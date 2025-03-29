Программа тура по дням
Встреча. Музей "Тальцы". Музей Байкала. Обзорная площадка "Камень Черского"
Встреча в аэропорту пройдёт до 9:30 утра (при необходимости мы заберём вас из гостиницы).
А после – мы сразу отправляемся в путь.
Перед заселением в комфортный отель на берегу Байкала вас ждёт насыщенная экскурсионная программа!
Для начала мы посетим музей деревянного зодчества "Тальцы".
Сибирь неспроста славится своей деревянной архитектурой, ведь именно в этих суровых краях сохранилось наибольшее количество традиционных строений из дерева.
На территории этнографического музей собраны десятки исторических объектов, вывезенных из разных уголков Прибайкалья.
Это крестьянские избы, бурятские юрты, административные здания.
Особого внимания заслуживает Спасская башня Илимского острога, которая ведёт свою историю с 1667 года.
Во время прогулки по территории музея вы буквально пройдёте путь в несколько веков – от начала освоения Сибири до первой половины 20 века.
Почти во все здания музея можно зайти, и это стоит сделать, ведь в них до мелочей восстановлена первозданная обстановка, демонстрирующая быт и культуру сибирских жителей в разные исторические периоды.
Мы гарантируем, что сегодня вы унесёте с собой целую коллекцию интересных историй и удивительных фактов, о существовании которых вы даже не подозревали.
На обед мы заглянем в Трактир, где можно насладиться блюдами сибирской кухни и перевести дух в уютной обстановке.
А после предлагаем вам посетить местную ярмарку, познакомиться с изделиями местных мастеров, натуральной косметикой из таёжных трав и необычными сладостями из даров леса.
Если вы хотели привезти из путешествия необычные сувениры, это именно то, что вам нужно.
Проникнувшись неповторимой атмосферой музея на все 100, мы двигаемся дальше.
Вас ждёт погружение в удивительный и таинственный мир Байкала.
А состоится оно в стенах Байкальского лимнологического музея.
Богатая экспозиция, полностью посвящённая самому глубокому озеру планеты, раскрывает его особенности со всех возможных сторон.
Вы узнаете, в результате каких природных процессов образовался Байкал, какие растения и живые организмы обитают в самом водоёме и на его берегах, и сколько среди них уникальных видов.
Мы посетим зал микроскопов, где вы понаблюдаете за мельчайшими жителями озера: микроскопическими водорослями, инфузориями, рачками и насекомыми, а также рассмотрите под большим увеличением байкальский песок, который состоит из мельчайших самоцветов.
А "гвоздём программы" станет экскурсия в зал аквариумов.
Здесь вы увидите вживую легендарного байкальского омуля, вальяжных осетров, огромных тайменей и очаровательных байкальских нерп, которым не терпится пообщаться с гостями музея.
Завершится наша сегодняшняя экскурсионная программа подъёмом на обзорную площадку "Камень Черского".
С неё открывается панорамный вид на исток Ангары, Шаман-Камень и далёкие горы на горизонте.
А после вас ждёт заселение в гостиницу на берегу Байкала, сытный ужин и заслуженный отдых.
Питание включено: обед, ужин.
Поездка на хивусе к Кругобайкальской железной дороге
После завтрака в гостинице настраиваемся на приключения.
Ведь сегодня вас ждёт много интересного!
В первой половине дня вы отправитесь на экскурсию вдоль Кругобайкальской железной дороги.
Вы пересечёте Байкал на хивусе и попадёте на противоположный берег, где увидите старинный посёлок Порт Байкал, каменный тоннель на мысе Толстом, старинные мосты и настоящий паровоз на станции Половинной.
По возвращении вас будет ждать трансфер в таёжный питомник ездовых собак.
Вы ознакомитесь с его обитателями и попробуете себя в роли каюра.
Бодрящий заезд на собачьей упряжке по заснеженной тайге станет отличной финальной точкой для сегодняшнего дня.
Далее – возвращение в гостиницу и ужин.
Питание включено: завтрак, обед-пикник, ужин.
Путешествие по льду Байкала на хивусе. Бухта Песчаная
Надеемся, что вы хорошо отдохнули и полны энергии, ведь сразу после завтрака вы отправляетесь в увлекательное путешествие по льду Байкала.
Цель сегодняшнего дня – бухта Песчаная.
Уединённый уголок живописной байкальской природы, добраться до которого можно только по льду или воде, порадует вас зеркальными ледовыми полями, красивейшими обзорными скалами и невероятными ходульными деревьями на берегу.
А доставит вас в это потрясающее место судно на воздушной подушке, которое носит название "хивус".
По пути вы посетите пос. Большое Голоустное и увидите тот самый "пузырьковый лёд", на фоне которого получаются поистине космические фото.
Ближе к вечеру вы вернётесь в Листвянку.
К 19:00 мы доставим вас в аэропорт или на ЖД вокзал г. Иркутска.
При необходимости мы забронируем для вас гостиницу в городе (не входит в стоимость).
Питание включено: завтрак, обед-пикник.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|Одноместное
|63 300
|70 000
Подселение не предусматривается.
Варианты проживания
Гостиница «Никола»
На берегу озера Байкал располагается отель «Никола». На территории имеется камера хранения багажа и круглосуточная стойка регистрации, сейф, лифт, автостоянка для личного транспорта. По согласованию с администратором возможно проживание с домашними животными. В окрестностях возможно отправиться на рыбалку или экскурсию, заняться дайвингом, верховой ездой, лыжным спортом. Для детей оборудована игровая зона в помещении.
Просторные семейные номера оформлены в индивидуальном стиле. В комнатах установлены большие двуспальные или односпальные кровати. Для комфортного размещения имеется кондиционер, рабочий стол, телевизор. В ванной комнате установлена душевая кабина и санузел, есть халаты и тапочки, набор полотенец. Гладильные и швейные принадлежности предоставляются по необходимости. Доступен Wi-Fi.
В ресторане предоставляются сытные и вкусные завтраки. На обед и ужин можно заказать разнообразные блюда традиционной местной кухни. В баре представлен широкий выбор разнообразных закусок, напитков и коктейлей.
Гостиница «Крестовая падь»
Гостиница «Крестовая Падь» располагается всего в 50 м от озера Байкал, которое притягивает своей энергетикой и силой. Выбрав это сооружение, гости смогут отстраниться от городской суеты и насладиться природными красотами этого места. Комплекс состоит из 8 корпусов и отдельного коттеджа для VIP гостей.
Некоторые категории оформлены в стиле шале с деревянными панелями и оснащены рабочим столом, мини-баром, собственной ванной комнатой.
На территории находятся два ресторана, которые являются настоящей достопримечательностью Листвянки и летняя терраса с видом на окружающую местность.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы на маршруте
- Размещение в гостинице (благоустроенные номера 3-4*)
- Экскурсии по программе
- Билеты в музеи
- Услуги гидов на экскурсиях
- Питание по программе
- Катание на собачьей упряжке (10 мин., 2,5 км)
- Рекреационные сборы нац. парка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Иркутска и обратно
- Дополнительные экскурсии и развлечения
- Питание, не включенное в программу
- Гостиница в Иркутске в 3 день тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- обязательно: паспорт и полис ОМС;
- обувь. Традиционная сибирская обувь - это унты и валенки. Если у вас нет валенок и унтов, рекомендуем воспользоваться современными аналогами. Качественную спортивную обувь для зимы делают компании Salomon, Sorel, Meindl. Основные качества, которыми должны обладать зимние ботинки - это наличие хорошего синтетического утеплителя, подошва с неглубоким протектором и из «мягкой» резины (для того чтобы не скользила), наличие мембран, износостойкость;
- шапка и варежки. Шапки лучше брать синтетические с непродуваемыми мембранами (Windstopper, Windbloc). Желательно, чтобы была защита ушей. Перчатки и варежки. Начнем с того, что их нужно брать 3 комплекта, т. к. они могут порваться, промокнуть и. т. д. Перчатки лучше брать из синтетических тканей. Хороший вариант, это тонкие перчатки из флиса или Polartec (для того, чтобы фотографировать) и краги из непромокаемых материалов (краги – это большие варежки из плотного капрона). В запас можно взять и шерстяные варежки;
- термобелье. Для зимних и весенних туров по Байкалу рекомендуем вам брать зимнее термобелье из флиса или Polartec. Посмотрите термобелье компаний Guahoo, Red Fox, Virus, Bask, Sivera;
- солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20). Весной на Байкале очень яркое солнце;
- солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
- самонагревающиеся одноразовые грелки (есть варианты для рук, ног и тела);
- треккинговые зимние носки, а также шерстяные носки;
- зимние перчатки (желательно с запасной парой);
- купальные принадлежности (если вы собираетесь в баню или на горячие источники);
- личную аптечку (если у вас есть какие-нибудь специфичные заболевания);
- фото- и видеоаппаратуру (не помешают запасные аккумуляторы);
- наличные для дополнительных расходов (в некоторых локациях на Байкале могут возникнуть проблемы с банкоматами и безналичной оплатой).
А ещё могут пригодиться: маленький рюкзак для однодневных экскурсий, герметичная упаковка для документов.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие потребуются документы для оформления тура?
- скан паспорта с пропиской на того, с кем будет заключатся договор;
- на остальных участников ФИО, дата рождения, город проживания.
Какая погода на Байкале зимой?
Если вы отправляетесь в зимний тур на Байкал или на отдых весной, вы должны хорошо экипироваться! Средние температуры января минус 21°С. Сильные морозы, до –35° обычно выпадают на январь и февраль. В первой половине января, в южной части, озеро начинает «вставать», то есть замерзать. Температуры могут упасть до -35. Однако после замерзания озера температуры стабилизируются и, как правило, не опускаются днем ниже -25°С.
Байкал замерзает очень долго. Первый лед образуется в начале ноября в небольших заливах и бухтах, а примерно к началу января замерзает пролив Малое море. Все озеро покрывается льдом только к концу января, поэтому сезон байкальского льда короткий: с начала февраля и до конца марта.
Такой лед, как многие видели в интернете, есть не везде. Это связано с тем, что Байкал огромный (больше площади Бельгии) и микроклимат на нем везде разный. «Тот самый» красивый лед образуется вдоль западного берега, примерно от острова Ольхон до поселка Листвянка. Ни южнее, ни севернее лед не гарантирован.