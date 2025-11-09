Мои заказы

Масленица блинная, да сырная! Выходные в Ивановской области

Масленица, древний славянский праздник, означает приход весны, наступление тепла и жаркого солнца, один из самых веселых праздников в году, посвященный прощанию с зимой и встрече весны, который широко отмечается по
всей России. Он отражает вековые традиции, бережно хранимые и передаваемые из поколения в поколение. Это праздник-обряд с хороводами, песнями, плясками, играми. Масленица – время радости, беззаботного веселья.

Добрым молодцам будет, где проявить удаль! А красным девицам блинные да сырные испытания, хороводов завивание! Мы будем угощать вас блинами, пирогами и не только!

Ближайшие даты:
28
фев

Программа тура по дням

1 день

Шуя - Палех - д. Понькино

10:25 Встреча с гидом на жд вокзале г. Шуя.

Табличка “Масленица блинная, да сырная”.

Посадка в автобус (в автобусе свободная рассадка).

Обзорная экскурсия по Шуе – старинному уютному русскому городу над рекой Тезой, известному с начала XVI века.

Шуя знаменита как родина “выборного царя” Василия Шуйского, купеческими династиями, святыми иконами, дивной красоты храмом Воскресения Христова и самой высокой в России “свечной” колокольней, высота которой 106 м.

А также на всю страну славились Шуйские гармошки, Шуйские ситцы, Шуйская вышивка и Шуйские наливки.

По крупицам здесь собирали и бережно хранят предмет нашей гордости – нашу историю.

В XIX веке Шуя представляла собой город контрастов.

В словаре Брокгауза и Ефрона говорится: “Шуя по внешнему благоустройству является лучшим уездным городом Владимирской губернии”.

Центральные улицы вымощены, рядом с внушительным Спасским храмом в итальянском вкусе красовались добротные каменные торговые ряды.

До наших дней дошла затейливая водонапорная башня, поставленная купцом И. И. Поповым, а на базарной площади сохранился павильон уникальных весов, здесь товары взвешивали целыми подводами.

Обед с рюмочкой наливочки.

Посещение фирменного магазина “Шуйская водка”.

Продукцию можно будет приобрести по заводским ценам, чтобы, вернувшись домой, поразить друзей уникальными настойками.

Отправление на экскурсию в посёлок художников и иконописцев Палех, существовавшее на Нижегородской дороге с XVII века, известное как центр Палецкого княжества, принадлежащего князьям Палехским – роду князей Стародубских.

Село, где каждый десятый житель – художник.

Символом села служит золотая Жар-птица, здесь почти сто лет живет удивительное искусство создания палехских лаковых шкатулок.

Посещение Крестовоздвиженского храма (XVII в.), расписанного в 1807 г. палехскими иконописцами.

Профессор искусствоведения А. В. Бакушинский назвал эти росписи “последней великой стенописью, завершающей цикл развития древнерусской религиозной живописной традиции”.

Посещение художественной мастерской.

Мастер-класс по палехской росписи магнитика под руководством палехского мастера "Жар Птица".

Посещение сувенирных магазинов.

Переезд в деревню Понькино.

Гастрономический пир из экологически чистых деревенских продуктов.

Деревенский ужин из печи – неповторимый вкус славянской кухни: картошечка с зеленью, сало деревенское, сыр домашний, соления, выпечка и деревенский напиток, приготовленные с душой.

Увлекательная интерактивная программа "Золовкины посиделки" с застольными песнями, плясками под русскую гармонь.

Мастер-класс "Танцуем деревенскую кадриль".

Переезд в Иваново.

Размещение в ГК « Сосновый бор»

2 день

Иваново. Текстильная ярмарка. Широкая масленица

08:00 Завтрак шведский стол.

Какая же Масленица без ярмарки?

По местной традиции посещение самой современной в городе текстильной ярмарки РИО!

Ярмарка вмещает в себя все многообразие текстильного ассортимента по доступным ценам.

На территории находится более 500 магазинов.

Торговый центр РИО приглашает в гости и маленьких, и взрослых – скучно не будет никому.

В программе праздника: конкурсы, детская анимация, красочное шоу с выступлением танцевального коллектива.

Все гости праздника смогут отведать горячие блины, поучаствовать в сожжении Зимы.

Возвращение в ГК “Сосновый бор”.

Веселые масленичные гуляния на площадке среди сосен с традиционными масленичными играми и забавами: бои подушками, занимательный хоккей, перетягивание каната, «раскручивание» масленичного петушка и прочие народные забавы и развлечения.

Победители получат сладкие призы!

Озорной баянист не даст никому скучать, а зажигательная дискотека на свежем воздухе придаст сил и энергии.

И, конечно, проводы русской зимы – это сжигание расписного чучела Масленицы!

Прощай, Зима, здравствуй, красная Весна.

Праздничный обед с блинами.

Выезд на ознакомительную автобусную экскурсию по историческому центру города с осмотром памятников архитектуры XVII века Щудровской палатки, роскошных особняков иваново-вознесенских фабрикантов, фабричных комплексов, которые являются уникальными образцами русской промышленной архитектуры конца XIX –начала XX века.

Посещение Музея сыра и сырной биржи.

Это интерактивное пространство, где вы сможете познакомиться с историей сыроделия в России, секретами производства, узнать последние мировые тенденции, продегустировать лучшие сыры местного производства и приобрести для себя продукт по вкусу.

18:00 Окончание программы на ж/д вокзале г. Иваново.

Отправление в Москву самостоятельно.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ДвухместноеДоплата за одноместное
19 4003 000

Варианты проживания

ГК «Сосновый бор» г. Иваново

1 ночь

Гостиница включает в себя несколько двухместных номеров, которые оснащены ванной комнатой, спальными местами, гардеробом, сейфом, санузлом, телевизором, кондиционером. Гостям предоставляются гигиенические принадлежности, тапочки, халат. Есть доступ к сети Wi-Fi.

Каждое утро в гостинице «Сосновый бор» сервируется завтрак «шведский стол». В течение дня гости могут поесть в ресторане.

Для любителей активного отдыха гостиница предоставляет возможность пострелять из лука, поиграть в дартс, настольный теннис. Так же имеется сауна, крытый бассейн, детская игровая площадка, терраса. Расстояние до железнодорожного вокзала – 7,2 км, до аэропорта – 5 км.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса (при группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса в автобусе свободная рассадка)
  • Проживание: 1 ночь в ГК Сосновый бор г. Иваново
  • Питание: завтрак, 2 обеда, ужин в деревне
  • Экскурсионная программа (включая билеты в музеи)
  • Мастер-класс по росписи
  • Развлекательные программы: "Золовкины посиделки", " Масленничные гулянья"
  • Работа сопровождающего и гидов
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Шуя и обратно из г. Иваново
  • Питание, не указанное в программе
  • Сувенирная продукция
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ивановская область, Шуя
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

