Роман — ваша команда гидов в Истре Организатор данного мероприятия

На сайте с 2021 года

Мы — команда велоклуба. С 2008 года в туризме. С 2017 года занимаемся планированием и организацией выездных спортивных мероприятий и лагерей в России и в Европе. Развиваем велодвижение и сап-туры в Истре с 2019 года. Создаём новые маршруты для всех желающих попробовать сплавы на сапах по рекам, туры на сапах и велосипедах.