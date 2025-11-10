Полюбуетесь древними памятниками архитектуры, отправитесь на экскурсию на речном трамвайчике, по желанию продегустируете суздальскую медовуху и ряпушку.
Программа тура по дням
Сергиев Посад - Переславль-Залесский
08:15-08:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».
Отъезд в Сергиев Посад (~75 км, 1,5 часа).
Путевая информация.
Обзорная экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре – одному из древнейших и самому крупному мужскому монастырю Русской Православной Церкви.
В этой экскурсии Вам расскажут об основных вехах и событиях истории Троице-Сергиева монастыря, которые с самого начала неразрывно связаны с развитием и укреплением Московской Руси и в целом Государства Российского, с историей национально-патриотического и духовно-нравственного подъема в русском народе.
Экскурсия предполагает осмотр территории монастыря и посещение трех основных храмов.
Переезд в Переславль-Залесский (~80 км, 1,5 часа).
13:00 Обед в кафе города.
Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому.
Переславль-Залесский был основан в 1152 году князем Юрием Долгоруким.
Переславская земля привлекала многих знаменитых людей, творивших российскую историю: здесь жил и княжил Александр Невский, подолгу гостили российские государи – Иван III, Иван Грозный, Борис Годунов.
Город живет в удивительной гармонии со своим прошлым. Развитая инфраструктура, современные микрорайоны мирно соседствуют с тихими улочками, православными монастырями, купеческими усадьбами.
Вас ждет знакомство с основными достопримечательностями города.
Поездка в Переславль не может обойтись без посещения музея-усадьбы «Ботик Петра I» – старейшего провинциального музея России. Главной ценностью усадьбы является бот «Фортуна» – главный экспонат выставки, единственное уцелевшее судно Петровской потешной флотилии.
Экскурсия в «Белый дворец» позволит узнать об истории усадьбы «Ботик Петра I» с конца XVII века, когда она была местом, где располагался потешный двор царя до визита сюда последнего российского императора Николая II в 1913 году.
Дополнительно (по желанию) посещение Музея Царство ряпушки с дегустацией.
В ходе экскурсии вы узнаете почему эта рыбка уникальна и за что была удостоена чести быть увековеченной на гербе города, почему ряпушка названа «царской сельдью», а также каким способом добывали её, как солили и заготавливали впрок. Вы услышите много удивительных, а порой даже нереальных фактов о красивейшем и загадочном озере Плещеево.
В завершении программы радушные хозяева предложат гостям отведать рыбки в сопровождении крафтового пива.
19:00 Размещение в отеле «Переславль» 3*, г. Переславль-Залесский (резервные отели: Виктория Плаза, Лесная сказка или аналог по решению туроператора) – 1 ночь.
Ужин в ресторане города/кафе отеля (при покупке тура на полном пансионе).
Ростов Великий - Ярославль - Толга с теплоходной прогулкой
Завтрак в ресторане отеля.
Освобождение номеров.
09:00 Переезд в Ростов Великий (~65 км, 1 час).
Путевая автобусная экскурсия по Ростову Великому – одному из древнейших русских городов.
Первое упоминание о Ростове в «Повести временных лет» – 862 год, затем город становится одним из центров духовной жизни, оплотов веры и государственности. Походы ростовских дружин на Царьград, борьба с татарами, польско-литовская интервенция – вот лишь некоторые страницы истории земли ростовской.
Осмотр Ростовского кремля (посещение территории) – визитной карточки города – с его стенами и переходами, пятью храмами, Успенским собором и комплексом жилых построек, обнесенный мощными крепостными стенами.
Переезд в Ярославль (~30 км, 1 час).
13:00 Обед в кафе города.
Обзорная экскурсия по Ярославлю.
Вы увидите стрелку рек Волги и Которосли, Успенский кафедральный собор, пройдетесь по реконструированной к 1000-летию города Волжской набережной, осмотрите уникальный архитектурный ансамбль центральной части Ярославля, включенной в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Посещение Спасо-Преображенского монастыря (территория).
Во время экскурсии гости познакомятся с самыми древними постройками Ярославля, которые созданы русскими мастерами в XVI–XVII веках: храмами, памятниками гражданской и крепостной архитектуры, входящими в ансамбль бывшего Спасского монастыря, основанного еще в далеком XIII веке.
Туристы увидят и самую старую постройку Ярославля, узнают об устройстве монастырских стен и башен, из-за которых территорию музея часто называют Кремлем.
Отправление на экскурсию в Свято-Введенский Толгский женский монастырь на речном трамвайчике (в период навигации).
Наш водный маршрут почти повторяет путь владыки Трифона во время его возвращения из Ростовской епархии и явления чуда, которое ознаменовало зарождение обители.
Послушница проведёт гостей по ухоженной и живописной территории, расскажет про полную перепитий историю монастыря и его святыню – икону Богородицы.
В свободное время можно посетить храмы обители, пройтись по старинной кедровой роще, в монастырской лавке попробовать знаменитые толгские пряники, травяной чай и мед с монастырской пасеки.
Возвращение в город на автобусе.
19:00 Размещение в отеле «AZIMUT Отель Ярославль» 3* г. Ярославль (резервные отели: «Ярославское Подворье 3*», «ЯрОтель Центр 3*», «Которосль 3*» или аналог по решению туроператора) – 1 ночь.
Ужин в ресторане города/кафе отеля (при покупке тура на полном пансионе).
Кострома - Иваново - Владимир
Завтрак в ресторане отеля.
Освобождение номеров.
09:00 Переезд в Кострому (~ 85 км, 1,5 часа).
Обзорная экскурсия по Костроме.
Кострома – ровесница Москвы, старейший ювелирный центр и крупнейший город-порт на Волге. Знакомство с купеческим городом, который сохранил до наших дней первозданный облик архитектурного ансамбля 18 века.
14:00 Обед в кафе города.
Переезд во Владимир (~220 км, 3,5 часа).
Путевая обзорная экскурсия в г. Иваново.
Город был известен производством текстиля еще с XVII в. С тех пор город называют ситцевым краем, а еще текстильной столицей России и, конечно же, городом невест. Является самым молодым городом Золотого кольца.
20:00 Размещение в отеле «Амакс Золотое кольцо 3*» г. Владимир (резервные отели: «Заря 3*» г. Владимир, «Русская деревня 3*» или аналог по решению туроператора) – 1 ночь.
Ужин в ресторане города/кафе отеля (при покупке тура на полном пансионе).
Суздаль - Владимир
Завтрак в ресторане отеля.
Освобождение номеров.
09:00 Переезд в Суздаль (~ 40 км, 1 час).
Обзорная экскурсия по Суздалю. Вы прогуляетесь по историческому центру города, по брусчатке торговой площади, где, помните, отплясывал Бальзаминов в культовом фильме.
На торговой площади, как и сотни лет назад, тоже бойко торгуют. Десятки палаток завлекают своим пёстрым товаром – расписные валенки, шали и чашки и прочие чудесные штучки.
В ходе экскурсии по обители вы увидите её главный храм – Спасо-Преображенский собор (посещение) со знаменитыми фресками XVI века, где под высокими сводами звучит духовная музыка, и увидите усыпальницу князя Михаила Пожарского. Каждый час со звонницы собора раздаётся колокольный перезвон.
Знакомство с городом продолжится в Суздальском кремле (посещение территории), древнейшем архитектурном комплексе города, ведущем историю с X века.
Могучий белокаменный ансамбль в излучине реки Каменки до сих пор хранит атмосферу средневековой княжеской резиденции.
Дополнительно (по желанию) Вкусная дегустация нескольких сортов легендарной суздальской медовухи!
Чем на весь мир славится старинный город Суздаль? Конечно «суздальской медовухой»! Этот напиток можно назвать «гастрономическим брендом» Суздаля, и одним из символов города!
Вы продегустируете сразу несколько вкусов замечательного напитка, приготовленного по древнейшим рецептам, в колоритном дегустационном зале суздальского медоваренного завода, оформленном в древнерусском стиле под царские палаты, с цветочными орнаментами и коврами, с широкими дубовыми столами и лавками, льняными вышитыми скатертями!
К дегустации вам преподнесут по 10 глиняных чарок на подносе разных сортов уникальной суздальской медовухи (по 50 г каждого сорта). Для детей предусмотрена безалкогольная дегустация. А после дегустации желающие смогут приобрести понравившиеся сорта прямо там же, в дегустационном зале, по цене производителя!
Переезд во Владимир (~ 40 км, 1 час).
14:00 Обед в кафе города.
Обзорная экскурсия по Владимиру – настоящее путешествие во времена Владимира Мономаха и Андрея Боголюбского.
Древний город встретит вас белокаменными памятниками XII века, величием соборов и очарованием церквей, аккуратными тихими улочками и просторными площадями…
Золотые ворота, здание бывшей гимназии, где учились братья Столетовы и К. Бальмонт, изящная Троицкая церковь и строгое здание Присутственных мест, старинная улица Дворянская, историческая Владимирская пересыльная тюрьма и, наконец, изумительная панорама реки Клязьмы со смотровой площадки.
В ходе экскурсии по Соборной площади вы увидите Дмитриевский собор (внешний осмотр) – удивительный памятник домонгольского белокаменного зодчества. Стены собора от пояса и до макушки покрыты сложной каменной резьбой, содержащей более 550 резных изображений.
Успенский собор (внешний осмотр) познакомит вас с прекрасным образцом русской архитектуры XII века, которому было предначертано стать главным храмом Руси и «домом» Владимирской иконы Божией Матери. Здесь вы сможете увидеть его главное сокровище – 600-летние фрески Андрея Рублёва.
Экскурсия-прогулка по пешеходной Георгиевской улице, которая в настоящее время реконструирована в стиле XIX века: булыжная мостовая, старинные фонари, в прежнем виде предстала старая аптека.
Вы пройдёте мимо пожарной каланчи к смотровой площадке, с высоты которой полюбуетесь видом на пойму реки Клязьмы и величественный Успенский кафедральный собор. На улице вы встретите многочисленные скульптуры, в том числе – памятник художнику – напоминание о талантливых мастерах Владимирской школы живописи.
Доброй приметой стало погладить клювик птички, сидящей на мольберте художника и словно наблюдающей за созданием городского пейзажа. Здесь много сувенирных магазинчиков, в которых каждый найдёт себе сувенир по вкусу.
~18:00 Отправление домой.
21:00 Ориентировочное время прибытия в Москву: ст. м. «ВДНХ».
Проживание
Тур предусматривает проживание в отелях по маршруту.
Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере, руб:
«Переславль», г. Переславль-Залесский
«AZIMUT Отель Ярославль», г. Ярославль
«Амакс Золотое кольцо 3*», г. Владимир
|Стоимость на базе питания
|HB – завтрак, обед
|FB – завтрак, обед, ужин
|28 900
|31 900
Доплата за одноместное размещение – 8900 рублей.
Скидка на дополнительном месте – 1000 рублей (3 человека в номере).
Варианты проживания
«Амакс Золотое кольцо» 3*, г. Владимир
Гостиница «АМАКС Золотое Кольцо» расположена в городе Владимир на одной из главных улиц города — ул. Чайковского.
В гостинице предлагается на выбор обширный номерной фонд с различными категориями: от «Стандартных» до класса «Люкс». Все они имеют классическое оформление со спокойной цветовой гаммой, которая способствует расслаблению и крепкому сну. С заботой об отдыхающих в номерах установлены удобные кровати с ортопедическим матрасом. Из других удобств — телевизор, кондиционер, высокоскоростной Интернет, мини-бар, сейф. В уборной для каждого предоставлены принадлежности для личной гигиены.
Утром завтраки сервируются по системе «Шведский стол». Также постояльцы могут продегустировать ароматные блюда русской и украинской кухни по меню. Помимо ресторана лобби-бар, столовая и бар с тропическим дизайном также доступны к посещению.
Для проведения бизнес-встреч и семинаров можно арендовать 6 видов конференц-залов, которые вмещают в себя 12-330 человек. Практически во всех из них есть необходимое техническое оснащение, а именно проекционный экран с проектором, качественное световое и звуковое оборудование.
Посетители смогут организовать свой досуг, не выходя за пределы территории. Из развлечений — боулинг с зоной отдыха, бильярд, сауна «Эдем», выполненная в изысканном дизайне, во время посещения которой отдыхающие расслабятся в парной с прохладным бассейном, зоне отдыха с караоке, телевизором и джакузи. В пределах 4 км можно посетить следующие места: достопримечательность «Золотые ворота», Успенский собор, музей хрусталя, театр драмы, сквер им. Пушкина, Патриарший сад, исторический музей. Расстояние до аэропорта составит всего 2,7 км, до железнодорожного вокзала — 3,8 км.
«Переславль», г. Переславль-Залесский
«Переславль» – это самая большая гостиница в городе. Ей присвоен статус три звезды. К Вашим услугам здесь работает сувенирный магазин.
В номерном фонде гостиницы насчитывается 104 просторных и уютных номера, поделенных на несколько категорий. Все они обустроены современной мебелью и техникой. Наличие собственной ванной комнаты сделает ваш отдых более комфортным и приятным. С балконов, которые есть во всех номерах, приятно любоваться красотами города.
В стоимость вашего проживания входят аппетитные и сытные завтраки. В здании гостиницы открыто 2 кафе, в которых подаются только вкусные блюда, приготовленные из свежих продуктов.
В окрестностях «Переславля» Вы найдете практически все основные достопримечательности города. Сотрудники экскурсионного бюро с радостью помогут Вам в организации экскурсий по местным монастырям, церквям и музеям. Расстояние до центра города составляет примерно 1 км.
«AZIMUT Отель Ярославль», г. Ярославль
«АЗИМУТ Отель Ярославль» («AZIMUT Отель Ярославль», бывш. «Святой Георгий») — это современный четырехзвездочный гостиничный комплекс, который находится в историческом, культурном и деловом центре города Ярославль.
В гостинице широкий номерной фонд, рассчитанный на единовременное заселение 236 человек. «АЗИМУТ Отель Ярославль» включает в себя 118 номеров с классическим интерьером и набором услуг, который сделает проживание максимально комфортным. К услугам гостей уютные одноместные и двухместные номера, а также номера «Люкс». Каждый из них оснащён удобной мебелью и необходимой техникой.
На территории отеля есть ресторан «Цветной бульвар» с русской и европейской кухней, а также банкетный зал с видом на исторический центр города.
В отеле имеются 4 конференц-зала вместимостью от 25 до 300 человек.
На территории отдыхающие отеля могут посетить бесплатный крытый бассейн с подогревом, инфракрасную кабину. Для автоводителей предусмотрена парковка для автомобилей. Расстояние до железнодорожного вокзала «Ярославль-Главный» — 3,1 км. Расстояние до аэропорта «Туношна» — 17,7 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание по выбранному тарифу
- Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, ванная комната
- Экскурсионное обслуживание согласно программе, включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи
- Услуги сопровождающего гида
- Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Посещение музея «Царство ряпушки» с дегустацией + дегустация суздальской медовухи (экскурсия состоится при количестве туристов от 10 человек) - оплата при покупке тура - 1200 руб
- Выбор места в автобусе - 1600 руб
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Важная информация
- все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении – для детей до 14 лет);
- время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы;
- время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества;
- при количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог. При этом в автобусе свободная рассадка;
- для туристов, не купивших дополнительную услугу «Выбор места в автобусе», места назначает туроператор, рассадку в автобусе осуществляет гид-сопровождающий. Дополнительная услуга «Выбор места в автобусе» для микроавтобуса не действует, в этом случае денежные средства за доп. услугу возвращаются туристам, а места в салоне назначает туроператор;
- туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора;
- туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест;
- сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.