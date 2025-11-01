Мои заказы

Русская сказка в городах Золотого кольца

Окунитесь в настоящую зимнюю сказку в чудесных городах Золотого кольца! Оцените неповторимое очарование заснеженных украшенных улиц и новогодние ёлки, народные гулянья, ярмарки и хороводы. Вас ждут уютные города, интересные экскурсии, дегустация и интерактивная программа.
5
3 отзыва
Русская сказка в городах Золотого кольца
Русская сказка в городах Золотого кольцаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Русская сказка в городах Золотого кольцаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Прибытие, экскурсия по Владимиру, переезд в Иваново

08:45 Встречаемся у выхода №1 из метро Комсомольская, у памятника Победоносцу. справа от Ленинградского вокзала (табличка «Русская сказка»).

Берем с собой хорошее Новогоднее настроение и отправляемся во Владимир – один из самых древних и величественных городов Золотого кольца России, расположен на высоком берегу реки Клязьмы.

Главное достояние владимирской земли – прекраснейшие образцы белокаменного зодчества, внесенные в список ЮНЕСКО.

Экскурсионная программа: ансамбль Соборной площади с новогодней панорамой белокаменных соборов 12 века: Успенский собор, Дмитриевский собор.

Золотые ворота – уникальный памятник военно-инженерного и архитектурного искусства древней Руси, символ Владимира и всего Золотого кольца России.

Пешеходная улица. Неповторимое очарование заснеженных центральных улиц и главное украшение города – новогодняя ёлка.

Посещение экспозиции «Старый Владимир».

Экспозиция воссоздает повседневную жизнь горожан (мещан, чиновников, купцов) и атмосферу старого, провинциального Владимира.

Переезд в Иваново – текстильную столицу Золотого кольца России.

Размещение в ГК «Турист».

Прибытие, экскурсия по Владимиру, переезд в Иваново
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Кострома и интерактивная программа

Выезд в Кострому – родину Ивана Сусанина.

По дороге обзорная автобусная экскурсия по городу Кострома.

Экскурсия в Костромскую слободу с интерактивной программой «Вокруг печки».

Радушная слободская хозяйка поведает гостям своим о жизни, быте и традициях крестьянской семьи. А уж после гости сами по хозяйству похлопочут: попробуют ухватом чугунок из печки достать, бельё погладить «деревянным утюгом» – рубелем, да с коромыслом пройдутся.

По окончании программы для всех гостей – чай с пряниками.

Обед.

Обзорная экскурсия по Костроме: заснеженный город дарит развлечения русской зимы: народные гулянья, хороводы, катание с горок.

Мы увидим комплекс Торговых рядов, центральную площадь, памятник Ивану Сусанину, пожарную каланчу, беседку Н. Островского и многое другое!

Свободное время.

Возвращение в Иваново в гостиницу «Турист».

Кострома и интерактивная программа
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Экскурсия по Суздалю, дегустация медовухи, отъезд

Завтрак в ресторане гостиницы.

Выезд на экскурсию в город Суздаль – город-музей, ведь такого количества памятников истории Руси, а также дошедших до наших дней в целости и сохранности старинных строений, уникальных церквей и объектов деревянного зодчества нет нигде.

Большая часть зданий Суздаля включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На протяжении десятков лет старинный город служит съемочной площадкой для многих фильмов, таких как «Женитьба Бальзаминова», «Чародеи», «Царь» и другие.

Экскурсионная программа: осмотр архитектуры величественного Суздальского кремля и его жемчужины – потрясающего Рождественского собора.

Посещение Музея деревянного зодчества – масштабной экспозиции под открытым небом, расположенной на берегу реки Каменки.

Дегустация медовухи: чтобы погрузиться в культуру и традиции Суздаля, необходимо отведать знаменитые местные напитки.

Вы побываете в дегустационном зале и утолите жажду исконно русскими напитками.

После дегустации у вас будет возможность приобрести любой из понравившихся сортов медовухи, и порадовать им близких.

Обед.

Свободное время.

Отправление группы в Москву.

22:00 Ориентировочное прибытие к Ленинградскому вокзалу, время зависит от дорожной ситуации.

Экскурсия по Суздалю, дегустация медовухи, отъезд
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице «Турист» 3* в г. Иваново.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Размещение2-местное1-местное
Стандарт29 90032 900
Скидка для детей до 14 лет – 400 рублей.
Фото проживания

Варианты проживания

Отель «Турист»

2 ночи

Отель «Турист» расположен на берегу реки Увод, в 2 минутах ходьбы от Ивановского цирка.

В этом отеле, расположенном в центре Иваново, к услугам гостей бильярдный зал, ресторан и сувенирный магазин.

На всей территории действует бесплатный Wi-Fi.

Светлые номера отеля «Турист» оформлены в классическом стиле в теплых тонах. В распоряжении гостей балкон. Во всех номерах есть спутниковое телевидение, мини-бар и собственная ванная комната.

Каждое утро для гостей сервируется завтрак «шведский стол» или континентальный завтрак. В просторном ресторане подают блюда европейской кухни.

Предоставляются услуги прачечной и гладильные принадлежности.

Стойка регистрации работает круглосуточно.

На территории обустроена бесплатная парковка.

Отель «Турист»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание с 03.01 по 05.01
  • Питание по программе: 2 завтрака, 3 обеда
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты в музеи
  • Услуги гида-сопровождающего по программе
  • Ежедневное транспортное обслуживание на маршруте
  • Выбор мест в автобусе (при группе до 19 человек предоставляется микроавтобус, предварительная рассадка в салоне может отличаться)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
  • Услуги, не указанные в программе
  • Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли скидки на тур?

Тур со скидкой в 400 рублей для детей до 14 лет.

Может ли меняться программа тура?

Туроператор оставляет за собой право на изменение порядка экскурсий, не меняя их объема, а также на замену экскурсий на равнозначные.

Особенности рассадки в автобусе

При бронировании тура для одного туриста, действуют следующие правила:

  • сажать одиночного туриста на следующий ряд на место у окна недопустимо;
  • допускается посадка одиночного туриста у окна на противоположной стороне автобуса при наличии свободной пары кресел;
  • если место у окна занято, то сажать одиночного туриста на соседнее свободное кресло;
  • при наличии 2 занятых одиночных мест — третий одиночный турист садится на одно из свободных кресел рядом с одиночным туристом.

При бронировании тура для двоих туристов, путешествующих вместе, места в автобусе предоставляются рядом — одно у прохода и одно у окна. Недопустимо предоставление двух мест у окна.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
Ольга
1 ноя 2025
Всё очень понравилось! Спасибо!
Т
Татьяна
19 окт 2025
Гид Сергей Васильевич, очень интересно знакомил с достопримечательностями.
Н
Наталья
17 окт 2025
Все прошло без накладок. Гид-супер!

Тур входит в следующие категории Иваново

