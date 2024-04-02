Мы посетим самые живописные места Ольхона с ледяными гротами и наплесками, проедемся по льду Байкала на Хивусе, прокатимся на коньках по самому чистому и большому природному катку, увидим метановые пузырьки во льду и ходульные деревья, совершим пешую прогулку по эко парку, посетим водопад и дацан в горах Тункинской долины.
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Иркутск - Ольхон
Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутск.
Остановка по пути в бурятском кафе.
Переезд до острова Ольхон.
Размещение на турбазе.
Питание включено: ужин.
Протяженность: на авто – 300 км.
Продолжительность: около 6 ч.
Мыс Хобой и северный Ольхон
Экскурсионная поездка с водителем-гидом на внедорожнике УАЗ по северной части острова Ольхон.
Посещение мыса Хобой и основных достопримечательностей острова.
Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.
Возвращение на турбазу.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Протяженность: пешком –3 км, на авто – 100 км.
Продолжительность: около 6 ч.
Мыс Кобылья голова и южный Ольхон
Экскурсионная поездка на Хивусе по льду Малого Моря. Посещение острова Огой, мыса Кобылья голова и самых живописных бухт острова.
Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка.
Возвращение на турбазу.
Питание включено: завтрак, ужин
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км
Водным транспортом: примерно 60 км
Общая продолжительность: ориентировочно 4 ч.
Ольхон - Листвянка
Отправление с острова Ольхон в Иркутск.
Остановка по пути в бурятском кафе.
Пересадка и переезд в Листвянку.
Размещение в гостинице.
Питание включено: завтрак
Автотранспортом: примерно 370 км
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.
Экскурсия в бухту Песчаную
Экскурсия в бухту Песчаную по льду Байкала на Хивусе.
Именно здесь можно увидеть знаменитые пузырьки во льду и ходульные деревья на берегу. Экскурсия с выходом на берег и пешими прогулками по живописным бухтам Байкала, обед-пикник.
Возвращение в гостиницу.
Экскурсия может быть заменена в зависимости от погодных и прочих условий
Питание включено: завтрак, обед.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.
Водным транспортом: примерно 160 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Листвянка - Байкальск
Переезд из Листвянки в город Иркутск.
Пересадка.
Поездка до городка Байкальска.
Размещение в гостинице.
Питание включено: завтрак, ужин.
Автотранспортом: примерно 220 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 4 ч.
Экскурсия в Байкальский биосферный заповедник
Экскурсия в Байкальский государственный биосферный заповедник.
Посещение интерактивного визит-центра.
Прогулка по заповедной эко-тропе. Обед-пикник во время экскурсии.
Возвращение в гостиницу.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 2 км.
Автотранспортом: примерно 150 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Экскурсия в Тункинскую долину
Экскурсия в Тункинскую долину, поселок Аршан (республика Бурятия).
Прогулка по эко-тропе к водопаду.
Посещение буддийского дацана и минеральных источников.
Остановка в кафе бурятской кухни для самостоятельного обеда.
Возвращение в Байкальск.
Питание включено: завтрак, ужин
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км
Автотранспортом: примерно 330 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 9 ч.
Байкальск - Иркутск
Выезд из Байкальска, прибытие в город Иркутск.
Питание включено: завтрак.
Автотранспортом: примерно 150 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.
Проживание
Тур предусматривает двухместное проживание в гостиницах и на турбазе.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и выбранных дат, руб:
|Эконом
|Стандарт
|обычные даты
|117 300
|127 000
|праздничные даты
|120 600
|133 200
|доплата за одноместное размещение в обычные даты
|15 800
|22 500
|доплата за одноместное размещение в праздничные даты
|18 000
|26 800
Вариант с частично благоустроенным проживанием ЭКОНОМ:
- Размещение: Ольхон – Турбаза Набаймар – 2-местный номер (удобства на этаже).
- Размещение: Листвянка – Гостиница Арабеска – 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров).
- Размещение: Байкальск - гостиница Маргобай - 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров).
Вариант с благоустроенным проживанием СТАНДАРТ:
- Размещение: Ольхон – Турбаза Набаймар – 2-местный номер (удобства в номере).
- Размещение: Листвянка – Гостиница Байкальский Кедр – 2-местный номер (удобства в номере).
- Размещение: Байкальск - гостиница Маргобай - 2-местный номер (удобства в номере)
Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:
- 01 января – 09 января
- 20 февраля – 10 марта
- 01 мая – 09 мая
Варианты проживания
Турбаза «Набаймар»
Расположена в 5 минутах ходьбы от берега озера Байкал и главной достопримечательности острова скалы Шаманки (мыса Бурхан).
Номера Усадьбы «Набаймар» отапливаются, большинство из них оформлены в загородном стиле. На территории также можно воспользоваться услугами прачечной, получить туристическую информацию.
Гостиница «Байкальский кедр»
Гостиница «Байкальский кедр» расположена в самом центре Листвянки.
За 2-3 минуты пешком можно дойти до рынка с сувенирной продукцией и байкальскими деликатесами. В гостинице есть уютное кафе.
В номерах обустроен гостиный уголок, либо балкон. В числе удобств телевизор с плоским экраном. На всей территории гостевого дома предоставляется бесплатный Wi-Fi. Стойка регистрации работает круглосуточно.
Гостиница «Арабеска»
Гостиница “Арабеска” расположена в курортной зоне Листвянки. За 5-10 минут пешком можно добраться до основных туристических объектов Листвянки: Байкальского музея, смотровой площадки напротив Шаман-камня и канатного подъемника на гору Камень Черского.
К услугам гостей имеется парковка, прачечная и бильярд и кафе.
Гостиница «Маргобай»
Двухэтажный уютный гостиничный комплекс удобно расположен в центральной части Байкальска в 200 метрах от Байкала.
Номера класса люкс, стандарт, эконом и хостел. В гостинице работает кафе-бар, сауна с бассейном, баня, прачечная, автопарковка.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение согласно выбранной категории
- Питание: день 1: ужиндень 2, 7: завтрак, обед, ужиндень 3, 6, 8: завтрак, ужиндень 5: завтрак, обеддень 4, 9: завтрак
- День 1: ужин
- День 2, 7: завтрак, обед, ужин
- День 3, 6, 8: завтрак, ужин
- День 5: завтрак, обед
- День 4, 9: завтрак
- Транспортные услуги: день 1: Иркутск - Ольхон день 2: По Ольхону день 3: По заливу Малое Море день 4: Ольхон - Иркутск - Листвянка день 5: Листвянка - бухта Академическая - Листвянка день 6: Листвянка - Иркутск - Байкальск день 7: Байкальск - Танхой - Байкальск день 8: Байкальск - Аршан - Байкальск день 9: Байкальск - Иркутск
- День 1: Иркутск - Ольхон
- День 2: По Ольхону
- День 3: По заливу Малое Море
- День 4: Ольхон - Иркутск - Листвянка
- День 5: Листвянка - бухта Академическая - Листвянка
- День 6: Листвянка - Иркутск - Байкальск
- День 7: Байкальск - Танхой - Байкальск
- День 8: Байкальск - Аршан - Байкальск
- День 9: Байкальск - Иркутск
- Экскурсионные услуги: день 2: Поездка в северную часть острова Ольхон день 3: Прогулка на Хивусе до острова Огой и южной части Ольхона день 5: Бухта Песчаная день 7: Посещение Байкальского государственного заповедника в Танхое день 8: Обзорная экскурсия по Аршану: водопад, буддистский дацан
- День 2: Поездка в северную часть острова Ольхон
- День 3: Прогулка на Хивусе до острова Огой и южной части Ольхона
- День 5: Бухта Песчаная
- День 7: Посещение Байкальского государственного заповедника в Танхое
- День 8: Обзорная экскурсия по Аршану: водопад, буддистский дацан
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Рекреационные сборы (оплата за въезд в национальный парк, заповедник и тд.)
- Другие услуги, не предусмотренные программой тура
- Страховка
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобная обувь и теплые носки;
- сменная обувь;
- теплая куртка и брюки;
- свитер или толстовка;
- шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
- купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
- солнцезащитные очки;
- крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
- если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой.
Не забудьте фотоаппарат и отличное настроение!;)
Какие скидки есть в туре?
Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг (размещение, отдельное место в транспорте) - бесплатною
Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется отдельно место) - по полной цене.
Нас трое. Какие номера нам можно забронировать?
Трехместный номер - это практически всегда двухместный номер с дополнительным местом для третьего человека. Трехместный номер всегда очень тесный. Рекомендуем для троих человек приобретать два номера: двухместный и одноместный.
Возможны ли изменения в программе или стоимости тура?
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в очередность дней экскурсионной программы (в том числе в зависимости от погодных условий), изменять порядок показа экскурсионных объектов, порядок остановок в гостиницах, менять гостиницы и базы отдыха (на аналогичные, либо более высоким классом) по согласованию с туристом.
Туроператор имеет право в любой момент изменить стоимость тура на сайте. Если подписан договор с заказчиком, стоимость тура для этого заказчика не меняется.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Примечания к туру
Туроператор не несёт ответственность в случае опоздания туристов на поезд, корабль и любой другой транспорт, следующий по расписанию, по вине туристов.
Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.
Экскурсии по Ольхону стандартно проводятся на автотранспорте по суше. На лед туристы могут выходить самомстоятельно на свое усмотрение и под свою полную ответственность. Для путешествий по льду используется специальная техника, о чем в договоре должна быть соответствующая информация.
Круизы проводятся по предварительно согласованной программе только в условиях удовлетворительной погоды. Если погодные условия неудовлетворительные: сильные ветер и волны, то программа может быть скорректирована капитаном на месте. Капитан ставит в известность туристов, что, учитывая погодные условия, программа запланированного маршрута не может быть выполнена и предлагает туристам на выбор альтернативные варианты круиза. В этом случае стоимость криуза не меняется.
Медицинская страховка не включена в стоимость тура и оплачивается дополнительно. На территории РФ действует ОМС, и туроператор не обязан страховать туристов, граждан РФ. Иностранные граждане должны также сами позаботиться об оформлении медицинской страховки, въезжая на территорию РФ. Убедительно просим всех туристов оформлять медицинские страховки, расширенные медицинские страховки (в том числе от укуса клеща), спортивные страховки (в том числе от несчастного случая) самостоятельно. Заказчик обязан предоставить Туроператору информацию по медицинским страховкам на всех туристов, не являющихся гражданами РФ, не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала тура. В случае отстутствия медицинской страховки у туристов, не являющихся гражданами РФ, вся ответственность ложится на заказчика тура.
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в очередность дней экскурсионной программы (в том числе в зависимости от погодных условий), изменять порядок показа экскурсионных объектов, порядок остановок в гостиницах, менять гостиницы и базы отдыха (на аналогичные, либо более высоким классом) без дополнительного согласования с заказчиком.
Рекреационные сборы (оплата за въезд в национальный парк, заповедник и тд.) не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно, самостоятельно туристом на месте.
Входные билеты на источники (питьевые, для купания и др.) не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно, самостоятельно туристом на месте.
Стоимость всех услуг указана только для туристов, граждан РФ, стоимость для иностранных граждан необходимо уточнять у туроператора дополнительно, так как эта стоимость может отличаться. Услуги гида с иностранным языком всегда оплачиваются дополнительно.
На какой день брать билеты до/из Иркутска?
В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (+5 MSK). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (+5 MSK).
В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (+5 MSK). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.
Будут ли в номерах проживания фен, шампунь, полотенца?
В номерах проживания есть постельное белье и полотенца.
Наличие фена не гарантировано. Шампуней и гелей для душа нет.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Спасибо!
Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
От поездки остались только приятные впечатления!
Надеюсь, что вернёмся снова!