В программе остров Ольхон и скала Шаманка, Баня с прорубью в Байкале, Коньки по открытому льду, красочные рассветы и закаты, переход на Хивусе около 200км, Песчаная бухта, Ходульные деревья, Традиционная бурятская уха, Национальное горловое пение с танцами, Листвянка, Камень Черского, Музеи. Сверкающие Пещеры с ледяными сталактитами и гигантские Наплески на скалах. Узоры ледяных трещин, миллионы Пузырей и голубые Торосы.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание тура
5 дней путешествия по льду Байкала на автомобиле и катере-амфибии ХИВУС в комфортной группе до 10 участников. Как передвигаемся:
- На комфортном микроавтобусе по материку.
- По льду — на уазиках. Это самый надежный внедорожный вариант с местными водителями.
• С Юга Байкала до острова Ольхон проедем целых 200км на хивусе по открытому льду! Где проживаем:
- В номерах по 2/3/4 человека, cанузел в номере.
- 3 ночи на острове Ольхон, пос. Хужир • 1 ночь в пос. Листвянка (Юг Байкала) Что вас ожидает: - Каждый день новые активности - До всех локаций добираемся на авто или хивусе. - Гуляем налегке к ледяным пещерам, голубым торосам, среди узоров и метановых пузырей на льду - Посетим остров Ольхон и Листвянку - Бухту Песчаную с ходульными деревьями - Встретим закат на льду - Пересечем Байкал на судне на воздушной подушке - Хивусе - Покатаемся на коньках по Байкалу - Прокатимся на зимних велосипедах - Попаримся в бане и занырнем в прорубь Байкала - Попробуем буузы и традиционную бурятскую уху - Посетим этнопарк, входящий в топ-10 лучших этнопарков, с обрядом освящения огнем, национальным горловым пением и игрой на хомусе, обрядовым танцем и получим благопожелания в бурятских традициях. - Поднимемся на Камень Черского, посетим Байкальский Лимнологический музей и Музей Тальцы под открытым небом - А еще вы услышите, как "поет" Байкал и узнаете, как он "целуется").
18 - 22 Февраля / 25 февраля - 01 марта / 04 - 08 Марта / 10 - 14 марта / Даты индивидуальных туров под запрос
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Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Ольхон и поселок Хужир
- Национальное горловое пение с танцами и игрой на хомусе
- Остров Огой и Буддистская ступа
- Остров Замогой
- Мыс Бурхан (скала Шаманка)
- Мыс Хобой
- Ольхонские ворота
- Мыс Саган-Хушун (три Брата)
- Мыс Кобылья Голова
- Баня с прорубью в Байкале
- Острова Львенок, Крокодил
- Переход на Хивусе
- Зимние велосипеды
- Коньки по Байкалу
- Бухта Крестовая
- Бухта Песчаная
- Ходульные деревья
- Пос. Листвянка
- Байкальский Лимнологический музей
- Подъемник на Камень Черского
- Музей Тальцы под открытым небом
- Сказочные узоры на льду
- Метановые пузыри
- Сокуи (ледяные наплески на скалах)
- Гроты и пещеры с ледяными сталактитами и сталагмитами
- Голубые торосы и трещины на льду
- Традиционная бурятская уха на льду
Что включено
- Трансфер на микроавтобусе и уазике
- Хивус
- Проживание (4 ночи)
- Питание (4 завтрака, 4 обеда, 4 ужина)
- Прокат коньков
- Баня с прорубью в Байкале
- Посещение этнопарка и программа знакомства с бурятскими традициями и фольклором
- Посещение Байкальского Лимнологического музея
- Канатная дорога подъемник Камень Черского
- Посещение музея Тальцы под открытым небом
- Входные билеты в национальные парки
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Личные расходы (сувениры и прочее)
- Авиабилеты
- Обед на обратном пути Листвянка-Иркутск
- Прокат велосипедов по желанию
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вышлем перед туром
Завершение: Иркутск
Когда и сколько длится?
Когда: 18 - 22 Февраля / 25 февраля - 01 марта / 04 - 08 Марта / 10 - 14 марта / Даты индивидуальных туров под запрос
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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