Программа тура по дням
Прибытие, экскурсия по Владимиру, переезд в Иваново
08:45 Встречаемся у выхода №1 из метро Комсомольская, у памятника Победоносцу. справа от Ленинградского вокзала (табличка «Русская сказка»).
Берем с собой хорошее Новогоднее настроение и отправляемся во Владимир – один из самых древних и величественных городов Золотого кольца России, расположен на высоком берегу реки Клязьмы.
Главное достояние владимирской земли – прекраснейшие образцы белокаменного зодчества, внесенные в список ЮНЕСКО.
Экскурсионная программа: ансамбль Соборной площади с новогодней панорамой белокаменных соборов 12 века: Успенский собор, Дмитриевский собор.
Золотые ворота – уникальный памятник военно-инженерного и архитектурного искусства древней Руси, символ Владимира и всего Золотого кольца России.
Пешеходная улица. Неповторимое очарование заснеженных центральных улиц и главное украшение города – новогодняя ёлка.
Посещение экспозиции «Старый Владимир».
Экспозиция воссоздает повседневную жизнь горожан (мещан, чиновников, купцов) и атмосферу старого, провинциального Владимира.
Переезд в Иваново – текстильную столицу Золотого кольца России.
Размещение в ГК «Турист».
Кострома и интерактивная программа
Выезд в Кострому – родину Ивана Сусанина.
По дороге обзорная автобусная экскурсия по городу Кострома.
Экскурсия в Костромскую слободу с интерактивной программой «Вокруг печки».
Радушная слободская хозяйка поведает гостям своим о жизни, быте и традициях крестьянской семьи. А уж после гости сами по хозяйству похлопочут: попробуют ухватом чугунок из печки достать, бельё погладить «деревянным утюгом» – рубелем, да с коромыслом пройдутся.
По окончании программы для всех гостей – чай с пряниками.
Обед.
Обзорная экскурсия по Костроме: заснеженный город дарит развлечения русской зимы: народные гулянья, хороводы, катание с горок.
Мы увидим комплекс Торговых рядов, центральную площадь, памятник Ивану Сусанину, пожарную каланчу, беседку Н. Островского и многое другое!
Свободное время.
Возвращение в Иваново в гостиницу «Турист».
Экскурсия по Суздалю, дегустация медовухи, отъезд
Завтрак в ресторане гостиницы.
Выезд на экскурсию в город Суздаль – город-музей, ведь такого количества памятников истории Руси, а также дошедших до наших дней в целости и сохранности старинных строений, уникальных церквей и объектов деревянного зодчества нет нигде.
Большая часть зданий Суздаля включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
На протяжении десятков лет старинный город служит съемочной площадкой для многих фильмов, таких как «Женитьба Бальзаминова», «Чародеи», «Царь» и другие.
Экскурсионная программа: осмотр архитектуры величественного Суздальского кремля и его жемчужины – потрясающего Рождественского собора.
Посещение Музея деревянного зодчества – масштабной экспозиции под открытым небом, расположенной на берегу реки Каменки.
Дегустация медовухи: чтобы погрузиться в культуру и традиции Суздаля, необходимо отведать знаменитые местные напитки.
Вы побываете в дегустационном зале и утолите жажду исконно русскими напитками.
После дегустации у вас будет возможность приобрести любой из понравившихся сортов медовухи, и порадовать им близких.
Обед.
Свободное время.
Отправление группы в Москву.
22:00 Ориентировочное прибытие к Ленинградскому вокзалу, время зависит от дорожной ситуации.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице «Турист» 3* в г. Иваново.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|2-местное
|1-местное
|Стандарт
|29 900
|32 900
Варианты проживания
Отель «Турист»
Отель «Турист» расположен на берегу реки Увод, в 2 минутах ходьбы от Ивановского цирка.
В этом отеле, расположенном в центре Иваново, к услугам гостей бильярдный зал, ресторан и сувенирный магазин.
На всей территории действует бесплатный Wi-Fi.
Светлые номера отеля «Турист» оформлены в классическом стиле в теплых тонах. В распоряжении гостей балкон. Во всех номерах есть спутниковое телевидение, мини-бар и собственная ванная комната.
Каждое утро для гостей сервируется завтрак «шведский стол» или континентальный завтрак. В просторном ресторане подают блюда европейской кухни.
Предоставляются услуги прачечной и гладильные принадлежности.
Стойка регистрации работает круглосуточно.
На территории обустроена бесплатная парковка.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание с 03.01 по 05.01
- Питание по программе: 2 завтрака, 3 обеда
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Входные билеты в музеи
- Услуги гида-сопровождающего по программе
- Ежедневное транспортное обслуживание на маршруте
- Выбор мест в автобусе (при группе до 19 человек предоставляется микроавтобус, предварительная рассадка в салоне может отличаться)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
- Услуги, не указанные в программе
- Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли скидки на тур?
Тур со скидкой в 400 рублей для детей до 14 лет.
Может ли меняться программа тура?
Туроператор оставляет за собой право на изменение порядка экскурсий, не меняя их объема, а также на замену экскурсий на равнозначные.
Особенности рассадки в автобусе
При бронировании тура для одного туриста, действуют следующие правила:
- сажать одиночного туриста на следующий ряд на место у окна недопустимо;
- допускается посадка одиночного туриста у окна на противоположной стороне автобуса при наличии свободной пары кресел;
- если место у окна занято, то сажать одиночного туриста на соседнее свободное кресло;
- при наличии 2 занятых одиночных мест — третий одиночный турист садится на одно из свободных кресел рядом с одиночным туристом.
При бронировании тура для двоих туристов, путешествующих вместе, места в автобусе предоставляются рядом — одно у прохода и одно у окна. Недопустимо предоставление двух мест у окна.