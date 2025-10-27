Индивидуальная
до 4 чел.
Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
Посетите Новоиерусалимский монастырь в Истре и узнайте о его удивительной архитектуре и истории. Пройдите по святым местам русской Палестины
Начало: У входа в монастырь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Новый Иерусалим - святыни Палестины в Подмосковье
Погрузитесь в атмосферу святых мест Палестины, не покидая Подмосковья. Экскурсия по Новому Иерусалиму в Истре подарит вам незабываемые впечатления
Начало: Истра
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Танки, кони, звери: обзорная экскурсия по конному клубу и чаепитие
Познакомиться с конным спортом, военной историей и обитателями зоопарка
Начало: В деревне Падиково (Московская область, Истринский...
29 окт в 13:00
30 окт в 11:00
от 8000 ₽ за всё до 12 чел.
