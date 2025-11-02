Индивидуальная
до 4 чел.
Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
Посетите Новоиерусалимский монастырь в Истре и узнайте о его удивительной архитектуре и истории. Пройдите по святым местам русской Палестины
Начало: У входа в монастырь
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Новый Иерусалим под Москвой: индивидуальная экскурсия
Узнайте историю Нового Иерусалима, посетите Воскресенский собор, Аносин Борисоглебский монастырь и Крестовоздвиженскую церковь в Дарне
Начало: город Истра, Советская улица
12 дек в 09:00
13 дек в 14:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Незабываемая водная прогулка по диким местам Истры
Большая вода, шуршащий тростник и поля кувшинок. На закате природа замирает, солнце заливает всё золотом, а розовое небо соединяется с озером
Начало: В деревне Алёхново
Расписание: в пятницу в 19:00
12 дек в 19:00
19 дек в 19:00
2500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 12 чел.
Танки, кони, звери: обзорная экскурсия по конному клубу и чаепитие
Познакомиться с конным спортом, военной историей и обитателями зоопарка
Начало: В деревне Падиково (Московская область, Истринский...
12 дек в 11:00
13 дек в 11:00
от 8000 ₽ за всё до 12 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина2 ноября 2025Неплохо!
- ООльга28 сентября 2025Мы в полном восторге от экскурсии, очень рекомендуем
- ППискунова11 августа 2025Нам все понравилось, было прикольно и весело. Подача материала легкая, сложные вещи объяснялись понятными современными словами. Мы теперь хотим еще экскурсий по монастырям ᕦ(͡°͜ʖ͡°)ᕤ
- ММихаил4 августа 202502 августа мы с семьей побывали на экскурсии в монастыре Новый Иерусалим. Это потрясающе, не хуже чем Троице Сергиева Лавра.
- ООльга31 июля 2025Экскурсия очень понравилась, место впечатляющее, храмовый комплекс необычный, очень красивый и отлично отреставрирован. У нас была гид Алена, хороший профессионал своего дела, знающая и очень приятная девушка😊, смогла рассказом заинтересовать мальчиков-подростков. Экскурсию рекомендуем.
- ААлександрова4 июня 2025Читала противоречивые отзывы об экскурсоводе Алене, в итоге после посещения монастыря в ее сопровождении все гости остались в полном восторге!
- ААнна4 июня 2025Экскурсия понравилась в целом. Гид интересно рассказывал и отвечал на все вопросы. Монастырь интересный. Организаторов рекомендую. Были с детьми 5
- ССветлана2 июня 2025Проводила экскурсию в Новоиерусалимском монастыре Алена. Очень интересная подача исторических фактов, ничего лишнего. Хочется ещё раз здесь побывать! Алена, большое спасибо, надеемся ещё раз побывать с вами на экскурсии!
- ВВалерия19 мая 2025Очень хорошая команда, экскурсовод Алена очень интересно рассказывает
Много нового узнали
Обратимся еще за другими маршрутами
- ЛЛьвова11 мая 2025Посетили в субботу с гидом Аленой Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь,Очень содержательная экскурсия.
Сейчас многие чувствуют особенный интерес к судьбам ушедших людей, к
- ИИрина11 мая 2025Были на экскурсии с Аленой. Остались очень довольны. Рекомендуем! Алена опытный экскурсовод, отличный рассказчик и прекрасно знает историю монастыря, да и историю в целом.
- ГГлеб25 апреля 2025Экскурсия очень понравилась. Большое спасибо гиду Алёне за интересную подачу материала. Рекомендую!
- ННаталья9 апреля 2025А нам понравилась экскурсия! Всё было понятно, лаконично, доступно для восприятия даже 11 летнему подростку. Алёна молодец! 👍
- ИИрина5 апреля 2025Заказывали индивидуальную экскурсию в Новоиерусалимский монастырь. Александр привез нас от станции метро на машине. По дороге рассказывал много интересных моментов. Сама экскурсия очень понравилась. Александр профессионально все рассказал, мы получили удовольствие от этого мероприятия. Буду рекомендовать его друзьям и знакомым.
- ИИрина26 марта 2025Очень довольны экскурсией и благодарны Павлу, который очень разумно и логично построил план и маршрут прекрасного путешествия в нашу историю. Павел знающий, любящий свое дело экскурсовод, поэтому осталось столько потрясающих незабываемых впечатлений!
- ЕЕлена23 марта 2025Сам монастырь чудо из чудес, экскурссионное сопровождение не может не понравится, оно дополняет историю этого места, приоткрывает завесу над фактами
- ААлександр8 января 2025Александр, профессиональный и любящий свою профессию гид, поэтому с ним интересно. Он знает больше, чем успевает сообщить, это очевидно понятно
- ЕЕлена4 ноября 2024Очень обширная экскурсия. Включает посещение территории за пределами монастыря и внутри. Мы остались довольны посещением Ново-Иерусалимского монастыря и храма.
- ООльга4 сентября 2024Экскурсия по монастырю превысила наши ожидания. Очень много исторической информации. Рекомендуем всем вам посетить русскую Палестину.
- ИИрина18 августа 2024Вчера посетили Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь. Впечатлил красотой убранства, изяществом, грациозностью. Гид Алена со знанием истории донесла до нас всё то, что связано с монастырём. Очень тактичная, пунктуальная и спокойная девушка. Спасибо всем за организацию экскурсии.
