Развлечения в Иваново

Найдено 3 тура в категории «Развлечения» в Иваново, цены от 27 300 ₽, скидки до 14%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Железнодорожный круиз по Золотому кольцу в Новый год
На автобусе
На поезде
Ж/Д туры
Круизы
4 дня
2 отзыва
Железнодорожный круиз по Золотому кольцу в Новый год
Начало: Москва
29 дек в 10:00
64 450 ₽ за человека
Зимние прогулки в окрестностях деревни Пестово
Конные прогулки
Конные туры
8 дней
3 отзыва
Зимние прогулки в окрестностях деревни Пестово
Начало: Ивановская область, посёлок Палех
31 дек в 10:00
27 300 ₽ за человека
Конное путешествие в край лесных озер в Ивановской области
Конные прогулки
Конные туры
8 дней
-
14%
3 отзыва
Конное путешествие в край лесных озер в Ивановской области
Начало: Ивановская область, посёлок Палех
3 авг в 10:00
12 авг в 10:00
44 000 ₽51 000 ₽ за человека

