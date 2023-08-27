1 день

Волгореченск и Плёс

11:00 Встреча с гидом в Иваново на ж/д вокзале в зале прибытия у ткацкого станка. Табличка «Живое золото России».

Посадка в автобус (в автобусе свободная рассадка).

Отъезд в Волгореченск.

Экскурсия на уникальное Волгореченское рыбное хозяйство.

Вы услышите интересные истории об уникальных породах рыб — осетров, карпов, стерляди, форели. Все это — «Живое золото» региона. А если повезёт, то загадаете желание на ушко самой почитаемой рыбной маме.

Сколько весит осётр? Как появляются на свет рыбы? Сколько живёт икринка? Где ухо у рыбы? Ответы на эти вопросы вы получите на экскурсии. На протяжении всей экскурсии можно делать фото и видео съемку.

Рыбное хозяйство (23 тысячи кв. метров рыбоводных площадей), где выращивается и перерабатывается рыба (560 тыс. тонн в год), производится красная и черная икра (4 тонны в год), деликатесы холодного и горячего копчения, балык из осетрины.

За дополнительную плату для желающих есть возможность продегустировать рыбку — стоимость 500 рублей и икру — стоимость 2000 рублей (оплачивается вместе с путёвкой).

На территории хозяйства есть магазин, где можно приобрести рыбную продукцию, начиная от традиционного карпа, горячего и холодного копчения, заканчивая продукцией класса «люкс» — это чёрная икра.

Переезд в Волгореченск — небольшой провинциальный город энергетиков, расположенный в одном из самых живописных мест европейской части центральной России — на правом берегу великой русской реки Волги.

Это очень молодой город (1964 г). Полвека назад архитекторы планировали построить Волгореченск как город будущего — просторный, современный, непохожий на остальные, и он, действительно, многим отличается от своих собратьев — малых городов.

Как вы думаете, кому на главной площади Волгореченска установлен памятник? Нет, не вождю пролетариата. Не писателю и не поэту и даже не знаменитому земляку. Памятник установлен… А кому вы узнаете, посетив этот город.

Обед в кафе.

Переезд в Плёс.

По дороге мы сделаем остановку в г. Приволжск. Ювелирное дело в селе Большое Яковлевское (ныне городе Приволжске) зародилось ещё в конце XIX века кустарями-одиночками. В 1940 году разрозненные ювелирные мастерские объединились в артель «Красная Пресня».

По желанию посещение фирменного ювелирного магазина фабрики «Красная Пресня»: предприятие занимается производством ювелирных изделий из серебра, золота и цветного металла с серебряным и золотым покрытием.

Обзорная экскурсия «Плёс сквозь призму времён».

Плёс — яркая звезда в созвездии волжских городов. Небольшой, белокаменный, по маковки церквей утопающий в густой зелени. С Соборной горы, с высоты птичьего полета открывается неповторимый вид на красавицу Волгу, можно часами любоваться этой неизбывной красотой.

Плёс — город-музей под открытым небом. На каждом шагу приметы исторического прошлого: узкие живописные улочки с застройками конца XVIII — начала XIX вв., Соборная гора, некогда облюбованная князем Василием, сыном Дмитрия Донского, для постройки крепости, здесь же стоит памятник основателю крепости. Гора Левитана, служившая великому мастеру пейзажей любимым местом для работы и прогулок.

На краю горы стоит та самая деревянная церковь XVI века, которую художник запечатлел в своей картине «Над вечным покоем». Живописная набережная придаёт городу неповторимый образ: каменные купеческие особняки в 2-3 этажа, сохранили архитектурный облик набережной времён И. И. Левитана. Великолепие природы, раздолье Волги, тишина и спокойствие — вот то, ради чего стоит оставить шумный город хоть на несколько часов и отдохнуть от повседневной суеты.

Время для самостоятельных прогулок.

19:30 Возвращение в Иваново.

Размещение в гостинице на выбор: «Вознесенская» или «Шеддок» в центре г. Иваново.

Ужин в гостинице за дополнительную плату, оплачивается вместе с путевкой.