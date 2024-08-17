2 день

Ярославль и Иваново. Архитектура, экскурсии, мастер-классы, музеи

Завтрак в поезде.

08:35 Прибытие туристического поезда на ж/д вокзал г. Ярославля.

08:35 Встреча с гидом, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Обзорная экскурсия по Ярославлю.

На набережных, площадях и бульварах города сохранились многочисленные памятники разных эпох: храмы XVI-XVIII вв., остатки старых городских укреплений, жилая застройка в стиле модерн.

Вы полюбуетесь Ярославскими храмами, построенными 400 лет назад в стиле «Ярославского узорочья» – богато декорированными, нарядными, весёлыми.

Увидите Волжскую набережную Ярославля, украшенную беседками-ротондами, и памятники Ярославля: князю Ярославу и Фёдору Волкову, библейской Троице и ярославскому медведю.

Вы прогуляетесь по Волжской набережной, которая считается едва ли не самой красивой среди всех набережных городов России, и увидите знаменитую Стрелку – место встречи двух рек Волги и Которосли.

Познакомитесь с богатой храмовой архитектурой, с первым русским драматическим театром им. Ф. Волкова, зайдете в построенный к Тысячелетию кафедральный Успенский собор.

Вы прогуляетесь к месту основания города – «Рубленому городу» и узнаете легенду о том, как князь Ярослав Мудрый заложил город.

В ходе экскурсии вы сделаете памятные фотографии с тысячерублёвой купюрой на фоне изображённых на ней объектов.

Осмотрите Церковь Ильи Пророка – выдающийся памятник русской художественной культуры XVII столетия, вписавший ярчайшую страницу в развитие ярославской школы архитектуры и живописи.

Посещение Ярославского музея-заповедника с интерактивной программой «Урок в древнерусской школе».

Участники программы посетят единственный в России музей «Слово о полку Игореве», познакомятся с процессом создания рукописной и печатной книги на Руси.

Вы попробуете сами построить книгу, узнают секрет приготовления чернил, выполнят задание писалами на церах.

Мастер-класс по росписи ярославского изразца.

На мастер-классе вы узнаете историю ярославских изразцов, их значение в прикладном творчестве, церковном зодчестве, технологию производства, символику изображений.

Вы сможете выбрать для себя именно тот, который будет более всего вам подходить и расписать его в традиционных техниках работы.

Трансфер на ж/д вокзал г. Ярославля.

13:05 Отправление туристического поезда в г. Иваново.

Отдых в поезде.

15:30 Прибытие туристического поезда на ж/д вокзал г. Иваново.

Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Экскурсия по историко-краеведческому музею имени Д. Г. Бурылина.

В собрании музея с исключительной полнотой и в лучших образцах представлены уникальные коллекции «редкостей и древностей», собранные его основателем Дмитрием Геннадьевичем Бурылиным – известным иваново-вознесенским меценатом, коллекционером, просветителем.

Экскурсия в музей фабрики «Моя Забава» – здесь Вы узнаете, что такое фарфор, почему его льют, услышите об этапах и особенностях производства, увидите процесс литья фарфора, откроете печь и посмотрите, как обжигается фарфоровое изделие, в каких техниках наши мастерицы расписывают товары, сами поучаствуете в заливке формы.

Вас ждет: экскурсия на производство, где вы узнаете секреты фарфора, почему его льют, услышите об этапах и особенностях производства процесс литья фарфора, в каких техниках расписывают изделья мега-шар – претендент в книгу рекордов Гиннеса.

Мастер-класс по созданию фарфорового украшения – одной веточки со звенящим колокольчиком, который можно поставить в вазочку или воткнуть в цветы.

Ужин в кафе города.

Посещение магазина продуктов от местных производителей. Здесь можно купить сыры, колбасы и кондитерские изделия, а также приобрести свежий квас, пиво и настойки.

Обзорная экскурсия по городу с осмотром самым ярких достопримечательностей.

Трансфер на ж/д вокзал г. Иваново.

Экскурсия по железнодорожному вокзалу – единственному в России вокзалу в стиле конструктивизма.

Архитекторы и историки восстановили фасад здания, максимально приблизив его к историческому виду.

Особенный колорит вокзалу придает деревянная мебель, настоящий ткацкий станок – символ ивановской текстильной промышленности, оригинальные фонари над кассами, большие стеклянные и круглые окна, узор на колоннах с агитационного ивановского текстиля 20-30-х и многое другое.

Посадка в поезд с 23:00.

23:50 Отправление туристического поезда в г. Владимир.