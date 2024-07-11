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Подальше от цивилизации к озеру Хубсугул: индивидуальный тур по Северной Монголии из Иркутска
Отдохнуть у чистейшего водоёма среди гор и провести время наедине с собой и природой
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7900071 100₽ за всё до 3 чел.
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Удивительный Байкал: Бугульдейка, Ольхон, Огой и Долина каменных духов
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