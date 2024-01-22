Классическое Золотое кольцо России из Москвы. Зеркальный маршрут
Групповой тур в Иваново

Классическое Золотое кольцо России из Москвы

4.7
3 отзыва
Вас ждет путешествие, в котором Вы познакомитесь с красивейшими старинными городами, узнаете богатую историю этих мест, ощутите радушие и гостеприимство местных жителей и увидите многовековые памятники архитектуры.

Классический экскурсионный тур по городам Золотого кольца: Владимир – Боголюбово – Суздаль – Иваново – Плёс – Кострома – Ярославль – Ростов Великий – Переславль-Залесский – Сергиев ПосадВариант данного тура по обратному маршруту (от Сергиева Посада до Владимира): https://bolshayastrana.com/yaroslavskaya-oblast/klassicheskoe-zolotoe-kolco-rossii-iz-moskvy-229382
Классическое Золотое кольцо России из Москвы. Зеркальный маршрут
Классическое Золотое кольцо России из Москвы. Зеркальный маршрут
Классическое Золотое кольцо России из Москвы. Зеркальный маршрут
Ближайшие даты:
30
апр
11
июн
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Что вас ожидает:

Интерактивная программа
Интерактивная программа
В Костроме Вам расскажут интересные факты о жизни и быте крестьянской семьи, а после предложат попробовать на себе их хлопоты по хозяйству
Прогулка по Волге
Прогулка по Волге
В летнее время прокатитесь на теплоходе по водной глади реки Волги
Городок с картин Левитана
Городок с картин Левитана
Посетите Плёс — крохотный тихий городок на высоком берегу великой Волги, прославленный выдающимся художником Исааком Левитаном
Уникальный шедевр архитектуры
Уникальный шедевр архитектуры
Увидите знаменитые Золотые ворота — уникальный памятник военно-инженерного и архитектурного искусства древней Руси, визитная карточка Владимира
Столица Золотого кольца
Столица Золотого кольца
Посетите Ярославль, пройдетесь по его уютной Волжской набережной, восхититесь красотой его древних храмов и монастырей
Ремесленный двор
Ремесленный двор
В Ростове Великом заглянете на ремесленный двор "Жар-птица", чтобы приобрести подарки себе и своим близким

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Москве. Владимир и Боголюбово

08:45 Сбор группы в Москве, станция метро «Комсомольская», в здании Ленинградского вокзала, в центре зала ожидания на первом этаже, у лифта (табличка «Классическое Золотое кольцо»).

Переезд во Владимир – один из крупнейших городов Золотого кольца России, расположен на высоком берегу реки Клязьмы. Главное достояние владимирской земли – прекраснейшие образцы белокаменного зодчества, внесенные в список ЮНЕСКО. В 1157 году Андрей Боголюбский перенес столицу Ростово-Суздальского княжества из Суздаля во Владимир. После смерти отца – Юрия Долгорукого, он не едет княжить в Киев, а делает Владимир столицей Руси. В 13 веке город был захвачен и разорен войсками хана Батыя. От этого потрясения город так и не оправился и уже в 14-м веке уступил Москве статус столицы.

Обед.

Фольклорная программа (на группу от 35 чел.).

Переезд в Боголюбово. Боголюбово впервые упоминается в летописях в 1158 г. Основал поселок для своей резиденции Андрей Боголюбский. Существует легенда, по которой именно в этом месте князю было явление Богородицы, которая приказала основать монастырь и город.

Экскурсионная программа: Великокняжеская резиденция Андрея Боголюбского, архитектурный ансамбль Боголюбского монастыря. Прогулка к храму Покрова на Нерли (в зависимости от погодных условий).

Возвращение во Владимир.

Экскурсионная программа: обзорная экскурсия, ансамбль Соборной площади. Успенский собор, Дмитриевский собор - уникальный образец русского белокаменного резного зодчества 12 века.

Золотые ворота – уникальный памятник военно-инженерного и архитектурного искусства древней Руси, символа Владимира и всего Золотого кольца России. Прогулка по Пешеходной улице.

Размещение в гостинице.

По желанию возможна организация ужина за дополнительную плату.

Встреча в Москве. Владимир и БоголюбовоВстреча в Москве. Владимир и БоголюбовоВстреча в Москве. Владимир и БоголюбовоВстреча в Москве. Владимир и БоголюбовоВстреча в Москве. Владимир и Боголюбово
2 день

Суздаль и переезд в Иваново

Завтрак.

Выезжаем на экскурсию в Суздаль – город-музей, ведь такого количества памятников истории Руси, а также дошедших до наших дней в целости и сохранности старинных строений, уникальных церквей и объектов деревянного зодчества нет нигде.

Интересно, что при этом в Суздале нет ни одного промышленного предприятия, что делает его экологически чистым местом. Большая часть зданий Суздаля включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Экскурсионная программа: обзорная экскурсия, архитектура величественного Суздальского кремля, строительство которого начато еще в X веке! Потрясающий Рождественский собор. Спасо-Евфимиев монастырь, основанный в 1350году, Спасо–Преображенский собор с фресками Гурия Никитина.

Обед.

Свободное время.

Переезд в Иваново.

Размещение в гостинице.

По желанию возможна организация ужина за дополнительную плату

Суздаль и переезд в ИвановоСуздаль и переезд в ИвановоСуздаль и переезд в ИвановоСуздаль и переезд в ИвановоСуздаль и переезд в ИвановоСуздаль и переезд в ИвановоСуздаль и переезд в ИвановоСуздаль и переезд в Иваново
3 день

Плёс и Кострома

Завтрак.

Отъезд в Плёс – крохотный тихий городок на высоком берегу великой Волги. Городок, популярный и любимый туристами, прославленный выдающимся художником Исааком Левитаном.

Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по городу с посещением Соборной горы, откуда открываются восхитительные виды на Волгу и красивейшей Волжской набережной.

Переезд в Кострому.

Обед.

В летнее время будет предложена теплоходная прогулка по Волге.

Посетим Ипатьевский монастырь, заложенныйусердием влиятельного вельможи Золотой Орды татарского мурзы Чета, который направлялся через эти края по пути в Москву для службы у Великого князя Ивана Калиты.

Осмотрим живописный ансамбль монастыря, Троицкий собор – главный храм Ипатьевского монастыря. Первоначально деревянный, собор был отстроен в камне в середине XVI столетия на средства бояр Годуновых, поэтому его иногда называют «годуновским».

Экскурсия в Костромскую слободу – один из немногих музеев под открытым небом, где сохранились уникальные памятники деревянного зодчества – избы и церквушки.

Интерактивная программа «Вокруг печки». Радушная слободская хозяйка поведает гостям своим о жизни, быте и традициях крестьянской семьи.

А уж после гости сами по хозяйству похлопочут: попробуют ухватом чугунок из печки достать, бельё погладить «деревянным утюгом» – рубелем – да с коромыслом пройдутся. По окончании программы для всех гостей – чай с пряниками.

Экскурсионная программа: обзорная экскурсия, комплекс Торговых рядов, Центральная площадь, памятник Ивану Сусанину, пожарная каланча, беседка Н. Островского и многое другое!

Размещение в гостинице.

По желанию возможна организация ужина за дополнительную плату.

Плёс и КостромаПлёс и КостромаПлёс и КостромаПлёс и КостромаПлёс и КостромаПлёс и КостромаПлёс и Кострома
4 день

Ярославль, Ростов Великий и Переславль-Залесский

Завтрак.

Отъезд в Ярославль – столицу Золотого кольца России.

Экскурсионная программа: обзорная экскурсия, Волжская набережная, самая древняя часть - стрелка рек Волги и Которосли, памятник Ярославу Мудрому – основателю города, Церковь Ильи Пророка. Посещение Спасо-Преображенского монастыря, где было обнаружено знаменитое «Слово о полку Игореве».

Обед.

Отъезд в Ростов Великий. Этот уютный город, в котором на небольшой площади (в длину город всего 6 км) расположены уникальные историко-архитектурные памятники прошлых веков. Также город славен своими промыслами, из которых самым известным, пожалуй, считается финифть - роспись эмальерных миниатюр.

Экскурсионная программа: Ростовский кремль - бывшая резиденция митрополита Ростовской епархии. Осмотр архитектурного ансамбля кремля и одной из многочисленных экспозиций музея.

Посещение ремесленного двора "Жар птица" для приобретения сувенирной продукции.

Переезд в Переславль-Залесский. В 1220 году здесь родился князь Александр Невский. Начиная с XV века, Переславль-Залесский развивается как значительный ремесленный и торговый центр. В XV и XVI столетиях обязан был доставлять к царскому двору рыбу, что отразилось на гербе города.

В 1688 году царь Пётр I начал в Переславле-Залесском строительство потешной флотилии, которое успешно завершилось в 1692 году.

Размещение в гостинице.

По желанию возможна организация ужина за дополнительную плату.

Ярославль, Ростов Великий и Переславль-ЗалесскийЯрославль, Ростов Великий и Переславль-ЗалесскийЯрославль, Ростов Великий и Переславль-ЗалесскийЯрославль, Ростов Великий и Переславль-ЗалесскийЯрославль, Ростов Великий и Переславль-ЗалесскийЯрославль, Ростов Великий и Переславль-Залесский
5 день

Сергиев Посад и Троице-Сергиева Лавра. Возвращение в Москву

Завтрак.

Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по городу с посещением Красной площади и Никольского монастыря.

Обед.

Переезд в Сергиев Посад – старинный городок, расположенный в 52 км от Москвы. Город известен благодаря своей главной достопримечательности – Троице-Сергиевой Лавре, которая включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Экскурсия по Лавре, с заходом в храмы: Успенский, Духовской, Трапезный.

15:00 Примерное окончание программы в г. Сергиев Посад.

Отправление в Москву.

17:00 Примерное время возвращения в Москву (без учета пробок).

Время прибытия ориентировочное, зависит от дорожной ситуации.
Сергиев Посад и Троице-Сергиева Лавра. Возвращение в МосквуСергиев Посад и Троице-Сергиева Лавра. Возвращение в Москву

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах в городах по пути следования.

Стоимость тура на 1 чел. /руб:

Даты заезда/Размещение2-местное (стандарт)1-местное (стандарт)
25.06,09.07, 23.07, 06.08, 20.08, 10.09
29 99035 990
30.04, 11.0632 99037 990

Дети до 10 лет на дополнительном месте (раскладушка) – скидка 1 500 руб. /чел.

Дети до 14 лет на основном месте – скидка 500 руб. /чел.

По желанию возможна доплата за ужины (бронируется заранее) – 3 200 руб.

Возможно размещение "женское подселение"(при наличии). Не является гарантией.

Варианты проживания

Отель «Переславль» 3*, г. Переславль-Залесский

1 ночь

Отель «Переславль» с сауной и комнатой для игр расположен в историческом городе Переславль-Залесский, в 10 минутах ходьбы от Красной площади и в 15 минутах ходьбы от Плещеева озера. К услугам гостей просторные номера и круглосуточная стойка регистрации.

Номера отеля «Переславль» оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В распоряжении гостей собственная ванная комната. С балкона открывается вид на город. В числе удобств некоторых номеров — гостиная зона с диваном.

В ресторанах отеля Fit Café и Grand Café подают блюда интернациональной кухни, а также различные сорта чая и кофе. В баре можно посмотреть большой телевизор с плоским экраном. Гости отеля «Переславль» могут воспользоваться банкетным залом и помещением для проведения конференций.

Отель «Переславль» 3*, г. Переславль-ЗалесскийОтель «Переславль» 3*, г. Переславль-ЗалесскийОтель «Переславль» 3*, г. Переславль-ЗалесскийОтель «Переславль» 3*, г. Переславль-ЗалесскийОтель «Переславль» 3*, г. Переславль-ЗалесскийОтель «Переславль» 3*, г. Переславль-ЗалесскийОтель «Переславль» 3*, г. Переславль-ЗалесскийОтель «Переславль» 3*, г. Переславль-ЗалесскийОтель «Переславль» 3*, г. Переславль-Залесский

Отель «Азимут Кострома» 3

1 ночь

Отель «Азимут Кострома» находится всего в 10 минутах езды от реки Волга. К вашим услугам комфортабельные номера с бесплатным Wi-Fi и спутниковым телевидением, а также банный комплекс.

Все номера отеля «Азимут Кострома» располагают холодильником и собственной ванной комнатой. В некоторых номерах есть мини-кухня.

В деревянном банном комплексе отеля «Азимут» можно посетить традиционную русскую баню, парную, ванную комнату и массажный кабинет. В ресторане Beerstadt подают блюда европейской кухни и пиво. В ресторане традиционной русской кухни готовят настоящие русские блюда, такие как борщ.

Отель «Азимут Кострома» 3Отель «Азимут Кострома» 3Отель «Азимут Кострома» 3Отель «Азимут Кострома» 3Отель «Азимут Кострома» 3Отель «Азимут Кострома» 3Отель «Азимут Кострома» 3Отель «Азимут Кострома» 3

Отель «Самоковская» 3*, г. Кострома

1 ночь

Отель «Самоковская» с 7 банями и рестораном расположен на юге Костромы, в 10 минутах езды от исторического центра города и всего в 700 метрах от Ярославской улицы. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi на всей территории, автомойка и бесплатная парковка.

В номерах гостиницы «Самоковская Кострома» имеются вешалка для одежды, а также телевизор с плоским экраном и кабельными каналами. На полу уложены ковры. В собственной ванной комнате установлена ванна.

Каждое утро в кафе отеля сервируется завтрак. В распоряжении гостей беседка с принадлежностями для барбекю и детская игровая площадка. Зимой можно покататься на ледовом катке. В отеле «Самоковская» есть круглосуточная стойка регистрации и сувенирный магазин.

Отель «Самоковская» 3*, г. КостромаОтель «Самоковская» 3*, г. КостромаОтель «Самоковская» 3*, г. КостромаОтель «Самоковская» 3*, г. КостромаОтель «Самоковская» 3*, г. КостромаОтель «Самоковская» 3*, г. Кострома

Отель «Турист» 3*, г. Иваново

1 ночь

Отель «Турист» расположен на берегу реки Увод, в 2 минутах ходьбы от Ивановского цирка. В этом отеле, расположенном в центре Иваново, к услугам гостей бильярдный зал, ресторан и сувенирный магазин. На всей территории действует бесплатный Wi-Fi.

Светлые номера отеля «Турист» оформлены в классическом стиле в теплых тонах. В распоряжении гостей балкон. Во всех номерах есть спутниковое телевидение, мини-бар и собственная ванная комната.

Каждое утро для гостей сервируется завтрак «шведский стол» или континентальный завтрак. В просторном ресторане подают блюда европейской кухни. Предоставляются услуги прачечной и гладильные принадлежности.

Отель «Турист» 3*, г. ИвановоОтель «Турист» 3*, г. ИвановоОтель «Турист» 3*, г. ИвановоОтель «Турист» 3*, г. ИвановоОтель «Турист» 3*, г. ИвановоОтель «Турист» 3*, г. Иваново

Гостиница «Заря» 3*, г. Владимир

1 ночь

Гостиница «Заря» находится в городе Владимире, в 12 минутах ходьбы от Золотых ворот. В здании работает ресторан. На всей территории доступен бесплатный Wi-Fi.

В некоторых номерах отеля «Заря» имеется гостиная зона. В каждом номере есть собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. К услугам гостей телевизор с кабельными каналами.

В гостинице «Заря» есть парикмахерская. Можно оформить напрокат автомобиль. В пределах 5 минут ходьбы открыты различные кафе.

Гостиница «Заря» 3*, г. ВладимирГостиница «Заря» 3*, г. ВладимирГостиница «Заря» 3*, г. ВладимирГостиница «Заря» 3*, г. ВладимирГостиница «Заря» 3*, г. ВладимирГостиница «Заря» 3*, г. ВладимирГостиница «Заря» 3*, г. ВладимирГостиница «Заря» 3*, г. Владимир

ГРК «Русская Деревня» 3*, г. Владимир

1 ночь

Загородный отель расположен всего в 5 км от центра города Владимира. К услугам гостей сауна с крытым бассейном, бильярд, помещения для совещаний, бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.

Просто оформленные номера отеля «Русская Деревня» оснащены холодильником. В числе удобств собственная ванная комната.

В распоряжении гостей 2 ресторана. Стойка регистрации работает круглосуточно.

ГРК «Русская Деревня» 3*, г. ВладимирГРК «Русская Деревня» 3*, г. ВладимирГРК «Русская Деревня» 3*, г. ВладимирГРК «Русская Деревня» 3*, г. ВладимирГРК «Русская Деревня» 3*, г. ВладимирГРК «Русская Деревня» 3*, г. ВладимирГРК «Русская Деревня» 3*, г. ВладимирГРК «Русская Деревня» 3*, г. Владимир

Отель «Заря», г. Владимир

1 ночь

Гостиница «Заря» находится в городе Владимир. Из удобств - бесплатный Wi-Fi, прачечная, а также камера хранения багажа и круглосуточная стойка регистрации. Для прибывших на личном транспорте доступна парковка.

В номерном фонде представлены различные категории. Все комнаты оформлены в одном классическом стиле, с удобными двуспальными или односпальными кроватями, мебелью, современным телевизором и холодильником.

Гости могут выбрать проживание с завтраком или без. На первом этаже работает ресторан с легкой музыкой на фоне, где готовят в современном прочтении блюда европейской и русской кухни.

В непосредственной близости размещена остановка общественного транспорта, а также главные объекты инфраструктуры. В пределах 1,5 км расположена достопримечательность "Золотые ворота", театр драмы, музей хрусталя, Патриарший сад, музей-сказка Бабуся-Ягуся, сквер Гоголя. Расстояние до аэропорта - 4.2 км, до железнодорожного вокзала - 2.3 км.

Отель «Заря», г. ВладимирОтель «Заря», г. ВладимирОтель «Заря», г. ВладимирОтель «Заря», г. ВладимирОтель «Заря», г. ВладимирОтель «Заря», г. Владимир

Отель «Русская Деревня», г. Владимир

1 ночь

Гостиница «Русская деревня» расположена во Владимире в Ленинском районе.

К размещению представлено 97 комфортных номера. Во всех номерах есть кондиционер, телевизор, ванная комната, беспроводной интернет.

В гостинице есть ресторан «Русская Деревня» и трактир «Околица». В шаговой доступности есть KFC и Лента.

Для деловых встреч имеются конференц-залы, VIP - переговорные, банкетные залы. Данные места оснащены современным мультимедийным оборудованием.

Рядом располагаются парк «Дружба» - 517 м, пляж «Семязинский», до жд вокзала «Владимир» 6,21 км, автовокзал «Владимирский» - 6 км, до аэропорта «Владимир» - 1,6 км.

Отель «Русская Деревня», г. ВладимирОтель «Русская Деревня», г. ВладимирОтель «Русская Деревня», г. ВладимирОтель «Русская Деревня», г. ВладимирОтель «Русская Деревня», г. ВладимирОтель «Русская Деревня», г. ВладимирОтель «Русская Деревня», г. Владимир

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в стандартных номерах
  • Питание по программе (4 завтрака, 5 обедов)
  • Все экскурсии по программе
  • Входные билеты в музеи
  • Услуги гида-сопровождающего
  • Ежедневное транспортное обслуживание на маршруте
  • Выбор мест в автобусе (при группе до 19 человек предоставляется микроавтобус, для группы больше большой автобус туристического класса, предварительная рассадка в салоне может отличаться)
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до г. Москвы и обратно
  • Ужины (бронируются за доп. плату заранее - 3 200 руб. /чел.)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Москва
Возможны ли изменения в программе?

Компания оставляет за собой право на изменение порядка экскурсий, не меняя их объема, а также на замену экскурсий на равнозначные.

Правила бронирования тура

При бронировании тура для одного туриста, действуют следующие правила:

  • сажать одиночного туриста на следующий ряд на место у окна недопустимо;
  • допускается посадка одиночного туриста у окна на противоположной стороне автобуса при наличии свободной пары кресел;
  • если место у окна занято, то сажать одиночного туриста на соседнее свободное кресло;
  • при наличии 2 занятых одиночных мест - третий одиночный турист садится на одно из свободных кресел рядом с одиночным туристом.

При бронировании тура для 2 туристов, путешествующих вместе, места в автобусе предоставляются рядом – одно у прохода и одно у окна. Недопустимо предоставление двух мест у окна.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли скидки на тур?

Да, скидка предоставляется:

  • детям до 10 лет на дополнительном месте (раскладушка) – скидка 1500 руб. /чел.;
  • детям до 14 лет на основном месте – скидка 500 руб. /чел.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
И
22 янв 2024
Замечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меня нет. Завтраки в отелях были скромные, но никто голодным не остался, а вот 5 обедов во все дни тура были в ресторанах, после пробежек по морозу вкусный горячий обед очень нас всех радовал! Водитель Григорий - профессионал, ехать с ним было спокойно и надежно, везде успевали вовремя. Гид Елена Петровна вела свой рассказ не только на пешеходных и обзорных экскурсиях, но и в автобусе на протяжении всех переездов по трассе между городами, а также заботилась о нашем комфорте и после экскурсий пересчитывала нас как цыплят, чтобы никто не потерялся в чужом городе)) Спасибо организаторам Большой Страны, буду рекомендовать вас своим друзьям.
Замечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меня
С
21 янв 2024
Спасибо "Большой Стране" и принимающей стороне.
Т
16 янв 2024
Все хорошо. Возили, кормили, проживание, все понравилось

Тур входит в следующие категории Иваново

Можно с детьмиВсе туры5-дневные турыНа автобусе

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