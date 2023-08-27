Экскурсионный тур «Живое золото Ивановского края» на 2 дня
авг
сен
Что вас ожидает:
Описание
А вы знаете, что такое живое золото Ивановского края? Сколько живёт икринка? А сколько имён у города Иваново? Или, может, чем славится Шуя?
Всё это и даже больше вам расскажут в путешествии по нескольким городам Ивановской области. В Волгореченске вы полюбуетесь рекой Волгой, узнаете, кому поставлен памятник на главной площади, и посетите рыбное хозяйство.
Затем вы прогуляетесь в городе-музее Плёсе, увидите Иваново с домами-метафорами, попробуете сыр в Пучеже и, наконец, окажетесь в Шуе, где история соткана из разных частичек и бережно хранится жителями.
Программа тура по дням
Волгореченск и Плёс
11:00 Встреча с гидом в Иваново на ж/д вокзале в зале прибытия у ткацкого станка. Табличка «Живое золото России».
Посадка в автобус (в автобусе свободная рассадка).
Отъезд в Волгореченск.
Экскурсия на уникальное Волгореченское рыбное хозяйство.
Вы услышите интересные истории об уникальных породах рыб — осетров, карпов, стерляди, форели. Все это — «Живое золото» региона. А если повезёт, то загадаете желание на ушко самой почитаемой рыбной маме.
Сколько весит осётр? Как появляются на свет рыбы? Сколько живёт икринка? Где ухо у рыбы? Ответы на эти вопросы вы получите на экскурсии. На протяжении всей экскурсии можно делать фото и видео съемку.
Рыбное хозяйство (23 тысячи кв. метров рыбоводных площадей), где выращивается и перерабатывается рыба (560 тыс. тонн в год), производится красная и черная икра (4 тонны в год), деликатесы холодного и горячего копчения, балык из осетрины.
За дополнительную плату для желающих есть возможность продегустировать рыбку — стоимость 500 рублей и икру — стоимость 2000 рублей (оплачивается вместе с путёвкой).
На территории хозяйства есть магазин, где можно приобрести рыбную продукцию, начиная от традиционного карпа, горячего и холодного копчения, заканчивая продукцией класса «люкс» — это чёрная икра.
Переезд в Волгореченск — небольшой провинциальный город энергетиков, расположенный в одном из самых живописных мест европейской части центральной России — на правом берегу великой русской реки Волги.
Это очень молодой город (1964 г). Полвека назад архитекторы планировали построить Волгореченск как город будущего — просторный, современный, непохожий на остальные, и он, действительно, многим отличается от своих собратьев — малых городов.
Как вы думаете, кому на главной площади Волгореченска установлен памятник? Нет, не вождю пролетариата. Не писателю и не поэту и даже не знаменитому земляку. Памятник установлен… А кому вы узнаете, посетив этот город.
Обед в кафе.
Переезд в Плёс.
По дороге мы сделаем остановку в г. Приволжск. Ювелирное дело в селе Большое Яковлевское (ныне городе Приволжске) зародилось ещё в конце XIX века кустарями-одиночками. В 1940 году разрозненные ювелирные мастерские объединились в артель «Красная Пресня».
По желанию посещение фирменного ювелирного магазина фабрики «Красная Пресня»: предприятие занимается производством ювелирных изделий из серебра, золота и цветного металла с серебряным и золотым покрытием.
Обзорная экскурсия «Плёс сквозь призму времён».
Плёс — яркая звезда в созвездии волжских городов. Небольшой, белокаменный, по маковки церквей утопающий в густой зелени. С Соборной горы, с высоты птичьего полета открывается неповторимый вид на красавицу Волгу, можно часами любоваться этой неизбывной красотой.
Плёс — город-музей под открытым небом. На каждом шагу приметы исторического прошлого: узкие живописные улочки с застройками конца XVIII — начала XIX вв., Соборная гора, некогда облюбованная князем Василием, сыном Дмитрия Донского, для постройки крепости, здесь же стоит памятник основателю крепости. Гора Левитана, служившая великому мастеру пейзажей любимым местом для работы и прогулок.
На краю горы стоит та самая деревянная церковь XVI века, которую художник запечатлел в своей картине «Над вечным покоем». Живописная набережная придаёт городу неповторимый образ: каменные купеческие особняки в 2-3 этажа, сохранили архитектурный облик набережной времён И. И. Левитана. Великолепие природы, раздолье Волги, тишина и спокойствие — вот то, ради чего стоит оставить шумный город хоть на несколько часов и отдохнуть от повседневной суеты.
Время для самостоятельных прогулок.
19:30 Возвращение в Иваново.
Размещение в гостинице на выбор: «Вознесенская» или «Шеддок» в центре г. Иваново.
Ужин в гостинице за дополнительную плату, оплачивается вместе с путевкой.
Иваново и Шуя
08:00 Завтрак в кафе гостиницы. Освобождение номеров.
Главная достопримечательность города Иваново — это, конечно, его уникальная архитектура, этакое причудливое сочетание несочетаемого — мощных индустриальных строений и утонченного стиля купеческих особняков, революционных памятников советской эпохи и образцов старинного русского зодчества.
Обзорная автобусная экскурсия по городу.
Иваново — город уникальных домов-метафор, самой революционной истории, родина «главного» модельера России Славы Зайцева и отца русского шансона Аркадия Северного, самый молодой и колоритный город Золотого кольца России! «Город невест», «Ситцевый рай», «Сердце русского текстиля», даже «русский Манчестер» — всё это народные имена Иваново!
Посещение Музея сыра и сырной биржи.
Пучежский сыродельный завод на протяжении полувека славится качественной продукцией, которую не надо рекламировать. Потребитель доверяет высокому и стабильному качеству уже много лет. Качество и правильная старинная рецептура являются залогом успеха и процветания завода.
Предприятие специализируется на выпуске копченого колбасного сыра, нескольких видов твердых сычужных сыров, таких как: «Пармезан», «Голландский», «Российский», «Тильзитер», «Грюйер», «Пучеж премиум», мягких сыров «Кавказский», «Кавказский копчёный», «Кавказский» с добавками (прованские травы, пажитник, паприка, сушеные томаты, конопля), Mozarella, масла сливочного «Крестьянское» 72,5%, «Любительское» 80%, «Традиционное» 82,5%.
Пучежский сыродельный завод прилагает усилия для популяризации культуры потребления сыра среди россиян. Неоднократно продукция завода отмечалась на всесоюзных и региональных конкурсах.
Экскурсия «История сыра в вашей тарелке» с дегустацией.
Отправление в г. Шую, вотчину князей Шуйских. Город с предельно коротким названием и загадочной, уходящей в века историей. Вашему взору и сердцу откроется вся красота и щедрость земли шуйской, где можно путешествовать из одного века в другой.
Обед в кафе города с рюмочкой шуйской наливочки.
Посещение Фирменного магазина «Шуйская водка».
В конце XIX и начале XX века было начато строительство более 300 казённых винных заводов (складов, как тогда их называли). Одним из таких заводов был Шуйский казённый винный склад, впоследствии известный как Шуйский ликёроводочный завод.
В настоящее время на территории АО «Шуйская водка» в историческом здании конца XIX века создана экспозиция, повествующая о развитии завода с 1899 года по наши дни. Мы расскажем об истории одного из старейших предприятий города. В продукции используется зерновой спирт «Люкс», очищенная артезианская вода из собственной скважины глубиной 125 м, натуральные ягоды и травы.
Обзорная экскурсия по Шуе — старинному уютному русскому городу над рекой Тезой, известному с начала XVI века. Шуя знаменита как родина «выборного царя» Василия Шуйского, купеческими династиями, святыми иконами, дивной красоты храмом Воскресения Христова и самой высокой в России «свечной» колокольней, высота которой 106 м.
А также на всю страну славились шуйские гармошки, шуйские ситцы, шуйская вышивка и шуйские наливки. По крупицам здесь собирали и бережно хранят предмет нашей гордости — нашу историю.
Посещение особняка фабриканта М. А. Павлова. Оно довольно скромно выглядит внешне. Но вот убранство не уступает итальянским дворцам. При этом все со смыслом. Римско-греческая мозаика создает невероятные узоры, вазоны подлинные из сада с классическим изображением, итальянский мрамор, комнаты-шкатулки, с расписанными под ткань.
М. А. Павлов входил в совет директоров Московского банка. Да и собственные деньги надо было где-то хранить, поэтому за лестницей с противоположной стороны сделан сейф. Много секретов откроет вам наша экскурсия по дому.
В одном из залов мы подготовили для вас программу «От ложки до гармошки» и встречу с шуйским гармонистом. Русская народная музыка одна из самых красивых. Чтобы окрасить музыку в нужный «цвет», конечно нужны инструменты. Уже в глубокой древности музыкальные инструменты играли немаловажную роль в жизни человека. Встреча с шуйским гармонистом.
18:30 Окончание программы на ж/д вокзале г. Шуя.
Ознакомительная экскурсия по вокзалу. Станция Шуя. Объект культурного наследия. Капитальный ремонт вернул ему исторический «Здание железнодорожного вокзала, с которым связаны важные революционные события» был возведен в 1868 году, одновременно со строительством железной дороги Новки — Иваново.
Отправление в Москву самостоятельно.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в гостиницах «Вознесенская» или «Шеддок» в центре г. Иваново на выбор.
Стоимость тура на 1 человека, руб:
- 2-местный номер стандарт («Вознесенская») — 9 900 рублей;
- 1-местный номер стандарт («Вознесенская») — 11 400 рублей;
- 2-местный номер стандарт («Шеддок») — 10 900 рублей с человека;
- 1-местный номер стандарт («Шеддок») – 12 900 рублей с человека.
Варианты проживания
Гостиница Вознесенская
Гостиница «Вознесенская» с баром, бесплатной частной парковкой и бесплатным Wi-Fi на всей территории расположена в городе Иваново, неподалеку от Ивановского областного драматического театра, Музея первого Совета и Музея промышленности и искусств, в 400 метрах от Музея ивановского ситца и в 200 метрах от Музея изобразительных искусств.
В гостинице можно забронировать семейные номера. В числе удобств каждого номера — шкаф для одежды, телевизор, собственная ванная комната, постельное белье и полотенца. Во всех номерах установлен холодильник.
По утрам в гостинице «Вознесенская» предлагают завтрак «шведский стол». Сотрудники стойки регистрации, которые говорят на английском и русском языках, готовы в любое время оказать гостям необходимую помощь и ответить на интересующие их вопросы.
Поблизости находится Ивановский государственный цирк, городской парк и Государственная филармония. Расстояние от гостиницы «Вознесенская» до аэропорта Иваново составляет 10 км.
Отель Шеддок
Построенный в 2013 году отель «Шеддок» расположен в центре города Иваново, в 5 минутах ходьбы от площади Ленина. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, бесплатный Wi-Fi и бесплатная парковка. Интересный факт: отель «Шеддок» занесен в книгу рекордом Гиннесса (рекорд команды по сборке двусторонней мозаики из кубиков Рубика в 2021 году).
Номера оборудованы кондиционером, холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. Собственная ванная комната укомплектована феном, тапочками и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Гостям предлагается ежедневный завтрак «шведский стол» в гранд-кафе «Сезоны», а также бизнес-ланч и разнообразные блюда русской и европейской кухни. В отеле также работает лобби-бар. По запросу гостям предоставляются упакованные ланчи. Прогулка до ближайшего продуктового магазина занимает 5 минут.
Отель «Шеддок» расположен в 10 минутах езды от торгового центра «Серебряный город» и «Никольский», а также от Текстильного комплекса. Поездка на автомобиле до железнодорожного вокзала Иваново займет 5 минут.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса (при группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса, номера мест в этом случае не сохраняются)
- Проживание: в гостинице «Вознесенская» или «Шеддок» г. Иваново
- Питание: 1 завтрак, 2 обеда
- Экскурсионная программа
- Музыкальная программа
- Работа сопровождающего и гидов
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до Иваново и из Шуи
- 1 ужин в гостинице Вознесенская — стоимость 400 рублей
- 1 ужин в гостинице Шеддок — стоимость 500 рублей
- Дегустация рыбы — стоимость 500 рублей
- Дегустация икры — стоимость 2000 рублей
- Место начала и завершения?
- Иваново
- Билеты входят в стоимость?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Входит ли страховка в стоимость?
Да, страховка входит в стоимость.
- Какой транспорт используется в туре?
Автобус туристического класса (при группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса, номера мест в этом случае не сохраняются).
- Сколько человек будет в группе?
Группа в туре от 10 до 16 человек. Если будет коллективная заявка, рассмотрим.
- На каких поездах можно приезжать в Иваново и уезжать из Шуи?
Рекомендуемые поезда из Москвы и в Москву:
- Москва — Иваново: поезд № 739 Ласточка, отправление в 07:07, прибытие в Иваново в 10:48, в пути – 3 часа 41 минут;
- Шуя — Москва: поезд № 740 Ласточка, отправление в 19:31, прибытие в Москву в 22:41, в пути – 3 часа 10 минут.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.