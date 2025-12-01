1 день

Прибытие в Иркутск. Дорога к Байкалу - поселок Листвянка

Вас встречает комфортный трансфер, и путь ложится по Байкальскому тракту – живописной дороге, соединяющей Иркутск с самыми близкими берегами величайшего озера планеты.

Каждый поворот открывает всё новые виды: сосновые боры, заснеженные холмы и вдали мерцающая синева Байкала, будто зовущая за собой.

После завтрака в Иркутске, отправляемся знакомиться с туристическим поселком на Байкале – с Листвянкой.

Листвянка – это самое близко расположенное от Иркутска место, где можно увидеть священное озеро.

Дорога до Листвянки проходит по живописному Байкальскому тракту, называемому в народе «Байкальская Рублевка» – здесь находится элитная загородная недвижимость Иркутска.

Трасса комфортная и красивая: по сторонам растут деревья, как правило, нет никаких пробок.

Находится поселок от Иркутска на расстоянии около 70 км.

Где-то через час пути уже можно увидеть Байкал!

Но сначала по пути до Листвянки вы заедете в музей под открытым небом «Тальцы».

«Тальцы» – это архитектурно-этнографический музей, где собраны примеры деревянной архитектуры прошлых столетий.

Расположен на живописном берегу Ангары в окружении сибирского леса, что придает ему аутентичный вид и подлинную историческую атмосферу.

Гид проведет увлекательную экскурсию, после чего вы поедете дальше в Листвянку.

По дороге вы увидите легендарный Шаман-Камень, расположенный на истоке единственной вытекающей из Байкала реки Ангары, с ним связана красивая легенда, о котором расскажет гид.

Далее вы поднимитесь по канатной дороге, которая приведет вас к вершине «Камень Черского».

Поднявшись на смотровую площадку, которая находится на высоте 725 метров, вы сможете насладиться захватывающим видом на озеро, исток Ангары, Шаман-камень, Листвянку и даже Байкальскую обсерваторию.

После вас ждет дорога до поселка Листвянка, где вы прогуляетесь по берегу Байкала, заглянете на рыбный рынок.

Завершится этот день в Иркутске!

Включено: трансфер, обед, гид, проживание, входные билеты в музей и на канатную дорогу, экскурсия.

