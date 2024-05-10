Экскурсии по воде в Иваново

Найдено 8 экскурсий в категории «Водные развлечения» в Иваново, цены от 2 800 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомьтесь, Иваново
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
114 отзывов
Знакомьтесь, Иваново: путешествие по городу невест и русскому Манчестеру
Погрузитесь в атмосферу Иваново: от древних храмов до советского конструктивизма, каждый уголок города расскажет свою уникальную историю
Начало: Площадь Революции, д. 4
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
3 500 за всё до 4 чел.
Ивановские сюжеты
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
63 отзыва
Популярное предложение
Ивановские сюжеты: путешествие по страницам истории и культуры Иваново
Погрузитесь в атмосферу Иваново: от прошлого Чертова болота до текстильной столицы. Узнайте о связях с Достоевским и графами Шереметевыми
Начало: На площади Революции
Завтра в 09:00
5 июля в 09:00
2 800 за всё до 5 чел.
Иваново - фабричный и советский
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
102 отзыва
Индивидуальная экскурсия по Иваново: история и архитектура
Иваново - город с богатой историей и уникальной архитектурой. Откройте для себя его многогранность на индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Революции
8 июля в 09:00
9 июля в 09:00
3 999 за всё до 4 чел.
Палех - «страна тонконогих коней, серебристых облаков и древесной грусти» (на вашем авто)
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Палех - страна тонконогих коней: уникальная экскурсия из Иваново
Погрузитесь в мир русского искусства и истории с экскурсией в Палех, где каждый уголок хранит свои тайны и легенды
Начало: Иваново, пл. Революции 2/1
9 июля в 09:00
10 июля в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Православные святыни Ивановской земли (на вашем авто)
Индивидуальная
6 часов
10 отзывов
Православные святыни Ивановской земли: путешествие по историческим местам
Загляните в уникальный мир православных святынь Ивановской области. Панорамы, история и атмосфера древних городов ждут вас
Начало: Иваново, пл. Революции, 2/1
8 июля в 09:00
9 июля в 09:00
6 799 за всё до 4 чел.
Весь Плёс за один день. Групповая экскурсия из Иваново с прогулкой на теплоходе
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Групповая
7 часов
1 отзыв
Весь Плёс за один день. Групповая экскурсия из Иваново с прогулкой на теплоходе
Плёс привлекает своими усадебными постройками, дачами, свежим волжским воздухом и знаменитыми видами. Программа включает посещение Соборной горы и набережной
Начало: В городе Иваново
«Теплоходная прогулка с аудиосопровождением (период навигации с мая по октябрь)»
7 июля в 11:00
13 июля в 11:00
3 350 за человека
Из Иваново - в самобытную Шую! (на вашем авто)
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Из Иваново - в самобытную Шую: индивидуальная экскурсия
Шуя - древнерусский город с богатой историей. Узнайте о его знаменитых людях, посетите знаковые места и погрузитесь в атмосферу прошлого
Начало: На пл. Революции
8 июля в 09:00
9 июля в 09:00
6 499 за всё до 4 чел.
Промышленное чудо Иваново-Вознесенска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Промышленное чудо Иваново-Вознесенска: Путешествие в историю города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иваново, где каждый уголок рассказывает свою историю о величии прошлого и настоящем
Начало: Площадь Революции, д. 4
Расписание: с Пн-Пт — 10:00-16:00, Сб-Вс — 10:00-13:00
Завтра в 10:00
5 июля в 10:00
от 3 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Иваново в категории «Водные развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иваново
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Знакомьтесь, Иваново
  2. Ивановские сюжеты
  3. Иваново - фабричный и советский
  4. Палех - «страна тонконогих коней, серебристых облаков и древесной грусти» (на вашем авто)
  5. Православные святыни Ивановской земли (на вашем авто)
Какие места ещё посмотреть в Иваново
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Дом Советов
  3. Музей ивановского ситца
  4. Площадь Революции
  5. Введенский женский монастырь
  6. Дом-корабль
  7. Дом-птица
  8. Церковь Троицы
  9. Музей первого совета
  10. Краеведческий музей
Сколько стоит экскурсия по Иваново в июле 2024
Сейчас в Иваново в категории "Водные развлечения" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 2 800 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 320 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Водные экскурсии в Иваново на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2024
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