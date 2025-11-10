1 день

Иваново

Прибытие в Иваново до 11:30. Встреча с гидом на ж/д вокзале в Иваново.

Обзорная экскурсия по г. Иваново.

В Иваново причудливо сочетаются здания разных эпох и стилей, сливаясь в единый неповторимый ансамбль. Здесь старинные отреставрированные храмы с золотыми куполами соседствуют с современными постройками и деревянными домиками с резными наличниками.

Иваново называли «Русским Манчестером» и «городом ситцевых королей», поэтому мы сможем увидеть и здания бывших мануфактур, и особняки известных фабрикантов.

Полюбуемся памятниками советского конструктивизма – «Дом-корабль» и «Дом-подкова», прогуляемся по Волжскому бульвару, Театральной и Революционной площадям, оценив красоту храмов, памятников и скверов.

Посещение Свято-Введенского женского монастыря, сформировавшегося при Введенской приходской церкви, построенной в неорусском стиле в начале прошлого столетия.

Сама обитель молода (1990 г.), но отреставрированная церковь и окружающие её постройки создают удивительно гармоничный, единый ансамбль, прекрасно вписавшийся в центральную часть города.

Расселение в отеле.

Обед (доп. плата).

Посещение Музея Ивановского ситца, расположенного в родовом доме Дмитрия Геннадьевича Бурылина – знаменитого фабриканта, мецената и коллекционера.

В основу экспозиции музея легла уникальная текстильная коллекция, представляющая ивановский ситец, как один из видов декоративно-прикладного искусства, сохраняющего и развивающего традиции народного орнамента.

По возможности, посещение Музея промышленности и искусства, где собраны уникальные коллекции книг, оружия, нумизматики и фарфора.

В дореволюционной России он был одним из лучших частных музеев и его до сих пор часто называют Ивановским Эрмитажем.

Свободное время.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160