Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина

Понять, в чем особенность этой обители, впечатлиться ее архитектурой и многовековой историей

Индивидуально
для 10 чел.
На экскурсии вы посетите один из самых необычных и красивых монастырей: именно здесь, на берегу Истры, патриарх Никон решил воссоздать святые места Палестинской земли.

Вы увидите горы Сион и Фавор, пройдете в Гефсиманский сад, услышите о чуде в Вифании.

Проникнитесь удивительной архитектурой монастыря и поймете, в чем ее ценность.
Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Знакомство с обителью

Вместе мы пройдём по стенам монастыря, посетим подземную церковь Константина и Елены, снаружи осмотрим надвратный храм Входа Господня в Иерусалим и побываем у скита патриарха Никона. И конечно, зайдём в Вознесенский собор: вы оцените его фрески, росписи и уникальные изразцы авторства Степана Полубеса. Узнаете, сколько приделов в храме и кому они посвящены, и увидите, в чем сходство собора и иерусалимского Храма Гроба Господня.

История и устройство монастыря

Я расскажу вам об истории монастыря; особое внимание уделим периоду основания и событиям XVII века — обсудим, почему патриарх Никон решил основать русскую Палестину именно на этой земле, какие названия получили окружающие холмы и речки. Обязательно поговорим о необыкновенной архитектуре монастыря и его перестройке при Елизавете и в ХХ-м веке. Вы поймете, как на территории обители воссоздан комплекс святых мест Палестины — и увидите Голгофу, Иордан, Гроб Господень, Гефсиманский сад и другие места, связанные с земной жизнью Христа.

Организационные детали

  • Встречаемся в самой Истре, у монастыря
  • Также возможен трансфер от метро «Волоколамская», доплата составит 2000 рублей
  • Если мы отправимся к монастырю на машине, в пути я также расскажу вам о самом городе Истра. По желанию вы сможете самостоятельно посетить музей «Новый Иерусалим» (билеты оплачиваются отдельно).

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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