Конное путешествие в край лесных озер

Групповой тур в Иваново
5
3 отзыва
Предлагаем Вам интереснейшую экспедицию по старинным городам и селам Ивановской области.

Маршрут проходит по живописным лесам, озерам, рекам, Вас ждет рыбалка и песчаные пляжи, грибы и ягоды. Вам будут предоставлены лошади верховых и полукровных пород, хорошо выезженные. За день преодолеете в среднем по 25 км, чередуя шаг, рысь. Маршрут проходит налегке, вещи доставляются на автомобильном транспорте.
Конное путешествие в край лесных озер
Конное путешествие в край лесных озер
Конное путешествие в край лесных озер
Ближайшие даты:
12
авг
22
авг

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы. Верховая прогулка в окрестностях д. Пестово

Встреча в Палехе на автовокзале.

Приезд на базу в д. Пестово.

Завтрак.

Отдых.

Обед.

Знакомство с лошадьми, инструктаж.

Верховая прогулка в окрестностях д. Пестово.

Баня.

Проезд до Палеха: автобусы Москва – Палех, Москва – Южа, Москва – Пучеж со Щёлковского автовокзала.

Поезд “Ласточка" Москва – Шуя, от Шуи на автобусе до Палеха.

Встреча группы. Верховая прогулка в окрестностях д. ПестовоВстреча группы. Верховая прогулка в окрестностях д. ПестовоВстреча группы. Верховая прогулка в окрестностях д. ПестовоВстреча группы. Верховая прогулка в окрестностях д. Пестово
2 день

Д. Пестово - Левинское озеро

Выезд из д. Пестово.

Наш маршрут лежит к Левинскому озеру.

Рыбалка (щука, окунь).

Д. Пестово - Левинское озеро
3 день

Дневка на озере Левинское

В этот день Вы можете уединиться с удочкой и порыбачить.

Так можете отдохнуть на берегу озера, искупаться, заняться собирательством ягод (черника, земляника) и грибов.

Верховая прогулка по окрестностям озера.

Дневка на озере Левинское
4 день

Левинское озеро - Ламенское озеро

Собираем вещи и в путь.

Сегодня мы пройдем к озеру Ламенское (Богоявленское). Площадь зеркала – 1,12 кв. км.

Посетим Владимирскую церковь (1823 г.).

А на противоположном берегу – церковь Сретенья (1815-1825 гг.).

Левинское озеро - Ламенское озеро
5 день

Дневка на Ламенском озере

В этот день Вы можете уединиться с удочкой и порыбачить.

Так же можете отдохнуть на берегу озера, искупаться, заняться собирательством ягод (малина, земляника, черника, клюква) и грибов.

Верховая прогулка по окрестностям озера.

Дневка на Ламенском озере
6 день

Ламенское озеро - Холуй

Прогулка в центр лаковой миниатюры.

Музей холуйского искусства.

Река Теза.

Ламенское озеро - Холуй
7 день

с. Холуй - д. Пестово

Деревня Пестово.

Пикник, баня.

с. Холуй - д. Пестово
8 день

Отъезд

Прощание с лошадьми.

Отъезд группы на вокзал п. Палех.

Проживание

Тур предусматривает проживание в двух- и трехместной палатке и в деревенском доме.

Варианты проживания

Палаточный лагерь

5 ночей

Деревенский дом

2 ночи

Проживание в деревенских домах, удобства во дворе, деревенская баня.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание
  • Прокат лошадей и конной амуниции
  • Прокат необходимого группового снаряжения (палатки, костровое оборудование)
  • Услуги гида-проводника
  • Медицинская страховка
  • Трансфер от Палеха и обратно
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до п. Палех и обратно
  • Билеты в музеи
Место начала и завершения?
п. Палех
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • личное снаряжение (спальный мешок, коврик);
  • походный комплект посуды (кружка, миска, ложка, нож);
  • удобная обувь (сапоги или кроссовки + краги);
  • одежда для верховой езды (спортивные брюки, свитера, дождевики);
  • репелленты для себя и своей лошади;
  • фотоаппарат;
  • медикаменты.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как добраться?

Проезд до Палеха: автобусы Москва – Палех, Москва – Южа, Москва – Пучеж со Щёлковского автовокзала.

Поезд “Ласточка" Москва – Шуя, от Шуи на автобусе до Палеха.

Может ли меняться маршрут?

Маршрут может быть изменен в случае форсмажорных обстоятельств. Места стоянок также могут быть изменены в случае невозможности подъезда автотранспорта из-за погодных условий.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
31 авг 2023
Тур оказался очень интересным, маршрут хорошо продуман. Места стоянок все были разные. По пути следования хорошо узнали Ивановскую область, людей которые там живут. Лошадки хорошие, но требуется некоторый опыт верховой езды и определенная физическая выносливость для того чтобы тур доставил удовольствие.
Тур оказался очень интересным, маршрут хорошо продуман. Места стоянок все были разные. По пути следования хорошоТур оказался очень интересным, маршрут хорошо продуман. Места стоянок все были разные. По пути следования хорошоТур оказался очень интересным, маршрут хорошо продуман. Места стоянок все были разные. По пути следования хорошоТур оказался очень интересным, маршрут хорошо продуман. Места стоянок все были разные. По пути следования хорошоТур оказался очень интересным, маршрут хорошо продуман. Места стоянок все были разные. По пути следования хорошоТур оказался очень интересным, маршрут хорошо продуман. Места стоянок все были разные. По пути следования хорошоТур оказался очень интересным, маршрут хорошо продуман. Места стоянок все были разные. По пути следования хорошоТур оказался очень интересным, маршрут хорошо продуман. Места стоянок все были разные. По пути следования хорошоТур оказался очень интересным, маршрут хорошо продуман. Места стоянок все были разные. По пути следования хорошоТур оказался очень интересным, маршрут хорошо продуман. Места стоянок все были разные. По пути следования хорошо
М
23 авг 2023
Пишу от обоих туристов. Поездка "Конное путешествие в край лесных озер" очень понравилась. Гостеприимная встреча и размещение, отличный трансфер от/до Палеха, очень вкусная домашняя еда, очень приветливое и заботливое отношение (Наталья Александровна, Татьяна, Елена, Настя). Сам поход очень насыщенный и интересный, какие красивые места нашей средней полосы! Как туристы, которые впервые в походе (до этого отдыхали в основном на заграничных курортах с размещением в отелях как правило 5*) не испытали никакого дискомфорта. Благодаря хорошей организации, опытному руководителю похода Алексею, столь удачно сложившейся группе замечательных людей, и сопутствующей очень тёплой погоде - купались в озёрах и реке, а также прекрасным сильным красивым лошадям тур прошёл на "отлично", и показалось, что быстро закончился))) Было грустно уезжать… И ещё, Шуя - очень красивый старинный город, в ожидании поезда успели погулять. Очень рекомендую этот тур. Всем огромное спасибо!!! В надежде ещё раз поехать.
Юлия, спасибо за тур!
О
31 авг 2023
Очень радушные хозяева, видно что давно занимаются организацией таких туров.
Очень радушные хозяева, видно что давно занимаются организацией таких туров.Очень радушные хозяева, видно что давно занимаются организацией таких туров.Очень радушные хозяева, видно что давно занимаются организацией таких туров.Очень радушные хозяева, видно что давно занимаются организацией таких туров.Очень радушные хозяева, видно что давно занимаются организацией таких туров.Очень радушные хозяева, видно что давно занимаются организацией таких туров.Очень радушные хозяева, видно что давно занимаются организацией таких туров.Очень радушные хозяева, видно что давно занимаются организацией таких туров.Очень радушные хозяева, видно что давно занимаются организацией таких туров.Очень радушные хозяева, видно что давно занимаются организацией таких туров.

Тур входит в следующие категории Иваново

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