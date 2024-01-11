2 день

Кинешма и Решма: музей валенок и мастер-класс по лепке пельменей

Завтрак.

Переезд в Кинешму, который расположился на берегу Волги.

Это один из старейших промышленных центров Верхнего Поволжья. Город сохранил свое провинциальное очарование и атмосферу уездного купеческого городка. Первое упоминание о городе относится к XV веку.

Впрочем, в последующие века Кинешма была хоть и большим и богатым, но сельским поселением (слободой). Городской статус Кинешма получила только в 1777 году в рамках екатерининских городских реформ. Помимо волжской торговли, в городе развивалось и собственное текстильное производство.

Самым красивым местом считается волжская набережная, по которой мы непременно прогуляемся.

Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру города с посещением Успенского собора — «Очарование провинциального города».

Во время увлекательной пешеходной экскурсии по центру города по Волжскому бульвару вы познакомитесь с его историей, погуляете по тем местам, где известный драматург А. Н. Островский писал бессмертную пьесу «Бесприданница». Именно здесь в Кинешме в 1936 г проходили съемки одноименного фильма.

Посадская площадь, Дворянское собрание, Красные торговые ряды, дом Поленовых-Тихомировых — они уносят вас в атмосферу купеческого уездного города ХIX века.

Посещение частного Музея валенок.

«Чтоб зимою не болеть, надо валенки надеть». В настоящее время музей хранит более чем 200 экспонатов, среди них и старинные шерстобойные машины, и инструменты для изготовления валенок, и валенки-рекордсмены, и декорированные валенки, и валенки-шахматы, различные изделия из шерсти, валенки необычных форм, коллекция миниатюрных валеночек и многое другое.

Обед в ресторане «Русская изба».

Это уютный ресторан, оформленный в духе крестьянской избы. Основные элементы интерьера — предметы крестьянского быта, собранные в деревнях и селах бывшего Кинешемского уезда. Располагается в историческом здании кинешемской «чайной трезвости», памятнике истории и архитектуры конца XIX века.

Здание, «вросшее» в крутой берег на Волжском бульваре, само по себе уже достопримечательность Кинешмы, нашедшая отражение в знаменитых кинофильмах: «Китайский сервиз», «Семья Ульяновых», «Яков Свердлов».

Время обеда: вас ждёт угощение уникальным блюдом «фритюрный пирог по-кинешемски» или «суп наизнанку» — гастрономический бренд города и региона (это и первое, и второе блюдо одновременно, подается с бульоном).

Свободное время для прогулок по Волжскому бульвару и теплоходной прогулки по Волге.

Переезд в посёлок Решма.

Это старинное русское село, где до сих пор сохранились особенный ни с чем несравнимый дух русских традиций, тишина и покой. Решма раскинулась на крутом правом берегу Волги. Взору здесь открываются прекраснейшие виды на Волгу и речку Решемку.

Мыс любви — самая высокая видовая точка на правом берегу Волги в Кинешемском районе. Заросший сосновым лесом утес, откуда открывается удивительной красоты вид на излучину Волги, по которой давным-давно плыли купеческие струги из варяг в греки, шли пароходы с красным товаром, тащили баржи угрюмые бурлаки. С этим местом связано множество легенд, жутких и романтичных историй.

Вас ждет экскурсия в старинную монашескую обитель, основанную по преданию Святым Макарием Унженским и Желтоводским. Рассказывают, что раньше здесь настолько торжественно совершали службы, что специально послушать их приезжали из Москвы и Нижнего Новгорода.

Сегодня жизнь монастыря возрождена, работает храм. Монахини разбили вокруг замечательные цветники. Посетив территорию монастыря, вы словно побываете в маленьком ботаническом саду.

В Решме чистейший воздух. Это чувствует каждый приехавший сюда человек. Сегодня здесь произрастает более трех с половиной сотен сибирских кедров. Роща — особо охраняемая природная территория местного значения.

Мы зайдём в гости в гостевой дом «Решемка». Нас встретит хозяйка щедрая, гостеприимная, добродушная, удивительная женщина. Она расскажет историю возникновения пельменей.

Мастер-класс по лепке пельменей «Пельмешки без спешки».

Кто не любит вкусно покушать? Кулинарный тимбилдинг может стать тем спусковым крючком, когда из простого потребителя еды вы превратитесь в настоящего гурмана. Мастер-класс по лепке пельменей авторский. Участники программы в белых фартуках вооружаются скалками, раскатывают тесто и лепят изумительной красоты пельмени. Готовят их исключительно из домашних продуктов и охлажденного мяса.

Когда мы потрудились, вознаграждение не заставило нас ждать, потому что была организована великолепная трапеза с вкуснейшими пельменями. Программа заканчивается угощением пельменями и деревенским застольем.

Возвращение в отель.