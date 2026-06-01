1 день

Прибытие. Москва: обзорная автобусно-пешеходная экскурсия

07:45 Сбор туристов у стойки регистрации в гостинице «Космос» (пр. Мира, 150).

08:00 Отправление на программу.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по г. Москве.

Москва — сердце России и один из самых ярких и многогранных городов мира! Он завораживает с первого взгляда и оставляет незабываемые впечатления. Здесь история и современность переплетаются в уникальном танце, создавая атмосферу, которую не встретить нигде больше.

Москва — это город с многовековой историей, одна из красивейших столиц мира.

Путешествие в Москву — это возможность погрузиться в богатую культуру и историю России, насладиться разнообразием впечатлений и почувствовать уникальную атмосферу города.

В программе автобусной части экскурсии:

проезд по знаменитым улицам и площадям с внешним осмотром достопримечательностей: Садового и Бульварного колец, Тверской улицы и Кутузовского проспекта, Большого и Малого театров, набережной Москвы-реки, Манежа, Сталинских высоток, золотых куполов Храма Христа Спасителя, небоскрёбов Москвы-Сити и много другого;

фото-стопы в знаковых местах столицы: смотровая площадка Воробьевых гор с видами на МГУ и стадион «Лужники», мемориальный комплекс «Поклонная гора».

Обед.

В программе пешеходной части экскурсии:

посещение территории Московского Кремля (по входным билетам) с самостоятельным осмотром архитектурного ансамбля Соборной площади: Успенского, Архангельского, Благовещенского соборов, церкви Ризположения, Патриарших палат с церковью Двенадцати апостолов, Царь-пушки, Царь-колокола и артиллерийских орудий;

(по входным билетам) с самостоятельным осмотром архитектурного ансамбля Соборной площади: Успенского, Архангельского, Благовещенского соборов, церкви Ризположения, Патриарших палат с церковью Двенадцати апостолов, Царь-пушки, Царь-колокола и артиллерийских орудий; пешеходная экскурсия по Александровскому саду (внешний осмотр достопримечательностей). Александровский сад – символ возрождения Москвы после пожара 1812 года, назван в честь Александра I, победителя Наполеона;

(внешний осмотр достопримечательностей). Александровский сад – символ возрождения Москвы после пожара 1812 года, назван в честь Александра I, победителя Наполеона; пешеходная экскурсия по Красной площади, главной площади страны, где сосредоточены важнейшие исторические и культурные памятники. Это величественный Кремль с его знаменитыми башнями и стенами, Собор Василия Блаженного с его яркими куполами, ставший символом Москвы. ГУМ, Лобное место и памятник Минину и Пожарскому, Исторический музей.

Свободное время для прогулки по парку «Зарядье» (самостоятельно).

Парк «Зарядье» – это не просто зеленая зона в сердце Москвы, это портал в будущее и окно в прошлое. Здесь, у стен древнего Кремля, переплетаются ландшафты различных климатических зон России, создавая уникальный микромир.

У Вас будет уникальная возможность прогуляться по Парящему мосту, откуда открываются захватывающие виды на Кремль и Москву-реку, посетить Ледяную пещеру, где даже в летний зной царит настоящая зима, прогуляться по «Старой улице», воссоздающей исторический облик московского Китай-города.

«Зарядье» предлагает интерактивные экспозиции. Здесь можно узнать об истории Москвы, климате России, полетать над столицей – «Полеты над Москвой».

Вечером парк преображается в волшебное место, озаренное тысячами огней, идеальное для романтических прогулок и незабываемых впечатлений.

Размещение в гостинице.

Ужин в ресторане гостиницы.

Свободное время.

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