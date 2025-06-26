Программа тура по дням
Встреча. Музей "Тальцы". Музей Байкала. Обзорная площадка "Камень Черского"
Сбор группы в аэропорту или на ж/д вокзале в 9:00 (если вы прибываете в Иркутск заранее, мы заберем вас из гостиницы).
Переместившись в комфортный трансфер, мы отправляемся в путешествие по уникальным музеям Прибайкалья.
Для начала мы посетим архитектурно-этнографический музей "Тальцы".
Музейный комплекс под открытым небом предлагает посетителям настоящее путешествие в прошлое.
На его территории восстановлено несколько исторических зон, рассказывающих об освоении и развитии Сибири.
Где еще у вас будет возможность прогуляться по заснеженному волостному селу, зайти в деревянный острог XVII века, побывать на уроке в церковно-приходской школе, заглянуть в эвенкийское охотничье зимовьё и в традиционную бурятскую юрту.
После экскурсии мы зайдём в трактир, где вас будет ждать горячий обед из блюд сибирской кухни.
А после обеда предлагаем вам прогуляться по центральной улице музея и изучить ассортимент сувенирных лавок, среди которого можно встретить работы местных мастеров, изделия из бересты и байкальских самоцветов, натуральную косметику из сибирских трав и необычные угощения из мёда, кедрового ореха и таёжных ягод.
Проникнувшись вдохновляющей атмосферой "Тальцов", мы двигаемся в сторону Байкала.
И следующая точка на нашем пути – Байкальский лимнологический музей.
Его экспозиция полностью посвящена Байкалу.
Здесь вы узнаете, при каких обстоятельствах возникло самое глубокое озеро планеты, как устроена его экосистема, какие тайны хранят его воды, кто обитает в озере и на его берегах.
Ответ на последний вопрос будет наглядным, ведь экскурсия завершится в зале аквариумов, где вы увидите знаменитого омуля и сига, гордого байкальского осетра и очаровательных нерп, которые не прочь пообщаться с посетителями музея.
Завершится наш экскурсионный день шикарным видом на Байкал и исток Ангары с обзорной площадки "Камень Черского".
Подъёмник доставит нас на вершину, с которой можно наблюдать одну из самых красивых байкальских панорам.
А после вас ждёт заселение в гостиницу на берегу Байкала.
Свободное время рекомендуем потратить на прогулку по рыбному рынку и сувенирным магазинам.
Питание включено: обед.
Путешествие в Аршан
Позавтракав в гостинице, мы снова отправляемся в путь.
На этот раз мы держим курс на южный Байкал.
Дорога тянется по живописному горному серпантину и постепенно выходит к просторам Тункинской долины.
Местные пейзажи во многом напоминают альпийские, поэтому Саянские горы местные называют"Сибирской Швейцарией".
Снежные шапки байкальских гор – гольцов будут сопровождать нас сегодня весь день, радуя своими неповторимыми видами.
Поселок Аршан, который станет конечной точкой нашего пути сегодня, расположен в предгорьях Восточных Саян.
Он по праву заслужил звание одной из байкальских здравниц благодаря уникальному целебному климату и огромному количеству минеральных источников, бьющих из-под земли.
На территории поселка работает два курорта.
Прибыв на место, мы остановимся на обед в бурятском кафе (не включено в стоимость), а после отправимся в пешее путешествие по местным достопримечательностям.
Мы пройдём по ущелью реки Кынгарга к первому водопаду и попробуем по дороге воду из минеральных источников, а также посетим буддийский дацан "Бодхидхарма".
По желанию группы возможно посещение горячего источника в пос. Жемчуг (не входит в стоимость).
Надышавшись вкусным горным воздухом, мы возвращаемся в Иркутск.
Сегодняшнюю ночь вы проведёте в гостинице в историческом центре города.
Если останутся силы, предлагаем вам прогуляться по набережной Ангары и центральным улицам, на которых величественные каменные здания мирно соседствуют с памятниками деревянного зодчества.
Питание включено: завтрак.
Остров Ольхон
Сегодня вам предстоит долгое путешествие по живописной дороге, ведущей к самому известному острову на Байкале.
Путь на Ольхон будет долгим, но полным впечатлений.
Сельские пейзажи за окном постепенно уступят место изумрудной тайге, которая плавно перетекает в бескрайнюю Тажеранскую степь.
По пути вас ждет остановка на обед в кафе и первое знакомство с бурятской кухней (не входит в стоимость).
Первая часть долгого пути завершится в поселке МРС, расположившемся на берегу Малого Моря.
Далее вас ждет переправа на остров.
Пейзажи южного Ольхона напоминают степи Монголии.
Гладкие мысы, скованные льдом, пасущиеся стада коров и овец, а на горизонте – голубые пики Приморского хребта.
По прибытии в Хужир вас ждёт заселение в гостиницу, горячий ужин и заслуженный отдых после долгого пути.
Предлагаем вам посвятить сегодняшний вечер неспешной прогулке по Сарайскому пляжу и знакомству со скалой Шаманкой.
Живописную скалу, соединенную с островом тонкой полоской суши, можно назвать главной святыней Ольхона.
По преданию в этой огромной каменной глыбе находится один из дворцов Хозяина Острова.
Это место, обладающее невероятной энергетикой, ежегодно посещают сотни буддистов и шаманистов со всего мира.
Кажется, вся мощь легендарного острова, сконцентрированная в одной точке, окутывает человека, приближающегося к священному мысу.
А ещё рядом с Шаманкой можно наблюдать самый красивый байкальский закат.
Не упустите эту возможность.
Питание включено: завтрак, ужин.
Ледовое путешествие
После завтрака вы отправляетесь исследовать остров на самом популярном виде местного транспорта – автомобиле УАЗ.
Сегодня вам предстоит знакомство с удивительными ольхонскими скалами, каждая из которых имеет свой уникальный облик, а ледяные наплески на них создают впечатление, что вы находитесь на другой планете.
Вы увидите сказочные ледяные гроты, прозрачные торосы и пятачки чистого льда.
Времени всё сфотографировать и насладиться видами будет достаточно.
В завершении экскурсии вас ждёт обед-пикник на фоне священного мыса Хобой, после которого вы вернётесь в гостиницу в Хужире.
Питание включено: завтрак, обед-пикник, ужин.
Отъезд
После завтрака мы прощаемся с Байкалом и отправляемся в Иркутск (на маршрутном микроавтобусе).
Вы сможете наблюдать из окна уже знакомые пейзажи, которые в этот раз покажутся чуть более родными, и непременно будете вспоминать события и впечатления последних дней.
А мы уже ждем в наши новые туры, чтобы исследовать и другие грани Байкала!
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
- стандарт – благоустроенные номера в Листвянке и Иркутске, полублагоустроенный номер на Ольхоне;
- комфорт – благоустроенные номера.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Двухместное
|Одноместное
|Стандарт
|63 000
|72 300
|Комфорт
|71 500
|82 500
Подселение не предусматривается.
Варианты проживания
Гостиница «Ангара» (стандарт)
Отель «Ангара» расположен в историческом центре Иркутска, на сквере имени Кирова.
Номера комфортные и уютные, оформлены в современном стиле и оснащены всем необходимым. Из окон открывается шикарная панорама на центральную площадь. Гости могут посетить бильярдный VIP-клуб. Также гости отеля могут воспользоваться сауной и услугами салона красоты. Дополнительные услуги: прачечная, переговорная, конференц-зал на 55 мест, камера хранения, парковка, сувенирный киоск. На всей территории действует бесплатный Wi-Fi.
Гостиница «Иркутск» (стандарт)
Гостиница “Иркутск” располагается в отличном районе города Иркутск. Размещение осуществляется в любом из 163 уютных номеров, в зависимости от вкуса и предпочтения постояльцев. Каждый из них оснащен необходимой мягкой и удобной мебелью для комфортного отдыха.
Здесь представлен достаточно широкий спектр услуг, который сделает ваше пребывание незабываемым. В распоряжении гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная охрана и обслуживание, ежедневная уборка, магазин сувениров. Также предоставляется возможность посетить фитнес-центр, кабинет массажа, солярий и спа-салон. Для самых маленьких оборудована детская игровая площадка.
Гостиница «Baikal Forest» (комфорт)
Отель «Baikal Forest» находится в Иркутске, в шаговой доступности от историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора». К услугам постояльцев круглосуточная стойка регистрации, камера хранения, автостоянка.
Номерной фонд представлен двухместным номерами с одной большой или двумя отдельными кроватями. Интерьер выполнен в теплых, светлых тонах, в каждом номере есть камин. В числе основных удобств — телевизор, удобный письменный стол, кондиционер, чайник, холодильник и вместительный шкаф для одежды. Ванная комната оснащена просторной душевой кабиной, феном, бесплатными средствами личной гигиены, набором полотенец, халатами и тапочками.
Отель «Irkutsk City Centre» (комфорт)
Отель «Irkutsk City Center» располагается в историческом центре Иркутска.
Представлено 208 роскошных номеров, с удобной мебелью и всей необходимой техникой. В оснащение входят ванная комната, телевизор и доступ к Wi-Fi, чайная станция.
Гостиница «Никола»
На берегу озера Байкал располагается отель «Никола». На территории имеется камера хранения багажа и круглосуточная стойка регистрации, сейф, лифт, автостоянка для личного транспорта. По согласованию с администратором возможно проживание с домашними животными. В окрестностях возможно отправиться на рыбалку или экскурсию, заняться дайвингом, верховой ездой, лыжным спортом. Для детей оборудована игровая зона в помещении.
Просторные семейные номера оформлены в индивидуальном стиле. В комнатах установлены большие двуспальные или односпальные кровати. Для комфортного размещения имеется кондиционер, рабочий стол, телевизор. В ванной комнате установлена душевая кабина и санузел, есть халаты и тапочки, набор полотенец. Гладильные и швейные принадлежности предоставляются по необходимости. Доступен Wi-Fi.
В ресторане предоставляются сытные и вкусные завтраки. На обед и ужин можно заказать разнообразные блюда традиционной местной кухни. В баре представлен широкий выбор разнообразных закусок, напитков и коктейлей.
Гостиница «Крестовая падь»
Гостиница «Крестовая Падь» располагается всего в 50 м от озера Байкал, которое притягивает своей энергетикой и силой. Выбрав это сооружение, гости смогут отстраниться от городской суеты и насладиться природными красотами этого места. Комплекс состоит из 8 корпусов и отдельного коттеджа для VIP гостей.
Некоторые категории оформлены в стиле шале с деревянными панелями и оснащены рабочим столом, мини-баром, собственной ванной комнатой.
На территории находятся два ресторана, которые являются настоящей достопримечательностью Листвянки и летняя терраса с видом на окружающую местность.
Гостиница «Набаймар» (стандарт) или аналогичная
Расположена в поселке Хужир, на острове Ольхон, рядом с мысом Татайским. К размещению предлагаются номера различной вместимости. Среди удобств плазменный телевизор, место для хранения вещей, санузел с душем на этаже. Доступен бесплатный Wi-Fi в столовой. Гостей обеспечивают полотенцами и постельным бельем. В уютной столовой подают блюда домашней кухни по приемлемым ценам из продуктов местного производства.
Гостиница «Адмирал» (комфорт) или аналогичная
Усадьба Адмирал радушно встречает новых гостей в Хужире, в 10 минутах ходьбы от озера Байкал. Усадьба располагает 44 комфортабельными номерами, часть из которых работает в летний период, часть - в зимний. В определенные часы сервируется завтрак и ужин. За отдельную плату гости могут приобрести на обед блюда местной кухни.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостиницах размещение в гостиницах
- Питание (завтраки 1-4 день, обед 1,4 день, ужины в 3-4 день)
- Экскурсии по программе все трансферы на маршруте (трансфер Иркутск - Ольхон - Иркутск - рейсовый микроавтобус)
- Услуги гида на экскурсиях
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Иркутска и обратно
- Питание, не включенное в программу
- Улучшенное размещение
- Переправа МРС - Ольхон - МРС на хивусе (600 руб. /чел. в одну сторону) до открытия ледовой дороги
- Дополнительные экскурсии и развлечения
- Гостиница в Иркутске в 5 день тура
- Купание в горячем источнике
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- обязательно: паспорт и полис ОМС;
- обувь. Традиционная сибирская обувь - это унты и валенки. Если у вас нет валенок и унтов, рекомендуем воспользоваться современными аналогами. Качественную спортивную обувь для зимы делают компании Salomon, Sorel, Meindl. Основные качества, которыми должны обладать зимние ботинки - это наличие хорошего синтетического утеплителя, подошва с неглубоким протектором и из «мягкой» резины (для того чтобы не скользила), наличие мембран, износостойкость;
- шапка и варежки. Шапки лучше брать синтетические с непродуваемыми мембранами (Windstopper, Windbloc). Желательно, чтобы была защита ушей. Перчатки и варежки. Начнем с того, что их нужно брать 3 комплекта, т. к. они могут порваться, промокнуть и. т. д. Перчатки лучше брать из синтетических тканей. Хороший вариант, это тонкие перчатки из флиса или Polartec (для того, чтобы фотографировать) и краги из непромокаемых материалов (краги – это большие варежки из плотного капрона). В запас можно взять и шерстяные варежки;
- термобелье. Для зимних и весенних туров по Байкалу рекомендуем вам брать зимнее термобелье из флиса или Polartec. Посмотрите термобелье компаний Guahoo, Red Fox, Virus, Bask, Sivera;
- солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20). Весной на Байкале очень яркое солнце;
- солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
- самонагревающиеся одноразовые грелки (есть варианты для рук, ног и тела);
- треккинговые зимние носки, а также шерстяные носки;
- зимние перчатки (желательно с запасной парой);
- купальные принадлежности (если вы собираетесь в баню или на горячие источники);
- личную аптечку (если у вас есть какие-нибудь специфичные заболевания);
- фото- и видеоаппаратуру (не помешают запасные аккумуляторы);
- наличные для дополнительных расходов (в некоторых локациях на Байкале могут возникнуть проблемы с банкоматами и безналичной оплатой).
А ещё могут пригодиться: маленький рюкзак для однодневных экскурсий, герметичная упаковка для документов.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие потребуются документы для оформления тура?
- скан паспорта с пропиской на того, с кем будет заключатся договор;
- на остальных участников ФИО, дата рождения, город проживания.
Какая погода на Байкале зимой?
Если вы отправляетесь в зимний тур на Байкал или на отдых весной, вы должны хорошо экипироваться! Средние температуры января минус 21°С. Сильные морозы, до –35° обычно выпадают на январь и февраль. В первой половине января, в южной части, озеро начинает «вставать», то есть замерзать. Температуры могут упасть до -35. Однако после замерзания озера температуры стабилизируются и, как правило, не опускаются днем ниже -25°С.
Байкал замерзает очень долго. Первый лед образуется в начале ноября в небольших заливах и бухтах, а примерно к началу января замерзает пролив Малое море. Все озеро покрывается льдом только к концу января, поэтому сезон байкальского льда короткий: с начала февраля и до конца марта.
Такой лед, как многие видели в интернете, есть не везде. Это связано с тем, что Байкал огромный (больше площади Бельгии) и микроклимат на нем везде разный. «Тот самый» красивый лед образуется вдоль западного берега, примерно от острова Ольхон до поселка Листвянка. Ни южнее, ни севернее лед не гарантирован.