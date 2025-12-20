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быстро перестроила экскурсию и за ограниченное время смогла показать нам Иваново так, что нам очень хочется вернуться в этот город еще раз. Рассказа и показала такие места и изменила мое отношение к городу, раньше я думал, что в Иваново нет достопримечательных мест - это не так и благодаря Елены мы это знаем. Мы обязательно приедем в Иванов еще раз и с Еленой пройдем новые и неизведанные места этого прекрасного города. Елена - спасибо огромное. Всем рекомендуем Елену как отличного и профессионального экскурсовода!