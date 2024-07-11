Со скидкой – туры в Иркутске

Найдено 3 тура в категории «Со скидкой» в Иркутске, цены от 40 500 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Подальше от цивилизации к озеру Хубсугул: индивидуальный тур по Северной Монголии из Иркутска
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Подальше от цивилизации к озеру Хубсугул: индивидуальный тур по Северной Монголии из Иркутска
Отдохнуть у чистейшего водоёма среди гор и провести время наедине с собой и природой
Начало: Г. Иркутск, 07:00
11 июля в 08:00
26 июля в 08:00
7900071 100 за всё до 3 чел.
Путешествие по Байкалу на яхте с обрядами, мастер-классами и рыбалкой
🛥 На яхте
скидка
20%
Авторский тур
7 дней
Путешествие по Байкалу на яхте с обрядами, мастер-классами и рыбалкой
Разучить традиционный танец, слепить буузы своими руками и почувствовать себя капитаном яхты
Начало: Аэропорт Иркутска, 11:00
20 июля в 11:00
21 июля в 11:00
10990087 920 за человека
Удивительный Байкал: Бугульдейка, Ольхон, Огой и Долина каменных духов
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Удивительный Байкал: Бугульдейка, Ольхон, Огой и Долина каменных духов
Узнать тайны скалы Шаманки, полюбоваться панорамой Большого Байкала и увидеть Мраморный карьер
Начало: Иркутск, время зависит от времени вашего прибытия
10 июля в 08:00
12 авг в 08:00
4500040 500 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Со скидкой»

Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Подальше от цивилизации к озеру Хубсугул: индивидуальный тур по Северной Монголии из Иркутска
  2. Путешествие по Байкалу на яхте с обрядами, мастер-классами и рыбалкой
  3. Удивительный Байкал: Бугульдейка, Ольхон, Огой и Долина каменных духов
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Тункинская долина
  5. Озеро Байкал
  6. Тажеранские степи
  7. Тальцы
  8. Набережная
  9. Краеведческий музей
  10. Мыс Харанцы
Сколько стоит тур в Иркутске в июле 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Со скидкой" можно забронировать 3 тура от 40 500 до 87 920 со скидкой до 20%.
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