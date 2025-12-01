Программа тура по дням
Прибытие в Иркутск. Дорога к Байкалу - поселок Листвянка
Вас встречает комфортный трансфер, и путь ложится по Байкальскому тракту – живописной дороге, соединяющей Иркутск с самыми близкими берегами величайшего озера планеты.
Каждый поворот открывает всё новые виды: сосновые боры, заснеженные холмы и вдали мерцающая синева Байкала, будто зовущая за собой.
После завтрака в Иркутске, отправляемся знакомиться с туристическим поселком на Байкале – с Листвянкой.
Листвянка – это самое близко расположенное от Иркутска место, где можно увидеть священное озеро.
Дорога до Листвянки проходит по живописному Байкальскому тракту, называемому в народе «Байкальская Рублевка» – здесь находится элитная загородная недвижимость Иркутска.
Трасса комфортная и красивая: по сторонам растут деревья, как правило, нет никаких пробок.
Находится поселок от Иркутска на расстоянии около 70 км.
Где-то через час пути уже можно увидеть Байкал!
Но сначала по пути до Листвянки вы заедете в музей под открытым небом «Тальцы».
«Тальцы» – это архитектурно-этнографический музей, где собраны примеры деревянной архитектуры прошлых столетий.
Расположен на живописном берегу Ангары в окружении сибирского леса, что придает ему аутентичный вид и подлинную историческую атмосферу.
Гид проведет увлекательную экскурсию, после чего вы поедете дальше в Листвянку.
По дороге вы увидите легендарный Шаман-Камень, расположенный на истоке единственной вытекающей из Байкала реки Ангары, с ним связана красивая легенда, о котором расскажет гид.
Далее вы поднимитесь по канатной дороге, которая приведет вас к вершине «Камень Черского».
Поднявшись на смотровую площадку, которая находится на высоте 725 метров, вы сможете насладиться захватывающим видом на озеро, исток Ангары, Шаман-камень, Листвянку и даже Байкальскую обсерваторию.
После вас ждет дорога до поселка Листвянка, где вы прогуляетесь по берегу Байкала, заглянете на рыбный рынок.
Завершится этот день в Иркутске!
Включено: трансфер, обед, гид, проживание, входные билеты в музей и на канатную дорогу, экскурсия.
Дорога на Ольхон
Сегодня вы отправляетесь к самому сердцу Байкала на остров Ольхон – место силы, легенд и безмолвной красоты.
Путь лежит через Тажеранские степи, которые местные жители называют «Марсианской дорогой».
Здесь, среди причудливых холмов, обнажённых скал и бескрайних просторов, создаётся ощущение, будто вы покинули Землю: пейзажи напоминают иную планету, выжженную солнцем летом, укрытую снегом зимой, но всегда величественную.
По дороге вас ждёт обед в уютном кафе, где подадут блюда национальной бурятской кухни тёплые, душевные, приготовленные с уважением к традициям.
Это не просто еда - это часть истории, которую вы вкушаете вместе с ароматом чая и с приятной компанией.
На Ольхоне вас ждёт прогулка к главному символу острова – скале Шаманка.
Возвышаясь над обрывом, она смотрит в бескрайнюю даль Байкала, словно страж древних тайн.
Это место вдохновляет, завораживает и манит фотографов со всего мира.
Загадываем желание у священных столбов Сэргэ.
Согласно верованиям бурят, здесь обитают духи- хранители, и каждый, кто с почтением привязывает ленточку и загадывает желание, получает шанс на его исполнение.
Это не ритуал для туристов – это живая традиция, и мы прикасаемся к ней с уважением и тишиной в сердце.
А ночью Ольхон раскрывает своё главное сокровище: небо, лишённое городского света, оно опускается так низко, что кажется, можно дотянуться до звёзд.
Это идеальное место, чтобы остановиться, поднять глаза вверх и почувствовать себя частью чего-то гораздо большего.
Ночь вы проведёте на Ольхоне – под этим звёздным куполом, убаюканные шепотом Байкала.
Включено: завтрак, проживание, гид, обед по дороге, трансфер, экскурсия.
Южные острова Малого Моря
Мы отправимся в путешествие вдоль южной части острова Ольхон и островов Малого моря.
Вы увидите потрясающие пейзажи застывших водных наплесков в гротах и пещерах, где сосульки и сокуи образовали причудливые формы.
И увидите тот самый Хвост Дракона.
Это зрелище оставит неизгладимое впечатление!
Обязательно посетим остров Огой – одно из самых популярных мест среди туристов на Байкале.
Здесь находится священная буддийская Ступа Просветления, которую многие считают источником духовной энергии.
Хотите проверить, сбудется ли ваше желание, если обойти ступу три раза?
По пути мы увидим озеро, известное своими пузырьками во льду.
Это уникальное явление природы, которое стоит увидеть своими глазами!
В середине дня у нас будет обед-пикник на свежем воздухе, окруженные красотами Байкала.
Не забудьте взять с собой фотоаппарат, ведь сегодня у вас будет множество возможностей сделать великолепные фотографии ледяной красоты Байкала!
Вечером вы отправитесь обратно в Хужир и отдохнуть в отеле перед предстоящим насыщенным
Включено: завтрак, проживание, гид, экскурсия, обед- пикник, разрешение на посещение национального парка, трансфер.
Едем на восток! Мыс Хобой. Переход на авто по льду до Усть-Баргузина
Вас ждёт захватывающая поездка по легендарному байкальскому льду.
Вы увидите потрясающие пейзажи, которые открываются с этого уникального ракурса.
Окружающая природа, покрытая снегом и льдом, создаёт волшебную атмосферу.
Вы посетите северную часть Ольхона, где сможете насладиться видом береговых скал и мраморными стенами мыса Саган-Хушун.
Но самое запоминающееся впечатление останется от мыса Хобой.
Его скалистые берега, напоминающие клыки, создают поистине фантастический вид.
От мыса Хобой на транспорте у вас начнется переход!
Вы пересечете Байкал по льду из Иркутской области в Республику Бурятия.
В завершении перехода у вас будет остановка на ледовой станции семейного лагеря, вас тепло встретят и приложат попробовать зуборвку, сибирский кальвадос и кедровку.
После – горячий чан и настоящая баня на льду с купелью.
После баньки в теплой трапезной вас будет ждать настоящий байкальский обед – сагудай из байкальской рыбы, настоящая уха, бурятские буузы и жареная рыбка.
После столь насыщенного дня, наполненного красотой и вкусами, вас отвезут в Усть-Баргузин на заселение в гостевой дом.
Включено: завтрак, проживание, трансфер, переход по льду, посещение ледового лагеря, баня на льду, гид, экскурсия, разрешение на посещение национального парка, обед.
Волшебный Святой Нос. Бухта Змеевая, Монахово
Утром мы отправляемся в незабываемое путешествие по зимнему Байкалу по Чивыркуйскому заливу – одному из самых живописных маршрутов Байкала!
Зимний пейзаж завораживает: сосны, укутанные в белоснежные шапки, и ледяные скульптуры, созданные природой.
Дорога проходит через заснеженную тайгу и выводит к Монахово – воротам Чивыркуйского залива.
По пути увидим знаменитые байкальские наплески – ледяные скульптуры фантастических форм, которые сверкают на солнце.
Их необычные формы и цвета поражают воображение, создавая атмосферу сказки.
Это идеальное место для ярких фотографий и прогулки по хрустящему льду.
После мы заезжаем на смотровую площадку в Монахово.
Здесь открывается захватывающий вид над Байкалом – небо окрашивается в яркие тона, отражаясь в ледяной глади залива.
Это зрелище заставляет замирать сердце.
В бухте Змеевая нас ждут горячие природные источники.
Мы погружаемся в горячую воду, наслаждаясь контрастом с морозным воздухом.
Вокруг нас снежные сугробы и тихий шепот природы – это мгновение волшебства!
После купания – горячий обед и ароматный чай, чтобы согреться и насладиться атмосферой.
К вечеру вернемся в отель, чтобы поужинать и вдохновлённые красотой и спокойствием Байкала отдохнуть.
Завтра вас ждет новые приключение!
Включено: завтрак, проживание, гид, обед, экскурсия, разрешение на посещение национального парка (Забайкальский национальный парк, входные билеты в б. Змеевая), трансфер.
Дорога в Улан-Удэ. Экскурсия в Иволгинский дацан
После завтрака вы отправляетесь в обратный путь по живописному байкальскому берегу – дорога ведёт в Улан-Удэ, столицу Республики Бурятия.
Путь проходит вдоль величественного озера, даря зимние виды Байкала перед возвращением в город.
Улан-Удэ раскинулся на слиянии двух рек Селенги и Уды.
Это город, где переплетаются буддийская духовность, шаманские традиции и русская культура, создавая уникальную атмосферу гармонии и исторической глубины.
Главное событие дня – поездка в Иволгинский дацан, главный буддийский центр России и духовное сердце Бурятии.
Расположенный в окружении холмов и лесов, дацан поражает своей умиротворяющей аурой.
Здесь, в храме Хамбо-ламы Итигэлова, находится нетленное тело великого учителя, ушедшего в самадхи в 1927 году.
Многие паломники и путешественники приходят сюда, чтобы выразить почтение и обратиться с искренней просьбой.
Говорят, если молитва идёт из самого сердца, она обязательно будет услышана.
После экскурсии у вас будет время заглянуть в сувенирные лавки при дацане.
Здесь вы найдёте ручной работы талисманы, буддийские статуэтки, украшения с символикой «эзэн» (духов-хранителей природы), монгольские изделия из кашемира и шерсти, а также ароматные травяные сборы, обереги, всё это станет тёплым напоминанием о вашем путешествии.
Вечером мы возвращаемся в Улан-Удэ, заселяемся в отель, где у Вас будет возможность спокойно отдохнуть после насыщенного дня, наполненного духовными впечатлениями и красотой бурятской земли.
Включено: завтрак, обед в пути, трансфер, гид, экскурсия, проживание.
Завершение программы тура
Сегодня завершается ваше путешествие по священным берегам Байкала – путь, наполненный тишиной льда, теплом термальных источников, древними легендами и встречами с самой душой природы.
После спокойного утра в Улан-Удэ и завтрака в отеле, мы с вами прощаемся, но не навсегда.
Байкал, как говорят местные жители, всегда зовёт обратно тех, кто однажды услышал его шёпот.
Пусть воспоминания о бескрайних ледяных просторах, закатах над Чивыркуйским заливом, аромате бурятского чая и тишине Иволгинского дацана надолго останутся в вашем сердце.
Спасибо, что выбрали этот маршрут.
Мы искренне надеемся увидеть вас снова, ведь Байкал хранит свои самые сокровенные чудеса для тех, кто возвращается с добрыми намерениями и открытым сердцем.
Включено: завтрак, отель до 12:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах и туристических базах по маршруту в номерах стандарт.
Доплата за одноместное размещение 30 000 рублей.
Ниже представлены возможные варианты размещения, подробнее уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Гостиница «Ангара»
Отель «Ангара» расположен в историческом центре Иркутска, на сквере имени Кирова.
Номера комфортные и уютные, оформлены в современном стиле и оснащены всем необходимым. Из окон открывается шикарная панорама на центральную площадь. Гости могут посетить бильярдный VIP-клуб. Также гости отеля могут воспользоваться сауной и услугами салона красоты. Дополнительные услуги: прачечная, переговорная, конференц-зал на 55 мест, камера хранения, парковка, сувенирный киоск. На всей территории действует бесплатный Wi-Fi.
В отеле «Ангара» открыты рестораны: «3 этаж», «Пекинская утка» и London Pub. По утрам в ресторанах отеля сервируется завтрак «шведский стол», а вечером можно заказать различные блюда европейской и сибирской кухни.
Для проведения деловых переговоров, встреч, семинаров и др., подойдут вместительные конференц-залы с современным оборудованием.
Сотрудники круглосуточной стойки регистрации отеля «Ангара» могут организовать поездки на озеро Байкал, которое находится всего в 45 минутах езды на автомобиле. По запросу предоставляется трансфер от/до аэропорта. Через дорогу от отеля «Ангара» находится сквер имени Кирова. В пешей доступности расположены основные достопримечательности города: Нижняя Набережная, сквер у Вечного Огня, готический Польский костел, Спасская церковь и собор Богоявления. В 8-ми минутах ходьбы находится улица Карла-Маркса со старинными купеческими домами. Рядом с отелем расположена остановка общественного транспорта, а в самом здании отеля - аптека и супермаркет «Слата».
Гостиница «Русь»
Расположение отеля в исторической части города и уютная атмосфера, сравнительная близость к основным достопримечательностям города – настоящая находка для туристов. К услугам гостя представлено 56 комфортных номеров.
Каждый номер оснащен кабельным телевидением, бесплатным Wi-Fi, холодильником, ванной комнатой и всей необходимой мебелью для комфортного проживания.
Гости могут посетить ресторан «Славянка» при гостинице и насладиться широким ассортиментом блюд и напитков. Завтраки проходят в ресторане с 07:00 до 10:00.
Гостиница «Воздушная гавань»
Гостиница «Воздушная гавань» известна в Иркутске многим, как гостиница для размещения воздушных экипажей, так как находится возле аэропорта.
Номерной фонд образуют 145 комнат категорий стандарт и сюит джуниор. Здесь с комфортом могут разместиться 1 или 2 гостя. Комплектация номеров направлена на создание всех условий для полноценного отдыха: спальное место, электрический чайник, холодильник, телевизор, кондиционер, собственная ванная комната с набором средств гигиены. К услугам гостей большое количество дополнительных сервисов, таких как прачечная, лобби-бар, конференц-зал, парикмахерская и другое.
Отель «Иркутск»
Гостиница «Иркутск» располагается в отличном районе города Иркутск. Размещение осуществляется в любом из 163 уютных номеров разной цены, в зависимости от вкуса и предпочтения постояльцев. Каждый из них оснащен необходимой мягкой и удобной мебелью для комфортного отдыха.
В распоряжении гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная охрана и обслуживание, ежедневная уборка, магазин сувениров. Также предоставляется возможность посетить фитнес-центр, кабинет массажа, солярий и спа-салон. Для самых маленьких оборудована детская игровая площадка. Прогуляться можно по бульвару Гагарина и набережной реки Ангара. Недалеко располагается драматический театр имени Н. П. Охлопкова, Планетарий и Богоявленский собор. До железнодорожного вокзала 2,3 км, до аэропорта 7 км.
Кемпинг-отель «Ольхон»
Располагается недалеко от воды и центра поселка Хужир. На территории отеля душ с горячей водой, отдельные благоустроенные туалеты, кафе на 100 мест, волейбольная площадка, место для пикника, беседки, армейская палатка для проведения корпоративных мероприятий. Вся территория покрыта зоной Wi-Fi.
Для размещения предлагаются: номера «Стандарт» в благоустроенном корпусе, домики повышенной комфортности, а также летний корпус «Эконом». Общая вместимость 100 человек.
В домиках есть все необходимое для комфортного отдыха: двуспальная кровать, шкаф с зеркалом, столик, стулья, коврики.
Мини-отель «Байкал»
Расположен на острове Ольхон в живописном районе поселка Хужир, в 150 м от озера Байкал. Благодаря отличному расположению отеля, в пешей доступности для туристов находятся самые значимые достопримечательности острова – скала Шаманка и Сарайский пляж, а также вся необходимая инфраструктура: кафе, магазины, сувенирные лавки и проч.
Номера оформлены в загородном стиле, из окон открывается вид на Байкал, пляж и хвойный лес. К услугам отдыхающих кафе с панорамным видом на озеро, бесплатный Wi-Fi. Для размещения предлагаются 2-местные номера категории «Стандарт» (с душем и туалетом в номере) и 2-3-х местные номера категории «Эконом» (душ и туалет на этаже на 4 номера).
Номера располагаются в деревянных корпусах и отапливаются в зимнее время (центральное отопление), обставлены удобной, уютной мебелью: две односпальные или одна двуспальная кровать, письменный стол, стулья, шкаф или гардероб, зеркало, телевизор. В 3-х местных номерах дополнительная односпальная кровать.
Гостиница «Байкалов острог»
Расположена в населенном пункте Хужир Иркутской области, на живописном байкальском острове Ольхон.
Комплекс, включающий современный отель с развитой инфраструктурой, занимает обширную территорию. Отдыхающим предоставляются все необходимые условия для активного отдыха. К услугам гостей многочисленные спортивные и игровые площадки, фитнес-зал с тренажерами, бассейн, русская баня с купелью, песчаный пляж, бильярдная, зал для игры в настольный теннис, детская площадка, мангальные площадки, охраняемый паркинг.
Для проведения торжеств и деловых мероприятий предоставляются банкетный и конференц-залы. Отдыхающие могут посетить панорамный ресторан, оборудованный танцполом.
База отдыха «Усадьба Набаймар»
На турбазе электричество постоянное (в пос. Хужир провели электричество в 2005 году).
Гостевой дом №1 - неблагоустроенный.
вместимость: 13 человек.
Первый этаж с общей верандой - cтоловая;
Второй этаж с балконом;
Количество комнат 3.
Спальных мест в комнатах в двух комнатах по 4, в одной – 5.
Описание комнаты: односпальные кровати, зеркало, полочки для вещей, шкаф.
Санузел городского типа в соседнем здании бесплатно: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.
Гостевой дом № 2 – полублагоустроенный (санузел на каждом этаже).
вместимость: 36 человек (32 основных места, 4 доп. места).
Первый этаж с общей верандой;
Количество комнат - 7;
Спальных мест в одной комнате 2, 3, 2+2 доп. места;
Второй этаж:
Количество комнат - 7;
Спальных мест в комнатах 2, 3, 2+2 доп. места;
В этом доме располагаются номера категории Эконом и Эконом семейный.
Описание комнаты: 1-спальные кровати или одна 2-спальная кровать (постельное белье, полотенца), шкаф, зеркало, тумбочка, ТВ (спутник), электрообогреватель, в семейных номерах 2 доп. места (один двуспальный диван).
Санузел городского типа на каждом этаже бесплатно: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.
Гостевой дом № 3 - благоустроенный (санузел в каждом номере).
вместимость: 24 человека (16 основных мест, 8 доп. мест);
Первый этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в одной комнате 2+1 доп. место (диван);
Второй этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в комнатах 2+1 доп. место (диван);
В этом доме располагаются номера категории Стандарт.
Описание комнаты: две 1-спальные кровати или одна 2-спальная кровать (постельное белье, полотенца, гель для душа), шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, односпальный диван, ТВ(спутник), электрообогреватель.
Санузел в номере: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.
Гостевой дом № 4 - благоустроенный (санузел в каждом номере);
вместимость: 24 человека (16 основных мест, 8 доп. мест);
Первый этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в одной комнате 2+1 доп. место (диван);
Второй этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в комнатах 2+1 доп. место (диван);
В этом доме располагаются номера категории Стандарт
Описание комнаты: две 1-спальные кровати (постельное белье, полотенца, гель для душа), шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, односпальный диван, ТВ(спутник), электрообогреватель
Санузел в номере: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.
Дополнительные услуги:
- Столовая (вкуснейшие блюда русской и бурятской кухни, только комплексное питание);
- Детская площадка бесплатно;
- Парковка бесплатно;
- Wi-Fi в зоне столовой бесплатно.
Гостевой дом «Синдбад»
На территории гостевого дома уютно расположены благоустроенные номера, а также отдельно стоящие домики. В номерах есть телевизор, кабельное Тв, wi-fi, фен, чайник, бойлер. Постельное белье и полотенца предоставляются. В каждом собственная ванная комната.
На территории гостевого дома расположено кафе с блюдами европейской, бурятской кухни с возможностью различных вариантов питания: завтрак, пансион, полупансион. Также, для любителей готовить самостоятельно предусмотрен летний вариант кухни со всем необходимым инвентарем и оснащением. Вы сможете посетить русскую баню, отдохнуть в зоне пикника и насладиться пляжным отдыхом на песчаном пляже, который находится неподалеку от базы.
Гостиница «Новая волна»
Расположенный на улице Набережная в Усть-Баргузине, гостевой дом предлагает комфортабельные двухместные номера стандартной категории с двуспальной кроватью. В каждом номере гостям предоставляется постельное белье, а также есть собственная ванная комната с душем и необходимыми туалетными принадлежностями.
Все для вашего комфорта - баня, банный чан, беседки, детская площадка.
Гостиница «Бурятия»
Отель расположен в самом центре города Улан-Удэ, в 10 минутах ходьбы от главного железнодорожного вокзала Улан-Удэ. К услугам гостей сауна, тренажерный зал, салон красоты и билетные кассы.
В числе удобств номеров отеля «Бурятия» кабельное телевидение, холодильник и гостиная зона. В ванной комнате предоставляются туалетно-косметические принадлежности.
В кафе «Чашка» подают традиционные блюда бурятской и европейской кухни, а каждое утро сервируют завтрак.
Отель «Сагаан Морин»
Отель «Сагаан Морин» находится в 0,8 км от центра Улан-Удэ, неподалеку от значимых городских мест и объектов инфраструктуры. С бурятского языка такое необычное название переводится как «белая лошадь». Оно было выбрано, потому что для бурят белый цвет всегда символизировал добро, счастье и честность.
Номерной фонд составляют 85 современных номеров. Они различаются по категориям, но все оснащены комфортабельной мебелью, скоростным Wi-Fi и предметами личной гигиены. Из окон верхних этажей шестнадцатиэтажного здания можно полюбоваться великолепной панорамой города. Каждое утро сервируется завтрак в формате «шведский стол».
В ресторане на втором этаже подаются блюда бурятской национальной кухни.
Отель «Сибирь»
Гостиница «Сибирь» располагается в городе Улан-Удэ, рядом с городским садом.
Номера выполнены в современном дизайне. Каждая комната оснащена кондиционером и плазменным телевизором. Также есть сейф и мини-бар.
В ресторане накрывается свежий завтрак. Наслаждайтесь напитками в баре в дневное время, а также в вечернее со специальными коктейлями, которые подают по вкусу гостя.
Рядом с отелем находится площадь Советов и музей. До местного железнодорожного вокзала дорога займет десять минут.
Гостиница «Одон»
Гостиница «Одон» располагается в Железнодорожном районе Улан-Удэ, в 0,5 км от железнодорожного вокзала.
Предоставляют приятные номера различной категории в лаконичном стиле с собственной или общей ванной и душем. Интерьер выполнен в классических светлых тонах. Среди удобств: телевизор, функциональная мебель и бесплатный Wi-fi.
В здании имеются четыре кафе китайской кухни.
В пешей доступности торговый центр «Сагаан Морин», парк, стадион, остановки общественного транспорта, площадь Советов и памятники. Расстояние до аэропорта Байкал — 10,8 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы на протяжении всего тура (кроме хивусов на переправе на о. Ольхон)
- Питание по программе тура
- Экскурсии, указанные в программе
- Проживание
- Вход в Национальный парк
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Иркутска и обратно из Улан-Удэ
- Питание в случае, если в программе указано самостоятельно или за свой счет
- Напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе
- Дополнительные услуги, указанные в программе за дополнительную плату или не указанные в программе
- Дополнительные экскурсии и трансферы, не включенные в программу
- Аренда оборудования
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие организационные особенности тура?
Туроператор оставляет за собой право менять местами экскурсии по программе тура, заменять их на равноценные в ситуациях, связанных с изменением погодных условий, форс-мажорных обстоятельств или по усмотрению организатора, но обязуется выполнить всю программу тура и предоставить все указанные в ней экскурсии в полном объеме;
Тур сборно-групповой, количество человек в туре может достигать 18 человек;
Старт программы тура утром в 10.00. Прибыть в Иркутск необходимо до 9:30 по местному времени, если турист опаздывает к назначенному времени, тогда добирается самостоятельно до первого пункта, обозначенного организатором;
Место и время сбора группы: с гостиницы Ангара (ул. Сухэ-Батора, 7, г. Иркутск) в период с 9 до 9.30 по местному времени и с аэропорта г. Иркутск в 10.00.
За сутки до начала тура будет создана группа в мессенджере WhatsApp, где будет предоставляться вся организационная информация по туру. Просьба установить на телефон приложение WhatsApp заблаговременно.
"Стандарт" - благоустроенный номер, оснащённый собственным санузлом (душ и туалет), с количеством кроватей по числу проживающих.
Представленная классификация гостиничных номеров не зависит от звёздности средства размещения. Туроператор не гарантирует Туристу размещение в конкретной гостинице, выбранной ТУРИСТОМ из списка.
Туроператор вправе заменить гостиницу, указанную в списке, на аналогичную по категории и стоимости.
Подселение предполагает под собой размещение до 3х туристов в номере.
Каждому туристу предоставляется отдельное спальное место. В случае, если туристу по независящим от Туроператора причинам (аннуляция или перенос проживания других туристов с подселением в эти же даты) на какой-либо из точки маршрута не нашлось подселение, Туроператор вправе поселить туриста в одноместный номер эконом.
У туриста, для которого не нашлось подселение, есть возможность разместиться в одноместном номере "стандарт" с доплатой.
Для этого туристу необходимо самостоятельно в срок не позднее чем за 14 дней до начала тура уточнить у Туроператора нашлось ли для него подселение и сообщить о своём желании внести доплату за проживание в одноместном номере "стандарт".
В зимний период, особенно после 20ого марта, туроператор не гарантирует, что лёд сохранит прозрачность, так как это зависит от погодных условий, а также, что сакуи и наплески будут в сохранности.
Состав и численность группы может меняться на протяжении тура.
Гиды могут меняться на протяжении тура. За каждой локацией закреплен гид, являющийся экспертом данной локации. Координатор тура всегда один.