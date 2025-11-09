фев
Программа тура по дням
Шуя - Палех - д. Понькино
10:25 Встреча с гидом на жд вокзале г. Шуя.
Табличка “Масленица блинная, да сырная”.
Посадка в автобус (в автобусе свободная рассадка).
Обзорная экскурсия по Шуе – старинному уютному русскому городу над рекой Тезой, известному с начала XVI века.
Шуя знаменита как родина “выборного царя” Василия Шуйского, купеческими династиями, святыми иконами, дивной красоты храмом Воскресения Христова и самой высокой в России “свечной” колокольней, высота которой 106 м.
А также на всю страну славились Шуйские гармошки, Шуйские ситцы, Шуйская вышивка и Шуйские наливки.
По крупицам здесь собирали и бережно хранят предмет нашей гордости – нашу историю.
В XIX веке Шуя представляла собой город контрастов.
В словаре Брокгауза и Ефрона говорится: “Шуя по внешнему благоустройству является лучшим уездным городом Владимирской губернии”.
Центральные улицы вымощены, рядом с внушительным Спасским храмом в итальянском вкусе красовались добротные каменные торговые ряды.
До наших дней дошла затейливая водонапорная башня, поставленная купцом И. И. Поповым, а на базарной площади сохранился павильон уникальных весов, здесь товары взвешивали целыми подводами.
Обед с рюмочкой наливочки.
Посещение фирменного магазина “Шуйская водка”.
Продукцию можно будет приобрести по заводским ценам, чтобы, вернувшись домой, поразить друзей уникальными настойками.
Отправление на экскурсию в посёлок художников и иконописцев Палех, существовавшее на Нижегородской дороге с XVII века, известное как центр Палецкого княжества, принадлежащего князьям Палехским – роду князей Стародубских.
Село, где каждый десятый житель – художник.
Символом села служит золотая Жар-птица, здесь почти сто лет живет удивительное искусство создания палехских лаковых шкатулок.
Посещение Крестовоздвиженского храма (XVII в.), расписанного в 1807 г. палехскими иконописцами.
Профессор искусствоведения А. В. Бакушинский назвал эти росписи “последней великой стенописью, завершающей цикл развития древнерусской религиозной живописной традиции”.
Посещение художественной мастерской.
Мастер-класс по палехской росписи магнитика под руководством палехского мастера "Жар Птица".
Посещение сувенирных магазинов.
Переезд в деревню Понькино.
Гастрономический пир из экологически чистых деревенских продуктов.
Деревенский ужин из печи – неповторимый вкус славянской кухни: картошечка с зеленью, сало деревенское, сыр домашний, соления, выпечка и деревенский напиток, приготовленные с душой.
Увлекательная интерактивная программа "Золовкины посиделки" с застольными песнями, плясками под русскую гармонь.
Мастер-класс "Танцуем деревенскую кадриль".
Переезд в Иваново.
Размещение в ГК « Сосновый бор»
Иваново. Текстильная ярмарка. Широкая масленица
08:00 Завтрак шведский стол.
Какая же Масленица без ярмарки?
По местной традиции посещение самой современной в городе текстильной ярмарки РИО!
Ярмарка вмещает в себя все многообразие текстильного ассортимента по доступным ценам.
На территории находится более 500 магазинов.
Торговый центр РИО приглашает в гости и маленьких, и взрослых – скучно не будет никому.
В программе праздника: конкурсы, детская анимация, красочное шоу с выступлением танцевального коллектива.
Все гости праздника смогут отведать горячие блины, поучаствовать в сожжении Зимы.
Возвращение в ГК “Сосновый бор”.
Веселые масленичные гуляния на площадке среди сосен с традиционными масленичными играми и забавами: бои подушками, занимательный хоккей, перетягивание каната, «раскручивание» масленичного петушка и прочие народные забавы и развлечения.
Победители получат сладкие призы!
Озорной баянист не даст никому скучать, а зажигательная дискотека на свежем воздухе придаст сил и энергии.
И, конечно, проводы русской зимы – это сжигание расписного чучела Масленицы!
Прощай, Зима, здравствуй, красная Весна.
Праздничный обед с блинами.
Выезд на ознакомительную автобусную экскурсию по историческому центру города с осмотром памятников архитектуры XVII века Щудровской палатки, роскошных особняков иваново-вознесенских фабрикантов, фабричных комплексов, которые являются уникальными образцами русской промышленной архитектуры конца XIX –начала XX века.
Посещение Музея сыра и сырной биржи.
Это интерактивное пространство, где вы сможете познакомиться с историей сыроделия в России, секретами производства, узнать последние мировые тенденции, продегустировать лучшие сыры местного производства и приобрести для себя продукт по вкусу.
18:00 Окончание программы на ж/д вокзале г. Иваново.
Отправление в Москву самостоятельно.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|Доплата за одноместное
|19 400
|3 000
Варианты проживания
ГК «Сосновый бор» г. Иваново
Гостиница включает в себя несколько двухместных номеров, которые оснащены ванной комнатой, спальными местами, гардеробом, сейфом, санузлом, телевизором, кондиционером. Гостям предоставляются гигиенические принадлежности, тапочки, халат. Есть доступ к сети Wi-Fi.
Каждое утро в гостинице «Сосновый бор» сервируется завтрак «шведский стол». В течение дня гости могут поесть в ресторане.
Для любителей активного отдыха гостиница предоставляет возможность пострелять из лука, поиграть в дартс, настольный теннис. Так же имеется сауна, крытый бассейн, детская игровая площадка, терраса. Расстояние до железнодорожного вокзала – 7,2 км, до аэропорта – 5 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса (при группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса в автобусе свободная рассадка)
- Проживание: 1 ночь в ГК Сосновый бор г. Иваново
- Питание: завтрак, 2 обеда, ужин в деревне
- Экскурсионная программа (включая билеты в музеи)
- Мастер-класс по росписи
- Развлекательные программы: "Золовкины посиделки", " Масленничные гулянья"
- Работа сопровождающего и гидов
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Шуя и обратно из г. Иваново
- Питание, не указанное в программе
- Сувенирная продукция
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.