1 день

Сергиев Посад - Переславль-Залесский

08:15-08:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».

Отъезд в Сергиев Посад (~75 км, 1,5 часа).

Путевая информация.

Обзорная экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре – одному из древнейших и самому крупному мужскому монастырю Русской Православной Церкви.

В этой экскурсии Вам расскажут об основных вехах и событиях истории Троице-Сергиева монастыря, которые с самого начала неразрывно связаны с развитием и укреплением Московской Руси и в целом Государства Российского, с историей национально-патриотического и духовно-нравственного подъема в русском народе.

Экскурсия предполагает осмотр территории монастыря и посещение трех основных храмов.

Переезд в Переславль-Залесский (~80 км, 1,5 часа).

13:00 Обед в кафе города.

Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому.

Переславль-Залесский был основан в 1152 году князем Юрием Долгоруким.

Переславская земля привлекала многих знаменитых людей, творивших российскую историю: здесь жил и княжил Александр Невский, подолгу гостили российские государи – Иван III, Иван Грозный, Борис Годунов.

Город живет в удивительной гармонии со своим прошлым. Развитая инфраструктура, современные микрорайоны мирно соседствуют с тихими улочками, православными монастырями, купеческими усадьбами.

Вас ждет знакомство с основными достопримечательностями города.

Поездка в Переславль не может обойтись без посещения музея-усадьбы «Ботик Петра I» – старейшего провинциального музея России. Главной ценностью усадьбы является бот «Фортуна» – главный экспонат выставки, единственное уцелевшее судно Петровской потешной флотилии.

Экскурсия в «Белый дворец» позволит узнать об истории усадьбы «Ботик Петра I» с конца XVII века, когда она была местом, где располагался потешный двор царя до визита сюда последнего российского императора Николая II в 1913 году.

Дополнительно (по желанию) посещение Музея Царство ряпушки с дегустацией.

В ходе экскурсии вы узнаете почему эта рыбка уникальна и за что была удостоена чести быть увековеченной на гербе города, почему ряпушка названа «царской сельдью», а также каким способом добывали её, как солили и заготавливали впрок. Вы услышите много удивительных, а порой даже нереальных фактов о красивейшем и загадочном озере Плещеево.

В завершении программы радушные хозяева предложат гостям отведать рыбки в сопровождении крафтового пива.

19:00 Размещение в отеле «Переславль» 3*, г. Переславль-Залесский (резервные отели: Виктория Плаза, Лесная сказка или аналог по решению туроператора) – 1 ночь.

Ужин в ресторане города/кафе отеля (при покупке тура на полном пансионе).

