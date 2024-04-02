Зимняя или весенняя сказка Байкала

Групповой тур в Иркутске
5
3 отзыва
Познакомьтесь с южной и центральной частью озера Байкал.

Этот тур — уникальная возможность увидеть ледовые гроты, ощутить энергию сакральных мест острова Ольхон. Вы увидите "Чертов палец" и "Ухо Байкала", побываете на теплых озерах и на мысе Хобой. Будут и познавательные экскурсии, где вы узнаете историю этого региона.
Зимняя или весенняя сказка Байкала
Зимняя или весенняя сказка Байкала
Зимняя или весенняя сказка Байкала
Ближайшие даты:
1
мая
5
мая
12
мая
16
мая

Что вас ожидает:

Таинственная Тункинская долина
Таинственная Тункинская долина
Посетим водопады и минеральные источники, а также буддистский дацан
Живописный Ольхон
Живописный Ольхон
Отправимся в северную часть острова до мыса Хобой, а потом в южную до мыса Кобылья голова
Особый микроклимат Байкальска
Особый микроклимат Байкальска
Побываем на теплых озерах, прогуляемся по берегу Байкала в самом южном городе Иркутской области

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Байкальск

Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.

Отправление в город Байкальск.

Размещение в гостинице.

Питание включено: ужин.

Автотранспортом: примерно 150 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.

2 день

Эко парк «Теплые озера» на Снежной

Экскурсия в эко-парк Теплые озера на реке Снежной.

Прогулка по живописной лесной тропе вдоль озер, отдых на природе.

Обед-пикник.

Возвращение в Байкальск.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 2 км.

Автотранспортом: примерно 90 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.

3 день

Свободный день в Байкальске

Свободный день в Байкальске.

Возможность прогуляться по Байкальску и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.

Питание включено: завтрак, ужин.

4 день

Экскурсия в Тункинскую долину

Экскурсия в Тункинскую долину, поселок Аршан (республика Бурятия).

Прогулка по эко-тропе к водопаду.
Посещение буддийского дацана и минеральных источников.
Остановка в кафе бурятской кухни для самостоятельного обеда.

Вечером возвращение в Байкальск.

Питание включено: завтрак, ужин.

Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.

Автотранспортом: примерно 330 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 10 ч.

5 день

Свободный день в Байкальске

Свободный день в Байкальске.

Возможность прогуляться по Байкальску и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.

Питание включено: завтрак, ужин

6 день

Байкальский государственный биосферный заповедник

Экскурсия в Байкальский государственный биосферный заповедник.

Посещение интерактивного визит-центра.

Прогулка по заповедной эко-тропе.

Обед-пикник во время экскурсии.

Возвращение в гостиницу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 2 км.

Автотранспортом: примерно 150 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.

7 день

Свободный день в Байкальске

Свободный день в Байкальске.

Возможность прогуляться по Байкальску и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.

Питание включено: завтрак, ужин.

Свободный день в БайкальскеСвободный день в БайкальскеСвободный день в Байкальске
8 день

Байкальск - Ольхон

Переезд из Байкальска в город Иркутск.

Пересадка и переезд к острову Ольхон.

Остановка по пути в бурятском кафе.

Размещение на турбазе.

Питание включено: завтрак, ужин.

Автотранспортом: примерно 450 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 10 ч.

9 день

Мыс Хобой и северный Ольхон

Экскурсионная поездка с водителем-гидом на внедорожнике УАЗ по северной части острова Ольхон.

Посещение мыса Хобой и основных достопримечательностей острова.

Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.

Автотранспортом: примерно 100 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.

10 день

Свободный день на Ольхоне

Свободный день на Ольхоне.

Возможность прогуляться по Хужиру и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.

Питание включено: завтрак, ужин.

11 день

Мыс Кобылья голова и южный Ольхон

Экскурсионная поездка с водителем-гидом на внедорожнике УАЗ по южной части острова Ольхон.

Посещение мыса Кобылья голова и самых живописных бухт острова.

Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.

Автотранспортом: примерно 120 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.

12 день

Ольхон - Иркутск

Выезд с острова Ольхон, прибытие в город Иркутск.

Остановка по пути в бурятском кафе.

Питание включено: завтрак.

Автотранспортом: примерно 300 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице и на турбазе.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и даты заезда, руб:

Обычные датыПраздничные даты
экономстандартэкономстандарт
2-хместный номер114 800125 300120 200130 700
доплата за одноместное размещение22 30029 50026 00033 300

Размещение Эконом:

  • Байкальск - Гостиница Маргобай - 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров)
  • Ольхон - Турбаза Набаймар - 2-местный номер (удобства на этаже)

Размещение Стандарт:

  • Байкальск - Гостиница Маргобай - 2-местный номер (удобства в номере)
  • Ольхон - Турбаза Набаймар - 2-местный номер (удобства в номере)

Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:

  • 01 января – 09 января
  • 20 февраля – 10 марта
  • 01 мая – 09 мая

Варианты проживания

Гостиница «Маргобай»

7 ночей

Двухэтажный гостиничный комплекс “Маргобай” удобно расположен в центральной части Байкальска в 200 метрах от Байкала.
Номера класса люкс, стандарт, эконом и хостел. В гостинице работает кафе-бар, сауна с бассейном, баня, прачечная, автопарковка.

Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»

Турбаза «Набаймар»

4 ночи

Расположена в 5 минутах ходьбы от берега озера Байкал и главной достопримечательности острова скалы Шаманки (мыса Бурхан).

Номера Усадьбы «Набаймар» отапливаются, большинство из них оформлены в загородном стиле. На территории также можно воспользоваться услугами прачечной, получить туристическую информацию.

Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение согласно выбранной цене
  • Питание: День 1: ужинДень 2, 9, 11: завтрак, обед, ужинДень 3-8, 10: завтрак, ужинДень 12: завтрак
  • День 1: ужин
  • День 2, 9, 11: завтрак, обед, ужин
  • День 3-8, 10: завтрак, ужин
  • День 12: завтрак
  • Транспортные услуги: День 1: Иркутск - БайкальскДень 2: Байкальск - Теплые озера - БайкальскДень 4: Байкальск - Аршан - БайкальскДень 6: Байкальск - Танхой - БайкальскДень 8: Байкальск - Иркутск - ОльхонДень 9: По ОльхонуДень 11: По ОльхонуДень 12: Ольхон - Иркутск
  • День 1: Иркутск - Байкальск
  • День 2: Байкальск - Теплые озера - Байкальск
  • День 4: Байкальск - Аршан - Байкальск
  • День 6: Байкальск - Танхой - Байкальск
  • День 8: Байкальск - Иркутск - Ольхон
  • День 9: По Ольхону
  • День 11: По Ольхону
  • День 12: Ольхон - Иркутск
  • Экскурсионные услуги: День 2: Прогулка к Теплым озерамДень 4: Обзорная экскурсия по Аршану: водопады, буддистский дацанДень 6: Посещение Байкальского государственного заповедника в ТанхоеДень 9: Поездка в северную часть острова ОльхонДень 11: Поездка в южную часть острова Ольхон
  • День 2: Прогулка к Теплым озерам
  • День 4: Обзорная экскурсия по Аршану: водопады, буддистский дацан
  • День 6: Посещение Байкальского государственного заповедника в Танхое
  • День 9: Поездка в северную часть острова Ольхон
  • День 11: Поездка в южную часть острова Ольхон
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Рекреационные сборы
  • Другие услуги не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная обувь и теплые носки;
  • сменная обувь;
  • теплая куртка и брюки;
  • свитер или толстовка;
  • шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
  • купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
  • солнцезащитные очки;
  • крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
  • если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой.
Медицинская страховка включена в тур?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Нас трое. Какие номера нам можно забронировать?

Трехместный номер – это практически всегда двухместный номер с дополнительным местом для третьего человека. Трехместный номер всегда очень тесный. Рекомендуем для троих человек приобретать два номера: двухместный и одноместный.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Во сколько начинается и заканчивается маршрут?

В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).

В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.

Будут ли в номерах проживания фен, шампунь, полотенца?

В номерах проживания есть постельное белье и полотенца.

Наличие фена не гарантировано. Шампуней и гелей для душа нет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Г
2 апр 2024
Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
К
15 мар 2024
Здорово провели время.
Спасибо!

Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.
А
26 фев 2024
Профессионалы!
От поездки остались только приятные впечатления!
Надеюсь, что вернёмся снова!
Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!

Тур входит в следующие категории Иркутска

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