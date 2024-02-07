Северо-Восточная Русь
Маршрут путешествия: Гусь-Хрустальный — Сергиев Посад — Переславль-Залесский — Ростов Великий — Ярославль — Кострома — Иваново — Суздаль.
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Отправление из Москвы. Гусь-Хрустальный, Сергиев Посад, Переславль-Залесский и Ростов Великий
Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».
- 07:30 — на даты заездов 23.02.2024, 08.03.2024, 28.04.2024, 09.05.2024, 10.05.2024;
- 07:45 — на остальные даты заездов.
Отправление от ст. метро «ВДНХ», справа от гостиницы «Космос»
- 07:45 - на даты заездов 23.02.2024, 08.03.2024, 28.04.2024, 09.05.2024, 10.05.2024;
- 08:00 - на остальные даты заездов.
Переезд в г. Сергиев Посад.
Экскурсия в Троице-Сергиеву Лавру.
Троице-Сергиева Лавра — жемчужина православных святынь России с многовековой историей. Архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры находится под охраной ЮНЕСКО.
Троицкий собор (интерьер) — главный соборный храм и древнейшее из сохранившихся сооружений Троицкого монастыря, первое каменное здание Лавры.
Главной святыней собора являются мощи преподобного Сергия Радонежского.
Успенский собор (интерьер) является архитектурным центром Троице-Сергиевой Лавры. Он уступает в старшинстве знаменитому Троицкому собору, но тем не менее своим местоположением и строгой величавостью возглавляет лаврскую группу зданий.
Трапезный и Духовской храмы (интерьер).
Переезд в г. Переславль-Залесский.
Сегодня Переславль — чарующий город на берегу сказочного Плещеева озера, с красивейшими панорамами и завораживающими видами… В переводе с древнерусского Переславль – «перенявший славу», ведь город заложил основатель Москвы, князь Юрий Долгорукий в 1152 году.
Экскурсия по г. Переславлю, фото-стоп на Красной площади.
На площади расположился величественный Спасо-Преображенский собор XII века — единственный из пяти первых белокаменных храмов Северо-Восточной Руси, дошедший до нас почти в полной сохранности. В соборе были крещены многие переславские князья, в том числе Александр Невский, родившийся в Переславле в 1221 году.
Обед в кафе города.
Переезд в г. Ростов Великий.
Город Ростов не спроста назван Великим, ведь его упоминания датируются в летописях 862 годом.
Безмятежное озеро Неро, строгие и нарядные монастыри, тихие улочки и величавый кремль помогают оторваться от суеты и прикоснуться к становлению Руси и православия, вживую перелистать страницы летописей и учебников истории.
Посещение Ростовского кремля. Обнесённый мощными стенами с башнями, внешне он действительно напоминает кремль – древнерусскую княжескую крепость, но в действительности долгое время был Архиерейским двором – резиденцией ростовских епископов и митрополитов. резиденция ростовских епископов и митрополитов.
Украшают кремль Успенский собор (XVI в.) с уникальной звонницей, на которой полностью сохранился набор из 15 колоколов, Архиерейский двор, Соборная площадь.
По желанию за дополнительную плату посещение:
Экспозиция "Стены и переходы Ростовского кремля" (малые переходы) — в летнее время, в зимнее —"Музей ростовской финифти".
Размещение в отеле.
Ярославль и Кострома
08:00 Завтрак (шв. стол/накрытие) в ресторане отеля.
Отправление в г. Ярославль.
Экскурсионная программа по г. Ярославлю. Вы увидите стрелку рек Волги и Которосли, Успенский кафедральный собор, пройдетесь по реконструированной к 1000-летию города Волжской набережной, осмотрите уникальный архитектурный ансамбль центральной части Ярославля, включенной в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Посещение Спасо-Преображенского монастыря — главная городская достопримечательность. Благодаря укрепленным стенам называется кремлём.
Главный собор монастыря сохранил оригинальные росписи, это самый старый из дошедших до нашего времени храмов Ярославля. Здесь был обнаружен рукописный список шедевра древнерусской литературы «Слово о полку Игореве».
По желанию за дополнительную плату:
Осмотр церкви Ильи Пророка (интерьер — летом, экстерьер — зимой) — выдающийся памятник архитектуры ярославской школы зодчества.
Возвращение в г. Кострому.
Обед в кафе города.
Обзорная экскурсия по Костроме, красивейшему городу на Волге, одной из жемчужин Золотого кольца.
Древний купеческий город, который сохранил до наших дней первозданный облик архитектурного ансамбля XVIII века, приоткроет завесу тайны своей неповторимой истории.
В центре расположены:
- пожарная каланча XIX века — выдающийся памятник классицизма;
- здание Гауптвахты;
- великолепно сохранившийся ансамбль Торговых рядов, которые исправно несут свою службу до сих пор.
Кострома — колыбель династии Романовых. Именно в Ипатьевском монастыре Костромы от опалы Годунова скрывался Михаил Федорович Романов. Ипатьевский монастырь — главный символ Костромы.
Осмотр территории воссозданного Костромского кремля, где в Богоявленском соборе хранится чудотворная икона Федоровской божьей матери. Она была написана около 1239 года и прославлена великими чудесами и исцелениями.
Это самое древнее произведение иконописи Костромы. Икона издавна почитается как защитница города и охранительница рода Романовых.
Возвращение в отель.
Ужин в ресторане отеля.
Суздаль и Иваново
07:00 Завтрак (шв. стол/накрытие) в ресторане отеля.
Отправление в г. Суздаль.
Путевая обзорная экскурсия в г. Иваново. Город был известен производством текстиля еще с XVII в. С тех пор город называют ситцевым краем, а еще текстильной столицей России и, конечно же, городом невест. Является самым молодым городом Золотого кольца.
Обзорная экскурсия по Суздалю — город-музей, около 200 памятников истории, многие из которых имеют статус всемирного наследия ЮНЕСКО. Город называют «славным градом небесным» и «колыбелью Золотого кольца».
Осмотр архитектурного ансамбля Суздальского Кремля.
Суздальский кремль — древнейшее сооружение в городе, вобравшее в себя всю его историю начиная от Владимира Мономаха. По мнению археологов, кремль в Суздале построили аж в 10 веке, несмотря на это, до наших дней сохранились все главные его строения, за исключением разве что защитных стен и башен.
По желанию за дополнительную плату:
Спасо-Ефимиев монастырь с концертом колокольных звонов. Посещение Спасо-Преображенского собора. В монастыре находится могила князя Дмитрия Михайловича Пожарского — выдающегося русского полководца.
Музей Деревянного зодчества с уникальными постройками 17-19 веков. Музей выстроен в виде сельской улицы с храмами, жилыми домами, мельницами, амбарами и другими постройками, перевезенными из разных сел и деревень Владимирской области.
Покровский монастырь (со смотровой площадки) — женская обитель, хранящая в себе множество тайн. Ведь ранее это был не обычный монастырь, а место пожизненной ссылки для женщин из высшего общества.
Обед в кафе города.
Отъезд в г. Москву.
20:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (ст. метро «ВДНХ»).
Проживание
Тур предусматривает проживание в отелях по пути следования в номерах категории «стандарт».
Стоимость тура на 1 чел. /руб. (двухместное размещение):
|Сезон/питание
|Только завтраки
|Завтраки и обеды
|Полное питание: 3 обеда + 2 завтрака + 2 ужина
|Октябрь – апрель
|13 650
|14 850
|15 750
|Май – сентябрь
|14 050
|15 250
|16 150
|23-25.02.2024, 08-10.03.2024, 28.04-01.05.2024, 09-12.05.2024
|19 890
|21 090
|21 990
Доплата за одноместный номер – 3 600 руб.
Скидка на дополнительное место (3 человека в номере) – 400 руб.
Доплата за размещение повышенной комфортности (номера стандартной категории в отелях 4* либо номера повышенной категории (бизнес/полулюкс/люкс) в отелях 3* – 6 500 руб.
Размещение в отеле «Азимут 3*» г. Кострома или аналогичный. Номера категории «стандарт».
Внимание! На заезды 02-04.01.2024, 08-10.03.2024, 28.04-30.04.2024, 09-11.05.2024 размещение в отеле «ЯрОтель Центр 3*» г. Ярославль или аналогичный. Номера категории «стандарт».
На заезд 03-05.01.2024 размещение в отеле «Cosmos 4*» г. Ярославль.
На заезд 23-25.02.2024 размещение в отеле «Ярославское подворье 3*» г. Ярославль.
На заезд 10-12.05.2024 размещение в отеле «Которосль 3*» г. Ярославль.
Отели указаны ориентировочно, возможна замена на аналогичные.
Варианты проживания
Отель «Азимут» 3*, г. Кострома
Отель «Азимут Кострома» находится всего в 10 минутах езды от реки Волга. Отель «Азимут» расположен недалеко от исторического центра Костромы с пятиглавым Богоявленским собором и церковью Воскресения.
К вашим услугам комфортабельные номера с бесплатным Wi-Fi и спутниковым телевидением, а также банный комплекс. Все номера отеля «Азимут Кострома» располагают холодильником и собственной ванной комнатой. В некоторых номерах есть мини-кухня.
В деревянном банном комплексе отеля «Азимут» можно посетить традиционную русскую баню, парную, ванную комнату и массажный кабинет. В ресторане Beerstadt подают блюда европейской кухни и пиво. В ресторане традиционной русской кухни готовят настоящие русские блюда, такие как борщ.
«ЯрОтель Центр» 3*, г. Ярославль
«Yarhotel Centre» - современный городской отель на 46 номеров, расположенный в самом центре города Ярославля. Отель находится в 12 минутах ходьбы от Ярославского музея-заповедника и в 10 минутах езды от железнодорожного вокзала.
Номерной фонд отеля включает в себя несколько категорий номеров: от скромных стандартов до просторных и комфортабельных люксов.
В числе удобств отеля ресторан, залы для деловых встреч и проведения торжественных мероприятий, снек-бар, сауна с мини-бассейном, бесплатный Wi-Fi, закрытая парковка.
Отель «Yarhotel Centre» - один из лучших отелей города Ярославля в сегменте «три звезды», идеально подходящий гостям, которые ценят комфорт и качество отдыха во время своего путешествия.
Гостиница «Cosmos» 4*, г. Ярославль
Гостиница «Cosmos» станет идеальным местом где можно отдохнуть от городской суеты и привычных шумов большого города.
Номерной фонд отеля представлен 167 номерами нескольких категорий. Каждый номер оборудован всем необходимым для максимально комфортного проживания - это удобная мебель и техника.
К услугам гостей парковка, ресторан, лобби-бар и прокат велосипедов.
В шаговой доступности от гостиницы находится железнодорожный вокзал города Ярославль.
Гостиница «Ярославское подворье» 3*, г. Ярославль
"Ярославское подворье" находится в городе Ярославль. Вас безусловно порадует многообразие услуг предоставляемые гостиницей.
Просторные и уютные номера оснащены комфортабельной кроватью, телевизором, кондиционером, а также сосбтвенным санузлом.
В ресторане «Таран» Вас ждут вкусные и изысканные блюда европейской и русской кухни.
Провести деловую встречу, собрание или семинар Вы сможете в любое время арендовав конференц-зал.
«Которосль» 3*, г. Ярославль
Гостиница «Которосль» находится в центре города Ярославль, рядом с рекой Которосль.
В гостинице 175 номеров различных категорий. Все номера оснащены всем необходимым для великолепного отдыха.
К Вашим услугам: бесплатный Wi-Fi на всей территории гостиницы, ресторан, фирменные блюда от шеф-повара, живая музыка, конференц-залы, сауна, бассейн и многое другое.
В непосредственной близости от гостиницы «Которосль» находятся железнодорожный вокзал и автовокзал. Расстояние до аэропорта города Ярославль составляет 19,7 км.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в отелях со всеми удобствами по пути следования в номерах категории «стандарт»
- Питание (по выбранному варианту)
- Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
- Транспортное обслуживание
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Москва и обратно
- Доплата за одноместный номер – 3 600 руб.
- Выбор места в автобусе – 1 470 руб.
- Пакет доп. экскурсий (Ростов Великий – стены и переходы или музей финифти, Ярославль – церковь Ильи Пророка, Суздаль – Музей деревянного зодчества и Спасо-Ефимиев монастырь) – 2 000 руб. /чел.
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Москва
- Важная информация по туру
- Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
- При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
- Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
- Присоединение детских групп к туру – под запрос.
- Время по программе тура (особенно время прибытия) указанно ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.
- Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Особенности рассадки в автобусе
Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
Доступна услуга “Выбор места”: менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место (стоимость услуги – 1470 руб.).
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.