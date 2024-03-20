1 чел.
По популярности
Авторский тур
3 дня
По Золотому кольцу зимой. Железнодорожный круиз
«Здесь проходит и наш железнодорожный круиз по древнейшим русским городам, являющимся культурными и историческими центрами России»
30 ноя в 10:00
31 450₽ за человека
Авторский тур
4 дня
3 янв в 10:00
51 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВиолетта20 марта 2024Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
- ААндрей,17 марта 2024Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала
- ММарина14 марта 2024Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.
Ответы на вопросы от путешественников по Иваново в категории «Водные развлечения»
Самые популярные туры этой рубрики в Иваново
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных тура 😍 из 2
Какие места ещё посмотреть в Иваново
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Иваново в июне 2024
Сейчас в Иваново в категории "Водные развлечения" можно забронировать 6 авторских туров от 31 450 до 51 900. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Водные туры в Иваново на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024