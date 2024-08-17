Вас ждет путешествие по древнейшим городам нашей страны, погружение в историю и культуру Ярославля и Иваново, Владимира и Суздаля.
Интереснейшие музеи, приятные прогулки по старинным улицам, увлекательные мастер-классы сделают Ваши выходные яркими и запоминающимися.
Программа тура по дням
Отправление
Самостоятельная посадка в туристический поезд №926/925 (номер вагона, места будут указаны в ваучере) по оригиналам документов: паспортам, свидетельствам о рождении для детей до 14 лет.
23:45 Отправление туристического поезда с Ярославского вокзала г. Москвы.
Ярославль и Иваново. Архитектура, экскурсии, мастер-классы, музеи
Завтрак в поезде.
08:35 Прибытие туристического поезда на ж/д вокзал г. Ярославля.
08:35 Встреча с гидом, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).
Обзорная экскурсия по Ярославлю.
На набережных, площадях и бульварах города сохранились многочисленные памятники разных эпох: храмы XVI-XVIII вв., остатки старых городских укреплений, жилая застройка в стиле модерн.
Вы полюбуетесь Ярославскими храмами, построенными 400 лет назад в стиле «Ярославского узорочья» – богато декорированными, нарядными, весёлыми.
Увидите Волжскую набережную Ярославля, украшенную беседками-ротондами, и памятники Ярославля: князю Ярославу и Фёдору Волкову, библейской Троице и ярославскому медведю.
Вы прогуляетесь по Волжской набережной, которая считается едва ли не самой красивой среди всех набережных городов России, и увидите знаменитую Стрелку – место встречи двух рек Волги и Которосли.
Познакомитесь с богатой храмовой архитектурой, с первым русским драматическим театром им. Ф. Волкова, зайдете в построенный к Тысячелетию кафедральный Успенский собор.
Вы прогуляетесь к месту основания города – «Рубленому городу» и узнаете легенду о том, как князь Ярослав Мудрый заложил город.
В ходе экскурсии вы сделаете памятные фотографии с тысячерублёвой купюрой на фоне изображённых на ней объектов.
Осмотрите Церковь Ильи Пророка – выдающийся памятник русской художественной культуры XVII столетия, вписавший ярчайшую страницу в развитие ярославской школы архитектуры и живописи.
Посещение Ярославского музея-заповедника с интерактивной программой «Урок в древнерусской школе».
Участники программы посетят единственный в России музей «Слово о полку Игореве», познакомятся с процессом создания рукописной и печатной книги на Руси.
Вы попробуете сами построить книгу, узнают секрет приготовления чернил, выполнят задание писалами на церах.
Мастер-класс по росписи ярославского изразца.
На мастер-классе вы узнаете историю ярославских изразцов, их значение в прикладном творчестве, церковном зодчестве, технологию производства, символику изображений.
Вы сможете выбрать для себя именно тот, который будет более всего вам подходить и расписать его в традиционных техниках работы.
Трансфер на ж/д вокзал г. Ярославля.
13:05 Отправление туристического поезда в г. Иваново.
Отдых в поезде.
15:30 Прибытие туристического поезда на ж/д вокзал г. Иваново.
Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).
Экскурсия по историко-краеведческому музею имени Д. Г. Бурылина.
В собрании музея с исключительной полнотой и в лучших образцах представлены уникальные коллекции «редкостей и древностей», собранные его основателем Дмитрием Геннадьевичем Бурылиным – известным иваново-вознесенским меценатом, коллекционером, просветителем.
Экскурсия в музей фабрики «Моя Забава» – здесь Вы узнаете, что такое фарфор, почему его льют, услышите об этапах и особенностях производства, увидите процесс литья фарфора, откроете печь и посмотрите, как обжигается фарфоровое изделие, в каких техниках наши мастерицы расписывают товары, сами поучаствуете в заливке формы.
Вас ждет: экскурсия на производство, где вы узнаете секреты фарфора, почему его льют, услышите об этапах и особенностях производства процесс литья фарфора, в каких техниках расписывают изделья мега-шар – претендент в книгу рекордов Гиннеса.
Мастер-класс по созданию фарфорового украшения – одной веточки со звенящим колокольчиком, который можно поставить в вазочку или воткнуть в цветы.
Ужин в кафе города.
Посещение магазина продуктов от местных производителей. Здесь можно купить сыры, колбасы и кондитерские изделия, а также приобрести свежий квас, пиво и настойки.
Обзорная экскурсия по городу с осмотром самым ярких достопримечательностей.
Трансфер на ж/д вокзал г. Иваново.
Экскурсия по железнодорожному вокзалу – единственному в России вокзалу в стиле конструктивизма.
Архитекторы и историки восстановили фасад здания, максимально приблизив его к историческому виду.
Особенный колорит вокзалу придает деревянная мебель, настоящий ткацкий станок – символ ивановской текстильной промышленности, оригинальные фонари над кассами, большие стеклянные и круглые окна, узор на колоннах с агитационного ивановского текстиля 20-30-х и многое другое.
Посадка в поезд с 23:00.
23:50 Отправление туристического поезда в г. Владимир.
Владимир и Суздаль. Экскурсии, соборы и музеи, мастер-класс
Завтрак в поезде.
07:38 Прибытие туристического поезда на ж/д вокзал г. Владимира.
07:45 Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).
Трансфер в г. Суздаль (с путевой информацией «Суздальское Ополье») – уникальный город Золотого кольца и один из самых красивых русских городов, город-музей, возраст которого более тысячи лет.
Такого количества памятников русской истории и дошедших в целости и сохранности до наших дней старинных строений, уникальных церквей и объектов деревянного зодчества нет больше нигде.
Во время обзорной экскурсии вы посетите одну из суздальских архитектурных жемчужин и уникальных святынь города – Спасо-Евфимиев монастырь, насладитесь колокольным звоном. Также полюбуетесь ансамблем Суздальского кремля – самой древней достопримечательностью Суздаля, ведь его строительство начато еще в X веке.
Вы увидите древнейший Рождественский собор, древние Архиерейские палаты, деревянную Никольскую церковь, Успенскую церковь и Христорождественскую церковь.
Посещение Рождественского собора XIII века – самого древнего из сохранившихся в Суздале памятников архитектуры.
Вы увидите интереснейшие памятники декоративно-прикладного искусства и древнерусской живописи XIII–XVII веков, хранившиеся в стенах древнего храма.
Свободное время в центре города для самостоятельных прогулок и посещения сувенирных магазинов.
Обед в кафе города.
Трансфер в г. Владимир.
Обзорная пешеходная экскурсия по городу, во время которой вы полюбуетесь архитектурой Дмитриевского собора, знаменитого своей белокаменной резьбой, познакомитесь с величайшим памятником белокаменного зодчества домонгольской Руси – Успенским собором, осмотрите фрески Андрея Рублева и барочный иконостас XVIII века.
По Георгиевской улице вы прогуляетесь до Золотых ворот – уникального памятника белокаменной оборонительной архитектуры, единственного сохранившегося до наших дней.
По дороге вы встретите много интересных персонажей: фигурки ученого кота и художника, шалопая и филера, скульптуру владимирскому пожарному с действующей водокачкой – механизмом XIX в., увидите символ старого города – памятник Владимирской вишне и узнаете, чем она славится.
А со смотровых площадок полюбуетесь на Успенский собор и берега реки Клязьма.
Посещение Дома-музея пряника с мастер-классом и чаепитием.
Печатный пряник – самый традиционный из русских десертов.
На мастер-классе вы не только создадите свой уникальный расписной пряник, но и узнаете историю этого лакомства – его виды, рецептуру, мировые пряничные традиции и обряды.
А после мастер-класса вас ждет традиционное русское чаепитие с дегустацией фирменного печатного пряника, иван-чаем и шоколадной конфетой с Владимирской вишней.
Свободное время в центре города для самостоятельных прогулок, посещения кафе и сувенирных магазинов.
Трансфер на ж/д вокзал г. Владимира.
19:10 Отправление туристического поезда в г. Москву.
22:24 Прибытие туристического поезда на Ярославский вокзал г. Москвы.
Время в программе указано ориентировочно.
Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.
Проживание
Тур предусматривает проезд в вагоне выбранной категории.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Категория
|Четырехместное купе
|СВ
СВ
Одноместное размещение
|Для взрослых
|33600
|43300
|68 700
Для детей от 0 до 9 лет включительно
(с местом)
|33400
|43100
|-
Для детей от 0 до 4 лет включительно
(без места)
|21800
|21800
|-
Варианты проживания
Туристический поезд
В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные вагоны.
|ЛЮКС
|1 верхняя полка + 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-спальной), халаты + тапочки, 1 среднее + 1 большое полотенце. Персональные удобства в виде WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски).
|СВ
|2 нижние полки, 1 среднее полотенце на 1 чел, мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Удобства на вагон. Максимальное количество человек в вагоне — 18.
|КУПЕ
|2 нижние и 2 верхние полки. Удобства на вагон. Мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Максимальное количество человек в вагоне — 36.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд в вагоне выбранной категории
- Входные билеты в туристические объекты по программе
- Питание по программе
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
- Страховка
- Питание, не указанное в программе
- Личные расходы
- Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе - 12 400 руб
Место начала и завершения?
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты до Москвы и обратно не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какой должна быть одежда в туре?
Нужна удобная и соответствующая погоде и рельефу местности надёжная обувь и одежда.