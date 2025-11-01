1 день

Прибытие, экскурсия по Владимиру, переезд в Иваново

08:45 Встречаемся у выхода №1 из метро Комсомольская, у памятника Победоносцу. справа от Ленинградского вокзала (табличка «Русская сказка»).

Берем с собой хорошее Новогоднее настроение и отправляемся во Владимир – один из самых древних и величественных городов Золотого кольца России, расположен на высоком берегу реки Клязьмы.

Главное достояние владимирской земли – прекраснейшие образцы белокаменного зодчества, внесенные в список ЮНЕСКО.

Экскурсионная программа: ансамбль Соборной площади с новогодней панорамой белокаменных соборов 12 века: Успенский собор, Дмитриевский собор.

Золотые ворота – уникальный памятник военно-инженерного и архитектурного искусства древней Руси, символ Владимира и всего Золотого кольца России.

Пешеходная улица. Неповторимое очарование заснеженных центральных улиц и главное украшение города – новогодняя ёлка.

Посещение экспозиции «Старый Владимир».

Экспозиция воссоздает повседневную жизнь горожан (мещан, чиновников, купцов) и атмосферу старого, провинциального Владимира.

Переезд в Иваново – текстильную столицу Золотого кольца России.

Размещение в ГК «Турист».

