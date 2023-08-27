Экскурсионный тур «Русские усадьбы в провинциальных городах Ивановской области» на 3 дня
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Что вас ожидает:
Описание
Где ещё вы услышите о жизни, тайнах и увлечениях писателей, меценатов и других известных личностей прошлого и погрузитесь в атмосферу уездных городов, как не в провинции?
Вы узнаете, какой город называли русским Манчестером и почему, увидите усадьбы мецената Бурылина, коллекционировавшего древности, и драматурга Островского и отведаете знаменитый пирог в музее Цветаевых.
А затем прогуляетесь вдоль Волги, где когда-то совершали променады прототипы персонажей, придуманных Островским и побываете на экскурсии о Константине Бальмонте, которую проведёт — ни много ни мало — экскурсовод в образе дамы Серебряного века.
Программа тура по дням
Иваново и село Ново-Талицы
10:50 Встреча с гидом в Иваново на ж/д вокзале у ткацкого станка. Табличка «Русские усадьбы в провинции».
Посадка в автобус (в автобусе свободная рассадка).
Экскурсия по городу Иваново «Тайны ситцевых королей».
История становления купечества и меценатства Иваново-Вознесенска. Во второй половине 19 столетия село называют «русским Манчестером», оно становится центром крупной текстильной агломерации. В культурную и художественную жизнь города в 19 веке огромный вклад внесли ивановские купцы-меценаты Д. Г. Бурылин и Я. П. Гарелин.
Обед в кафе.
Посещение богатой городской усадьбы в стиле модерн, принадлежавшая Д. Г. Бурылину — одному из крупнейших ивановских фабрикантов и меценатов, создателю Музея промышленности и искусства.
Усадьба начала формироваться в середине XIX века, когда на пересечении улиц возник одноэтажный главный дом. В 1902-1903 году он был полностью перестроен и получил второй этаж.
Дмитрий Бурылин был истинным патриотом Иваново-Вознесенска: помимо основной работы много занимался благотворительностью, общественной деятельностью. Но особенной его страстью было коллекционирование. Для коллекции редкостей и древностей он построил специальное здание.
Дом построен по проекту архитектора Александра Снурилова в стиле модерн с соответствующим кованым декором, лепниной и итальянскими витражами. Здесь много маленьких комнат, потайных дверей и переходов, хозяин дома очень любил загадки и тайны.
Переезд в село Ново-Талицы.
Посещение уникального музея семьи Цветаевых. Островок душевной гармонии, уюта и вдохновения. Отсюда берёт своё начало Цветаевский род, чьими представителями были великий русский поэт Марина Цветаева и её отец — Иван Владимирович Цветаев, основатель Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.
Экспозиция музея построена на подлинных экспонатах: собраны личные вещи, книги, фотографии, а также предметы быта и семейные реликвии, что даёт возможность ознакомиться с жизнью Цветаевых, их привычками и увлечениями, узнать об их заслугах перед Отечеством.
В мансарде дома-музея работает читальный зал, в котором собрано более 3000 томов произведений поэтов и писателей Серебряного века. Здесь нас ждёт угощение знаменитым «Цветаевским пирогом» с душистым чаем.
Переезд в Иваново.
Размещение в гостинице на выбор: «Вознесенская» или «Шеддок» в центре г. Иваново.
За дополнительную плату ужин (оплачивается вместе с путёвкой).
Щелыково и Кинешма
Завтрак.
Переезд в п. Щелыково.
Щелыково — усадьба великого русского драматурга Александра Николаевича Островского — место, которое он сравнивал «с лучшими местами Швейцарии и Италии», место, ставшее его любовью на всю жизнь.
Здесь он много и плодотворно работал, принимал многочисленных гостей, здесь нашел свой последний приют. Здесь родилась легенда: родник образовался на месте, где растаяла Снегурочка, и ее трепетное сердце не умерло, а продолжает биться на дне «Голубого ключика».
Щелыково это не только мемориальный музей но и природный музей заповедник. На всей территории заповедной зоны царит атмосфера покоя, гармонии, вдохновения и творчества.
Переезд в город на Волге Кинешму.
Обед.
Мы прогуляемся по тихим улочкам старинного городка, который, несмотря на все перипетии XX века, сохранил обаяние волжского уездного города.
По широкому бульвару вдоль Волги когда-то гулял писатель Александр Островский да и, скорее всего, прототипы героев его произведений совершали здесь неспешный променад, духом самобытного города в свое время вдохновлялся художник Борис Кустодиев, а плененная Степаном Разиным персидская княжна, согласно местному преданию, дала имя этому небольшому городу.
С мая по сентябрь можно совершить небольшую водную прогулку (за дополнительную оплату — 500 рублей, оплата вместе с путевкой) по Волге и полюбоваться волжскими берегами.
Возвращение в гостиницу.
За дополнительную плату ужин (оплачивается вместе с путёвкой).
Шуя
Завтрак. Освобождение номеров.
Переезд в Шую.
Обзорная пешеходная экскурсия по старинному городу, названием и загадочной, уходящей в века историей. В настоящее время Шуя — исключительно интересный по архитектуре и градостроительному ансамблю город Центральной России. Редкая по сохранности застройка XVIII-начала XX в. донесла до наших дней атмосферу среднерусского купеческого города.
Предлагаем экскурсантам театрализованную экскурсию о Константине Бальмонте.
Посещение музея. Группу встречает экскурсовод в образе дамы Серебряного века, спускаясь с лестницы она читает стихотворение поэта.
Потом познакомившись с группой, она приглашает пройти в Бальмонтовскую экспозицию «И отчий манит дом…», где рассказывает о жизни, творчестве и судьбе нашего великого земляка, всемирно известного поэта Серебряного века К. Д. Бальмонта, цитируя стихи и прозу поэта также наизусть.
Экскурсантам предлагается что-нибудь прочесть из поэзии Серебряного века или послушать романс на стихи К. Д. Бальмонта — аудиозапись.
Обед в кафе.
Мы продолжаем знакомство со старинными знаменитыми усадьбами и посетим некогда самую крупную и богатую шуйскую усадьбу — особняк дворцового типа фабриканта, купца М. А Павлова (1846-1915).
Красивое двухэтажное сооружение с прекрасно сохранившимся богатым интерьером! В нем есть настоящее волшебное зеркало, которое невозможно очистить от его прошлого. Как бы часто и тщательно не чистили его, через некоторое время на поверхности вновь появляются пятна, как будто-то по ночам кто-то его касался.
Предлагаем вам, следуя примете, приложить ладонь к зеркалу и загадать заветное желание. Если на стекле останется след от ладони, то желание сбудется! Так гласит местная примета!
Вы сможете восхититься великолепно сохранившимися до наших дней интерьерами, лепниной, скульптурами, люстрами, светильниками и мебелью и удивительной историей жизни богатейшего купца Владимирской губернии Павлова А. М.
Трансфер на ж/д вокзал города Шуя.
18:30 Окончание программы на ж/д вокзале города Шуя.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в гостиницах «Вознесенская» или «Шеддок» на выбор и в гостинице «Союз» в январе.
Стоимость тура на 1 человека, руб:
- Двухместный номер стандарт («Вознесенская») – 16 500;Одноместный номер стандарт («Вознесенская») – 19 500;
- Двухместный номер стандарт («Шеддок») – 19 900;Одноместный номер стандарт («Шеддок») – 23 900.
На январские заезды 2024 г. гостиница «Союз» г. Иваново (стоимость как в отеле Шеддок).
Варианты проживания
Гостиница Вознесенская
Гостиница «Вознесенская» с баром, бесплатной частной парковкой и бесплатным Wi-Fi на всей территории расположена в городе Иваново, неподалеку от Ивановского областного драматического театра, Музея первого Совета и Музея промышленности и искусств, в 400 метрах от Музея ивановского ситца и в 200 метрах от Музея изобразительных искусств.
В гостинице можно забронировать семейные номера. В числе удобств каждого номера — шкаф для одежды, телевизор, собственная ванная комната, постельное белье и полотенца. Во всех номерах установлен холодильник.
По утрам в гостинице «Вознесенская» предлагают завтрак «шведский стол». Сотрудники стойки регистрации, которые говорят на английском и русском языках, готовы в любое время оказать гостям необходимую помощь и ответить на интересующие их вопросы.
Поблизости находится Ивановский государственный цирк, городской парк и Государственная филармония. Расстояние от гостиницы «Вознесенская» до аэропорта Иваново составляет 10 км.
Отель Шеддок
Построенный в 2013 году отель «Шеддок» расположен в центре города Иваново, в 5 минутах ходьбы от площади Ленина. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, бесплатный Wi-Fi и бесплатная парковка. Интересный факт: отель «Шеддок» занесен в книгу рекордом Гиннесса (рекорд команды по сборке двусторонней мозаики из кубиков Рубика в 2021 году).
Номера оборудованы кондиционером, холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. Собственная ванная комната укомплектована феном, тапочками и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Гостям предлагается ежедневный завтрак «шведский стол» в гранд-кафе «Сезоны», а также бизнес-ланч и разнообразные блюда русской и европейской кухни. В отеле также работает лобби-бар. По запросу гостям предоставляются упакованные ланчи. Прогулка до ближайшего продуктового магазина занимает 5 минут.
Отель «Шеддок» расположен в 10 минутах езды от торгового центра «Серебряный город» и «Никольский», а также от Текстильного комплекса. Поездка на автомобиле до железнодорожного вокзала Иваново займет 5 минут.
Отель Союз
Этот отель находится в центре города Иваново на берегу реки Уводь, в 5 минутах ходьбы от площади Революции. К услугам гостей сауна, фитнес-центр, бесплатный Wi-Fi и бесплатная парковка.
Отель «Союз» располагает светлыми номерами и люксами с холодильником, сейфом и телевизором с плоским экраном. Среди удобств ванная комната с душевой кабиной и феном. Все номера украшены оригинальными картинами местного художника Владимира Немыкина.
В элегантном ресторане подают блюда итальянской и европейской кухни. Гости могут заказать напитки в круглосуточном баре. Каждое утро подают завтрак «шведский стол». В теплую погоду гости могут отдохнуть на открытой террасе.
Центральный вокзал Иваново находится в 15 минутах ходьбы от отеля. До торгового центра ТекстильПрофи — Иваново — 1,5 км.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса (при группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса, в автобусе свободная рассадка)
- Проживание: на выбор «Вознесенская» или «Шеддок» или «Союз» г. Иваново (номера стандарт)
- Питание: 2 завтрака, 3 обеда в кафе
- Экскурсионная программа (включая билеты в музеи)
- Работа сопровождающего и гидов
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до Иваново и ж/ билеты из Шуи:
- Дополнительная экскурсия: водная прогулка по Волге в Кинешме (с мая по сентябрь) — 500 рублей
- Ужины:2 ужина в гостинице «Вознесенская» — 900 рублей2 ужина в гостинице «Шеддок» — 1000 рублей2 ужина в гостинице «Союз» — 1 300 рублей.
- 2 ужина в гостинице «Вознесенская» — 900 рублей
- 2 ужина в гостинице «Шеддок» — 1000 рублей
- 2 ужина в гостинице «Союз» — 1 300 рублей
- Место начала и завершения?
- Иваново
- Билеты входят в стоимость?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Входит ли страховка в стоимость?
Да, страховка входит в стоимость.
- Какой транспорт используется в туре?
Автобус туристического класса (при группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса, номера мест в этом случае не сохраняются).
- Сколько человек будет в группе?
Группа в туре от 10 до 16 человек. Если будет коллективная заявка, рассмотрим.
- На каких поездах можно приезжать в Иваново и уезжать из Шуи?
Рекомендуемые поезда:
- Москва — Иваново: поезд № 739 Ласточка, отправление в 07:07, прибытие в Иваново в 10:48, в пути – 3 часа 41 минут.
- Шуя — Москва: поезд № 740 Ласточка, отправление в 19:31, прибытие в Москву в 22:41, в пути – 3 часа 10 минут.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.