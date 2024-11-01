Зимний Байкал «от Ольхона до Юга»

В программе остров Ольхон и скала Шаманка, Баня с прорубью в Байкале, Коньки по открытому льду, красочные рассветы и закаты, переход на Хивусе около 200км, Песчаная бухта, Ходульные деревья, Традиционная бурятская уха, Национальное горловое пение с танцами, Листвянка, Камень Черского, Музеи. Сверкающие Пещеры с ледяными сталактитами и гигантские Наплески на скалах. Узоры ледяных трещин, миллионы Пузырей и голубые Торосы.
Зимний Байкал «от Ольхона до Юга»
Зимний Байкал «от Ольхона до Юга»
Зимний Байкал «от Ольхона до Юга»
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание тура

5 дней путешествия по льду Байкала на автомобиле и катере-амфибии ХИВУС в комфортной группе до 10 участников. Как передвигаемся:

  • На комфортном микроавтобусе по материку.
  • По льду — на уазиках. Это самый надежный внедорожный вариант с местными водителями.

• С Юга Байкала до острова Ольхон проедем целых 200км на хивусе по открытому льду! Где проживаем:

  • В номерах по 2/3/4 человека, cанузел в номере.
  • 3 ночи на острове Ольхон, пос. Хужир • 1 ночь в пос. Листвянка (Юг Байкала) Что вас ожидает: - Каждый день новые активности - До всех локаций добираемся на авто или хивусе. - Гуляем налегке к ледяным пещерам, голубым торосам, среди узоров и метановых пузырей на льду - Посетим остров Ольхон и Листвянку - Бухту Песчаную с ходульными деревьями - Встретим закат на льду - Пересечем Байкал на судне на воздушной подушке - Хивусе - Покатаемся на коньках по Байкалу - Прокатимся на зимних велосипедах - Попаримся в бане и занырнем в прорубь Байкала - Попробуем буузы и традиционную бурятскую уху - Посетим этнопарк, входящий в топ-10 лучших этнопарков, с обрядом освящения огнем, национальным горловым пением и игрой на хомусе, обрядовым танцем и получим благопожелания в бурятских традициях. - Поднимемся на Камень Черского, посетим Байкальский Лимнологический музей и Музей Тальцы под открытым небом - А еще вы услышите, как "поет" Байкал и узнаете, как он "целуется").

18 - 22 Февраля / 25 февраля - 01 марта / 04 - 08 Марта / 10 - 14 марта / Даты индивидуальных туров под запрос

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Остров Ольхон и поселок Хужир
  • Национальное горловое пение с танцами и игрой на хомусе
  • Остров Огой и Буддистская ступа
  • Остров Замогой
  • Мыс Бурхан (скала Шаманка)
  • Мыс Хобой
  • Ольхонские ворота
  • Мыс Саган-Хушун (три Брата)
  • Мыс Кобылья Голова
  • Баня с прорубью в Байкале
  • Острова Львенок, Крокодил
  • Переход на Хивусе
  • Зимние велосипеды
  • Коньки по Байкалу
  • Бухта Крестовая
  • Бухта Песчаная
  • Ходульные деревья
  • Пос. Листвянка
  • Байкальский Лимнологический музей
  • Подъемник на Камень Черского
  • Музей Тальцы под открытым небом
  • Сказочные узоры на льду
  • Метановые пузыри
  • Сокуи (ледяные наплески на скалах)
  • Гроты и пещеры с ледяными сталактитами и сталагмитами
  • Голубые торосы и трещины на льду
  • Традиционная бурятская уха на льду
Что включено
  • Трансфер на микроавтобусе и уазике
  • Хивус
  • Проживание (4 ночи)
  • Питание (4 завтрака, 4 обеда, 4 ужина)
  • Прокат коньков
  • Баня с прорубью в Байкале
  • Посещение этнопарка и программа знакомства с бурятскими традициями и фольклором
  • Посещение Байкальского Лимнологического музея
  • Канатная дорога подъемник Камень Черского
  • Посещение музея Тальцы под открытым небом
  • Входные билеты в национальные парки
  • Сопровождение гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы (сувениры и прочее)
  • Авиабилеты
  • Обед на обратном пути Листвянка-Иркутск
  • Прокат велосипедов по желанию
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вышлем перед туром
Завершение: Иркутск
Когда и сколько длится?
Когда: 18 - 22 Февраля / 25 февраля - 01 марта / 04 - 08 Марта / 10 - 14 марта / Даты индивидуальных туров под запрос
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Иркутска

Похожие туры из Иркутска

Зимние сны Байкала
1 отзыв
5 дней
Зимние сны Байкала
Начало: Иркутск
1 ноя в 10:00
6 ноя в 10:00
от 59 000 за человека
Байкал. Зимнее очарование
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Байкал. Зимнее очарование
Начало: Россия, Иркутск
4 фев в 10:00
7 фев в 10:00
от 65 000 за человека
Байкал. Зимнее очарование. Зеркальный маршрут
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Байкал. Зимнее очарование. Зеркальный маршрут
Начало: Россия, Иркутск
2 фев в 10:00
11 фев в 10:00
от 65 000 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Иркутске
Все туры из Иркутска
ХорошоТам