Побываем в маленьком городе Шуя, который считается родиной «выборного царя» Василия Шуйского, с купеческими династиями, святыми иконами, дивной красоты храмом Воскресения Христова и самой высокой в России «свечной» колокольней. Мы пригласим вас на праздничный разгуляй — деревенское гулянье с музыкальной программой и угощением. Познакомимся с коллекцией «Русский лен». И обязательно посетим праздничную ярмарку, где каждый найдет себе подарок для души.
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Суздаль и Иваново
В 07:45 сбор группы и встреча с гидом м. Новогиреево на парковке автобусов ТЦ Меркурий (последний вагон из центра, выход №6). Табличка: «Праздничный разгуляй»
Посадка в автобус (в автобусе фиксированная рассадка, места определяются по мере бронирования). В 08:00 отправление автобуса в Суздаль. Путевая информация.
Прибытие в старинный город Суздаль — самый известный и самый загадочный город России. Мы приглашаем Вас погулять по его улицам, открывая для себя новые, незнакомые страницы его истории.
Суздаль является столицей Нового 2024 года. Город предстанет во всей своей красе.
Вы увидите самые интересные достопримечательности Суздаля, посетите самые сокровенные места, узнаете, какие тайны хранят высокие стены его монастырей.
Обед в кафе.
Переезд в Иваново. Обзорная автобусная экскурсия по г. Иваново.
Иваново— «Город невест», «Ситцевый рай», «Сердце русского текстиля, даже «русский Манчестер» — все это народные имена Иваново.
На обзорной экскурсии вы сможете полюбоваться особняками Иваново-Вознесенских фабрикантов, прекрасно сохранившимися с XVII-XIX веков.
Среди них — усадьба Грачева в стиле классицизм, усадьбы Полушина, Буркова, особняк Бурылиных в стиле «модерн», дом фабриканта Зубкова в стиле барокко.
А также отлично сохранившаяся городская деревянная усадьба купца Бубнова, построенная в 1860 году.
Иваново еще и настоящий музей советского конструктивизма, здесь сохранилисьДома – метафоры, и вы увидите оригинальный Дом – корабль и Дом – птицу!
В Иваново находится единственный в России крупный ж/д вокзал в конструктивистском стиле, построенный в 1930-1934 гг. архитектором В. Каверинским.
В новогодние праздники город наряжается в праздничный наряд. Вы полюбуетесь новогодними елями, отыщете «хрустальную туфельку» и приручите местную таксу из бронзы!
Размещение: в гостиничном комплексе «Турист» или в гостинице «Вознесенская». Свободное время для отдыха.
*Ужин за доп. плату — 600 руб. в 20:00.
Палех и деревенский пир в Понькино
8:00 Завтрак. (шведский стол). Освобождение номеров.
Выезд в Палех.
Это уникальное место, где традиция не прерывалась, но принимала новые формы, место с особой культурной средой, художественным сообществом.
Тысячи туристов со всего света спешат в Палех, чтобы своими глазами увидеть шедевры миниатюрной росписи, возникшей на основе великого искусства иконописи.
Палехские иконописцы расписывали храмы Новодевичьего монастыря и Троице-Сергиевой лавры, а шкатулки, созданные мастерами, завоевывали высшие награды художественных выставок по всему миру.
Вы увидите уникальную коллекцию старинных икон и старообрядческий крест XVII века, побывавший даже в Ватикане, в Музее иконы.
Главный храм Палеха — Крестовоздвиженский. Как отмечают искусствоведы, это последняя в истории искусства роспись, созданная в традициях древнерусской фресковой живописи.
Вы побываете в главной святыне Палеха и увидите резные царские врата, уникальный памятник декоративного храмового искусства XVI века.
Посещение художественной мастерской. Мастер класс по росписи. Каждый гость сделает себе новогодний подарок.
Переезд в деревню Понькино.
Деревенский пир из экологически чистых деревенских продуктов.
Деревенский обед из печи – неповторимый вкус славянской кухни:русские зелёные щи, картошечка с зеленью, сало домашнее, соления, выпечка и деревенский напиток, приготовленные с душой.
А давно вы пили чай из угольного самовара? Мы угостим вас цветочным чаем и домашними бараночками.
Вспоминая народные традиции, вы оденете русские ситцевые сарафаны и мужские рубашки и перенесётесь в праздничный колорит праздника.
Под звонкую шуйскую гармонь мы запоем застольные песни. Разучим деревенскую кадриль. Вспомним народный фольклор — частушки, сейчас не заслуженно забытые.
Возвращение в гостиницу.
Текстильная ярмарка Шуи
Завтрак в отеле (шведский стол).
Посещение текстильной ярмарки. Свободное время для самостоятельного посещения сувенирных магазинов.
Переезд в Шую. Обзорная пешеходная экскурсия по Шуе — старинному уютному русскому городу над рекой Тезой, известному с начала XVI века.
Шуя знаменита как родина «выборного царя» Василия Шуйского, купеческими династиями, святыми иконами.
Вы полюбуетесь прекрасно сохранившейся купеческой застройкой, прогуляетесь по историческому центру Шуи и посетите жемчужину шуйских достопримечательностей — грандиозный Воскресенский собор!
В самом соборе находится чудотворная Шуйская икона Смоленской Божией Матери, которая спасла город от моровой язвы в ХVII веке.
Праздничный город расцветает тысячами огней. Здесь царит атмосфера старинных новогодних гуляний: с яркой иллюминацией, катаниями с горки и традиционной ярмаркой.
Обед с шуйской настойкой.
В деревянных павильонах и чаю нальют, и пряниками угостят. Есть сувениры, знаменитые шуйские ситцы, мыло и мед.
Посещение фирменного магазина «Шуйская водка», где вы сможете приобрести понравившуюся настойку из ягод.
В близи города располагались мужские и женские монастыри, способствовавшие развитию различных «художеств», например, вышивки и иконописи.
В конце нашей программы, мы пригласим на интересную экскурсию: «От монастырской вышивки до наших дней с показом коллекции «Русский лен», изготовленную на Шуйской строчевышивальной фабрики.
Это предприятие народных художественных промыслов, основана в 1934 году. Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает более двухсот наименований.
Это женские платья, блузки, жакеты, юбки, брюки, жилеты, сарафаны, мужские сорочки, изделия для декоративного оформления интерьера - скатерти, салфетки, дорожки, рушники.
Все изделия предприятия оформлены традиционной вышивкой, которая отличается тонким вкусом и высоким мастерством. У вас так же будет возможность приобрести продукцию данного предприятия.
16:00 Отправление в Москву. Ориентировочное прибытие в Москву в 22:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|Стоимость
|Гостиница «Турист»
2-х местный номер «Бизнес» – 20700 руб. /чел – 4 номера
2-х местный номер «Люкс» – 22800 руб. /чел – 6 номеров
|Гостиница «Вознесенская»
2-х местный номер «Стандарт» – 18900 руб. /чел – 10 номеров
Скидка на детей до 18 лет – 200 руб.
Доплата за одноместное размещение – 3000 руб. /чел.
Варианты проживания
Турист
Гостиница «Турист»
Гостиница находится в центре города. Рядом находится: цирк, драматический театр, кукольный театр, музей ивановского ситца, а также знаменитое Колесо обозрения, с которого открывается восхитительный вид на город.
Все номера оборудованы собственным санузлом с ванной или душевой кабиной, практически во всех номерах имеются балконы.
Номера включают в себя телевизор, бесплатный Wi-Fi и бесплатные туалетно – косметические принадлежности.
Вознесенская
Гостиница «Вознесенская»
Гостиница находится в центре города. Каждый номер оборудован: удобной мебелью, телефоном, бесплатным WI-FI и другими удобствами, которые располагают к отдыху и создают атмосферу уюта.
На территории отеля к услугам гостей располагается: кафе, тренажерный зал, сувенирный магазин, охраняемая парковка.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса (при группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса)
- Проживание: 2 ночи в гостинице г. Иваново
- Питание: 2 завтрака, 2 обеда, 1 праздничный деревенский обед
- Экскурсионная программа
- Входные билеты
- Мастер - класс
- Работа сопровождающего и гидов
- Интерактивные музыкальные программы
Что не входит в цену
- Ужин
- Ужин по желанию за доп. плату - 600 руб. в первый день
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- личные вещи. Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Возьмите с собой то, что обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Погода в Карелии капризная и переменчивая;
- фотоаппарат или видеокамера, зарядное устройство (powerbank);
- наличные деньги или карточки (на сувениры, прочие личные расходы);
- индивидуальная аптечка.
В стоимость входит трансфер к месту начала тура и обратно?
Трансфер не входит в общую стоимость, рассчитывается индивидуально.
Какой транспорт используется в туре?
Автобус туристического класса (при группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса), в автобусе фиксированная рассадка (места определяются по мере бронирования).
Сколько человек будет в группе?
Группа в туре от 16 до 35 человек.
Входит ли страховка в стоимость?
Да, страховка входит в стоимость.