На этой экскурсии вы побываете в Новоиерусалимском монастыре, созданном патриархом Никоном на берегу Истры. Здесь воссозданы святые места Палестины: горы Сион и Фавор, Гефсиманский сад и Вифания.Вы увидите подземную церковь

Константина и Елены, надвратный храм Входа Господня в Иерусалим и скит патриарха Никона. В Воскресенском соборе оцените фрески и изразцы Степана Полубеса. Узнаете об истории монастыря, его архитектуре и перестройках. Возможен трансфер от метро «Волоколамская» и организация сплава на байдарках по реке Истра

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучше всего посетить Новоиерусалимский монастырь в летние месяцы: июнь, июль и август. В это время комфортная погода позволяет насладиться прогулками по территории и осмотром архитектуры. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно, но может быть прохладнее. Зимой, хотя и холодно, посещение монастыря возможно, так как многие объекты находятся в помещении, что позволяет насладиться их красотой в любое время года.

Сейчас август — это идеальное время.