за всё до 4 чел.

3 500 ₽ за всё до 4 чел.

Погрузитесь в атмосферу Иваново: от древних храмов до советского конструктивизма, каждый уголок города расскажет свою уникальную историю

за всё до 4 чел.

3 200 ₽ за всё до 4 чел.

Увидеть самые интересные исторические места города и то, чем он живёт сегодня

за всё до 5 чел.

2 800 ₽ за всё до 5 чел.

Погрузитесь в атмосферу Иваново: от прошлого Чертова болота до текстильной столицы. Узнайте о связях с Достоевским и графами Шереметевыми

за всё до 4 чел.

3 999 ₽ за всё до 4 чел.

Иваново - город с богатой историей и уникальной архитектурой. Откройте для себя его многогранность на индивидуальной экскурсии

за всё до 4 чел.

3 500 ₽ за всё до 4 чел.

Познайте Иваново за несколько часов: от старинного купеческого города до современного центра развития

за всё до 4 чел.

8 000 ₽ за всё до 4 чел.

Погрузитесь в мир русского искусства и истории с экскурсией в Палех, где каждый уголок хранит свои тайны и легенды

за всё до 5 чел.

3 500 ₽ за всё до 5 чел.

Погрузитесь в уникальную атмосферу Иваново, где каждый уголок рассказывает свою историю о текстильной промышленности и культуре

за всё до 4 чел.

7 500 ₽ за всё до 4 чел.

Путешествие по Ивановской области - шанс увидеть настоящую Россию. Шуя и Палех откроют перед вами свои секреты и подарят незабываемые впечатления

за всё до 4 чел.

6 799 ₽ за всё до 4 чел.

Загляните в уникальный мир православных святынь Ивановской области. Панорамы, история и атмосфера древних городов ждут вас

за всё до 5 чел.

6 800 ₽ за всё до 5 чел.

Погрузитесь в атмосферу старинного Плёса, где каждый уголок хранит истории великих художников и архитектурных шедевров

Погрузитесь в атмосферу одного из самых знаменитых вокзалов СССР, исследуя его красоту и историю

за всё до 4 чел.

6 499 ₽ за всё до 4 чел.

Шуя - древнерусский город с богатой историей. Узнайте о его знаменитых людях, посетите знаковые места и погрузитесь в атмосферу прошлого

за всё до 4 чел.

от 3 500 ₽ за всё до 4 чел.

Погрузитесь в уникальную атмосферу Иваново, где каждый уголок рассказывает свою историю о величии прошлого и настоящем

за всё до 4 чел.

от 3 500 ₽ за всё до 4 чел.

Расписание: с Пн-Пт — 10:00-16:00, в Сб-Вс — 10:00-13:00

Погрузитесь в историю села Иваново, пройдитесь по маршруту, соединяющему эпохи и судьбы, от Приказной избы до пл. Пушкина

🚶 Пешая

Индивидуальная

2 часа 8 отзывов

Экскурсия по Иваново: от прошлого к настоящему, «Гуляй, Россия!» Погрузитесь в атмосферу начала ХХ века, исследуя исторические улицы Иванова и его богатое культурное наследие Начало: Арт-сквер, у Щудровской палатки

Расписание: С пн по пт - с 10.00 до 16.00, в сб-вс с 10.00 до 13.00