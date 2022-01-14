Что вас ожидает

Знакомство с обителью

Вместе мы пройдём по стенам монастыря, посетим подземную церковь Константина и Елены, снаружи осмотрим надвратный храм Входа Господня в Иерусалим и побываем у скита патриарха Никона. И конечно, зайдём в Вознесенский собор: вы оцените его фрески, росписи и уникальные изразцы авторства Степана Полубеса. Узнаете, сколько приделов в храме и кому они посвящены, и увидите, в чем сходство собора и иерусалимского Храма Гроба Господня.

История и устройство монастыря

Я расскажу вам об истории монастыря; особое внимание уделим периоду основания и событиям XVII века — обсудим, почему патриарх Никон решил основать русскую Палестину именно на этой земле, какие названия получили окружающие холмы и речки. Обязательно поговорим о необыкновенной архитектуре монастыря и его перестройке при Елизавете и в ХХ-м веке. Вы поймете, как на территории обители воссоздан комплекс святых мест Палестины — и увидите Голгофу, Иордан, Гроб Господень, Гефсиманский сад и другие места, связанные с земной жизнью Христа.

Организационные детали