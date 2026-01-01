Железнодорожный круиз по Золотому кольцу в Новый год
Начало: Москва
29 дек в 10:00
64 450 ₽ за человека
Зимние прогулки в окрестностях деревни Пестово
Начало: Ивановская область, посёлок Палех
31 дек в 10:00
27 300 ₽ за человека
14%
Конное путешествие в край лесных озер в Ивановской области
Начало: Ивановская область, посёлок Палех
3 авг в 10:00
12 авг в 10:00
44 000 ₽
51 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Иваново в категории «Развлечения»
Самые популярные туры этой рубрики в Иваново
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Иваново
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
Сколько стоит тур в Иваново в январе 2026
Сейчас в Иваново в категории "Развлечения" можно забронировать 3 тура от 27 300 до 64 450 со скидкой до 14%. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
