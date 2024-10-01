Маршрут путешествия: Сергиев Посад — Переславль-Залесский — Ростов Великий — Ярославль — Кострома — Иваново — Суздаль — Кидекша — Боголюбово — Владимир.
Программа тура по дням
Отправление из Москвы. Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий
07:45 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».
08:00 Отправление в г. Сергиев Посад.
Экскурсия в Троице-Сергиеву Лавру. Троице-Сергиева Лавра — жемчужина православных святынь России с многовековой историей. Архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры находится под охраной ЮНЕСКО.
Троицкий собор (экстерьер) — главный соборный храм и древнейшее из сохранившихся сооружений Троицкого монастыря, первое каменное здание Лавры. Главной святыней собора являются мощи преподобного Сергия Радонежского.
Успенский собор (интерьер) является архитектурным центром Троице-Сергиевой Лавры. Он уступает в старшинстве знаменитому Троицкому собору, но тем не менее своим местоположением и строгой величавостью возглавляет лаврскую группу зданий.
Трапезный и Духовской храмы (интерьер).
Переезд в г. Переславль-Залесский.
Сегодня Переславль — чарующий город на берегу сказочного Плещеева озера, с красивейшими панорамами и завораживающими видами.
В переводе с древнерусского Переславль — «перенявший славу», ведь город заложил основатель Москвы, князь Юрий Долгорукий в 1152 году.
Экскурсия по г. Переславлю-Залесскому, фото-стоп на Красной площади.
На площади расположился величественный Спасо-Преображенский собор XII века — единственный из пяти первых белокаменных храмов Северо-Восточной Руси, дошедший до нас почти в полной сохранности.
В соборе были крещены многие переславские князья, в том числе Александр Невский, родившийся в Переславле в 1221 году.
Обед в кафе города.
Отправление в г. Ростов Великий.
Ростов не спроста назван Великим, ведь его упоминания датируются в летописях 862 годом.
Безмятежное озеро Неро, строгие и нарядные монастыри, тихие улочки и величавый кремль помогают оторваться от суеты и прикоснуться к становлению Руси и православия, вживую перелистать страницы летописей и учебников истории.
Посещение Ростовского кремля.
Обнесённый мощными стенами с башнями, внешне он действительно напоминает кремль — древнерусскую княжескую крепость, но в действительности долгое время был Архиерейским двором — резиденцией ростовских епископов и митрополитов.
Украшают кремль Успенский собор (XVI в.) с уникальной звонницей, на которой полностью сохранился набор из 15 колоколов, Архиерейский двор, Соборная площадь.
По желанию за дополнительную плату:
Экспозиция "Стены и переходы Ростовского Кремля" (малые переходы) — в летнее время, в зимнее —"Музей ростовской финифти".
Размещение в отеле в Костроме.
Ужин в ресторане отеля.
Ярославль и Кострома
08:00 Завтрак в ресторане отеля.
Отправление в г. Ярославль.
Экскурсионная программа по г. Ярославлю.
Вы увидите стрелку рек Волги и Которосли, Успенский кафедральный собор, пройдетесь по реконструированной к 1000-летию города Волжской набережной, осмотрите уникальный архитектурный ансамбль центральной части Ярославля, включенной в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Посещение Спасо-Преображенского монастыря — главная городская достопримечательность. Благодаря укрепленным стенам называется кремлём.
Главный собор монастыря сохранил оригинальные росписи, это самый старый из дошедших до нашего времени храмов Ярославля. Здесь был обнаружен рукописный список шедевра древнерусской литературы «Слово о полку Игореве».
По желанию за дополнительную плату:
Осмотр церкви Ильи Пророка (интерьер — летом, экстерьер — зимой) — выдающийся памятник архитектуры ярославской школы зодчества.
Возвращение в г. Кострому.
Обед в кафе города.
Обзорная Экскурсия по Костроме, красивейшему городу на Волге, одной из жемчужин Золотого кольца.
Древний купеческий город, который сохранил до наших дней первозданный облик архитектурного ансамбля XVIII века, приоткроет завесу тайны своей неповторимой истории.
В центре расположены:
- пожарная каланча XIX века — выдающимся памятник классицизма;
- здание Гауптвахты;
- великолепно сохранившийся ансамбль Торговых рядов, которые исправно несут свою службу до сих пор.
Кострома — колыбель династии Романовых.
Именно в Ипатьевском монастыре Костромы от опалы Годунова скрывался Михаил Федорович Романов. Ипатьевский монастырь — главный символ Костромы.
Осмотр территории воссозданного Костромского кремля, где в Богоявленском соборе хранится чудотворная икона Федоровской божьей матери.
Она была написана около 1239 года и прославлена великими чудесами и исцелениями.
Это самое древнее произведение иконописи Костромы.
Икона издавна почитается как защитница города и охранительница рода Романовых.
Возвращение в отель.
Ужин в ресторане отеля.
Иваново и Суздаль
07:00 Завтрак (шв. стол) в ресторане отеля.
Отправление в г. Суздаль.
Путевая обзорная экскурсия в г. Иваново.
Город был известен производством текстиля еще с XVII в. С тех пор город называют ситцевым краем, а еще текстильной столицей России и, конечно же, городом невест.
Является самым молодым городом Золотого кольца.
Обзорная экскурсия по Суздалю — город-музей, около 200 памятников истории, многие из которых имеют статус всемирного наследия ЮНЕСКО. Город называют «славным градом небесным» и «колыбелью Золотого кольца».
Осмотр архитектурного ансамбля Суздальского кремля.
Суздальский кремль — древнейшее сооружение в городе, вобравшее в себя всю его историю начиная от Владимира Мономаха.
По мнению археологов, кремль в Суздале построили аж в 10 веке, несмотря на это, до наших дней сохранились все главные его строения, за исключением разве что защитных стен и башен
По желанию за дополнительную плату:
- Спасо-Ефимиев монастырь с концертом колокольных звонов. Посещение Спасо-Преображенского собора. В монастыре находится могила князя Дмитрия Михайловича Пожарского — выдающегося русского полководца.
- Музей Деревянного зодчества с уникальными постройками 17-19 веков. Музей выстроен в виде сельской улицы с храмами, жилыми домами, мельницами, амбарами и другими постройками, перевезенными из разных сел и деревень Владимирской области.
Обед в кафе города.
Размещение в отеле в Суздале/Владимире.
Свободное время.
Ужин в ресторане отеля.
Внимание! Продолжение экскурсионной программы возможно в составе другой группы.
Кидекша, Гаврилов Посад за доп. плату
08:00 Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).
Свободное время.
07:00 Завтрак (накрытие) в ресторане отеля.
Свободное время.
Или
По желанию за доплату экскурсия в Гаврилов Посад.
Отправление в Гаврилов Посад на экскурсию в Музейно-дегустационный центр «Дворцовый завод» с экспозициями «Гусары в городе» и «Родина Владимирского тяжеловоза».
История Гаврилов Посада тесно связана с дворцовым конным заводом, возникшим здесь еще при Иване Грозном. Позднее тут была выведена заметная порода лошадей Владимирский тяжеловоз.
В музее Вам будет представлен рассказ о 21 виде напитков, из их 15 безалкогольных и 6 алкогольных,которые с уверенностью можно назвать российскими национальными.
История, старинные способы приготовления, посуда, предназначенная для хранения и много другое, связанное с напитками не пройдет стороной в этом музее.
В музее представлены: «Самоварный зал», «Зал домашних безалкогольных напитков, «Пиво Российской Империи», «Медовый зал», «Винокурня».
Каждый зал — отдельный мир и удивительная страница истории, который погружает Вас в мир истории традиционных русских напитков.
Можно стать участником специальной интерактивной дегустационной программы «Хмельное знакомство» (за дополнительную плату), где Вы узнаете интересные истории и факты о российских алкогольных национальных напитках и сможете попробовать пять видов напитков: настойка, наливка, мёд ставленый, хлебное вино, пиво мартовское.
Внимание! Дополнительная экскурсия и дегустационная программа проводятся при наборе группы от 6 человек.
Возвращение в г. Суздаль.
Обедв кафе города.
Экскурсия в село Кидекша.
Осмотр церкви Бориса и Глеба (интерьер), заложенной по велению суздальского князя Юрия Долгорукого в 1152 году.
Согласно легенде, именно здесь в 1015 году на пути в Киев встретились князья Борис Ростовский и Глеб Муромский, впоследствии первые русские святые.
Церковь является одной из самых ранних белокаменных построек на Руси.
Возвращение в отель.
Свободное время.
Ужин в ресторане отеля.
Боголюбово и Владимир
Возвращение в отель.
Свободное время.
Ужин в ресторане отеля.
08:00 Завтрак (накрытие) в ресторане отеля.
Начало экскурсии в с. Боголюбово.
На территории дворца-замка Андрея Боголюбского (единственного гражданского здания Древней Руси, дошедшего до нашего времени хотя бы частично) экскурсия в один из старейших российских монастырей на Владимирской земле — Боголюбовский монастырь: палаты князя Андрея, собор Рождества Богородицы (интерьер).
Церковь Покрова на Нерли (экстерьер) — по погодным условиям. Находилась практически на речной «стрелке», оформляя перекрёсток важнейших водных торговых путей. Это чудо, сохранившееся с ХII века, величают лебедь-храм.
Переезд в г. Владимир.
Экскурсия по Владимиру — древняя столица Северо-Восточной Руси.
Посещение достопримечательностей 12 века:
Золотые ворота (архитектура) — символ величия и мощи Древней Руси.
Дмитриевский собор -— памятник Владимиро-Суздальской архитектуры домонгольского периода.
Успенский собор — шедевр белокаменного зодчества. Является уникальной сокровищницей русского церковного искусства. В нем сохраняются росписи XII-XIX вв. Знаменитые фрески иконописца Андрея Рублева.
По желанию за дополнительную плату:
Золотые купола России (среда — воскресенье) или экспозиция «Старый Владимир» в 4-этажной башне 1912 г. (рассказывает о городе конца XIX в. – начала XX в.).
Обед в кафе города.
Отъезд в г. Москву.
20:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (ст. метро «ВДНХ»).
Проживание
Тур предусматривает проживание в отелях по пути следования в номерах категории стандарт, двухместное размещение.
Размещение в отеле «Сусанин Парк Отель» 3* г. Кострома (2 ночи) и в отеле «Княжий двор» 3* г. Суздаль (2 ночи) или «Амакс Золотое Кольцо» 3* г. Владимир.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от питания, руб:
|Только завтраки
|Без ужинов: завтраки и обеды
|Полное питание: 5 обедов + 4 завтрака + 4 ужина
|28 690
|31 190
|33 190
Доплата за одноместный номер – 7 750 руб.
Скидка на дополнительное место (3 человека в номере) – 1 000 руб.
Доплата за более комфортное размещение – 17 250 руб. /чел.
Отели указаны ориентировочно, возможна замена на аналогичные.
Варианты проживания
Отель «Сусанин Парк Отель» 3*, г. Кострома
Отель «Сусанин Парк Отель» находится всего в 10 минутах езды от реки Волга. Отель расположен недалеко от исторического центра Костромы с пятиглавым Богоявленским собором и церковью Воскресения.
К вашим услугам комфортабельные номера с бесплатным Wi-Fi и спутниковым телевидением, а также банный комплекс. Все номера отеля располагают холодильником и собственной ванной комнатой. В некоторых номерах есть мини-кухня.
В деревянном банном комплексе отеля можно посетить традиционную русскую баню, парную, ванную комнату и массажный кабинет. В ресторане Beerstadt подают блюда европейской кухни и пиво. В ресторане традиционной русской кухни готовят настоящие русские блюда, такие как борщ.
Гостиница «Княжий двор» 3* г. Суздаль
Гостиница «Княжий двор» расположена на окраине Суздаля.
К услугам гостей «Княжего двора» представлено 39 номеров различных категорий от «стандарта» до «люкса». Среди удобств стоит назвать кондиционер, сейф, холодильник, телевизор с плоским экраном, спутниковое телевидение.
На территории есть ресторан, в меню которого предлагается большое количество изысканных блюд. Здесь каждое утро подается завтрак, стоимость которого включена в проживание.
Гости могут посетить сауну, косметический кабинет. На территории гостиницы находится парковка для автомобилей. За дополнительную плату можно заказать трансфер, экскурсионное обслуживание.
Гостиница находится недалеко от музея деревянного зодчества, Суздальского Кремля. Эти памятники архитектуры видны из окон уютных номеров гостиницы.
Гостиница «Амакс Золотое Кольцо» 3* г. Владимир
Гостиница «АМАКС Золотое Кольцо» находится во Владимире на ул. Чайковского. Здание отвечает современным требованиям уюта, комфорта и сервиса. Объект заслужил высокий рейтинг у туристов.
На территории располагается боулинг с несколькими дорожками и лаунджем. Все желающие могут поиграть в русский или американский бильярд. За отдельную плату можно посетить сауну «Эдем» с парной, комнатой отдыха с ЖК-телевизором, небольшим бассейном, джакузи, санузлом, караоке.
Из стандартных удобств предлагается Wi-Fi, платный трансфер, частная парковка, библиотека. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации всегда готовы ответить на интересующие вопросы.
Для заселения доступны номера различных категорий - от «стандартных» до номеров класса «люкс», которые оснащены всем необходимым для проживания. Все варианты размещения оформлены в классическом стиле с индивидуальной планировкой. В каждом имеется система кондиционирования, мини-бар, телевизор с плоским экраном, сейф. В ванной предоставляются гигиенические принадлежности, набор полотенец и фен.
Каждое утро для постояльцев сервируют сытный завтрак по системе «шведский стол». На территории работает ресторан, подающий блюда русской и украинской кухни, элегантная столовая и бар в тропической тематике. Также можно посетить лобби-бар.
Для проведения деловых мероприятий представлено 6 конференц-залов, вместимостью от 12 до 330 человек. Практически во всех помещениях есть мультимедийный проектор и проекционный экран, профессиональное световое и звуковое оборудование.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях со всеми удобствами по пути следования в номерах категории «стандарт»
- Питание (по выбранному варианту)
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москва и обратно
- Доплата за одноместный номер - 7 750 руб
- Выбор места в автобусе - 2 450 руб. (бронируется при покупке тура)
- Пакет экскурсионный, (Ростов - стены и переходы или музей финифти, Ярославль - Церковь Ильи Пророка (только летом), Суздаль - Музей деревянного зодчества и Спасо-Ефимиев монастырь, Владимир - Музей хрусталя или «Старый Владимир»), проводятся от 2 чел. - 2 700 руб. /чел
- Доп. экскурсии (проводятся от 6 чел.):музейно-дегустационный центр "Дворцовый завод" - 3 000 руб. /чел. дегустационная программа "Хмельное путешествие" - 900 руб. /чел
- Музейно-дегустационный центр «Дворцовый завод» - 3 000 руб. /чел
- Дегустационная программа «Хмельное путешествие» - 900 руб. /чел
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Важная информация по туру
- Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
- При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
- Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
- Данная программа рекомендуется для детей от 6 лет.
- Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом. Услуга "Выбор места", менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место за дополнительную плату.
- Время по программе тура (особенно время прибытия) указанно ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч. При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора причинам, не производится.
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как организовано питание в туре?
В турах предусмотрено комплексное питание на всю группу.
Комплексное меню — это набор блюд, заранее утвержденных предприятием общественного питания.
При составлении комплексного меню учитывается сбалансированность основных питательных веществ (белков, жиров, углеводов, витаминов, микроэлементов) необходимых человеку в сутки.
Комплексное меню составляется заранее, турист выбирать блюда не может.