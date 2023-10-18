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Встреча в Москве. Сергиев Посад и Переславль-Залесский

08:45 Сбор группы в Москве, станция метро «Комсомольская», в здании Ленинградского вокзала, в центре зала ожидания на первом этаже, у лифта (табличка «Классическое Золотое кольцо»).

Переезд в Сергиев Посад – старинный городок, расположенный в 52 км от Москвы.

Город известен благодаря своей главной достопримечательности – Троице-Сергиевой Лавре, которая включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Экскурсия по Лавре, с заходом в храмы: Успенский, Духовской, Трапезный.

Обед.

Переезд в Переславль-Залесский.

В 1220 году здесь родился князь Александр Невский.

Начиная с XV века, Переславль-Залесский развивается как значительный ремесленный и торговый центр.

В XV и XVI столетиях обязан был доставлять к царскому двору рыбу, что отразилось на гербе города.

В 1688 году царь Пётр I начал в Переславле-Залесском строительство потешной флотилии, которое успешно завершилось в 1692 году.

Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по городу с посещением Красной площади и Никольского монастыря.

Размещение в гостинице.

По желанию возможна организация ужина за дополнительную плату.