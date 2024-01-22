Классическое Золотое кольцо России из Москвы
Классический экскурсионный тур по городам Золотого кольца: Владимир – Боголюбово – Суздаль – Иваново – Плёс – Кострома – Ярославль – Ростов Великий – Переславль-Залесский – Сергиев ПосадВариант данного тура по обратному маршруту (от Сергиева Посада до Владимира): https://bolshayastrana.com/yaroslavskaya-oblast/klassicheskoe-zolotoe-kolco-rossii-iz-moskvy-229382
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Программа тура по дням
Встреча в Москве. Владимир и Боголюбово
08:45 Сбор группы в Москве, станция метро «Комсомольская», в здании Ленинградского вокзала, в центре зала ожидания на первом этаже, у лифта (табличка «Классическое Золотое кольцо»).
Переезд во Владимир – один из крупнейших городов Золотого кольца России, расположен на высоком берегу реки Клязьмы. Главное достояние владимирской земли – прекраснейшие образцы белокаменного зодчества, внесенные в список ЮНЕСКО. В 1157 году Андрей Боголюбский перенес столицу Ростово-Суздальского княжества из Суздаля во Владимир. После смерти отца – Юрия Долгорукого, он не едет княжить в Киев, а делает Владимир столицей Руси. В 13 веке город был захвачен и разорен войсками хана Батыя. От этого потрясения город так и не оправился и уже в 14-м веке уступил Москве статус столицы.
Обед.
Фольклорная программа (на группу от 35 чел.).
Переезд в Боголюбово. Боголюбово впервые упоминается в летописях в 1158 г. Основал поселок для своей резиденции Андрей Боголюбский. Существует легенда, по которой именно в этом месте князю было явление Богородицы, которая приказала основать монастырь и город.
Экскурсионная программа: Великокняжеская резиденция Андрея Боголюбского, архитектурный ансамбль Боголюбского монастыря. Прогулка к храму Покрова на Нерли (в зависимости от погодных условий).
Возвращение во Владимир.
Экскурсионная программа: обзорная экскурсия, ансамбль Соборной площади. Успенский собор, Дмитриевский собор - уникальный образец русского белокаменного резного зодчества 12 века.
Золотые ворота – уникальный памятник военно-инженерного и архитектурного искусства древней Руси, символа Владимира и всего Золотого кольца России. Прогулка по Пешеходной улице.
Размещение в гостинице.
По желанию возможна организация ужина за дополнительную плату.
Суздаль и переезд в Иваново
Завтрак.
Выезжаем на экскурсию в Суздаль – город-музей, ведь такого количества памятников истории Руси, а также дошедших до наших дней в целости и сохранности старинных строений, уникальных церквей и объектов деревянного зодчества нет нигде.
Интересно, что при этом в Суздале нет ни одного промышленного предприятия, что делает его экологически чистым местом. Большая часть зданий Суздаля включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Экскурсионная программа: обзорная экскурсия, архитектура величественного Суздальского кремля, строительство которого начато еще в X веке! Потрясающий Рождественский собор. Спасо-Евфимиев монастырь, основанный в 1350году, Спасо–Преображенский собор с фресками Гурия Никитина.
Обед.
Свободное время.
Переезд в Иваново.
Размещение в гостинице.
По желанию возможна организация ужина за дополнительную плату
Плёс и Кострома
Завтрак.
Отъезд в Плёс – крохотный тихий городок на высоком берегу великой Волги. Городок, популярный и любимый туристами, прославленный выдающимся художником Исааком Левитаном.
Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по городу с посещением Соборной горы, откуда открываются восхитительные виды на Волгу и красивейшей Волжской набережной.
Переезд в Кострому.
Обед.
В летнее время будет предложена теплоходная прогулка по Волге.
Посетим Ипатьевский монастырь, заложенныйусердием влиятельного вельможи Золотой Орды татарского мурзы Чета, который направлялся через эти края по пути в Москву для службы у Великого князя Ивана Калиты.
Осмотрим живописный ансамбль монастыря, Троицкий собор – главный храм Ипатьевского монастыря. Первоначально деревянный, собор был отстроен в камне в середине XVI столетия на средства бояр Годуновых, поэтому его иногда называют «годуновским».
Экскурсия в Костромскую слободу – один из немногих музеев под открытым небом, где сохранились уникальные памятники деревянного зодчества – избы и церквушки.
Интерактивная программа «Вокруг печки». Радушная слободская хозяйка поведает гостям своим о жизни, быте и традициях крестьянской семьи.
А уж после гости сами по хозяйству похлопочут: попробуют ухватом чугунок из печки достать, бельё погладить «деревянным утюгом» – рубелем – да с коромыслом пройдутся. По окончании программы для всех гостей – чай с пряниками.
Экскурсионная программа: обзорная экскурсия, комплекс Торговых рядов, Центральная площадь, памятник Ивану Сусанину, пожарная каланча, беседка Н. Островского и многое другое!
Размещение в гостинице.
По желанию возможна организация ужина за дополнительную плату.
Ярославль, Ростов Великий и Переславль-Залесский
Завтрак.
Отъезд в Ярославль – столицу Золотого кольца России.
Экскурсионная программа: обзорная экскурсия, Волжская набережная, самая древняя часть - стрелка рек Волги и Которосли, памятник Ярославу Мудрому – основателю города, Церковь Ильи Пророка. Посещение Спасо-Преображенского монастыря, где было обнаружено знаменитое «Слово о полку Игореве».
Обед.
Отъезд в Ростов Великий. Этот уютный город, в котором на небольшой площади (в длину город всего 6 км) расположены уникальные историко-архитектурные памятники прошлых веков. Также город славен своими промыслами, из которых самым известным, пожалуй, считается финифть - роспись эмальерных миниатюр.
Экскурсионная программа: Ростовский кремль - бывшая резиденция митрополита Ростовской епархии. Осмотр архитектурного ансамбля кремля и одной из многочисленных экспозиций музея.
Посещение ремесленного двора "Жар птица" для приобретения сувенирной продукции.
Переезд в Переславль-Залесский. В 1220 году здесь родился князь Александр Невский. Начиная с XV века, Переславль-Залесский развивается как значительный ремесленный и торговый центр. В XV и XVI столетиях обязан был доставлять к царскому двору рыбу, что отразилось на гербе города.
В 1688 году царь Пётр I начал в Переславле-Залесском строительство потешной флотилии, которое успешно завершилось в 1692 году.
Размещение в гостинице.
По желанию возможна организация ужина за дополнительную плату.
Сергиев Посад и Троице-Сергиева Лавра. Возвращение в Москву
Завтрак.
Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по городу с посещением Красной площади и Никольского монастыря.
Обед.
Переезд в Сергиев Посад – старинный городок, расположенный в 52 км от Москвы. Город известен благодаря своей главной достопримечательности – Троице-Сергиевой Лавре, которая включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Экскурсия по Лавре, с заходом в храмы: Успенский, Духовской, Трапезный.
15:00 Примерное окончание программы в г. Сергиев Посад.
Отправление в Москву.
17:00 Примерное время возвращения в Москву (без учета пробок).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах в городах по пути следования.
Стоимость тура на 1 чел. /руб:
|Даты заезда/Размещение
|2-местное (стандарт)
|1-местное (стандарт)
25.06,09.07, 23.07, 06.08, 20.08, 10.09
|29 990
|35 990
|30.04, 11.06
|32 990
|37 990
Дети до 10 лет на дополнительном месте (раскладушка) – скидка 1 500 руб. /чел.
Дети до 14 лет на основном месте – скидка 500 руб. /чел.
По желанию возможна доплата за ужины (бронируется заранее) – 3 200 руб.
Возможно размещение "женское подселение"(при наличии). Не является гарантией.
Варианты проживания
Отель «Переславль» 3*, г. Переславль-Залесский
Отель «Переславль» с сауной и комнатой для игр расположен в историческом городе Переславль-Залесский, в 10 минутах ходьбы от Красной площади и в 15 минутах ходьбы от Плещеева озера. К услугам гостей просторные номера и круглосуточная стойка регистрации.
Номера отеля «Переславль» оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В распоряжении гостей собственная ванная комната. С балкона открывается вид на город. В числе удобств некоторых номеров — гостиная зона с диваном.
В ресторанах отеля Fit Café и Grand Café подают блюда интернациональной кухни, а также различные сорта чая и кофе. В баре можно посмотреть большой телевизор с плоским экраном. Гости отеля «Переславль» могут воспользоваться банкетным залом и помещением для проведения конференций.
Отель «Азимут Кострома» 3
Отель «Азимут Кострома» находится всего в 10 минутах езды от реки Волга. К вашим услугам комфортабельные номера с бесплатным Wi-Fi и спутниковым телевидением, а также банный комплекс.
Все номера отеля «Азимут Кострома» располагают холодильником и собственной ванной комнатой. В некоторых номерах есть мини-кухня.
В деревянном банном комплексе отеля «Азимут» можно посетить традиционную русскую баню, парную, ванную комнату и массажный кабинет. В ресторане Beerstadt подают блюда европейской кухни и пиво. В ресторане традиционной русской кухни готовят настоящие русские блюда, такие как борщ.
Отель «Самоковская» 3*, г. Кострома
Отель «Самоковская» с 7 банями и рестораном расположен на юге Костромы, в 10 минутах езды от исторического центра города и всего в 700 метрах от Ярославской улицы. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi на всей территории, автомойка и бесплатная парковка.
В номерах гостиницы «Самоковская Кострома» имеются вешалка для одежды, а также телевизор с плоским экраном и кабельными каналами. На полу уложены ковры. В собственной ванной комнате установлена ванна.
Каждое утро в кафе отеля сервируется завтрак. В распоряжении гостей беседка с принадлежностями для барбекю и детская игровая площадка. Зимой можно покататься на ледовом катке. В отеле «Самоковская» есть круглосуточная стойка регистрации и сувенирный магазин.
Отель «Турист» 3*, г. Иваново
Отель «Турист» расположен на берегу реки Увод, в 2 минутах ходьбы от Ивановского цирка. В этом отеле, расположенном в центре Иваново, к услугам гостей бильярдный зал, ресторан и сувенирный магазин. На всей территории действует бесплатный Wi-Fi.
Светлые номера отеля «Турист» оформлены в классическом стиле в теплых тонах. В распоряжении гостей балкон. Во всех номерах есть спутниковое телевидение, мини-бар и собственная ванная комната.
Каждое утро для гостей сервируется завтрак «шведский стол» или континентальный завтрак. В просторном ресторане подают блюда европейской кухни. Предоставляются услуги прачечной и гладильные принадлежности.
Гостиница «Заря» 3*, г. Владимир
Гостиница «Заря» находится в городе Владимире, в 12 минутах ходьбы от Золотых ворот. В здании работает ресторан. На всей территории доступен бесплатный Wi-Fi.
В некоторых номерах отеля «Заря» имеется гостиная зона. В каждом номере есть собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. К услугам гостей телевизор с кабельными каналами.
В гостинице «Заря» есть парикмахерская. Можно оформить напрокат автомобиль. В пределах 5 минут ходьбы открыты различные кафе.
ГРК «Русская Деревня» 3*, г. Владимир
Загородный отель расположен всего в 5 км от центра города Владимира. К услугам гостей сауна с крытым бассейном, бильярд, помещения для совещаний, бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.
Просто оформленные номера отеля «Русская Деревня» оснащены холодильником. В числе удобств собственная ванная комната.
В распоряжении гостей 2 ресторана. Стойка регистрации работает круглосуточно.
Отель «Заря», г. Владимир
Гостиница «Заря» находится в городе Владимир. Из удобств - бесплатный Wi-Fi, прачечная, а также камера хранения багажа и круглосуточная стойка регистрации. Для прибывших на личном транспорте доступна парковка.
В номерном фонде представлены различные категории. Все комнаты оформлены в одном классическом стиле, с удобными двуспальными или односпальными кроватями, мебелью, современным телевизором и холодильником.
Гости могут выбрать проживание с завтраком или без. На первом этаже работает ресторан с легкой музыкой на фоне, где готовят в современном прочтении блюда европейской и русской кухни.
В непосредственной близости размещена остановка общественного транспорта, а также главные объекты инфраструктуры. В пределах 1,5 км расположена достопримечательность "Золотые ворота", театр драмы, музей хрусталя, Патриарший сад, музей-сказка Бабуся-Ягуся, сквер Гоголя. Расстояние до аэропорта - 4.2 км, до железнодорожного вокзала - 2.3 км.
Отель «Русская Деревня», г. Владимир
Гостиница «Русская деревня» расположена во Владимире в Ленинском районе.
К размещению представлено 97 комфортных номера. Во всех номерах есть кондиционер, телевизор, ванная комната, беспроводной интернет.
В гостинице есть ресторан «Русская Деревня» и трактир «Околица». В шаговой доступности есть KFC и Лента.
Для деловых встреч имеются конференц-залы, VIP - переговорные, банкетные залы. Данные места оснащены современным мультимедийным оборудованием.
Рядом располагаются парк «Дружба» - 517 м, пляж «Семязинский», до жд вокзала «Владимир» 6,21 км, автовокзал «Владимирский» - 6 км, до аэропорта «Владимир» - 1,6 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в стандартных номерах
- Питание по программе (4 завтрака, 5 обедов)
- Все экскурсии по программе
- Входные билеты в музеи
- Услуги гида-сопровождающего
- Ежедневное транспортное обслуживание на маршруте
- Выбор мест в автобусе (при группе до 19 человек предоставляется микроавтобус, для группы больше большой автобус туристического класса, предварительная рассадка в салоне может отличаться)
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до г. Москвы и обратно
- Ужины (бронируются за доп. плату заранее - 3 200 руб. /чел.)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Возможны ли изменения в программе?
Компания оставляет за собой право на изменение порядка экскурсий, не меняя их объема, а также на замену экскурсий на равнозначные.
Правила бронирования тура
При бронировании тура для одного туриста, действуют следующие правила:
- сажать одиночного туриста на следующий ряд на место у окна недопустимо;
- допускается посадка одиночного туриста у окна на противоположной стороне автобуса при наличии свободной пары кресел;
- если место у окна занято, то сажать одиночного туриста на соседнее свободное кресло;
- при наличии 2 занятых одиночных мест - третий одиночный турист садится на одно из свободных кресел рядом с одиночным туристом.
При бронировании тура для 2 туристов, путешествующих вместе, места в автобусе предоставляются рядом – одно у прохода и одно у окна. Недопустимо предоставление двух мест у окна.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли скидки на тур?
Да, скидка предоставляется:
- детям до 10 лет на дополнительном месте (раскладушка) – скидка 1500 руб. /чел.;
- детям до 14 лет на основном месте – скидка 500 руб. /чел.