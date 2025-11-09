1 день

Шуя. Частная сыроварня. Масленица в хлебосольной деревне. Особняк Павлова. Коллекция «Русский лен»

Прибытие на ж/д вокзал в город Шую самостоятельно на “Ласточке”.

10:25 Встреча группы на ж/д вокзале г. Шуя.

Обзорная прогулка по исторической части города.

Шуя – город с предельно коротким названием и загадочной, уходящей в века историей.

В настоящее время Шуя – исключительно интересный по архитектуре и градостроительному ансамблю город Центральной России.

Редкая по сохранности застройка XVIII-начала XX в. донесла до наших дней атмосферу среднерусского купеческого города.

А Вас уже ждёт частная "Сыроварня за стеклом", где цех и магазин разделяет стеклянная стена, так что весь процесс производства сыра видят покупатели.

Предприятие выпускает более 15 видов сыров мягких и полутвердых сортов, сыр для жарки халуми, американский пармезан – Монтерей Джек (единственный пока в ассортименте твердый сыр) и камамбер – сыр с белой плесенью, а также масло и творог.

Сыры делаются как по европейским технологиям, так и по разработкам советского времени.

Дегустация продукции только для Вас.

13:00 Переезд в хлебосольную деревню.

Уличная программа “Гуляй Масленица” Вас ждут весёлые игры и хорошее настроение.

Масленица закружит вас в праздничный хоровод.

Уходи, зима-печалюшка. Здравствуй, весна-забавушка!

Увлекательная интерактивная программа с песнями, плясками под русскую гармонь.

Деревенский праздничный обед – неповторимый вкус славянской кухни: зелёные щи со свининкой и сметанкой из русской печи, картошечка с мясом, сало деревенское, соления и деревенский напиток, приготовленные с душой.

И конечно румяные блины с чаем.

“Лети блинок, попадай в роток! ” настоящий блинный рай с ароматными, ноздреватыми горячими солнышками-блинами, с горячим чаем и душистым вареньем.

В городе посетим некогда самую крупную и богатую шуйскую усадьбу – особняк дворцового типа фабриканта, купца М. А Павлова (1846-1915).

Красивое двухэтажное сооружение с прекрасно сохранившимся богатым интерьером!

В нем есть настоящее волшебное зеркало, которое невозможно очистить от его прошлого.

Как бы часто и тщательно не чистили его, через некоторое время на поверхности вновь появляются пятна, как будто-то по ночам кто-то его касался.

Предлагаем вам, следуя примете, приложить ладонь к зеркалу и загадать заветное желание.

Если на стекле останется след от ладони – то желание сбудется!

Так гласит местная примета!

Мы пригласим Вас на интересную программу – От монастырской вышивки до наших дней с показом коллекции ”Русский лен", изготовленную на Шуйской строчевышивальной фабрики.

Это предприятие народных художественных промыслов, основана в 1934 году.

Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает более двухсот наименований.

Это женские платья, блузки, жакеты, юбки, брюки, жилеты, сарафаны, мужские сорочки, изделия для декоративного оформления интерьера – скатерти, салфетки, дорожки, рушники.

Все изделия предприятия оформлены традиционной вышивкой, которая отличается тонким вкусом и высоким мастерством.

В коллекции соединены традиции и современность.

В настоящее время во всем мире возрастает интерес к одежде изо льна.

Льняная одежда издавна считается особым шиком и стоит недешево, кроме того, она экологична и позволяет коже дышать.

Она идеально подходит для работы и отдыха.

Так, в 2008 и 2011 г. году, предприятие стало дипломантом конкурса “Лен в товары России” г. Вологда с присуждением I места в номинации “Народный костюм: традиции и современность”.

Предприятию был присужден “Серебряный феникс” за I место среди коллекций национальных костюмов на фестивале “Плес на Волге. Льняная палитра”.

У вас так же будет возможность приобрести продукцию данного предприятия.

Размещение в Гранд Отеле.

Ужин за доп. плату 650 руб.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160