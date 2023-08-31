Маршрут проходит по живописным лесам, озерам, рекам, Вас ждет рыбалка и песчаные пляжи, грибы и ягоды. Вам будут предоставлены лошади верховых и полукровных пород, хорошо выезженные. За день преодолеете в среднем по 25 км, чередуя шаг, рысь. Маршрут проходит налегке, вещи доставляются на автомобильном транспорте.
авг
авг
Программа тура по дням
Встреча группы. Верховая прогулка в окрестностях д. Пестово
Встреча в Палехе на автовокзале.
Приезд на базу в д. Пестово.
Завтрак.
Отдых.
Обед.
Знакомство с лошадьми, инструктаж.
Верховая прогулка в окрестностях д. Пестово.
Баня.
Проезд до Палеха: автобусы Москва – Палех, Москва – Южа, Москва – Пучеж со Щёлковского автовокзала.
Поезд “Ласточка" Москва – Шуя, от Шуи на автобусе до Палеха.
Д. Пестово - Левинское озеро
Выезд из д. Пестово.
Наш маршрут лежит к Левинскому озеру.
Рыбалка (щука, окунь).
Дневка на озере Левинское
В этот день Вы можете уединиться с удочкой и порыбачить.
Так можете отдохнуть на берегу озера, искупаться, заняться собирательством ягод (черника, земляника) и грибов.
Верховая прогулка по окрестностям озера.
Левинское озеро - Ламенское озеро
Собираем вещи и в путь.
Сегодня мы пройдем к озеру Ламенское (Богоявленское). Площадь зеркала – 1,12 кв. км.
Посетим Владимирскую церковь (1823 г.).
А на противоположном берегу – церковь Сретенья (1815-1825 гг.).
Дневка на Ламенском озере
В этот день Вы можете уединиться с удочкой и порыбачить.
Так же можете отдохнуть на берегу озера, искупаться, заняться собирательством ягод (малина, земляника, черника, клюква) и грибов.
Верховая прогулка по окрестностям озера.
Ламенское озеро - Холуй
Прогулка в центр лаковой миниатюры.
Музей холуйского искусства.
Река Теза.
с. Холуй - д. Пестово
Деревня Пестово.
Пикник, баня.
Отъезд
Прощание с лошадьми.
Отъезд группы на вокзал п. Палех.
Проживание
Тур предусматривает проживание в двух- и трехместной палатке и в деревенском доме.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Деревенский дом
Проживание в деревенских домах, удобства во дворе, деревенская баня.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание
- Прокат лошадей и конной амуниции
- Прокат необходимого группового снаряжения (палатки, костровое оборудование)
- Услуги гида-проводника
- Медицинская страховка
- Трансфер от Палеха и обратно
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до п. Палех и обратно
- Билеты в музеи
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- личное снаряжение (спальный мешок, коврик);
- походный комплект посуды (кружка, миска, ложка, нож);
- удобная обувь (сапоги или кроссовки + краги);
- одежда для верховой езды (спортивные брюки, свитера, дождевики);
- репелленты для себя и своей лошади;
- фотоаппарат;
- медикаменты.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как добраться?
Проезд до Палеха: автобусы Москва – Палех, Москва – Южа, Москва – Пучеж со Щёлковского автовокзала.
Поезд “Ласточка" Москва – Шуя, от Шуи на автобусе до Палеха.
Может ли меняться маршрут?
Маршрут может быть изменен в случае форсмажорных обстоятельств. Места стоянок также могут быть изменены в случае невозможности подъезда автотранспорта из-за погодных условий.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Юлия, спасибо за тур!