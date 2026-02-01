Активный тур на зимний Байкал: катание на снегоходе, хивусе и коньках и подлёдная рыбалка
Отведать бурятской кухни и свежесваренной ухи, встретиться с шаманом и прокатиться в упряжке
Начало: Аэропорт Иркутска, время прибытия ваших рейсов
17 фев в 10:00
10 мар в 10:00
188 300 ₽ за человека
В горы Южной Сибири на Шумак: поход с рюкзаками и палатками
Отправиться в сердце Восточного Саяна, подняться на высоту 2760 метров и отдохнуть в источниках
Начало: Иркутск 8:00
26 июл в 08:00
45 000 ₽ за человека
-
15%
Большое путешествие на Байкал: Иркутск, Ольхон и Аршан, природные красоты, культура и местная кухня
Погулять по берегу Малого Моря, увидеть мыс Хобой, пообщаться с шаманом и отведать костровой ухи
Начало: Аэропорт Иркутска, с 8:00 до 8:30; ж/д вокзал - с ...
15 июн в 08:00
20 июл в 08:00
93 801 ₽
110 353 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «На 9 дней»
Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит тур в Иркутске в феврале 2026
Сейчас в Иркутске в категории "На 9 дней" можно забронировать 3 тура от 45 000 до 188 300 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Забронируйте тур в Иркутске на 2026 год на 9 дней, 1 ⭐ отзыв, цены от 45000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель