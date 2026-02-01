Мои заказы

Восхождение на Пик Черского, катание на ледянках и мотосноубордах и экскурсия по КБЖД
На поезде
4 дня
Восхождение на Пик Черского, катание на ледянках и мотосноубордах и экскурсия по КБЖД
Покорить вершину, увидеть застывший Байкал и прокатиться по легендарной железной дороге
Начало: Иркутск, аэропорт, до 9:30
20 фев в 08:00
33 500 ₽ за человека
Результативная рыбалка на Гусином озере в своей компании
На машине
5 дней
Результативная рыбалка на Гусином озере в своей компании
Порыбачить с моторной лодки, поймать окуня и щуку и пожить в палатке
Начало: Ваш отель в Иркутске, 06:00
1 июл в 08:00
8 июл в 08:00
350 000 ₽ за человека
Большое Байкальское путешествие: Ольхон, Байкальск и бескрайнее озеро
На машине
7 дней
Большое Байкальское путешествие: Ольхон, Байкальск и бескрайнее озеро
Исследовать остров Ольхон, полюбоваться мысом Хобой и самостоятельно погулять по Байкальску
Начало: Иркутск, 8:30. Рекомендуем прибыть в город на день...
8 фев в 08:00
9 фев в 08:00
74 500 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Активные туры»

Сколько стоит тур в Иркутске в феврале 2026
Сейчас в Иркутске в категории "Активные туры" можно забронировать 3 тура от 33 500 до 350 000.
