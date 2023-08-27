1 день

Иваново и село Ново-Талицы

10:50 Встреча с гидом в Иваново на ж/д вокзале у ткацкого станка. Табличка «Русские усадьбы в провинции».

Посадка в автобус (в автобусе свободная рассадка).

Экскурсия по городу Иваново «Тайны ситцевых королей».

История становления купечества и меценатства Иваново-Вознесенска. Во второй половине 19 столетия село называют «русским Манчестером», оно становится центром крупной текстильной агломерации. В культурную и художественную жизнь города в 19 веке огромный вклад внесли ивановские купцы-меценаты Д. Г. Бурылин и Я. П. Гарелин.

Обед в кафе.

Посещение богатой городской усадьбы в стиле модерн, принадлежавшая Д. Г. Бурылину — одному из крупнейших ивановских фабрикантов и меценатов, создателю Музея промышленности и искусства.

Усадьба начала формироваться в середине XIX века, когда на пересечении улиц возник одноэтажный главный дом. В 1902-1903 году он был полностью перестроен и получил второй этаж.

Дмитрий Бурылин был истинным патриотом Иваново-Вознесенска: помимо основной работы много занимался благотворительностью, общественной деятельностью. Но особенной его страстью было коллекционирование. Для коллекции редкостей и древностей он построил специальное здание.

Дом построен по проекту архитектора Александра Снурилова в стиле модерн с соответствующим кованым декором, лепниной и итальянскими витражами. Здесь много маленьких комнат, потайных дверей и переходов, хозяин дома очень любил загадки и тайны.

Переезд в село Ново-Талицы.

Посещение уникального музея семьи Цветаевых. Островок душевной гармонии, уюта и вдохновения. Отсюда берёт своё начало Цветаевский род, чьими представителями были великий русский поэт Марина Цветаева и её отец — Иван Владимирович Цветаев, основатель Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.

Экспозиция музея построена на подлинных экспонатах: собраны личные вещи, книги, фотографии, а также предметы быта и семейные реликвии, что даёт возможность ознакомиться с жизнью Цветаевых, их привычками и увлечениями, узнать об их заслугах перед Отечеством.

В мансарде дома-музея работает читальный зал, в котором собрано более 3000 томов произведений поэтов и писателей Серебряного века. Здесь нас ждёт угощение знаменитым «Цветаевским пирогом» с душистым чаем.

Переезд в Иваново.

Размещение в гостинице на выбор: «Вознесенская» или «Шеддок» в центре г. Иваново.

За дополнительную плату ужин (оплачивается вместе с путёвкой).