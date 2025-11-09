Мои заказы

Деревенская масленица в Ивановской области

Масленичное путешествие в Ивановский край.

Где богатая история и народные традиции оживут на ваших глазах! Посетите настоящую русскую деревню с развлекательной программой “Гуляй Масленица” с обедом из печи, ароматным травяным чаем
с местных лугов и русскими блинами. Знакомство с большой коллекцией редкостей и древностей ивановского мецената.

Узнаете откуда берёт своё начало Цветаевский род, чьими представителями были великий русский поэт Марина Цветаева и её отец – Иван Владимирович Цветаев, основатель Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Познакомитесь с шуйскими промыслами в местном музее. Обязательно продегустируете местные знаменитые ягодные настойки. Ждём вас в гости!

Ближайшие даты:
28
фев

Программа тура по дням

1 день

Шуя. Частная сыроварня. Масленица в хлебосольной деревне. Особняк Павлова. Коллекция «Русский лен»

Прибытие на ж/д вокзал в город Шую самостоятельно на “Ласточке”.

10:25 Встреча группы на ж/д вокзале г. Шуя.

Обзорная прогулка по исторической части города.

Шуя – город с предельно коротким названием и загадочной, уходящей в века историей.

В настоящее время Шуя – исключительно интересный по архитектуре и градостроительному ансамблю город Центральной России.

Редкая по сохранности застройка XVIII-начала XX в. донесла до наших дней атмосферу среднерусского купеческого города.

А Вас уже ждёт частная "Сыроварня за стеклом", где цех и магазин разделяет стеклянная стена, так что весь процесс производства сыра видят покупатели.

Предприятие выпускает более 15 видов сыров мягких и полутвердых сортов, сыр для жарки халуми, американский пармезан – Монтерей Джек (единственный пока в ассортименте твердый сыр) и камамбер – сыр с белой плесенью, а также масло и творог.

Сыры делаются как по европейским технологиям, так и по разработкам советского времени.

Дегустация продукции только для Вас.

13:00 Переезд в хлебосольную деревню.

Уличная программа “Гуляй Масленица” Вас ждут весёлые игры и хорошее настроение.

Масленица закружит вас в праздничный хоровод.

Уходи, зима-печалюшка. Здравствуй, весна-забавушка!

Увлекательная интерактивная программа с песнями, плясками под русскую гармонь.

Деревенский праздничный обед – неповторимый вкус славянской кухни: зелёные щи со свининкой и сметанкой из русской печи, картошечка с мясом, сало деревенское, соления и деревенский напиток, приготовленные с душой.

И конечно румяные блины с чаем.

“Лети блинок, попадай в роток! ” настоящий блинный рай с ароматными, ноздреватыми горячими солнышками-блинами, с горячим чаем и душистым вареньем.

В городе посетим некогда самую крупную и богатую шуйскую усадьбу – особняк дворцового типа фабриканта, купца М. А Павлова (1846-1915).

Красивое двухэтажное сооружение с прекрасно сохранившимся богатым интерьером!

В нем есть настоящее волшебное зеркало, которое невозможно очистить от его прошлого.

Как бы часто и тщательно не чистили его, через некоторое время на поверхности вновь появляются пятна, как будто-то по ночам кто-то его касался.

Предлагаем вам, следуя примете, приложить ладонь к зеркалу и загадать заветное желание.

Если на стекле останется след от ладони – то желание сбудется!

Так гласит местная примета!

Мы пригласим Вас на интересную программу – От монастырской вышивки до наших дней с показом коллекции ”Русский лен", изготовленную на Шуйской строчевышивальной фабрики.

Это предприятие народных художественных промыслов, основана в 1934 году.

Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает более двухсот наименований.

Это женские платья, блузки, жакеты, юбки, брюки, жилеты, сарафаны, мужские сорочки, изделия для декоративного оформления интерьера – скатерти, салфетки, дорожки, рушники.

Все изделия предприятия оформлены традиционной вышивкой, которая отличается тонким вкусом и высоким мастерством.

В коллекции соединены традиции и современность.

В настоящее время во всем мире возрастает интерес к одежде изо льна.

Льняная одежда издавна считается особым шиком и стоит недешево, кроме того, она экологична и позволяет коже дышать.

Она идеально подходит для работы и отдыха.

Так, в 2008 и 2011 г. году, предприятие стало дипломантом конкурса “Лен в товары России” г. Вологда с присуждением I места в номинации “Народный костюм: традиции и современность”.

Предприятию был присужден “Серебряный феникс” за I место среди коллекций национальных костюмов на фестивале “Плес на Волге. Льняная палитра”.

У вас так же будет возможность приобрести продукцию данного предприятия.

Размещение в Гранд Отеле.

Ужин за доп. плату 650 руб.

Шуя. Частная сыроварня. Масленица в хлебосольной деревне. Особняк Павлова. Коллекция «Русский лен»
2 день

Иваново. Текстильная ярмарка. Широкая масленица. Усадьба Бурылина. Музей семьи Цветаевых

Завтрак.

Выезд в Иваново.

Посещение текстильной ярмарки.

Масленица – один из любимых народных российских праздников.

Самое масштабное её празднование в городе Иваново развернется в Торговом Центре РИО.

Вас ожидают народные гулянья, веселье и угощения, которыми по традиции отмечается Широкая Масленица.

Торговый центр РИО приглашает в гости и маленьких, и взрослых – скучно не будет никому.

В программе праздника: конкурсы, детская анимация, красочное шоу с выступлением танцевального коллектива, вокалистов и русского народного ансамбля “Сударушка”.

Все гости праздника смогут отведать горячие блины, поучаствовать в сожжении Зимы.

Посещение фирменного магазина "Шуйская водка".

Продукцию можно будет приобрести по заводским ценам, чтобы, вернувшись домой, поразить друзей уникальными настойками.

Автобусная экскурсия по городу.

Иваново – город уникальных домов-метафор, самой революционной истории, родина “главного” модельера России Славы Зайцева и отца русского шансона Аркадия Северного, самый молодой и колоритный город Золотого кольца России!

Иваново – это третий по значимости после Питера и Москвы центр революции 1917 года, не зря именно здесь сосредоточено множество смелых и провокационных памятников советского градостроительного зодчества.

Мы увидим Дом-корабль, Дом-птицу и Дом-пулю, двухцветную церковь, обманчиво древний Введенский монастырь, знаменитую Щудровскую палатку XVII века и самый необычный и даже смелый памятник Аркадию Северному (легенде советского шансона).

Архитектурное разнообразие ивановских улиц охватывает практически все стили, от барокко до модерна.

Посещение богатой городской усадьбы в стиле модерн, принадлежавшая Д. Г. Бурылину – одному из крупнейших ивановских фабрикантов и меценатов, создателю Музея промышленности и искусства.

Усадьба начала формироваться в середине XIX века, когда на пересечении улиц возник одноэтажный главный дом.

В 1902-1903 году он был полностью перестроен и получил второй этаж.

Дмитрий Бурылин был истинным патриотом Иваново – Вознесенска: помимо основной работы много занимался благотворительностью, общественной деятельностью.

Дом построен по проекту архитектора Александра Снурилова в стиле модерн с соответствующим кованым декором, лепниной и итальянскими витражами.

Здесь много маленьких комнат, потайных дверей и переходов, хозяин дома очень любил загадки и тайны.

Создавая свой музей, Д. Г. Бурылин попытался приблизить всё богатство мировой культуры к русской провинции.

У истоков собрания “древностей и редкостей” Д. Г. Бурылина была коллекция старопечатных книг и старинных монет собранная его дедом – Диодором Андреевичем Бурылиным.

Свои коллекции Диодор Бурылин называл сокровищами и бережно хранил в особом помещении своего дома.

Внук Дмитрий с большим интересом рассматривал их, внимательно слушая рассказы деда о собранных им вещах.

Но коллекции Диодора Бурылина, не покидая стен родового дома, оставались доступными вниманию лишь его близких родственников.

Бабушка Евдокия Михайловна, заметив тягу внука к коллекционированию, после трагической гибели Диодора Андреевича в 1860 году, в 1864 году передала Дмитрию все дедовы редкости.

Обед с блинами.

Переезд в село Ново-Талицы.

Посещение уникального музея семьи Цветаевых.

Островок душевной гармонии, уюта и вдохновения.

Отсюда берёт своё начало Цветаевский род, чьими представителями были великий русский поэт Марина Цветаева и её отец – Иван Владимирович Цветаев, основатель Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.

Экспозиция музея построена на подлинных экспонатах: собраны личные вещи, книги, фотографии, а также предметы быта и семейные реликвии, что даёт возможность ознакомиться с жизнью Цветаевых, их привычками и увлечениями, узнать об их заслугах перед Отечеством.

Здесь нас ждёт угощение знаменитым “Цветаевским пирогом” с душистым чаем.

18:00 Окончание программы на Ж/д вокзале г. Иваново.

Иваново. Текстильная ярмарка. Широкая масленица. Усадьба Бурылина. Музей семьи Цветаевых
Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ДвухместноеОдноместное
18 40021 400

Варианты проживания

Отель «Гранд Шуя»

1 ночь

Отель «Гранд Шуя» расположен в одноимённом городе, в 460 метрах от реки Теза. Отель распахнул свои двери в 2011 году и уже завоевал любовь гостей и популярность среди туристов, пребывающих в Иваново. Отель располагает 49 номерами от эконом категорий до люксов. В независимости от вашего выбора, в каждом номере есть: кровать, рабочий стол, зеркало, журнальный столик, телефон, тумбочка, гардероб, мини-бар. Санузел оснащен туалетными принадлежностями, феном, набором полотенец. На территории отеля работает ресторан. Гости могут ходить туда на завтраки, обеды и ужины или заказать еду себе в номер. Для детей есть специальное меню.

Отель «Гранд Шуя»
Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в Гранд отеле
  • Транспортное сопровождение
  • Питание по программе: завтрак, обед, праздничный обед в деревне с развлекательной программой
  • Экскурсионная программа
  • Входные билеты в музей
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Шуя и обратно из г. Иваново
  • Питание, не указанное в программе
  • Сувенирная продукция
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ивановская область, Шуя
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

