Вы побываете в самых известных белокаменных русских городах, восхититесь чудесной архитектурой и откроете тайны монастырей, изменивших историю России.
Маршрут тура: Сергиев Посад – Переславль-Залесский – Ростов Великий – Ярославль – Кострома – Иваново – Суздаль – Владимир.
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Встреча в Москве. Сергиев Посад, Переславль-Залесский и Ростов Великий
07:45 Встреча группы в Москве, станция метро «Комсомольская», здание Ленинградского вокзала, в центре зала ожидания на первом этаже, у лифта (табличка «Всё лучшее за 3 дня!»).
Отъезд в Сергиев Посад – старинный городок, расположенный в 52 км от Москвы.
Город известен благодаря своей главной достопримечательности – Троице-Сергиевой Лавре, которая включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Экскурсия по Лавре, с заходом в храмы: Успенский, Духовской, Трапезный.
Обед.
Наша поездка продолжается в Переславле-Залесском.
В 1220 году здесь родился князь Александр Невский.
Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по городу с осмотром ансамбля Красной площади, Никольского монастыря.
Отъезд в Ростов Великий.
Этот уютный город, в котором на небольшой площади расположены уникальные историко-архитектурные памятники прошлых веков.
Также город славен своими промыслами, из которых самым известным, пожалуй, считается финифть – роспись эмальерных миниатюр.
Экскурсионная программа: Ростовский кремль – бывшая резиденция митрополита Ростовской епархии.
Осмотр архитектурного ансамбля кремля.
Посещение ремесленного двора "Жар-птица" для приобретения сувенирной продукции.
Переезд в Ярославль – столицу Золотого кольца России.
Размещение в гостинице.
По желанию возможна организация ужина за дополнительную плату.
Ярославль, Кострома с интерактивной программой и Иваново
Завтрак.
Экскурсионная программа по Ярославлю: обзорная экскурсия, Волжская набережная, самая древняя часть – стрелка рек Волги и Которосли, памятник Ярославу Мудрому – основателю города, Церковь Ильи Пророка.
Посещение Спасо-Преображенского монастыря, где было обнаружено знаменитое «Слово о полку Игореве».
Переезд в Кострому.
Обед.
Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по городу.
Вы увидите комплекс Торговых рядов, центральную площадь, памятник Ивану Сусанину, пожарную каланчу, беседку Н. Островского и многое другое.
Экскурсия в Костромскую слободу –один из немногих музеев под открытым небом, где сохранились уникальные памятники деревянного зодчества — избы и церквушки.
Интерактивная программа «Вокруг печки».
Радушная слободская хозяйка поведает гостям своим о жизни, быте и традициях крестьянской семьи.
А уж после гости сами по хозяйству похлопочут: попробуют ухватом чугунок из печки достать, бельё погладить «деревянным утюгом» – рубелем, да с коромыслом пройдутся.
По окончании программы для всех гостей – чай с пряниками.
Переезд в Иваново.
Обзорная автобусная экскурсия по городу.
Размещение в гостинице.
По желанию возможна организация ужина за дополнительную плату.
Суздаль и Владимир. Возвращение в Москву
Завтрак.
Переезд в Суздаль – город-музей, ведь такого количества памятников истории Руси, дошедших до наших дней в целости и сохранности нет нигде.
Интересно, что при этом в Суздале нет ни одного промышленного предприятия, что делает его экологически чистым местом.
Экскурсионная программа: обзорная экскурсия, архитектура величественного Суздальского кремля, строительство которого начато еще в X веке!
Потрясающий Рождественский собор, Спасо-Евфимиев монастырь, основанный в 1350 году и Спасо–Преображенский собор с фресками Гурия Никитина.
Переезд во Владимир.
Обед.
Экскурсионная программа: обзорная экскурсия, ансамбль Соборной площади.
Успенский собор, Дмитриевский собор – образец русского белокаменного резного зодчества 12 века.
Золотые ворота – уникальный памятник военно-инженерного и архитектурного искусства древней Руси, символ Владимира и всего Золотого кольца России.
Прогулка по Пешеходной улице.
17:00 Ориентировочное время окончания программы во Владимире.
Отправление группы в Москву.
Прибытие в Москву вечером, время зависит от дорожной ситуации.
21:00 Ориентировочное время возвращения в Москву (без учета пробок).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в Ярославле или Ростове Великом (1 ночь) и в гостинице «Турист» в г. Иваново (2 ночь).
Стоимость тура на 1 чел. /руб:
|Даты заезда/Размещение
|2-местное (стандарт)
|1-местное (стандарт)
07.06.2024, 21.06.2024, 05.07.2024, 19.07.2024, 02.08.2024, 16.08.2024, 13.09.2024, 04.10.2024
|21 990
|24 990
|08.03.2024, 28.04. 2024, 10.05.2024
|22 990
|26 990
Дети до 10 лет на дополнительном месте (раскладушка) – скидка 400 руб. /чел.
Дети до 14 лет на основном месте – скидка 400 руб. /чел.
По желанию возможна доплата за ужины (бронируется заранее) – 1 600 руб.
Возможно размещение "женское подселение"(при наличии). Не является гарантией.
Варианты проживания
Отель «Яротель Центр» 3*, г. Ярославль
Отель «Яротель Центр» расположен в 12 минутах ходьбы от Ярославского музея-заповедника и в 7 минутах езды от железнодорожного вокзала. В распоряжении гостей сауна, бесплатный Wi-Fi и номера с гостиным уголком.
Все номера оформлены в классическом стиле и оснащены телевизором. В ванной комнате есть фен.
В ресторане отеля готовят традиционные блюда русской кухни и европейские блюда, а также подают завтрак каждое утро. В баре предлагаются марочные вина и коктейли.
Отель «Ярославское подворье» 3*, г. Ярославль
"Ярославское подворье" находится в городе Ярославль. Вас безусловно порадует многообразие услуг предоставляемые гостиницей.
Просторные и уютные номера оснащены комфортабельной кроватью, телевизором, кондиционером, а также сосбтвенным санузлом.
В ресторане «Таран» Вас ждут вкусные и изысканные блюда европейской и русской кухни.
Провести деловую встречу, собрание или семинар Вы сможете в любое время арендовав конференц-зал.
До аэропорта Туношна - 20 км, до исторического центра - 7,5 км, до железнодорожного вокзала - 11 км.
«Азимут Отель Ростов», г. Ростов Великий
Современный «AZIMUT / Азимут отель Ростов Великий» находится в старинном парке в 5 минутах ходьбы от Ростовского Кремля. Рядом с трехэтажным зданием отеля находится великолепный парк, а прямо перед входом расположен небольшой пруд, на берегу которого в теплое время года работает летнее кафе, а в зимнее время организован прокат коньков.
Отель предлагает своим гостям размещение в 51 комфортабельном номере, отвечающим общепринятым европейским стандартам. В номерах предусмотрено дополнительное размещение как взрослых, так и детей. Во всех номерах имеются: ванная комната с туалетными принадлежностями, система кондиционирования воздуха, телефон, телевизор, мини-бар.
В ресторанах отеля ежедневно сервируют завтраки по системе «Шведский стол». В любое время суток можно сытно и вкусно перекусить или взять блюда с собой.
Отель «Турист» 3*, г. Иваново
Отель «Турист» расположен на берегу реки Увод, в 2 минутах ходьбы от Ивановского цирка. В этом отеле, расположенном в центре Иваново, к услугам гостей бильярдный зал, ресторан и сувенирный магазин. На всей территории действует бесплатный Wi-Fi.
Светлые номера отеля «Турист» оформлены в классическом стиле в теплых тонах. В распоряжении гостей балкон. Во всех номерах есть спутниковое телевидение, мини-бар и собственная ванная комната.
Каждое утро для гостей сервируется завтрак «шведский стол» или континентальный завтрак. В просторном ресторане подают блюда европейской кухни. Предоставляются услуги прачечной и гладильные принадлежности.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в стандартных номерах
- Питание по программе (2 завтрака, 3 обеда)
- Все экскурсии по программе
- Входные билеты в музеи
- Услуги гида-сопровождающего
- Ежедневное транспортное обслуживание на маршруте
- Выбор мест в автобусе (при группе до 19 человек предоставляется микроавтобус, предварительная рассадка в салоне может отличаться)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
- Ужины (бронируется за доп. плату заранее - 1600 руб. /чел.)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Правила бронирования тура
При бронировании тура для одного туриста, действуют следующие правила:
- сажать одиночного туриста на следующий ряд на место у окна недопустимо;
- допускается посадка одиночного туриста у окна на противоположной стороне автобуса при наличии свободной пары кресел;
- если место у окна занято, то сажать одиночного туриста на соседнее свободное кресло;
- при наличии 2-х занятых одиночных мест - третий одиночный турист садится на одно из свободных кресел рядом с одиночным туристом.
При бронировании тура для 2-х туристов, путешествующих вместе, места в автобусе предоставляются рядом – одно у прохода и одно у окна. Недопустимо предоставление двух мест у окна.
Есть ли скидки на тур?
Да, скидка предоставляется:
- детям до 10 лет на дополнительном месте (раскладушка) – скидка 400 руб. /чел.;
- детям до 14 лет на основном месте – скидка 400 руб. /чел.
Может ли измениться программа?
Компания оставляет за собой право на изменение порядка экскурсий, не меняя их объема, а также на замену экскурсий и гостиниц на равнозначные.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.