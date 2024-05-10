1 чел.
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Индивидуальная
2 часа
Знакомьтесь, Иваново: путешествие по городу невест и русскому Манчестеру
Погрузитесь в атмосферу Иваново: от древних храмов до советского конструктивизма, каждый уголок города расскажет свою уникальную историю
Начало: Площадь Революции, д. 4
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
3 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Ивановские сюжеты: путешествие по страницам истории и культуры Иваново
Погрузитесь в атмосферу Иваново: от прошлого Чертова болота до текстильной столицы. Узнайте о связях с Достоевским и графами Шереметевыми
Начало: На площади Революции
Завтра в 09:00
5 июля в 09:00
2 800₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по Иваново: история и архитектура
Иваново - город с богатой историей и уникальной архитектурой. Откройте для себя его многогранность на индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Революции
8 июля в 09:00
9 июля в 09:00
3 999₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Палех - страна тонконогих коней: уникальная экскурсия из Иваново
Погрузитесь в мир русского искусства и истории с экскурсией в Палех, где каждый уголок хранит свои тайны и легенды
Начало: Иваново, пл. Революции 2/1
9 июля в 09:00
10 июля в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Православные святыни Ивановской земли: путешествие по историческим местам
Загляните в уникальный мир православных святынь Ивановской области. Панорамы, история и атмосфера древних городов ждут вас
Начало: Иваново, пл. Революции, 2/1
8 июля в 09:00
9 июля в 09:00
6 799₽ за всё до 4 чел.
Групповая
7 часов
Весь Плёс за один день. Групповая экскурсия из Иваново с прогулкой на теплоходе
Плёс привлекает своими усадебными постройками, дачами, свежим волжским воздухом и знаменитыми видами. Программа включает посещение Соборной горы и набережной
Начало: В городе Иваново
«Теплоходная прогулка с аудиосопровождением (период навигации с мая по октябрь)»
7 июля в 11:00
13 июля в 11:00
3 350₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Из Иваново - в самобытную Шую: индивидуальная экскурсия
Шуя - древнерусский город с богатой историей. Узнайте о его знаменитых людях, посетите знаковые места и погрузитесь в атмосферу прошлого
Начало: На пл. Революции
8 июля в 09:00
9 июля в 09:00
6 499₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Промышленное чудо Иваново-Вознесенска: Путешествие в историю города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иваново, где каждый уголок рассказывает свою историю о величии прошлого и настоящем
Начало: Площадь Революции, д. 4
Расписание: с Пн-Пт — 10:00-16:00, Сб-Вс — 10:00-13:00
Завтра в 10:00
5 июля в 10:00
от 3 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина10 мая 2024Организация,поездка,маршрут,экскурсия все на высшем уровне. Отлично. Буду пользоваться Вашими услугами дальше и рекомендовать друзьям. Спасибо за выходной день,море положительных впечатлений и отдых.
Ответы на вопросы от путешественников по Иваново в категории «Водные развлечения»
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Сколько стоит экскурсия по Иваново в июле 2024
Сейчас в Иваново в категории "Водные развлечения" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 2 800 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 320 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Водные экскурсии в Иваново на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2024