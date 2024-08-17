По Золотому кольцу летом. Железнодорожный круиз

По Золотому кольцу летом
В этом туре Вы отправитесь на поезде в самое сердце России — Золотое кольцо.

Вас ждет путешествие по древнейшим городам нашей страны, погружение в историю и культуру Ярославля и Иваново, Владимира и Суздаля.

Интереснейшие музеи, приятные прогулки по старинным улицам, увлекательные мастер-классы сделают Ваши выходные яркими и запоминающимися.
5
3 отзыва
По Золотому кольцу летом. Железнодорожный круиз
По Золотому кольцу летом. Железнодорожный круиз
По Золотому кольцу летом. Железнодорожный круиз
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Отправление

Самостоятельная посадка в туристический поезд №926/925 (номер вагона, места будут указаны в ваучере) по оригиналам документов: паспортам, свидетельствам о рождении для детей до 14 лет.

23:45 Отправление туристического поезда с Ярославского вокзала г. Москвы.

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2 день

Ярославль и Иваново. Архитектура, экскурсии, мастер-классы, музеи

Завтрак в поезде.

08:35 Прибытие туристического поезда на ж/д вокзал г. Ярославля.

08:35 Встреча с гидом, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Обзорная экскурсия по Ярославлю.

На набережных, площадях и бульварах города сохранились многочисленные памятники разных эпох: храмы XVI-XVIII вв., остатки старых городских укреплений, жилая застройка в стиле модерн.

Вы полюбуетесь Ярославскими храмами, построенными 400 лет назад в стиле «Ярославского узорочья» – богато декорированными, нарядными, весёлыми.

Увидите Волжскую набережную Ярославля, украшенную беседками-ротондами, и памятники Ярославля: князю Ярославу и Фёдору Волкову, библейской Троице и ярославскому медведю.

Вы прогуляетесь по Волжской набережной, которая считается едва ли не самой красивой среди всех набережных городов России, и увидите знаменитую Стрелку – место встречи двух рек Волги и Которосли.

Познакомитесь с богатой храмовой архитектурой, с первым русским драматическим театром им. Ф. Волкова, зайдете в построенный к Тысячелетию кафедральный Успенский собор.

Вы прогуляетесь к месту основания города – «Рубленому городу» и узнаете легенду о том, как князь Ярослав Мудрый заложил город.

В ходе экскурсии вы сделаете памятные фотографии с тысячерублёвой купюрой на фоне изображённых на ней объектов.

Осмотрите Церковь Ильи Пророка – выдающийся памятник русской художественной культуры XVII столетия, вписавший ярчайшую страницу в развитие ярославской школы архитектуры и живописи.

Посещение Ярославского музея-заповедника с интерактивной программой «Урок в древнерусской школе».

Участники программы посетят единственный в России музей «Слово о полку Игореве», познакомятся с процессом создания рукописной и печатной книги на Руси.

Вы попробуете сами построить книгу, узнают секрет приготовления чернил, выполнят задание писалами на церах.

Мастер-класс по росписи ярославского изразца.

На мастер-классе вы узнаете историю ярославских изразцов, их значение в прикладном творчестве, церковном зодчестве, технологию производства, символику изображений.

Вы сможете выбрать для себя именно тот, который будет более всего вам подходить и расписать его в традиционных техниках работы.

Трансфер на ж/д вокзал г. Ярославля.

13:05 Отправление туристического поезда в г. Иваново.

Отдых в поезде.

15:30 Прибытие туристического поезда на ж/д вокзал г. Иваново.

Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Экскурсия по историко-краеведческому музею имени Д. Г. Бурылина.

В собрании музея с исключительной полнотой и в лучших образцах представлены уникальные коллекции «редкостей и древностей», собранные его основателем Дмитрием Геннадьевичем Бурылиным – известным иваново-вознесенским меценатом, коллекционером, просветителем.

Экскурсия в музей фабрики «Моя Забава» – здесь Вы узнаете, что такое фарфор, почему его льют, услышите об этапах и особенностях производства, увидите процесс литья фарфора, откроете печь и посмотрите, как обжигается фарфоровое изделие, в каких техниках наши мастерицы расписывают товары, сами поучаствуете в заливке формы.

Вас ждет: экскурсия на производство, где вы узнаете секреты фарфора, почему его льют, услышите об этапах и особенностях производства процесс литья фарфора, в каких техниках расписывают изделья мега-шар – претендент в книгу рекордов Гиннеса.

Мастер-класс по созданию фарфорового украшения – одной веточки со звенящим колокольчиком, который можно поставить в вазочку или воткнуть в цветы.

Ужин в кафе города.

Посещение магазина продуктов от местных производителей. Здесь можно купить сыры, колбасы и кондитерские изделия, а также приобрести свежий квас, пиво и настойки.

Обзорная экскурсия по городу с осмотром самым ярких достопримечательностей.

Трансфер на ж/д вокзал г. Иваново.

Экскурсия по железнодорожному вокзалу – единственному в России вокзалу в стиле конструктивизма.

Архитекторы и историки восстановили фасад здания, максимально приблизив его к историческому виду.

Особенный колорит вокзалу придает деревянная мебель, настоящий ткацкий станок – символ ивановской текстильной промышленности, оригинальные фонари над кассами, большие стеклянные и круглые окна, узор на колоннах с агитационного ивановского текстиля 20-30-х и многое другое.

Посадка в поезд с 23:00.

23:50 Отправление туристического поезда в г. Владимир.

Ярославль и Иваново. Архитектура, экскурсии, мастер-классы, музеиЯрославль и Иваново. Архитектура, экскурсии, мастер-классы, музеиЯрославль и Иваново. Архитектура, экскурсии, мастер-классы, музеиЯрославль и Иваново. Архитектура, экскурсии, мастер-классы, музеи
3 день

Владимир и Суздаль. Экскурсии, соборы и музеи, мастер-класс

Завтрак в поезде.

07:38 Прибытие туристического поезда на ж/д вокзал г. Владимира.

07:45 Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Трансфер в г. Суздаль (с путевой информацией «Суздальское Ополье») – уникальный город Золотого кольца и один из самых красивых русских городов, город-музей, возраст которого более тысячи лет.

Такого количества памятников русской истории и дошедших в целости и сохранности до наших дней старинных строений, уникальных церквей и объектов деревянного зодчества нет больше нигде.

Во время обзорной экскурсии вы посетите одну из суздальских архитектурных жемчужин и уникальных святынь города – Спасо-Евфимиев монастырь, насладитесь колокольным звоном. Также полюбуетесь ансамблем Суздальского кремля – самой древней достопримечательностью Суздаля, ведь его строительство начато еще в X веке.

Вы увидите древнейший Рождественский собор, древние Архиерейские палаты, деревянную Никольскую церковь, Успенскую церковь и Христорождественскую церковь.

Посещение Рождественского собора XIII века – самого древнего из сохранившихся в Суздале памятников архитектуры.

Вы увидите интереснейшие памятники декоративно-прикладного искусства и древнерусской живописи XIII–XVII веков, хранившиеся в стенах древнего храма.

Свободное время в центре города для самостоятельных прогулок и посещения сувенирных магазинов.

Обед в кафе города.

Трансфер в г. Владимир.

Обзорная пешеходная экскурсия по городу, во время которой вы полюбуетесь архитектурой Дмитриевского собора, знаменитого своей белокаменной резьбой, познакомитесь с величайшим памятником белокаменного зодчества домонгольской Руси – Успенским собором, осмотрите фрески Андрея Рублева и барочный иконостас XVIII века.

По Георгиевской улице вы прогуляетесь до Золотых ворот – уникального памятника белокаменной оборонительной архитектуры, единственного сохранившегося до наших дней.

По дороге вы встретите много интересных персонажей: фигурки ученого кота и художника, шалопая и филера, скульптуру владимирскому пожарному с действующей водокачкой – механизмом XIX в., увидите символ старого города – памятник Владимирской вишне и узнаете, чем она славится.

А со смотровых площадок полюбуетесь на Успенский собор и берега реки Клязьма.

Посещение Дома-музея пряника с мастер-классом и чаепитием.

Печатный пряник – самый традиционный из русских десертов.

На мастер-классе вы не только создадите свой уникальный расписной пряник, но и узнаете историю этого лакомства – его виды, рецептуру, мировые пряничные традиции и обряды.

А после мастер-класса вас ждет традиционное русское чаепитие с дегустацией фирменного печатного пряника, иван-чаем и шоколадной конфетой с Владимирской вишней.

Свободное время в центре города для самостоятельных прогулок, посещения кафе и сувенирных магазинов.

Трансфер на ж/д вокзал г. Владимира.

19:10 Отправление туристического поезда в г. Москву.

22:24 Прибытие туристического поезда на Ярославский вокзал г. Москвы.

Время в программе указано ориентировочно.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.

Владимир и Суздаль. Экскурсии, соборы и музеи, мастер-классВладимир и Суздаль. Экскурсии, соборы и музеи, мастер-классВладимир и Суздаль. Экскурсии, соборы и музеи, мастер-классВладимир и Суздаль. Экскурсии, соборы и музеи, мастер-класс

Проживание

Тур предусматривает проезд в вагоне выбранной категории.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:


Категория		Четырехместное купеСВ

СВ

Одноместное размещение

Для взрослых336004330068 700

Для детей от 0 до 9 лет включительно

(с местом)

3340043100-

Для детей от 0 до 4 лет включительно

(без места)

2180021800-

Варианты проживания

Туристический поезд

2 ночи

В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные вагоны.

ЛЮКС 1 верхняя полка + 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-спальной), халаты + тапочки, 1 среднее + 1 большое полотенце. Персональные удобства в виде WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски).
СВ2 нижние полки, 1 среднее полотенце на 1 чел, мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Удобства на вагон. Максимальное количество человек в вагоне — 18.
КУПЕ2 нижние и 2 верхние полки. Удобства на вагон. Мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Максимальное количество человек в вагоне — 36.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проезд в вагоне выбранной категории
  • Входные билеты в туристические объекты по программе
  • Питание по программе
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
  • Страховка
  • Питание, не указанное в программе
  • Личные расходы
  • Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе - 12 400 руб
Место начала и завершения?
Москва
Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты до Москвы и обратно не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какой должна быть одежда в туре?

Нужна удобная и соответствующая погоде и рельефу местности надёжная обувь и одежда.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
17 авг 2024
Очень все понравилось прекрасные экскурсии, замечательные экскурсоводы.
О
2 окт 2024
Отличное сопровождение - от выбора тура (за 1 месяц до даты) до завершения, всегда на связи, все инструкции и необходимая информация поступала во время.
Отличное сопровождение - от выбора тура (за 1 месяц до даты) до завершения, всегда на связи,Отличное сопровождение - от выбора тура (за 1 месяц до даты) до завершения, всегда на связи,Отличное сопровождение - от выбора тура (за 1 месяц до даты) до завершения, всегда на связи,Отличное сопровождение - от выбора тура (за 1 месяц до даты) до завершения, всегда на связи,Отличное сопровождение - от выбора тура (за 1 месяц до даты) до завершения, всегда на связи,Отличное сопровождение - от выбора тура (за 1 месяц до даты) до завершения, всегда на связи,Отличное сопровождение - от выбора тура (за 1 месяц до даты) до завершения, всегда на связи,Отличное сопровождение - от выбора тура (за 1 месяц до даты) до завершения, всегда на связи,Отличное сопровождение - от выбора тура (за 1 месяц до даты) до завершения, всегда на связи,Отличное сопровождение - от выбора тура (за 1 месяц до даты) до завершения, всегда на связи,
С
2 окт 2024
Спасибо большое за организацию тура. Все сообщения были в доступной форме, своевременно.

Тур входит в следующие категории Иваново

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