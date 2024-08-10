1 день

Первый день на Байкале

В первый день нашего тура мы отправимся в архитектурно-этнографический музей "Тальцы".

Экспозиция музея представляет собой сибирскую деревню, состоящую из нескольких десятков зданий.

В них полностью восстановлена историческая обстановка, а сами постройки в большинстве своём являются подлинными историческими памятниками, вывезенными из старинных деревень.

Гид познакомит вас с историей освоения Сибири, культурой и бытом коренных народов.

Заглянуть в дом эвенкийского охотника, побывать на приёме в волостной управе, спуститься в винный погреб приказной избы, изучить расписание церковно-приходской школы, прикоснуться к стенам Илимского острога – всё это можно сделать в уникальном музее под открытым небом.

После экскурсии вас ждёт плотный обед в ресторане, где вы сможете попробовать блюда из сибирской рыбы.

Далее мы отправимся в Байкальский музей.

Его можно назвать уникальным в своём роде, ведь вся его экспозиция полностью посвящена великому сибирскому озеру.

Вы познакомитесь с местной флорой и фауной, узнаете историю формирования Байкала, увидите аквариумы с его обитателями – в том числе с байкальской нерпой.

Приятным завершением экскурсии станет виртуальное погружение на дно Байкала в батискафе.

Эффект полного присутствия гарантирован!

И в завершении сегодняшнего дня на кресельном подъёмнике мы поднимемся на обзорную площадку Камень Черского.

С неё открывается потрясающий вид на исток Ангары, Шаман-камень и хребет Хамар-Дабан.

Сделав шикарные фото на фоне Байкала, мы отправимся на обед.

А после вас ждет экскурсия