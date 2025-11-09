1 день

Шуя - Палех - д. Понькино

10:25 Встреча с гидом на жд вокзале г. Шуя.

Табличка “Масленица блинная, да сырная”.

Посадка в автобус (в автобусе свободная рассадка).

Обзорная экскурсия по Шуе – старинному уютному русскому городу над рекой Тезой, известному с начала XVI века.

Шуя знаменита как родина “выборного царя” Василия Шуйского, купеческими династиями, святыми иконами, дивной красоты храмом Воскресения Христова и самой высокой в России “свечной” колокольней, высота которой 106 м.

А также на всю страну славились Шуйские гармошки, Шуйские ситцы, Шуйская вышивка и Шуйские наливки.

По крупицам здесь собирали и бережно хранят предмет нашей гордости – нашу историю.

В XIX веке Шуя представляла собой город контрастов.

В словаре Брокгауза и Ефрона говорится: “Шуя по внешнему благоустройству является лучшим уездным городом Владимирской губернии”.

Центральные улицы вымощены, рядом с внушительным Спасским храмом в итальянском вкусе красовались добротные каменные торговые ряды.

До наших дней дошла затейливая водонапорная башня, поставленная купцом И. И. Поповым, а на базарной площади сохранился павильон уникальных весов, здесь товары взвешивали целыми подводами.

Обед с рюмочкой наливочки.

Посещение фирменного магазина “Шуйская водка”.

Продукцию можно будет приобрести по заводским ценам, чтобы, вернувшись домой, поразить друзей уникальными настойками.

Отправление на экскурсию в посёлок художников и иконописцев Палех, существовавшее на Нижегородской дороге с XVII века, известное как центр Палецкого княжества, принадлежащего князьям Палехским – роду князей Стародубских.

Село, где каждый десятый житель – художник.

Символом села служит золотая Жар-птица, здесь почти сто лет живет удивительное искусство создания палехских лаковых шкатулок.

Посещение Крестовоздвиженского храма (XVII в.), расписанного в 1807 г. палехскими иконописцами.

Профессор искусствоведения А. В. Бакушинский назвал эти росписи “последней великой стенописью, завершающей цикл развития древнерусской религиозной живописной традиции”.

Посещение художественной мастерской.

Мастер-класс по палехской росписи магнитика под руководством палехского мастера "Жар Птица".

Посещение сувенирных магазинов.

Переезд в деревню Понькино.

Гастрономический пир из экологически чистых деревенских продуктов.

Деревенский ужин из печи – неповторимый вкус славянской кухни: картошечка с зеленью, сало деревенское, сыр домашний, соления, выпечка и деревенский напиток, приготовленные с душой.

Увлекательная интерактивная программа "Золовкины посиделки" с застольными песнями, плясками под русскую гармонь.

Мастер-класс "Танцуем деревенскую кадриль".

Переезд в Иваново.

Размещение в ГК « Сосновый бор»

