Посетите Новоиерусалимский монастырь в Истре и узнайте о его удивительной архитектуре и истории. Пройдите по святым местам русской Палестины
На этой экскурсии вы побываете в Новоиерусалимском монастыре, созданном патриархом Никоном на берегу Истры. Здесь воссозданы святые места Палестины: горы Сион и Фавор, Гефсиманский сад и Вифания.
Вы увидите подземную церковь читать дальшеуменьшить
Константина и Елены, надвратный храм Входа Господня в Иерусалим и скит патриарха Никона. В Воскресенском соборе оцените фрески и изразцы Степана Полубеса. Узнаете об истории монастыря, его архитектуре и перестройках. Возможен трансфер от метро «Волоколамская» и организация сплава на байдарках по реке Истра
Лучше всего посетить Новоиерусалимский монастырь в летние месяцы: июнь, июль и август. В это время комфортная погода позволяет насладиться прогулками по территории и осмотром архитектуры. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно, но может быть прохладнее. Зимой, хотя и холодно, посещение монастыря возможно, так как многие объекты находятся в помещении, что позволяет насладиться их красотой в любое время года.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Новоиерусалимский монастырь
Воскресенский собор
Церковь Константина и Елены
Надвратный храм Входа Господня в Иерусалим
Скит патриарха Никона
Описание экскурсии
Знакомство с обителью
Вместе мы пройдём по стенам монастыря, посетим подземную церковь Константина и Елены, снаружи осмотрим надвратный храм Входа Господня в Иерусалим и побываем у скита патриарха Никона. И конечно, зайдём в Воскресенский собор: вы оцените его фрески, росписи и уникальные изразцы авторства Степана Полубеса. Узнаете, сколько приделов в храме и кому они посвящены, и увидите, в чем сходство собора и иерусалимского Храма Гроба Господня.
История и устройство монастыря
Я расскажу вам об истории монастыря; особое внимание уделим периоду основания и событиям XVII века — обсудим, почему патриарх Никон решил основать русскую Палестину именно на этой земле, какие названия получили окружающие холмы и речки. Обязательно поговорим о необыкновенной архитектуре монастыря и его перестройке при Елизавете и в ХХ-м веке. Вы поймете, как на территории обители воссоздан комплекс святых мест Палестины — и увидите Голгофу, Иордан, Гроб Господень, Гефсиманский сад и другие места, связанные с земной жизнью Христа.
Организационные детали
Встречаемся в самой Истре, у монастыря
Также возможен трансфер от метро «Волоколамская», доплата составит 2500 ₽ в одну сторону
Если мы отправимся к монастырю на машине, в пути я также расскажу вам о самом городе Истра. По желанию вы сможете самостоятельно посетить музей «Новый Иерусалим» (билеты оплачиваются отдельно).
Для компании от 6 человек доплата будет составлять 1500 ₽/чел.
Дополнительно в летнее время возможна организация сплава на байдарках по реке Истра от монастыря. Длительность сплава — 2-3 часа. Стоимость — от 7000 ₽ за группу.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в монастырь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Истре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 9380 туристов
Я Александр — историк, аттестованный гид-переводчик на французском языке по Москве, кандидат исторических наук. Работаю с командой профессиональных аттестованных гидов, влюблённых в свою профессию. У нас многолетний опыт работы экскурсоводами читать дальшеуменьшить
или гидами-переводчиками, мы аккредитованы на многих московских площадках и в музеях.
Можем организовать практически любую экскурсию пешком или на транспорте, индивидуально и для группы, на русском и практически на любом иностранном языке.
Ждём встречи с вами!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 85 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Инна
Дата посещения: 25 апр 2026
Сергей прекрасно провел экскурсию у стен монастыря. Нам немного не хватило времени на осмотр монастыря внутри. Но в целом экскурсия была очень интересной и увлекательной со множеством исторических фактов. Спасибо
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Вера
Экскурсию проводил гид Сергей. Всё очень понравилось. Сергей владеет большим количеством информации, которой с охотой делится. Бывают гиды, которые не могут удержать внимание слушателей, но это не про Сергея. Очень позитивный, знающий, приятный в общении экскурсовод. Рекомендую
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Ф
Федор
хорошая экскурсия, очень грамотный экскурсовод
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А
Алексей
Я, попал в надежные руки Александра, посоветовал профессионального гида Алену👍👍👍
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Ольга
Мы в полном восторге от экскурсии, очень рекомендуем
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М
Михаил
02 августа мы с семьей побывали на экскурсии в монастыре Новый Иерусалим. Это потрясающе, не хуже чем Троице Сергиева Лавра. Величественный вид главного храма, который повторяет Храм Гроба Господня в читать дальшеуменьшить
Иерусалиме, вызывает гордость за Русскую Православную Церковь. Это третье место, где желательно побывать каждому русскому православному человеку, после Храма Христа Спасителя в Москве и Троице Сергиевой Лавры. Поразила Кувуклия, которая практически точно копирует настоящую Кувуклию в Иерусалиме. Обязательно сходите также к Скиту Митрополита Никона, это тоже интересно. В целом монастырь ухоженный, и здания, и территория поддерживаются в хорошем состоянии. Можно сделать множество красивых фото с разных ракурсов. Нам повезло, у нас была экскурсовод Алена, которая в доступной форме рассказала нам и об истории возникновения этого монастыря, и о об его роли в Русской Православной Церкви. Чувствуется, что у нее большой объем знаний и много интересных историй. Очень жаль, что длительность экскурсии была ограничена 2 часами, нам откровенно не хватило все посмотреть и обо всем расспросить Алену.
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