Природа отдыхает от наплыва туристов, берега озера постепенно покрываются пушистым снегом, а температура воздуха падает ниже
Программа тура по дням
Первый день на Байкале
В первый день нашего тура мы отправимся в архитектурно-этнографический музей "Тальцы".
Экспозиция музея представляет собой сибирскую деревню, состоящую из нескольких десятков зданий.
В них полностью восстановлена историческая обстановка, а сами постройки в большинстве своём являются подлинными историческими памятниками, вывезенными из старинных деревень.
Гид познакомит вас с историей освоения Сибири, культурой и бытом коренных народов.
Заглянуть в дом эвенкийского охотника, побывать на приёме в волостной управе, спуститься в винный погреб приказной избы, изучить расписание церковно-приходской школы, прикоснуться к стенам Илимского острога – всё это можно сделать в уникальном музее под открытым небом.
После экскурсии вас ждёт плотный обед в ресторане, где вы сможете попробовать блюда из сибирской рыбы.
Далее мы отправимся в Байкальский музей.
Его можно назвать уникальным в своём роде, ведь вся его экспозиция полностью посвящена великому сибирскому озеру.
Вы познакомитесь с местной флорой и фауной, узнаете историю формирования Байкала, увидите аквариумы с его обитателями – в том числе с байкальской нерпой.
Приятным завершением экскурсии станет виртуальное погружение на дно Байкала в батискафе.
Эффект полного присутствия гарантирован!
И в завершении сегодняшнего дня на кресельном подъёмнике мы поднимемся на обзорную площадку Камень Черского.
С неё открывается потрясающий вид на исток Ангары, Шаман-камень и хребет Хамар-Дабан.
Сделав шикарные фото на фоне Байкала, мы отправимся на обед.
А после вас ждет экскурсия
В кольце Тункинских гор
После завтрака в гостинице вас ждёт поездка к южному берегу Байкала.
Именно здесь, в окружении заснеженных вершин ютится туристический посёлок Аршан.
Дорога к нему сама по себе является достопримечательностью: горный серпантин, петляющий среди сибирской тайги, подарит вам потрясающие виды за окном на протяжении всей поездки.
Ведь панорамы смешанного леса в сентябре выглядят особенно живописно.
Сегодняшний день мы посвятим исследованию местных достопримечательностей.
Начнем с посещения дацана "Бодхидхарма".
Здесь вы познакомитесь с буддийской культурой и проникнитесь царящим повсюду духом умиротворения.
Зарядившись позитивной энергией, мы отправляемся на прогулку по территории курорта и посещения местного сувенирного рынка, где можно приобрести памятные подарки, изделия из верблюжей шерсти и целебные травы.
Далее нас ждет поход по ущелью реки Кынгарги.
Шумная и неугомонная горная река неспроста получила такое имя.
В переводе с бурятского "Кынгарга" значит "бубен шамана".
И действительно в шуме воды слышатся чарующие глухие звуки, подобные удару в бубен.
По дороге вы сможете попробовать воду из минерального источника – по вкусу и лечебному составу она напоминает кисловодский нарзан.
Туристическая тропа выведет нам к первому водопаду Кынгарги.
Массивный поток бурлящей воды, низвергающийся с горы и пляшущий по огромным валунам, поражает с первого взгляда.
Вода здесь настолько шумная, что рядом с водопадом не всегда удается расслышать собеседника.
Следующая точка на маршруте – поселок Жемчуг.
Здесь вы сможете искупаться в горячем источнике, вода которого помогает в лечении десятков заболеваний.
Насладившись видами и сделав множество шикарных фотографий, отправляемся в обратный путь до Иркутска, где вас ждет заселение в гостиницу и отдых после насыщенного дня.
На Ольхон
Утром начинается финальная часть вашего путешествия.
Сегодня вы отправляетесь на остров Ольхон.
Комфортный микроавтобус доставит вас до Хужира – самого крупного населённого пункта на острове.
Здесь вас будет ждать уютная гостиница и горячий ужин.
Вечер предлагаем посвятить обзорной экскурсии по посёлку и прогулке к сакральной скале Шаманке.
Величественная скала по преданию является одним из дворцов Хозяина острова, и потому местные жители почитают её как одну из главных святынь.
А ещё в этом месте можно наблюдать потрясающий закат.
Экскурсия на Хобой
После завтрака вы отправляетесь исследовать остров, а если быть точнее – его северную часть.
Сегодня вам предстоит знакомство с удивительными ольхонскими скалами, каждая из которых имеет свой уникальный облик.
Кажется, эти серые великаны могут ожить в любой момент: вот-вот поднимутся из воды Три брата, охраняющие мыс Саган-Хушун, а Дева на мысе Хобой наконец освободится из своего каменного плена.
В завершении экскурсии вас ждёт обед-пикник, а после вы вернётесь в гостиницу в Хужире.
Возвращение в Иркутск
После завтрака приходит время собираться в путь.
Водитель заберёт вас из гостиницы и доставит в Иркутск ориентировочно к 16-17 часам.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|Одноместное
|59 000
|70 000
Подселение не предусматривается.
Варианты проживания
Гостиница «Никола»
На берегу озера Байкал располагается отель «Никола». На территории имеется камера хранения багажа и круглосуточная стойка регистрации, сейф, лифт, автостоянка для личного транспорта. По согласованию с администратором возможно проживание с домашними животными. Трансфер оплачивается отдельно. В окрестностях возможно отправиться на рыбалку или экскурсию, заняться дайвингом, верховой ездой, лыжным спортом. Для детей оборудована игровая зона в помещении.
Просторные семейные номера оформлены в индивидуальном стиле. В комнатах установлены большие двуспальные или односпальные кровати. Для комфортного размещения имеется кондиционер, рабочий стол, телевизор. В ванной комнате установлена душевая кабина и санузел, есть халаты и тапочки, набор полотенец. Гладильные и швейные принадлежности предоставляются по необходимости. Доступен Wi-Fi.
В ресторане предоставляются сытные и вкусные завтраки. На обед и ужин можно заказать разнообразные блюда традиционной местной кухни. В баре представлен широкий выбор разнообразных закусок, напитков и коктейлей.
Гостиница «Крестовая падь»
Гостиница «Крестовая Падь» располагается всего в 50 м от озера Байкал, которое притягивает своей энергетикой и силой. Выбрав это сооружение, гости смогут отстраниться от городской суеты и насладиться природными красотами этого места. Комплекс состоит из 8 корпусов и отдельного коттеджа для VIP гостей.
Некоторые категории оформлены в стиле шале с деревянными панелями и оснащены рабочим столом, мини-баром, собственной ванной комнатой.
На территории находятся два ресторана, которые являются настоящей достопримечательностью Листвянки и летняя терраса с видом на окружающую местность.
Гостиница «Конкордия»
Расположен в стороне от пыльных центральных улиц Хужира, вблизи от Сарайского пляжа (жемчужины острова Ольхон) и прекрасного лиственничного леса по которым проходят живописные туристические тропы, организованные Прибайкальским национальным парком.
Для проживания в гостевом доме имеются комнаты, оснащённые всем необходимым для комфортного проживания: удобные спальные места (кровать-трансформер и диван), фен, одноразовые тапочки, полотенца, средства индивидуальной гигиены, оборудованная ванная комната. Комнаты также оснащены просторными верандами.
На территории гостевого дома имеются гамаки, костровая зона, мангал с дровами и принадлежности для барбекю.
Гостиница «Адмирал»
Усадьба Адмирал радушно встречает новых гостей в Хужире, в 10 минутах ходьбы от озера Байкал. Усадьба располагает 44 комфортабельными номерами, часть из которых работает в летний период, часть - в зимний. В определенные часы сервируется завтрак и ужин. За отдельную плату гости могут приобрести на обед блюда местной кухни.
Гостиница «Набаймар»
Расположена в поселке Хужир, на острове Ольхон, рядом с мысом Татайским. К размещению предлагаются номера различной вместимости. Среди удобств плазменный телевизор, место для хранения вещей, санузел с душем на этаже или в номере, в зависимости от категории. Доступен бесплатный Wi-Fi в столовой. Гостей обеспечивают полотенцами и постельным бельем. В уютной столовой подают блюда домашней кухни по приемлемым ценам из продуктов местного производства.
Гостиница «Байкал Форест»
Отель «Baikal Forest» находится в Иркутске, в шаговой доступности от историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора». К услугам постояльцев круглосуточная стойка регистрации, камера хранения, автостоянка.
Номерной фонд представлен двухместным номерами с одной большой или двумя отдельными кроватями. Интерьер выполнен в теплых, светлых тонах, в каждом номере есть камин. В числе основных удобств — телевизор, удобный письменный стол, кондиционер, чайник, холодильник и вместительный шкаф для одежды. Ванная комната оснащена просторной душевой кабиной, феном, бесплатными средствами личной гигиены, набором полотенец, халатами и тапочками.
Питание организовано на высшем уровне.
На территории отеля работает ресторан, где подают вкусные, изысканные блюда по доступным ценам. Также предусмотрена доставка еды и напитков.
Гостиница «Иркутск»
Гостиница “Иркутск” располагается в отличном районе города Иркутск. Размещение осуществляется в любом из 163 уютных номеров, в зависимости от вкуса и предпочтения постояльцев. Каждый из них оснащен необходимой мягкой и удобной мебелью для комфортного отдыха.
Здесь представлен достаточно широкий спектр услуг, который сделает ваше пребывание незабываемым. В распоряжении гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная охрана и обслуживание, ежедневная уборка, магазин сувениров. Также предоставляется возможность посетить фитнес-центр, кабинет массажа, солярий и спа-салон. Для самых маленьких оборудована детская игровая площадка.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы на маршруте
- Трансфер Иркутск - Хужир - Иркутск (рейсовый микроавтобус)
- Экскурсии по программе
- Питание по программе (завтраки 2-5 день, обеды 1,4 день, ужины 1,3-4 день)
- Проживание в гостиницах (благоустроенные номера)
- Рекреационные сборы нац. парков
- Услуги гида на экскурсиях
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Иркутска и обратно
- Питание в кафе во время трансферов
- Дополнительные экскурсии и развлечения
- Сувенирная и алкогольная продукция
- Трансфер в аэропорт в последний день тура
- Купание в горячем источнике
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- обязательно: паспорт и полис ОМС;
- теплая шапка;
- солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20 и от 30 для светлой кожи);
- солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
- купальные принадлежности (для купания в горячем источнике);
- личная аптечка (если у вас есть какие-нибудь специфичные заболевания);
- фото- и видеоаппаратура, а также запасные флеш-карты и батарейки/аккумуляторы;
- портативное зарядное устройство (power bank);
- зимняя верхняя одежда;
- термобелье от -20*;
- теплые носки;
- удобная обувь, могут пригодиться одноразовые грелки для рук, ног и тела;
- туалетные принадлежности;
- одежда для города или курорта;
- ветрозащитная верхняя одежда и теплая осенняя одежда (в ноябре на Байкале уже лежит снег, температуры минусовые, в декабре доходит до -40);
- варежки или теплые перчатки;
А ещё могут пригодиться: маленький рюкзак для однодневных экскурсий, герметичная упаковка для документов.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какой транспорт в туре?
- в зависимости от размера группы Volkswagen Polo/Toyota Noah/Hyundai Grand Starex/Toyota Hiace/Mercedes Sprinter (4/6/7/10/19);
- трансфер Иркутск – Ольхон – Иркутск – рейсовый микроавтобус Toyota Hiace/Mercedes Sprinter.
- на экскурсии по Ольхону – а/м УАЗ СГР
Есть ли скидки в туре?
- 10% дети до 12 включительно;
- Дети до 5 включительно бесплатно без предоставления питания и спального места;
- Пенсионеры 5%.
Как подобрать билеты?
В первый день тура туристам нужно быть в аэропорту Иркутска не позднее 8:30 или прибыть в город заранее и сообщить свое местоположение организатору.
В последний день тура лучше брать обратные билеты не раньше 20:00 часов.
Можем помочь забронировать проживание в городе.
Мы встречаем гостей в аэропорту, на жд вокзале или забираем по адресу их пребывания в городе перед началом тура, старт большинства туров в 9:00 по ИКТ.
Какие потребуются документы для оформления тура?
- скан паспорта с пропиской на того, с кем будет заключатся договор;
- на остальных участников ФИО, дата рождения, город проживания.
Какие особенности Байкальского льда?
Байкал замерзает очень долго. Первый лед образуется в начале ноября в небольших заливах и бухтах, а примерно к началу января замерзает пролив Малое море. Все озеро покрывается льдом только к концу января, поэтому сезон байкальского льда короткий: с начала февраля и до конца марта.
Такой лед, как многие видели в интернете, есть не везде. Это связано с тем, что Байкал огромный (больше площади Бельгии) и микроклимат на нем везде разный. «Тот самый» красивый лед образуется вдоль западного берега, примерно от острова Ольхон до поселка Листвянка. Ни южнее, ни севернее лед не гарантирован.