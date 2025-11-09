Где богатая история и народные традиции оживут на ваших глазах! Посетите настоящую русскую деревню с развлекательной программой “Гуляй Масленица” с обедом из печи, ароматным травяным чаем
Программа тура по дням
Шуя. Частная сыроварня. Масленица в хлебосольной деревне. Особняк Павлова. Коллекция «Русский лен»
Прибытие на ж/д вокзал в город Шую самостоятельно на “Ласточке”.
10:25 Встреча группы на ж/д вокзале г. Шуя.
Обзорная прогулка по исторической части города.
Шуя – город с предельно коротким названием и загадочной, уходящей в века историей.
В настоящее время Шуя – исключительно интересный по архитектуре и градостроительному ансамблю город Центральной России.
Редкая по сохранности застройка XVIII-начала XX в. донесла до наших дней атмосферу среднерусского купеческого города.
А Вас уже ждёт частная "Сыроварня за стеклом", где цех и магазин разделяет стеклянная стена, так что весь процесс производства сыра видят покупатели.
Предприятие выпускает более 15 видов сыров мягких и полутвердых сортов, сыр для жарки халуми, американский пармезан – Монтерей Джек (единственный пока в ассортименте твердый сыр) и камамбер – сыр с белой плесенью, а также масло и творог.
Сыры делаются как по европейским технологиям, так и по разработкам советского времени.
Дегустация продукции только для Вас.
13:00 Переезд в хлебосольную деревню.
Уличная программа “Гуляй Масленица” Вас ждут весёлые игры и хорошее настроение.
Масленица закружит вас в праздничный хоровод.
Уходи, зима-печалюшка. Здравствуй, весна-забавушка!
Увлекательная интерактивная программа с песнями, плясками под русскую гармонь.
Деревенский праздничный обед – неповторимый вкус славянской кухни: зелёные щи со свининкой и сметанкой из русской печи, картошечка с мясом, сало деревенское, соления и деревенский напиток, приготовленные с душой.
И конечно румяные блины с чаем.
“Лети блинок, попадай в роток! ” настоящий блинный рай с ароматными, ноздреватыми горячими солнышками-блинами, с горячим чаем и душистым вареньем.
В городе посетим некогда самую крупную и богатую шуйскую усадьбу – особняк дворцового типа фабриканта, купца М. А Павлова (1846-1915).
Красивое двухэтажное сооружение с прекрасно сохранившимся богатым интерьером!
В нем есть настоящее волшебное зеркало, которое невозможно очистить от его прошлого.
Как бы часто и тщательно не чистили его, через некоторое время на поверхности вновь появляются пятна, как будто-то по ночам кто-то его касался.
Предлагаем вам, следуя примете, приложить ладонь к зеркалу и загадать заветное желание.
Если на стекле останется след от ладони – то желание сбудется!
Так гласит местная примета!
Мы пригласим Вас на интересную программу – От монастырской вышивки до наших дней с показом коллекции ”Русский лен", изготовленную на Шуйской строчевышивальной фабрики.
Это предприятие народных художественных промыслов, основана в 1934 году.
Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает более двухсот наименований.
Это женские платья, блузки, жакеты, юбки, брюки, жилеты, сарафаны, мужские сорочки, изделия для декоративного оформления интерьера – скатерти, салфетки, дорожки, рушники.
Все изделия предприятия оформлены традиционной вышивкой, которая отличается тонким вкусом и высоким мастерством.
В коллекции соединены традиции и современность.
В настоящее время во всем мире возрастает интерес к одежде изо льна.
Льняная одежда издавна считается особым шиком и стоит недешево, кроме того, она экологична и позволяет коже дышать.
Она идеально подходит для работы и отдыха.
Так, в 2008 и 2011 г. году, предприятие стало дипломантом конкурса “Лен в товары России” г. Вологда с присуждением I места в номинации “Народный костюм: традиции и современность”.
Предприятию был присужден “Серебряный феникс” за I место среди коллекций национальных костюмов на фестивале “Плес на Волге. Льняная палитра”.
У вас так же будет возможность приобрести продукцию данного предприятия.
Размещение в Гранд Отеле.
Ужин за доп. плату 650 руб.
Иваново. Текстильная ярмарка. Широкая масленица. Усадьба Бурылина. Музей семьи Цветаевых
Завтрак.
Выезд в Иваново.
Посещение текстильной ярмарки.
Масленица – один из любимых народных российских праздников.
Самое масштабное её празднование в городе Иваново развернется в Торговом Центре РИО.
Вас ожидают народные гулянья, веселье и угощения, которыми по традиции отмечается Широкая Масленица.
Торговый центр РИО приглашает в гости и маленьких, и взрослых – скучно не будет никому.
В программе праздника: конкурсы, детская анимация, красочное шоу с выступлением танцевального коллектива, вокалистов и русского народного ансамбля “Сударушка”.
Все гости праздника смогут отведать горячие блины, поучаствовать в сожжении Зимы.
Посещение фирменного магазина "Шуйская водка".
Продукцию можно будет приобрести по заводским ценам, чтобы, вернувшись домой, поразить друзей уникальными настойками.
Автобусная экскурсия по городу.
Иваново – город уникальных домов-метафор, самой революционной истории, родина “главного” модельера России Славы Зайцева и отца русского шансона Аркадия Северного, самый молодой и колоритный город Золотого кольца России!
Иваново – это третий по значимости после Питера и Москвы центр революции 1917 года, не зря именно здесь сосредоточено множество смелых и провокационных памятников советского градостроительного зодчества.
Мы увидим Дом-корабль, Дом-птицу и Дом-пулю, двухцветную церковь, обманчиво древний Введенский монастырь, знаменитую Щудровскую палатку XVII века и самый необычный и даже смелый памятник Аркадию Северному (легенде советского шансона).
Архитектурное разнообразие ивановских улиц охватывает практически все стили, от барокко до модерна.
Посещение богатой городской усадьбы в стиле модерн, принадлежавшая Д. Г. Бурылину – одному из крупнейших ивановских фабрикантов и меценатов, создателю Музея промышленности и искусства.
Усадьба начала формироваться в середине XIX века, когда на пересечении улиц возник одноэтажный главный дом.
В 1902-1903 году он был полностью перестроен и получил второй этаж.
Дмитрий Бурылин был истинным патриотом Иваново – Вознесенска: помимо основной работы много занимался благотворительностью, общественной деятельностью.
Дом построен по проекту архитектора Александра Снурилова в стиле модерн с соответствующим кованым декором, лепниной и итальянскими витражами.
Здесь много маленьких комнат, потайных дверей и переходов, хозяин дома очень любил загадки и тайны.
Создавая свой музей, Д. Г. Бурылин попытался приблизить всё богатство мировой культуры к русской провинции.
У истоков собрания “древностей и редкостей” Д. Г. Бурылина была коллекция старопечатных книг и старинных монет собранная его дедом – Диодором Андреевичем Бурылиным.
Свои коллекции Диодор Бурылин называл сокровищами и бережно хранил в особом помещении своего дома.
Внук Дмитрий с большим интересом рассматривал их, внимательно слушая рассказы деда о собранных им вещах.
Но коллекции Диодора Бурылина, не покидая стен родового дома, оставались доступными вниманию лишь его близких родственников.
Бабушка Евдокия Михайловна, заметив тягу внука к коллекционированию, после трагической гибели Диодора Андреевича в 1860 году, в 1864 году передала Дмитрию все дедовы редкости.
Обед с блинами.
Переезд в село Ново-Талицы.
Посещение уникального музея семьи Цветаевых.
Островок душевной гармонии, уюта и вдохновения.
Отсюда берёт своё начало Цветаевский род, чьими представителями были великий русский поэт Марина Цветаева и её отец – Иван Владимирович Цветаев, основатель Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.
Экспозиция музея построена на подлинных экспонатах: собраны личные вещи, книги, фотографии, а также предметы быта и семейные реликвии, что даёт возможность ознакомиться с жизнью Цветаевых, их привычками и увлечениями, узнать об их заслугах перед Отечеством.
Здесь нас ждёт угощение знаменитым “Цветаевским пирогом” с душистым чаем.
18:00 Окончание программы на Ж/д вокзале г. Иваново.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|Одноместное
|18 400
|21 400
Варианты проживания
Отель «Гранд Шуя»
Отель «Гранд Шуя» расположен в одноимённом городе, в 460 метрах от реки Теза. Отель распахнул свои двери в 2011 году и уже завоевал любовь гостей и популярность среди туристов, пребывающих в Иваново. Отель располагает 49 номерами от эконом категорий до люксов. В независимости от вашего выбора, в каждом номере есть: кровать, рабочий стол, зеркало, журнальный столик, телефон, тумбочка, гардероб, мини-бар. Санузел оснащен туалетными принадлежностями, феном, набором полотенец. На территории отеля работает ресторан. Гости могут ходить туда на завтраки, обеды и ужины или заказать еду себе в номер. Для детей есть специальное меню.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в Гранд отеле
- Транспортное сопровождение
- Питание по программе: завтрак, обед, праздничный обед в деревне с развлекательной программой
- Экскурсионная программа
- Входные билеты в музей
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Шуя и обратно из г. Иваново
- Питание, не указанное в программе
- Сувенирная продукция
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.