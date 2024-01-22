1 день

Встреча в Москве. Владимир и Боголюбово

08:45 Сбор группы в Москве, станция метро «Комсомольская», в здании Ленинградского вокзала, в центре зала ожидания на первом этаже, у лифта (табличка «Классическое Золотое кольцо»).

Переезд во Владимир – один из крупнейших городов Золотого кольца России, расположен на высоком берегу реки Клязьмы. Главное достояние владимирской земли – прекраснейшие образцы белокаменного зодчества, внесенные в список ЮНЕСКО. В 1157 году Андрей Боголюбский перенес столицу Ростово-Суздальского княжества из Суздаля во Владимир. После смерти отца – Юрия Долгорукого, он не едет княжить в Киев, а делает Владимир столицей Руси. В 13 веке город был захвачен и разорен войсками хана Батыя. От этого потрясения город так и не оправился и уже в 14-м веке уступил Москве статус столицы.

Обед.

Фольклорная программа (на группу от 35 чел.).

Переезд в Боголюбово. Боголюбово впервые упоминается в летописях в 1158 г. Основал поселок для своей резиденции Андрей Боголюбский. Существует легенда, по которой именно в этом месте князю было явление Богородицы, которая приказала основать монастырь и город.

Экскурсионная программа: Великокняжеская резиденция Андрея Боголюбского, архитектурный ансамбль Боголюбского монастыря. Прогулка к храму Покрова на Нерли (в зависимости от погодных условий).

Возвращение во Владимир.

Экскурсионная программа: обзорная экскурсия, ансамбль Соборной площади. Успенский собор, Дмитриевский собор - уникальный образец русского белокаменного резного зодчества 12 века.

Золотые ворота – уникальный памятник военно-инженерного и архитектурного искусства древней Руси, символа Владимира и всего Золотого кольца России. Прогулка по Пешеходной улице.

Размещение в гостинице.

По желанию возможна организация ужина за дополнительную плату.