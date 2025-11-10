Здесь сохранились уникальные архитектурные памятники, древние монастыри и храмы с чудотворными иконами, старинные традиции и народные промыслы, бережно передающиеся из поколения
Программа тура по дням
Иваново
Прибытие в Иваново до 11:30. Встреча с гидом на ж/д вокзале в Иваново.
Обзорная экскурсия по г. Иваново.
В Иваново причудливо сочетаются здания разных эпох и стилей, сливаясь в единый неповторимый ансамбль. Здесь старинные отреставрированные храмы с золотыми куполами соседствуют с современными постройками и деревянными домиками с резными наличниками.
Иваново называли «Русским Манчестером» и «городом ситцевых королей», поэтому мы сможем увидеть и здания бывших мануфактур, и особняки известных фабрикантов.
Полюбуемся памятниками советского конструктивизма – «Дом-корабль» и «Дом-подкова», прогуляемся по Волжскому бульвару, Театральной и Революционной площадям, оценив красоту храмов, памятников и скверов.
Посещение Свято-Введенского женского монастыря, сформировавшегося при Введенской приходской церкви, построенной в неорусском стиле в начале прошлого столетия.
Сама обитель молода (1990 г.), но отреставрированная церковь и окружающие её постройки создают удивительно гармоничный, единый ансамбль, прекрасно вписавшийся в центральную часть города.
Расселение в отеле.
Обед (доп. плата).
Посещение Музея Ивановского ситца, расположенного в родовом доме Дмитрия Геннадьевича Бурылина – знаменитого фабриканта, мецената и коллекционера.
В основу экспозиции музея легла уникальная текстильная коллекция, представляющая ивановский ситец, как один из видов декоративно-прикладного искусства, сохраняющего и развивающего традиции народного орнамента.
По возможности, посещение Музея промышленности и искусства, где собраны уникальные коллекции книг, оружия, нумизматики и фарфора.
В дореволюционной России он был одним из лучших частных музеев и его до сих пор часто называют Ивановским Эрмитажем.
Свободное время.
Кинешма, Юрьевец
Завтрак.
Переезд в Кинешму – один из богатейших волжских городов дореволюционной России.
В разные времена Кинешма была городом рыбаков, солеваров, фабрикантов и купцов, а сейчас – это второй по величине и темпам развития город Ивановской области.
Исторический центр Кинешмы сохранил до наших дней обаяние уездного купеческого городка конца XIX века – того, что изображён на знаменитых картинах Б. М. Кустодиева.
На высоком берегу реки всё так же стоят особняки, усадьбы, храмы, торговые ряды и зелёные бульвары, по которым гуляли когда-то прототипы героев А. Н. Островского.
Во время пешеходной прогулки мы увидим основные красоты этого уютного старинного города и посетим Троицко-Успенский кафедральный собор.
Обед (доп. плата).
Переезд в Юрьевец – город Андрея Тарковского, Александра Роу, братьев Весниных и протопопа Аввакума, названный в честь Георгия Победоносца.
Один из наиболее экологически чистых городов во всей центральной России с незабываемыми видами на великую русскую реку – Волгу. В середине XX века старейший город Ивановской области должен был уйти под воду. Но Юрьевец остановил море: для защиты его уникальных памятников возвели трёхкилометровую дамбу.
Мы прогуляемся по старинным улочкам и обновлённой набережной города, вошедшей в рейтинг десяти лучших общественных пространств нашей страны, побываем в местах, где проходили детские годы Андрея Тарковского и посетим музей его имени.
Посещение Музея братьев Весниных.
Музей рассказывает о творческом пути трех братьев: Леонида, Виктора и Александра Весниных – выдающихся архитекторов, основоположников конструктивизма.
В доме, когда-то принадлежавшем семье Весниных, собраны детские и юношеские рисунки братьев, макеты театральных декораций, первые, еще классические архитектурные чертежи и смелые конструктивистские проекты, наиболее известными из которых стали универмаг «Мосторг» и дворец культуры ЗИЛ в Москве, «Ивсельбанк» в Иванове и ДнепроГЭС.
Входной билет за доп. плату.
Возвращение в Иваново.
Палех, Южа, Холуй
Завтрак.
Переезд в Палех – всемирно известный посёлок художников, в котором по-прежнему сохраняется особая, творческая атмосфера.
Палехские иконописцы расписывали храмы Новодевичьего монастыря и Троице-Сергиевой лавры, а шкатулки, созданные здешними мастерами, завоевывали высшие награды художественных выставок по всему миру.
Мы посетим главный храм Палеха – Крестовоздвиженский собор, знаменитый своими росписями.
Как отмечают искусствоведы, это последняя в истории искусства роспись, созданная в традициях древнерусской фресковой живописи.
Во время пешеходной прогулки мы увидим старинные домики, в которых жили и творили знаменитые палехские мастера, сможем погрузиться в мир сказок и заново «перечитать» по шкатулкам произведения классиков в Музее лаковой миниатюры.
Посещение Музея Палехского искусства.
Переезд в г. Южа, в котором уже в конце XIX в. было всё для комфортной городской жизни: больница, школы, гимназия, богадельня, ландшафтный парк и даже центр культурной жизни – Народный дом, куда можно было прийти пообщаться с друзьями, испить чаю, сыграть партию на бильярде, а главное – посмотреть спектакли, которые ставились на сцене Народного дома.
Улицы Южи – это настоящий музей резных наличников.
Здесь сохранились сотни резных фасадов и кружевных окон, каждое из которых уникально: найти два дома с одинаковыми наличниками практически невозможно.
Время на обед.
Переезд в Холуй – село которое весной называют «Русской Венецией», поскольку передвигаться по нему из-за разлива реки можно только на лодке.
Холуй издавна славился талантливыми иконописцами, а мировую известность обрёл благодаря особому стилю лаковой миниатюры.
Мы прогуляемся по набережной, которая вдохновляла не одно поколение знаменитых художников, посетим храмовый комплекс со старинными иконами и побываем на Холуйской художественной фабрике лаковой миниатюры, где своими глазами сможем увидеть, как картон, глина и камни шаг за шагом превращаются в маленькое произведение искусства.
Возвращение в Иваново.
Вичуга, Шуя
Завтрак.
Переезд в г. Вичуга, который называют «городом белых колонн».
Здесь сохранилось множество великолепных памятников неоклассицизма, спроектированных выдающимися архитекторами своего времени.
Корпус текстильной фабрики украшен самыми толстыми колоннами в нашей стране – они толще колонн Большого театра в Москве и Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.
«Красная церковь» Вичуги, в которой мы побываем, – это один из крупнейших храмов Центральной России, в котором гармонично сочетаются элементы Успенского собора и колокольни Ивана Великого московского Кремля.
Мы прогуляемся по городскому парку и при желании можно будет побывать в Краеведческом или Художественном музее Вичуги.
Переезд в г. Шуя – город русского Рождества, купцов и промышленников, новомучеников и советских антирелигиозных экспериментов, единственный город России, подаривший фамилию царю, Василию Шуйскому.
Обед (доп. плата).
Мы прогуляемся по шуйскому Арбату, обрамлённому купеческими особняками, полюбуемся грандиозным ансамблем Воскресенского собора, в котором долгое время хранилась чудотворная Шуйско-Смоленская икона Божией Матери, восхитимся строгостью и пропорциями самой высокой отдельно стоящей колокольни в Европе и увидим первый в России памятник поэту Серебряного века (Константину Бальмонту), уроженцу этих мест.
В городе продолжают работать предприятия, основанные ещё в царской России, например, завод «Шуйская водка», продукцию которого можно будет купить, также, как и мыло, сваренное в Шуе – ещё один знаменитый бренд города.
Посещение купеческого особняка Павлова.
Это редкий пример провинциального дворца. Довольно скромный снаружи, внутри он очаровывает парадными залами, лепными потолками и парижскими скульптурами.
Возвращение в Иваново.
Плёс
Завтрак.
Переезд в Плёс – старинный город с удивительной и богатой историей, вдохновляющий художников со всей России.
В образе Плёса невозможно выделить что-то одно: его природа, история и культура прочно переплетены и вместе создают удивительное настроение этого прекрасного города.
Образ Плёса неразрывно связан с творчеством выдающегося художника Исаака Ильича Левитана. Мастер «пейзажа настроения» написал здесь около 200 картин.
В память о художнике одна из высших точек города названа Горой Левитана, а в доме, где он останавливался, открыт Дом-музей.
Мы прогуляемся по этому невероятно уютному, камерному городу – настоящему музею под открытым небом, который привлекал не только художников, но и кинематографистов.
Посетим мемориальный музей Исаака Левитана, в котором воссоздан быт конца XIX в., и хранится множество оригинальных вещей.
Помимо работ самого Левитана, здесь представлены картины его друзей и краткая летопись жизни художника – в фотографиях и репродукциях.
Время на обед.
Свободное время в Плесе на посещение дополнительных музеев.
Возвращение в Иваново.
Свободное время в городе.
Ночь в отеле.
Гаврилов Посад
Завтрак.
Переезд в г. Гаврилов Посад, основанный ещё в XV в, город коневодческих традиций, расположенный в самом сердце Древней Руси, во Владимиро-Суздальском ополье.
История города тесно связана с дворцовым конным заводом, возникшим здесь ещё при Иване Грозном. В середине XX века на Государственном конном заводе была выведена новая порода лошадей – владимирский тяжеловоз.
Именно из этого города родом знаменитые пивовары Синебрюховы, которые сегодня контролируют почти половину финского рынка пивной продукции.
Мы побываем в музейно-дегустационном центре «Дворцовый завод» – это единственный в мире Музей российских национальных напитков, где знают более 20 старинных рецептов – от взвара и сбитня до наливок, настоек и хлебного вина. И конечно же мы сможем многое продегустировать.
Входные билеты дополнительно – около 300 руб.
Дегустация с закусками оплачивается дополнительно при бронировании тура.
Мы увидим живописный храмовый комплекс и прогуляемся по центральной площади города, которая признана одним из лучших городских пространств страны, открывшихся в 2019 году.
Трансфер на ж/д вокзал.
Отправление из Иваново на любом поезде после 17:30.
