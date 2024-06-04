А Алексей Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина Экскурсию проводила Алена. Очень пунктуальная, внимательная, ответственная. У Алены большой опыт экскурсионной деятельности и хорошие знания по истории России времен Алексея Михайловича. Экскурсия понравилась, очень рекомендую.

О Ольга Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина Всем добрый день! Посетили Новый Иерусалим на майских праздниках. Очень понравилась экскурсия, рассказ Алины. Емко, информативно, с любовью. Замечательно провели время, с пользой. Очень рекомендую. Спасибо организаторам.

Е Екатерина Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина Хорошая экскурсия для тех, кто посещает в первый раз и мало интересуется историей. Нам не хватило погружения.

М Марат Новый Иерусалим - святыни Палестины в Подмосковье читать дальше територии монастыря и посещением главного памятника комплекса - Воскресенского собора. Формат индивидуальной экскурсии для двоих очень удобный. Анатолий помимо интересного рассказа в деталях об истории создания и связанных с монастырем изменений до наших дней смог ответить на все наши вопросы. Великолепная эксурсия, неравнодушный гид - мастер своего дела. Очень рекомендую. 9 марта посетили Новый Иерусалим. Экскурсия с Анатолием началась от удобной автостоянки музея по долине реки Истры с продолжением по

А Александра Новый Иерусалим и Русская Палестина Очень понравилась и экскурсия, и гид. Дмитрий не только интересно рассказывает, приятно послушать, но и отвечает на все вопросы. Рекомендую.

Е Елизавета Новый Иерусалим под Москвой Замечательная экскурсия, спасибо большое Дмитрию! Легко, познавательно и интересно. Однозначно рекомендую:)

Е Екатерина Новый Иерусалим под Москвой читать дальше зато погода была очень солнечной и виды были замечательные. Я была с пожилыми родителями, которые передвигаются очень медленно. Несмотря на такие ограничения, Дмитрий распланировал очень грамотно маршрут, мы успели все посмотреть и никто не замерз. Хотела бы сказать Дмитрию огромное спасибо за отличную экскурсию в Новый Иерусалим и окрестности. Ездили в Рождественский очень холодный день,