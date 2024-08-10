Зимние сны Байкала

В начале ноября в Прибайкалье приходит зима. Байкал постепенно остывает, готовясь примерить тяжёлый ледовый доспех.

Природа отдыхает от наплыва туристов, берега озера постепенно покрываются пушистым снегом, а температура воздуха падает ниже
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нуля. Период с ноября по декабрь – самый тихий сезон на Байкале.

Это лучшее время для тех, кто желает насладиться атмосферой полусонного покоя и полюбоваться новорождёнными зимними пейзажами, пока суровые сибирские холода ещё не обрели полную силу.

5
1 отзыв
Зимние сны Байкала
Зимние сны Байкала
Зимние сны Байкала
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Первый день на Байкале

В первый день нашего тура мы отправимся в архитектурно-этнографический музей "Тальцы".

Экспозиция музея представляет собой сибирскую деревню, состоящую из нескольких десятков зданий.

В них полностью восстановлена историческая обстановка, а сами постройки в большинстве своём являются подлинными историческими памятниками, вывезенными из старинных деревень.

Гид познакомит вас с историей освоения Сибири, культурой и бытом коренных народов.

Заглянуть в дом эвенкийского охотника, побывать на приёме в волостной управе, спуститься в винный погреб приказной избы, изучить расписание церковно-приходской школы, прикоснуться к стенам Илимского острога – всё это можно сделать в уникальном музее под открытым небом.

После экскурсии вас ждёт плотный обед в ресторане, где вы сможете попробовать блюда из сибирской рыбы.

Далее мы отправимся в Байкальский музей.

Его можно назвать уникальным в своём роде, ведь вся его экспозиция полностью посвящена великому сибирскому озеру.

Вы познакомитесь с местной флорой и фауной, узнаете историю формирования Байкала, увидите аквариумы с его обитателями – в том числе с байкальской нерпой.

Приятным завершением экскурсии станет виртуальное погружение на дно Байкала в батискафе.

Эффект полного присутствия гарантирован!

И в завершении сегодняшнего дня на кресельном подъёмнике мы поднимемся на обзорную площадку Камень Черского.

С неё открывается потрясающий вид на исток Ангары, Шаман-камень и хребет Хамар-Дабан.

Сделав шикарные фото на фоне Байкала, мы отправимся на обед.

А после вас ждет экскурсия

Первый день на БайкалеПервый день на БайкалеПервый день на БайкалеПервый день на Байкале
2 день

В кольце Тункинских гор

После завтрака в гостинице вас ждёт поездка к южному берегу Байкала.

Именно здесь, в окружении заснеженных вершин ютится туристический посёлок Аршан.

Дорога к нему сама по себе является достопримечательностью: горный серпантин, петляющий среди сибирской тайги, подарит вам потрясающие виды за окном на протяжении всей поездки.

Ведь панорамы смешанного леса в сентябре выглядят особенно живописно.

Сегодняшний день мы посвятим исследованию местных достопримечательностей.

Начнем с посещения дацана "Бодхидхарма".

Здесь вы познакомитесь с буддийской культурой и проникнитесь царящим повсюду духом умиротворения.

Зарядившись позитивной энергией, мы отправляемся на прогулку по территории курорта и посещения местного сувенирного рынка, где можно приобрести памятные подарки, изделия из верблюжей шерсти и целебные травы.

Далее нас ждет поход по ущелью реки Кынгарги.

Шумная и неугомонная горная река неспроста получила такое имя.

В переводе с бурятского "Кынгарга" значит "бубен шамана".

И действительно в шуме воды слышатся чарующие глухие звуки, подобные удару в бубен.

По дороге вы сможете попробовать воду из минерального источника – по вкусу и лечебному составу она напоминает кисловодский нарзан.

Туристическая тропа выведет нам к первому водопаду Кынгарги.

Массивный поток бурлящей воды, низвергающийся с горы и пляшущий по огромным валунам, поражает с первого взгляда.

Вода здесь настолько шумная, что рядом с водопадом не всегда удается расслышать собеседника.

Следующая точка на маршруте – поселок Жемчуг.

Здесь вы сможете искупаться в горячем источнике, вода которого помогает в лечении десятков заболеваний.

Насладившись видами и сделав множество шикарных фотографий, отправляемся в обратный путь до Иркутска, где вас ждет заселение в гостиницу и отдых после насыщенного дня.

В кольце Тункинских горВ кольце Тункинских горВ кольце Тункинских горВ кольце Тункинских горВ кольце Тункинских горВ кольце Тункинских гор
3 день

На Ольхон

Утром начинается финальная часть вашего путешествия.

Сегодня вы отправляетесь на остров Ольхон.

Комфортный микроавтобус доставит вас до Хужира – самого крупного населённого пункта на острове.

Здесь вас будет ждать уютная гостиница и горячий ужин.

Вечер предлагаем посвятить обзорной экскурсии по посёлку и прогулке к сакральной скале Шаманке.

Величественная скала по преданию является одним из дворцов Хозяина острова, и потому местные жители почитают её как одну из главных святынь.

А ещё в этом месте можно наблюдать потрясающий закат.

На ОльхонНа ОльхонНа ОльхонНа ОльхонНа Ольхон
4 день

Экскурсия на Хобой

После завтрака вы отправляетесь исследовать остров, а если быть точнее – его северную часть.

Сегодня вам предстоит знакомство с удивительными ольхонскими скалами, каждая из которых имеет свой уникальный облик.

Кажется, эти серые великаны могут ожить в любой момент: вот-вот поднимутся из воды Три брата, охраняющие мыс Саган-Хушун, а Дева на мысе Хобой наконец освободится из своего каменного плена.

В завершении экскурсии вас ждёт обед-пикник, а после вы вернётесь в гостиницу в Хужире.

Экскурсия на ХобойЭкскурсия на ХобойЭкскурсия на ХобойЭкскурсия на Хобой
5 день

Возвращение в Иркутск

После завтрака приходит время собираться в путь.

Водитель заберёт вас из гостиницы и доставит в Иркутск ориентировочно к 16-17 часам.

Возвращение в ИркутскВозвращение в ИркутскВозвращение в Иркутск

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ДвухместноеОдноместное
59 00070 000

Подселение не предусматривается.

Варианты проживания

Гостиница «Никола»

1 ночь

На берегу озера Байкал располагается отель «Никола». На территории имеется камера хранения багажа и круглосуточная стойка регистрации, сейф, лифт, автостоянка для личного транспорта. По согласованию с администратором возможно проживание с домашними животными. Трансфер оплачивается отдельно. В окрестностях возможно отправиться на рыбалку или экскурсию, заняться дайвингом, верховой ездой, лыжным спортом. Для детей оборудована игровая зона в помещении.

Просторные семейные номера оформлены в индивидуальном стиле. В комнатах установлены большие двуспальные или односпальные кровати. Для комфортного размещения имеется кондиционер, рабочий стол, телевизор. В ванной комнате установлена душевая кабина и санузел, есть халаты и тапочки, набор полотенец. Гладильные и швейные принадлежности предоставляются по необходимости. Доступен Wi-Fi.

В ресторане предоставляются сытные и вкусные завтраки. На обед и ужин можно заказать разнообразные блюда традиционной местной кухни. В баре представлен широкий выбор разнообразных закусок, напитков и коктейлей.

Гостиница «Никола»Гостиница «Никола»Гостиница «Никола»Гостиница «Никола»Гостиница «Никола»Гостиница «Никола»Гостиница «Никола»Гостиница «Никола»Гостиница «Никола»

Гостиница «Крестовая падь»

1 ночь

Гостиница «Крестовая Падь» располагается всего в 50 м от озера Байкал, которое притягивает своей энергетикой и силой. Выбрав это сооружение, гости смогут отстраниться от городской суеты и насладиться природными красотами этого места. Комплекс состоит из 8 корпусов и отдельного коттеджа для VIP гостей.

Некоторые категории оформлены в стиле шале с деревянными панелями и оснащены рабочим столом, мини-баром, собственной ванной комнатой.

На территории находятся два ресторана, которые являются настоящей достопримечательностью Листвянки и летняя терраса с видом на окружающую местность.

Гостиница «Крестовая падь»Гостиница «Крестовая падь»Гостиница «Крестовая падь»Гостиница «Крестовая падь»Гостиница «Крестовая падь»

Гостиница «Конкордия»

2 ночи

Расположен в стороне от пыльных центральных улиц Хужира, вблизи от Сарайского пляжа (жемчужины острова Ольхон) и прекрасного лиственничного леса по которым проходят живописные туристические тропы, организованные Прибайкальским национальным парком.

Для проживания в гостевом доме имеются комнаты, оснащённые всем необходимым для комфортного проживания: удобные спальные места (кровать-трансформер и диван), фен, одноразовые тапочки, полотенца, средства индивидуальной гигиены, оборудованная ванная комната. Комнаты также оснащены просторными верандами.

На территории гостевого дома имеются гамаки, костровая зона, мангал с дровами и принадлежности для барбекю.

Гостиница «Конкордия»Гостиница «Конкордия»Гостиница «Конкордия»Гостиница «Конкордия»Гостиница «Конкордия»Гостиница «Конкордия»Гостиница «Конкордия»

Гостиница «Адмирал»

2 ночи

Усадьба Адмирал радушно встречает новых гостей в Хужире, в 10 минутах ходьбы от озера Байкал. Усадьба располагает 44 комфортабельными номерами, часть из которых работает в летний период, часть - в зимний. В определенные часы сервируется завтрак и ужин. За отдельную плату гости могут приобрести на обед блюда местной кухни.

Гостиница «Адмирал»Гостиница «Адмирал»Гостиница «Адмирал»Гостиница «Адмирал»Гостиница «Адмирал»Гостиница «Адмирал»Гостиница «Адмирал»Гостиница «Адмирал»

Гостиница «Набаймар»

2 ночи

Расположена в поселке Хужир, на острове Ольхон, рядом с мысом Татайским. К размещению предлагаются номера различной вместимости. Среди удобств плазменный телевизор, место для хранения вещей, санузел с душем на этаже или в номере, в зависимости от категории. Доступен бесплатный Wi-Fi в столовой. Гостей обеспечивают полотенцами и постельным бельем. В уютной столовой подают блюда домашней кухни по приемлемым ценам из продуктов местного производства.

Гостиница «Набаймар»Гостиница «Набаймар»Гостиница «Набаймар»Гостиница «Набаймар»Гостиница «Набаймар»Гостиница «Набаймар»Гостиница «Набаймар»

Гостиница «Байкал Форест»

1 ночь

Отель «Baikal Forest» находится в Иркутске, в шаговой доступности от историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора». К услугам постояльцев круглосуточная стойка регистрации, камера хранения, автостоянка.

Номерной фонд представлен двухместным номерами с одной большой или двумя отдельными кроватями. Интерьер выполнен в теплых, светлых тонах, в каждом номере есть камин. В числе основных удобств — телевизор, удобный письменный стол, кондиционер, чайник, холодильник и вместительный шкаф для одежды. Ванная комната оснащена просторной душевой кабиной, феном, бесплатными средствами личной гигиены, набором полотенец, халатами и тапочками.

Питание организовано на высшем уровне.

На территории отеля работает ресторан, где подают вкусные, изысканные блюда по доступным ценам. Также предусмотрена доставка еды и напитков.

Гостиница «Байкал Форест»Гостиница «Байкал Форест»Гостиница «Байкал Форест»Гостиница «Байкал Форест»Гостиница «Байкал Форест»Гостиница «Байкал Форест»Гостиница «Байкал Форест»Гостиница «Байкал Форест»Гостиница «Байкал Форест»

Гостиница «Иркутск»

1 ночь

Гостиница “Иркутск” располагается в отличном районе города Иркутск. Размещение осуществляется в любом из 163 уютных номеров, в зависимости от вкуса и предпочтения постояльцев. Каждый из них оснащен необходимой мягкой и удобной мебелью для комфортного отдыха.

Здесь представлен достаточно широкий спектр услуг, который сделает ваше пребывание незабываемым. В распоряжении гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная охрана и обслуживание, ежедневная уборка, магазин сувениров. Также предоставляется возможность посетить фитнес-центр, кабинет массажа, солярий и спа-салон. Для самых маленьких оборудована детская игровая площадка.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы на маршруте
  • Трансфер Иркутск - Хужир - Иркутск (рейсовый микроавтобус)
  • Экскурсии по программе
  • Питание по программе (завтраки 2-5 день, обеды 1,4 день, ужины 1,3-4 день)
  • Проживание в гостиницах (благоустроенные номера)
  • Рекреационные сборы нац. парков
  • Услуги гида на экскурсиях
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Иркутска и обратно
  • Питание в кафе во время трансферов
  • Дополнительные экскурсии и развлечения
  • Сувенирная и алкогольная продукция
  • Трансфер в аэропорт в последний день тура
  • Купание в горячем источнике
Место начала и завершения?
Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • обязательно: паспорт и полис ОМС;
  • теплая шапка;
  • солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20 и от 30 для светлой кожи);
  • солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
  • купальные принадлежности (для купания в горячем источнике);
  • личная аптечка (если у вас есть какие-нибудь специфичные заболевания);
  • фото- и видеоаппаратура, а также запасные флеш-карты и батарейки/аккумуляторы;
  • портативное зарядное устройство (power bank);
  • зимняя верхняя одежда;
  • термобелье от -20*;
  • теплые носки;
  • удобная обувь, могут пригодиться одноразовые грелки для рук, ног и тела;
  • туалетные принадлежности;
  • одежда для города или курорта;
  • ветрозащитная верхняя одежда и теплая осенняя одежда (в ноябре на Байкале уже лежит снег, температуры минусовые, в декабре доходит до -40);
  • варежки или теплые перчатки;

А ещё могут пригодиться: маленький рюкзак для однодневных экскурсий, герметичная упаковка для документов.

Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какой транспорт в туре?
  • в зависимости от размера группы Volkswagen Polo/Toyota Noah/Hyundai Grand Starex/Toyota Hiace/Mercedes Sprinter (4/6/7/10/19);
  • трансфер Иркутск – Ольхон – Иркутск – рейсовый микроавтобус Toyota Hiace/Mercedes Sprinter.
  • на экскурсии по Ольхону – а/м УАЗ СГР
Есть ли скидки в туре?
  • 10% дети до 12 включительно;
  • Дети до 5 включительно бесплатно без предоставления питания и спального места;
  • Пенсионеры 5%.
Как подобрать билеты?

В первый день тура туристам нужно быть в аэропорту Иркутска не позднее 8:30 или прибыть в город заранее и сообщить свое местоположение организатору.

В последний день тура лучше брать обратные билеты не раньше 20:00 часов.

Можем помочь забронировать проживание в городе.

Мы встречаем гостей в аэропорту, на жд вокзале или забираем по адресу их пребывания в городе перед началом тура, старт большинства туров в 9:00 по ИКТ.

Какие потребуются документы для оформления тура?
  • скан паспорта с пропиской на того, с кем будет заключатся договор;
  • на остальных участников ФИО, дата рождения, город проживания.
Какие особенности Байкальского льда?

Байкал замерзает очень долго. Первый лед образуется в начале ноября в небольших заливах и бухтах, а примерно к началу января замерзает пролив Малое море. Все озеро покрывается льдом только к концу января, поэтому сезон байкальского льда короткий: с начала февраля и до конца марта.

Такой лед, как многие видели в интернете, есть не везде. Это связано с тем, что Байкал огромный (больше площади Бельгии) и микроклимат на нем везде разный. «Тот самый» красивый лед образуется вдоль западного берега, примерно от острова Ольхон до поселка Листвянка. Ни южнее, ни севернее лед не гарантирован.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Н
10 авг 2024
Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.
Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.

Тур входит в следующие категории Иркутска

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