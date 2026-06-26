Вы пройдёте на сапбордах вдоль стен знаменитого Ново-Иерусалимского монастыря и увидите город с необычного ракурса.
Вас ждут зелёные берега, уютные пляжи для отдыха и купания, а также возможность отвлечься от городской суеты и провести несколько часов в собственном ритме. Этот маршрут подойдёт как для новичков, так и для опытных любителей водных прогулок.
Вас ждут зелёные берега, уютные пляжи для отдыха и купания, а также возможность отвлечься от городской суеты и провести несколько часов в собственном ритме. Этот маршрут подойдёт как для новичков, так и для опытных любителей водных прогулок.
Описание экскурсии
На старте вы увидите Ново-Иерусалимский монастырь:
- крепостные стены и башни с необычных точек обзора
- берега реки у исторического центра Истры
Далее проплывёте мимо мест, связанных с развитием города:
- музейный комплекс «Новый Иерусалим»
- районы, где формировалась современная Истра
- окрестности Научно-исследовательского института электромеханики
Постепенно на смену городским пейзажам придут природные локации:
- речные заводи
- подвесные мостики и прибрежные тропы
- места обитания бобров, выдр и водоплавающих птиц
- участки реки, где приятно остановиться для отдыха и фотографий
Сплав проходит без спешки и строгого графика. Вы сможете двигаться в комфортном темпе, делать остановки на пляжах, купаться и просто наслаждаться природой.
Организационные детали
- Перед стартом проводится подробный инструктаж по технике безопасности и управлению сапбордом
- Маршрут подходит в том числе новичкам и участникам без опыта
- Река спокойная и безопасная для сап-прогулок, а течение помогает двигаться по маршруту без серьёзных физических нагрузок
- Сопровождение по маршруту осуществляется с берега. Организаторы находятся на связи на протяжении всего путешествия
- В стоимость входят:
— аренда сапборда
— питьевая вода
— трансфер после завершения маршрута до ближайшей железнодорожной станции или парковки
- До места старта нужно будет добраться самостоятельно на автомобиле или электричке
- С вами будет один из наших инструкторов
в понедельник и вторник в 10:00 и 15:00, в среду в 11:00 и 16:00, в четверг в 11:00 и 14:45, в пятницу в 12:00 и 16:30, в субботу в 09:30 и 14:15, в воскресенье в 10:00 и 13:30
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ж/д станции «Истра»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и вторник в 10:00 и 15:00, в среду в 11:00 и 16:00, в четверг в 11:00 и 14:45, в пятницу в 12:00 и 16:30, в субботу в 09:30 и 14:15, в воскресенье в 10:00 и 13:30
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваша команда гидов в Истре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Мы — команда велоклуба. С 2008 года в туризме. С 2017 года занимаемся планированием и организацией выездных спортивных мероприятий и лагерей в России и в Европе. Развиваем велодвижение и сап-туры в Истре с 2019 года. Создаём новые маршруты для всех желающих попробовать сплавы на сапах по рекам, туры на сапах и велосипедах.
Входит в следующие категории Истры
Похожие экскурсии на «Сап-прогулка по Истре вдоль стен Нового Иерусалима»
Индивидуальная
до 4 чел.
Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
Посетите Новоиерусалимский монастырь в Истре и узнайте о его удивительной архитектуре и истории. Пройдите по святым местам русской Палестины
Начало: У входа в монастырь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 11 чел.
На байдарке по реке Истре
Отдохнуть от городской суеты наедине с природой Подмосковья
Начало: От деревни Бабкино
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00 и 16:00
Завтра в 11:00
28 июн в 11:00
4000 ₽ за человека
4500 ₽ за человека