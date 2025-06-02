Водная прогулка
Водная прогулка по реке Истра с пикником и рассказами о Чехове
Прекрасная возможность насладиться природой и историей Истринского края. Водная прогулка на сапах, рассказ о Чехове и Левитане, пикник и вид на монастырь
Начало: В д. Сафонтьево
13 июл в 11:00
19 июл в 11:00
3500 ₽ за человека
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25%
Водная прогулка
На байдарке по реке Истре
Путешествие на байдарке по реке Истре - это уникальная возможность насладиться природой Подмосковья и увидеть знаменитые места с воды
Начало: От деревни Бабкино
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00 и 16:00
3000 ₽
4000 ₽ за человека
Водная прогулка
Незабываемая водная прогулка по диким местам Истры
Большая вода, шуршащий тростник и поля кувшинок. На закате природа замирает, солнце заливает всё золотом, а розовое небо соединяется с озером
Начало: В деревне Алёхново
Расписание: в пятницу в 19:00
11 июл в 19:00
18 июл в 19:00
2500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюбовь2 июня 2025Великолепно, очень, понравилось. Заботливые инструктора Максим и Степан организовали и зарядили группу на позитив. Получилась отличная компания. Новичкам давался четкий
- ЕЕкатерина10 сентября 2024Отличный сплав! Спокойный, в размеренном темпе, по красивой реке, с прекрасным пикником на середине пути! Большое спасибо Валерии, уделяла внимание
- ИИнна11 июля 2024Замечательные впечатления оставила экскурсия с Валерией. Оборудование и аксессуары качественные, инструктаж информативный, маршрут живописный, ланч вкусный. Все точно соответствует описанию. Также организатор оперативно отвечает и принимает все способы оплаты. Спасибо!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Истре в категории «Групповые»
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