Квест
до 5 чел.
Детский квест по городу Иваново
Изучить город, найти «средневековый замок» и узнать, что здесь было 100 лет назад
Начало: У памятника борцам революции
«Квест рассчитан на детей 7–10 лет»
25 июл в 10:00
26 июл в 10:00
от 5000 ₽ за всё до 5 чел.
-
5%
Квест
до 8 чел.
Ситцевая столица: пешеходный квест по Иваново
Начало: Иваново
«Городской квест по Иваново БЕЗ ЭКСКУРСОВОДА — это способ узнать город в самостоятельном формате, без фиксированных расписаний и в удобном темпе»
Сегодня в 20:30
Завтра в 09:30
1615 ₽
1700 ₽ за всё до 8 чел.
-
70%
Квест
до 10 чел.
Квест-прогулка в вашем смартфоне «Иваново: от фабрикантов до авангарда»
Текстильная империя, конструктивизм, дома-метафоры и другие удивительные истории города
Начало: У ж/д вокзала
«Это самостоятельный квест без гида»
Сегодня в 21:30
Завтра в 00:00
от 297 ₽
990 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
У
Очень понравилась экскурсия. Проходили с мужем, а мы обычно сами ищем интересные места, чтоб не быть привязанными к группе и
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Спасибо за интересный рассказ о нашем родном городе.
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Благодаря таким экскурсиям получается влюбится в город, который раньше был для тебя всего-то каким-то невзрачным городком по-пути.
Спасибо, увлекательно и познавательно!
Спасибо, увлекательно и познавательно!
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Из Иваново Елена выжала максимум. Показала все, что можно и рассказ был интересный
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Н
Нам с мужем понравилась экскурсия.
Дети совсем не впечатлились. Это не детский квест, а экскурсия для взрослых. Мы были с детьми
Дети совсем не впечатлились. Это не детский квест, а экскурсия для взрослых. Мы были с детьми
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В Иваново были проездом, так как посещали другие города Золотого кольца. Но решили остановиться здесь и узнать о городе побольше
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С
Сразу хочу поблагодарить Елену за то, что быстро смогла подстроиться под нас - мы задерживались в пути и опоздали. Елена
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Е
Экскурсия была интересна и детям и взрослым! Понравился именно формат экскурсии - квест. Узнали много нового о родном городе. Рекомендуем!!
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Всего 9 отзывов в Иваново в категории "Квесты"
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Ответы на вопросы от путешественников по Иваново в категории «Квесты»
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