча. Музей "Тальцы". Музей Байкала. Обзорная площадка "Камень Черского"
2 день

Путешествие в Аршан

Позавтракав в гостинице, мы снова отправляемся в путь.

На этот раз мы держим курс на южный Байкал.

Дорога тянется по живописному горному серпантину и постепенно выходит к просторам Тункинской долины.

Местные пейзажи во многом напоминают альпийские, поэтому Саянские горы местные называют"Сибирской Швейцарией".

Снежные шапки байкальских гор – гольцов будут сопровождать нас сегодня весь день, радуя своими неповторимыми видами.

Поселок Аршан, который станет конечной точкой нашего пути сегодня, расположен в предгорьях Восточных Саян.

Он по праву заслужил звание одной из байкальских здравниц благодаря уникальному целебному климату и огромному количеству минеральных источников, бьющих из-под земли.

На территории поселка работает два курорта.

Прибыв на место, мы остановимся на обед в бурятском кафе (не включено в стоимость), а после отправимся в пешее путешествие по местным достопримечательностям.

Мы пройдём по ущелью реки Кынгарга к первому водопаду и попробуем по дороге воду из минеральных источников, а также посетим буддийский дацан "Бодхидхарма".

По желанию группы возможно посещение горячего источника в пос. Жемчуг (не входит в стоимость).

Надышавшись вкусным горным воздухом, мы возвращаемся в Иркутск.

Сегодняшнюю ночь вы проведёте в гостинице в историческом центре города.

Если останутся силы, предлагаем вам прогуляться по набережной Ангары и центральным улицам, на которых величественные каменные здания мирно соседствуют с памятниками деревянного зодчества.

Питание включено: завтрак.

Путешествие в АршанПутешествие в АршанПутешествие в АршанПутешествие в Аршан
3 день

Остров Ольхон

Сегодня вам предстоит долгое путешествие по живописной дороге, ведущей к самому известному острову на Байкале.

Путь на Ольхон будет долгим, но полным впечатлений.

Сельские пейзажи за окном постепенно уступят место изумрудной тайге, которая плавно перетекает в бескрайнюю Тажеранскую степь.

По пути вас ждет остановка на обед в кафе и первое знакомство с бурятской кухней (не входит в стоимость).

Первая часть долгого пути завершится в поселке МРС, расположившемся на берегу Малого Моря.

Далее вас ждет переправа на остров.

Пейзажи южного Ольхона напоминают степи Монголии.

Гладкие мысы, скованные льдом, пасущиеся стада коров и овец, а на горизонте – голубые пики Приморского хребта.

По прибытии в Хужир вас ждёт заселение в гостиницу, горячий ужин и заслуженный отдых после долгого пути.

Предлагаем вам посвятить сегодняшний вечер неспешной прогулке по Сарайскому пляжу и знакомству со скалой Шаманкой.

Живописную скалу, соединенную с островом тонкой полоской суши, можно назвать главной святыней Ольхона.

По преданию в этой огромной каменной глыбе находится один из дворцов Хозяина Острова.

Это место, обладающее невероятной энергетикой, ежегодно посещают сотни буддистов и шаманистов со всего мира.

Кажется, вся мощь легендарного острова, сконцентрированная в одной точке, окутывает человека, приближающегося к священному мысу.

А ещё рядом с Шаманкой можно наблюдать самый красивый байкальский закат.

Не упустите эту возможность.

Питание включено: завтрак, ужин.

Остров ОльхонОстров ОльхонОстров ОльхонОстров Ольхон
4 день

Ледовое путешествие

После завтрака вы отправляетесь исследовать остров на самом популярном виде местного транспорта – автомобиле УАЗ.

Сегодня вам предстоит знакомство с удивительными ольхонскими скалами, каждая из которых имеет свой уникальный облик, а ледяные наплески на них создают впечатление, что вы находитесь на другой планете.

Вы увидите сказочные ледяные гроты, прозрачные торосы и пятачки чистого льда.

Времени всё сфотографировать и насладиться видами будет достаточно.

В завершении экскурсии вас ждёт обед-пикник на фоне священного мыса Хобой, после которого вы вернётесь в гостиницу в Хужире.

Питание включено: завтрак, обед-пикник, ужин.

Ледовое путешествиеЛедовое путешествиеЛедовое путешествиеЛедовое путешествие
5 день

Отъезд

После завтрака мы прощаемся с Байкалом и отправляемся в Иркутск (на маршрутном микроавтобусе).

Вы сможете наблюдать из окна уже знакомые пейзажи, которые в этот раз покажутся чуть более родными, и непременно будете вспоминать события и впечатления последних дней.

А мы уже ждем в наши новые туры, чтобы исследовать и другие грани Байкала!

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

  • стандарт – благоустроенные номера в Листвянке и Иркутске, полублагоустроенный номер на Ольхоне;
  • комфорт – благоустроенные номера.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеДвухместноеОдноместное
Стандарт63 00072 300
Комфорт71 50082 500

Подселение не предусматривается.

Варианты проживания

Гостиница «Ангара» (стандарт)

1 ночь

Отель «Ангара» расположен в историческом центре Иркутска, на сквере имени Кирова.

Номера комфортные и уютные, оформлены в современном стиле и оснащены всем необходимым. Из окон открывается шикарная панорама на центральную площадь. Гости могут посетить бильярдный VIP-клуб. Также гости отеля могут воспользоваться сауной и услугами салона красоты. Дополнительные услуги: прачечная, переговорная, конференц-зал на 55 мест, камера хранения, парковка, сувенирный киоск. На всей территории действует бесплатный Wi-Fi.

Гостиница «Ангара» (стандарт)Гостиница «Ангара» (стандарт)Гостиница «Ангара» (стандарт)Гостиница «Ангара» (стандарт)Гостиница «Ангара» (стандарт)Гостиница «Ангара» (стандарт)Гостиница «Ангара» (стандарт)Гостиница «Ангара» (стандарт)

Гостиница «Иркутск» (стандарт)

1 ночь

Гостиница “Иркутск” располагается в отличном районе города Иркутск. Размещение осуществляется в любом из 163 уютных номеров, в зависимости от вкуса и предпочтения постояльцев. Каждый из них оснащен необходимой мягкой и удобной мебелью для комфортного отдыха.

Здесь представлен достаточно широкий спектр услуг, который сделает ваше пребывание незабываемым. В распоряжении гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная охрана и обслуживание, ежедневная уборка, магазин сувениров. Также предоставляется возможность посетить фитнес-центр, кабинет массажа, солярий и спа-салон. Для самых маленьких оборудована детская игровая площадка.

Гостиница «Иркутск» (стандарт)Гостиница «Иркутск» (стандарт)Гостиница «Иркутск» (стандарт)Гостиница «Иркутск» (стандарт)Гостиница «Иркутск» (стандарт)Гостиница «Иркутск» (стандарт)Гостиница «Иркутск» (стандарт)Гостиница «Иркутск» (стандарт)

Гостиница «Baikal Forest» (комфорт)

1 ночь

Отель «Baikal Forest» находится в Иркутске, в шаговой доступности от историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора». К услугам постояльцев круглосуточная стойка регистрации, камера хранения, автостоянка.

Номерной фонд представлен двухместным номерами с одной большой или двумя отдельными кроватями. Интерьер выполнен в теплых, светлых тонах, в каждом номере есть камин. В числе основных удобств — телевизор, удобный письменный стол, кондиционер, чайник, холодильник и вместительный шкаф для одежды. Ванная комната оснащена просторной душевой кабиной, феном, бесплатными средствами личной гигиены, набором полотенец, халатами и тапочками.

Гостиница «Baikal Forest» (комфорт)Гостиница «Baikal Forest» (комфорт)Гостиница «Baikal Forest» (комфорт)Гостиница «Baikal Forest» (комфорт)Гостиница «Baikal Forest» (комфорт)

Отель «Irkutsk City Centre» (комфорт)

1 ночь

Отель «Irkutsk City Center» располагается в историческом центре Иркутска.

Представлено 208 роскошных номеров, с удобной мебелью и всей необходимой техникой. В оснащение входят ванная комната, телевизор и доступ к Wi-Fi, чайная станция.

Отель «Irkutsk City Centre» (комфорт)Отель «Irkutsk City Centre» (комфорт)Отель «Irkutsk City Centre» (комфорт)Отель «Irkutsk City Centre» (комфорт)Отель «Irkutsk City Centre» (комфорт)

Гостиница «Никола»

1 ночь

На берегу озера Байкал располагается отель «Никола». На территории имеется камера хранения багажа и круглосуточная стойка регистрации, сейф, лифт, автостоянка для личного транспорта. По согласованию с администратором возможно проживание с домашними животными. В окрестностях возможно отправиться на рыбалку или экскурсию, заняться дайвингом, верховой ездой, лыжным спортом. Для детей оборудована игровая зона в помещении.

Просторные семейные номера оформлены в индивидуальном стиле. В комнатах установлены большие двуспальные или односпальные кровати. Для комфортного размещения имеется кондиционер, рабочий стол, телевизор. В ванной комнате установлена душевая кабина и санузел, есть халаты и тапочки, набор полотенец. Гладильные и швейные принадлежности предоставляются по необходимости. Доступен Wi-Fi.

В ресторане предоставляются сытные и вкусные завтраки. На обед и ужин можно заказать разнообразные блюда традиционной местной кухни. В баре представлен широкий выбор разнообразных закусок, напитков и коктейлей.

Гостиница «Никола»Гостиница «Никола»Гостиница «Никола»Гостиница «Никола»Гостиница «Никола»Гостиница «Никола»

Гостиница «Крестовая падь»

1 ночь

Гостиница «Крестовая Падь» располагается всего в 50 м от озера Байкал, которое притягивает своей энергетикой и силой. Выбрав это сооружение, гости смогут отстраниться от городской суеты и насладиться природными красотами этого места. Комплекс состоит из 8 корпусов и отдельного коттеджа для VIP гостей.

Некоторые категории оформлены в стиле шале с деревянными панелями и оснащены рабочим столом, мини-баром, собственной ванной комнатой.

На территории находятся два ресторана, которые являются настоящей достопримечательностью Листвянки и летняя терраса с видом на окружающую местность.

Гостиница «Крестовая падь»Гостиница «Крестовая падь»Гостиница «Крестовая падь»Гостиница «Крестовая падь»Гостиница «Крестовая падь»

Гостиница «Набаймар» (стандарт) или аналогичная

2 ночи

Расположена в поселке Хужир, на острове Ольхон, рядом с мысом Татайским. К размещению предлагаются номера различной вместимости. Среди удобств плазменный телевизор, место для хранения вещей, санузел с душем на этаже. Доступен бесплатный Wi-Fi в столовой. Гостей обеспечивают полотенцами и постельным бельем. В уютной столовой подают блюда домашней кухни по приемлемым ценам из продуктов местного производства.

Гостиница «Набаймар» (стандарт) или аналогичнаяГостиница «Набаймар» (стандарт) или аналогичнаяГостиница «Набаймар» (стандарт) или аналогичнаяГостиница «Набаймар» (стандарт) или аналогичная

Гостиница «Адмирал» (комфорт) или аналогичная

2 ночи

Усадьба Адмирал радушно встречает новых гостей в Хужире, в 10 минутах ходьбы от озера Байкал. Усадьба располагает 44 комфортабельными номерами, часть из которых работает в летний период, часть - в зимний. В определенные часы сервируется завтрак и ужин. За отдельную плату гости могут приобрести на обед блюда местной кухни.

Гостиница «Адмирал» (комфорт) или аналогичнаяГостиница «Адмирал» (комфорт) или аналогичнаяГостиница «Адмирал» (комфорт) или аналогичнаяГостиница «Адмирал» (комфорт) или аналогичная

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостиницах размещение в гостиницах
  • Питание (завтраки 1-4 день, обед 1,4 день, ужины в 3-4 день)
  • Экскурсии по программе все трансферы на маршруте (трансфер Иркутск - Ольхон - Иркутск - рейсовый микроавтобус)
  • Услуги гида на экскурсиях
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Иркутска и обратно
  • Питание, не включенное в программу
  • Улучшенное размещение
  • Переправа МРС - Ольхон - МРС на хивусе (600 руб. /чел. в одну сторону) до открытия ледовой дороги
  • Дополнительные экскурсии и развлечения
  • Гостиница в Иркутске в 5 день тура
  • Купание в горячем источнике
Место начала и завершения?
Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • обязательно: паспорт и полис ОМС;
  • обувь. Традиционная сибирская обувь - это унты и валенки. Если у вас нет валенок и унтов, рекомендуем воспользоваться современными аналогами. Качественную спортивную обувь для зимы делают компании Salomon, Sorel, Meindl. Основные качества, которыми должны обладать зимние ботинки - это наличие хорошего синтетического утеплителя, подошва с неглубоким протектором и из «мягкой» резины (для того чтобы не скользила), наличие мембран, износостойкость;
  • шапка и варежки. Шапки лучше брать синтетические с непродуваемыми мембранами (Windstopper, Windbloc). Желательно, чтобы была защита ушей. Перчатки и варежки. Начнем с того, что их нужно брать 3 комплекта, т. к. они могут порваться, промокнуть и. т. д. Перчатки лучше брать из синтетических тканей. Хороший вариант, это тонкие перчатки из флиса или Polartec (для того, чтобы фотографировать) и краги из непромокаемых материалов (краги – это большие варежки из плотного капрона). В запас можно взять и шерстяные варежки;
  • термобелье. Для зимних и весенних туров по Байкалу рекомендуем вам брать зимнее термобелье из флиса или Polartec. Посмотрите термобелье компаний Guahoo, Red Fox, Virus, Bask, Sivera;
  • солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20). Весной на Байкале очень яркое солнце;
  • солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
  • самонагревающиеся одноразовые грелки (есть варианты для рук, ног и тела);
  • треккинговые зимние носки, а также шерстяные носки;
  • зимние перчатки (желательно с запасной парой);
  • купальные принадлежности (если вы собираетесь в баню или на горячие источники);
  • личную аптечку (если у вас есть какие-нибудь специфичные заболевания);
  • фото- и видеоаппаратуру (не помешают запасные аккумуляторы);
  • наличные для дополнительных расходов (в некоторых локациях на Байкале могут возникнуть проблемы с банкоматами и безналичной оплатой).

А ещё могут пригодиться: маленький рюкзак для однодневных экскурсий, герметичная упаковка для документов.

Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие потребуются документы для оформления тура?
  • скан паспорта с пропиской на того, с кем будет заключатся договор;
  • на остальных участников ФИО, дата рождения, город проживания.
Какая погода на Байкале зимой?

Если вы отправляетесь в зимний тур на Байкал или на отдых весной, вы должны хорошо экипироваться! Средние температуры января минус 21°С. Сильные морозы, до –35° обычно выпадают на январь и февраль. В первой половине января, в южной части, озеро начинает «вставать», то есть замерзать. Температуры могут упасть до -35. Однако после замерзания озера температуры стабилизируются и, как правило, не опускаются днем ниже -25°С.

Байкал замерзает очень долго. Первый лед образуется в начале ноября в небольших заливах и бухтах, а примерно к началу января замерзает пролив Малое море. Все озеро покрывается льдом только к концу января, поэтому сезон байкальского льда короткий: с начала февраля и до конца марта.

Такой лед, как многие видели в интернете, есть не везде. Это связано с тем, что Байкал огромный (больше площади Бельгии) и микроклимат на нем везде разный. «Тот самый» красивый лед образуется вдоль западного берега, примерно от острова Ольхон до поселка Листвянка. Ни южнее, ни севернее лед не гарантирован.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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Т
26 июн 2025
Организация отличная!)
Организация отличная!)Организация отличная!)Организация отличная!)Организация отличная!)Организация отличная!)
О
19 июн 2025
Большое спасибо организатору за прекрасно проведённое время в туре. Отдельное спасибо за выбор гостиницы на берегу реки Ангара, и большое спасибо Татьяне за трансфер без опозданий и приятную атмосферу во время экскурсий
М
18 июн 2025
Организация отличная! Мне повезло, всегда путешествовали небольшими группами, максимум человек 10-12 по количеству посадочных мест на скоростной лодке. Программа насыщенная, но не перегруженная, начинали часов в 11, с утра успевали
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и выспаться, и позавтракать и погулять по берегу Ангары. Жили в очень комфортном отеле недалеко от Листвянки, очень тихое место, самое то, чтобы все переживания и мысли в голове успокоились, сбалансированное питание за все дни в туре, все свежее и вкусно приготовленное. Создалось общее впечатление от тура, будто оберегают и передают туристов из рук в руки, все продуманно, все вовремя. Большое спасибо Валерии за сопровождение, спасибо гиду Татьяне за встречу, за рассказы, за помощь и душевные беседы. Спасибо ребятам Лизе и Евгению. Чувствуется огромная любовь и трепетное отношение организаторов к региону в целом и к Байкалу в частности. Спасибо за теплые прием, очень хочется вернуться и продлить время отдыха!

Организация отличная! Мне повезло, всегда путешествовали небольшими группами, максимум человек 10-12 по количеству посадочных мест на

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