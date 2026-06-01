Программа тура по дням
Прибытие. Москва: обзорная автобусно-пешеходная экскурсия
07:45 Сбор туристов у стойки регистрации в гостинице «Космос» (пр. Мира, 150).
08:00 Отправление на программу.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по г. Москве.
Москва — сердце России и один из самых ярких и многогранных городов мира! Он завораживает с первого взгляда и оставляет незабываемые впечатления. Здесь история и современность переплетаются в уникальном танце, создавая атмосферу, которую не встретить нигде больше.
Москва — это город с многовековой историей, одна из красивейших столиц мира.
Путешествие в Москву — это возможность погрузиться в богатую культуру и историю России, насладиться разнообразием впечатлений и почувствовать уникальную атмосферу города.
В программе автобусной части экскурсии:
- проезд по знаменитым улицам и площадям с внешним осмотром достопримечательностей: Садового и Бульварного колец, Тверской улицы и Кутузовского проспекта, Большого и Малого театров, набережной Москвы-реки, Манежа, Сталинских высоток, золотых куполов Храма Христа Спасителя, небоскрёбов Москвы-Сити и много другого;
- фото-стопы в знаковых местах столицы: смотровая площадка Воробьевых гор с видами на МГУ и стадион «Лужники», мемориальный комплекс «Поклонная гора».
Обед.
В программе пешеходной части экскурсии:
- посещение территории Московского Кремля (по входным билетам) с самостоятельным осмотром архитектурного ансамбля Соборной площади: Успенского, Архангельского, Благовещенского соборов, церкви Ризположения, Патриарших палат с церковью Двенадцати апостолов, Царь-пушки, Царь-колокола и артиллерийских орудий;
- пешеходная экскурсия по Александровскому саду (внешний осмотр достопримечательностей). Александровский сад – символ возрождения Москвы после пожара 1812 года, назван в честь Александра I, победителя Наполеона;
- пешеходная экскурсия по Красной площади, главной площади страны, где сосредоточены важнейшие исторические и культурные памятники. Это величественный Кремль с его знаменитыми башнями и стенами, Собор Василия Блаженного с его яркими куполами, ставший символом Москвы. ГУМ, Лобное место и памятник Минину и Пожарскому, Исторический музей.
Свободное время для прогулки по парку «Зарядье» (самостоятельно).
Парк «Зарядье» – это не просто зеленая зона в сердце Москвы, это портал в будущее и окно в прошлое. Здесь, у стен древнего Кремля, переплетаются ландшафты различных климатических зон России, создавая уникальный микромир.
У Вас будет уникальная возможность прогуляться по Парящему мосту, откуда открываются захватывающие виды на Кремль и Москву-реку, посетить Ледяную пещеру, где даже в летний зной царит настоящая зима, прогуляться по «Старой улице», воссоздающей исторический облик московского Китай-города.
«Зарядье» предлагает интерактивные экспозиции. Здесь можно узнать об истории Москвы, климате России, полетать над столицей – «Полеты над Москвой».
Вечером парк преображается в волшебное место, озаренное тысячами огней, идеальное для романтических прогулок и незабываемых впечатлений.
Размещение в гостинице.
Ужин в ресторане гостиницы.
Свободное время.
Москва: пешеходная экскурсия по ВДНХ
07:00 Завтрак в ресторане гостиницы.
Пешеходная экскурсия по ВДНХ.
ВДНХ — крупный экспозиционный и музейный комплекс, город в городе, где сохранилось 49 памятников культурного наследия. ВДНХ – это 325 га с историческими павильонами, арками, музеями, парками и аллеями, фонтанами и скульптурами.
Это не просто символ эпохи, это один из самых популярных культурных центров Москвы. Каждый павильон – отдельная глава в истории страны, запечатленная в монументальных фасадах, изящных барельефах и удивительных скульптурах.
В программе знакомство с историей создания ВДНХ и легендами, связанные с этим замечательным местом, и осмотр символов ВДНХ и Москвы:
- арка Главного входа с памятником трактористу и колхознице — символ Выставки на протяжении многих лет;
- аллеи, утопающие в зелени, ведущие к фонтанам «Дружба народов» и «Каменный цветок», шедеврам фонтанного искусства, пленяющим своей красотой и символизмом;
- парадные павильоны республик и регионов СССР.
После пешеходной экскурсии рекомендуем провести свое свободное время на территории ВДНХ.
В распоряжении (по желанию за доп. плату на месте): Москвариум, колесо обозрения «Солнце Москвы», Союзмультпарк, Павильоны «Атом», «Космос», «Макет Москвы», многочисленные рестораны и кафе и прочее.
«Московское чаепитие».
Гостеприимная гастрономическая Москва предлагает уникальную возможность — побывать на «Московском чаепитии», ставшим ее визитной карточной и культурным кодом любого горожанина.
Это чайный сет, объединяющий чай, варенье и национальную выпечку.
Обед.
Свободное время на ВДНХ, или рекомендуем посетить (за дополнительную плату на месте):
- Государственная Третьяковская галерея с филиалами на Кадашевкой набережной и «Новой Третьяковкой», где собрано порядка 200 тыс экспонатов, среди которых такие известные картины, как «Чёрный квадрат» Малевича, «Утро в сосновом лесу» Шишкина, «Богатыри» Васнецова и многие другие;
- Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, особый интерес представляет коллекция времен Античности и Средневековья;
- музей-заповедник «Царицыно», одно из самых популярных мест Подмосковья 19 века;
- московское метро, наряду с Красной площадью и Кремлем является одним из главных символов города.
Ужин в ресторане гостиницы.
Внимание! Продолжение экскурсионной программы возможно в составе другой группы.
Сергиев Посад - Переславль-Залесский - Ростов Великий
Завтрак в ресторане отеля.
Освобождение номеров.
07:45 Сбор группы на стоянке справа от гостиницы «Космос».
08:00 Отправление в г. Сергиев Посад.
Экскурсия по территории Троице-Сергиевой Лавры.
Троице-Сергиева Лавра – жемчужина православных святынь России с многовековой историей. Архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры находится под охраной ЮНЕСКО.
Троицкий собор (внешний осмотр) — главный соборный храм и древнейшее из сохранившихся сооружений Троицкого монастыря, первое каменное здание Лавры. Главной святыней собора являются мощи преподобного Сергия Радонежского.
Успенский собор (интерьер) является архитектурным центром Троице-Сергиевой Лавры.
Трапезный и Духовской храмы (интерьер).
Отправление в г. Переславль-Залесский.
Обзорная экскурсия по г. Переславль-Залесский на проезде.
Сердце Переславля– Красная площадь, она на несколько столетий старше знаменитой Московской тезки. Живое подтверждение местной старины– Спасо-Преображенский собор, заложенный Юрием Долгоруким в 1152 году. Это старейшее сооружение Северо-Восточной Руси, дошедшее до наших дней.
Обед в кафе города.
Отправление в г. Ростов Великий.
Ростов не спроста назван Великим, ведь его упоминания датируются в летописях 862 годом.
Обзорная экскурсия по г. Ростову Великому на проезде (внешний осмотр достопримечательностей): крепостные валы и озеро Неро, Спасо-Яковлевский монастырь, гимназия Кекина и гостиный двор, уникальный Конюшенный двор, купеческие усадьбы XVIII–XIX веков.
Экскурсия по территории Ростовского кремля (осмотр архитектурного ансамбля). Осмотр достопримечательностей: Успенский собор (XVI в.) с уникальной звонницей, на которой полностью сохранился набор из 15 колоколов, Архиерейский двор, Соборная площадь.
Далее Вы сможете выбрать один из вариантов программы, который подойдет именно вам.
Вариант 1. Свободное время. Отличная возможность ознакомиться с богатейшей и разнообразнейшей коллекцией музеев «Ростовского кремля» в свободном режиме (за дополнительную плату).
Вариант 2. Посещение Медоварни в Ростове Великом с программой «История и вкус старинных русских напитков».
В программе:
- погружение в традиции русской питейной культуры;
- знакомство со старинными экспонатами;
- дегустация медовых напитков (18+) по старинным рецептам (авторские и традиционные медовые напитки, фермерские сыры, угощения).
Внимание! Для детей и взрослых (по запросу) предусмотрена замена на безалкогольный дегустационный сет.
Размещение в гостинице.
Ужин в ресторане отеля.
Ярославль - Кострома
08:00 Завтрак в ресторане отеля.
Обзорная экскурсия по городу Ярославлю, который заслуженно считается «Столицей Золотого Кольца»:
- увидите стрелку рек Волги и Которосли – место, откуда начинался
Ярославль;
- пройдетесь по живописной Волжской набережной, осмотрите воссозданный к 1000-летию города Успенский кафедральный собор;
- восхититесь уникальным архитектурным ансамблем центральной части Ярославля (находится под охраной ЮНЕСКО) и его жемчужинами – церквями XVII века (одна из которых – Церковь Ильи Пророка);
- послушаете истории о первом Русском театре, пройдетесь по улицам, где гуляли герои известных советских и российских кинофильмов;
- экскурсия по территории Спасо-Преображенского монастыря (осмотр архитектурного ансамбля), основной городской достопримечательности с неприступными каменными стенами, которую в народе иногда называют «Ярославским кремлем».
Именно здесь в XVIII столетия был обнаружен список шедевра древнерусской литературы «Слово о полку Игореве».
Свободное время.
Или за доплату экскурсионный пакет «Классический»:
- посещение церкви Ильи Пророка (только летом!) – выдающийся памятник архитектуры ярославской школы зодчества.
Обед в кафе города.
Переезд в г. Кострому.
Обзорная экскурсия по г. Костроме, красивейшему городу на Волге, одной из жемчужин Золотого кольца.
Древний купеческий город, который сохранил до наших дней первозданный облик архитектурного ансамбля XVIII века, приоткроет завесу тайны своей неповторимой истории:
- пожарная каланча XIX века, выдающийся памятник классицизма;
- здание Гауптвахты;
- великолепно сохранившийся ансамбль Торговых рядов, которые исправно несут свою службу до сих пор;
- широкая набережная реки Волги.
Осмотр территории воссозданного Костромского кремля, где в Богоявленском соборе хранится чудотворная икона Федоровской божьей матери. Она была написана около 1239 года и прославлена великими чудесами и исцелениями.
Посещение знаменитого Ипатьевского монастыря, главного символа г. Костромы (осмотр архитектурного ансамбля). В стенах этого монастыря Михаил Романов был благословлён на царство. С тех пор обитель по праву считалась «Колыбелью династии Романовых».
Возвращение в гостиницу.
Ужин в ресторане отеля.
Иваново - Суздаль. Возвращение в Москву
07:00 Завтрак в ресторане отеля.
Освобождение номеров.
Отправление в г. Иваново.
Путевая обзорная экскурсия в г. Иваново.
Город был известен производством текстиля еще с XVII в. С тех пор город называют ситцевым краем, а еще текстильной столицей России и, конечно же, городом невест. Является самым молодым городом Золотого кольца.
Отправление в г. Суздаль.
Создатель маршрута «Золотого кольца» Ю. Бычков, находясь Суздале назвал его «сладко-музейный. Город-уникум» и с удивлением отмечал, что людей тут очень много и город очень популярен.
Обзорная экскурсия по г. Суздалю.
Суздаль – город-музей, в котором около 200 памятников истории, многие имеют статус всемирного наследия ЮНЕСКО.
В программе:
- осмотр архитектурного ансамбля главной достопримечательности Суздаля – Суздальского Кремля. По мнению археологов кремль в Суздале построили в 10 веке, несмотря на это, до наших дней сохранились его основные строения;
- Покровский монастырь (со смотровой площадки) – женская обитель, хранящая в себе множество тайн. В XVI веке он служил местом ссылки опальных цариц и женщин знатных боярских фамилий.
Свободное время.
Или за доплату экскурсионный пакет «Классический»:
- посещение Спасо-Евфимиева монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора и знаменитыми колокольными звонами. В монастыре находится могила князя Дмитрия Михайловича Пожарского — выдающегося русского полководца;
- посещение музея Деревянного зодчества с уникальными постройками 17-19 веков. Музей выстроен в виде сельской улицы с храмами, жилыми домами, мельницами, амбарами и другими постройками, перевезенными из разных сел и деревень Владимирской области.
Обед в кафе города.
Отправление в г. Москву.
21:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (ст. метро «ВДНХ»).
Проживание
Тур предусматривает проживание в отелях по пути следования в номерах категории стандарт (двухместное размещение).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от типа питания:
- только завтраки– 39 790 руб.;
- завтраки и обеды – 43 790 руб.;
- завтраки, обеды и ужины – 46 990 руб.
Доплата за одноместный номер – 7 000 руб. (1 человек в номере).
Скидка на дополнительное место – 1 000 руб. (3 человека в номере).
Базовое размещение: гостиница «Космос ВДНХ Отель Москва», гостиница «Сусанин Парк-отель 3*», г. Кострома.
Резервное размещение: «ЯрОтель Центр 3*», «Ярославское подворье 3*», г. Ярославль, «Снегурочка 3*», «Волга 4*», г. Кострома.
Выбор отеля происходит автоматически в зависимости от даты тура и наличия мест в отелях.
Варианты проживания
Отель «Космос»
Расположена на станции метро «ВДНХ», напротив ВДНХ и Останкино. Неподалеку от здания гостиницы находятся также Ботанический сад и «Лосиный остров».
К услугам гостей: обслуживание в номерах 24 часа; депозитный сейф на ресепшн; обмен валюты; ресторан; бар; кафе; дискотека; кино-концертный зал; фитнес-центр; тренажерный зал; бассейн; баня русская; солярий; салон красоты; парикмахерская; прачечная; химчистка; присмотр за детьми; финская сауна; ночной клуб.
Завтраки шведский стол. Возможны изменения формата завтрака!
Гостиница «Сусанин Парк Отель»
Отель «Сусанин Парк Отель» находится недалеко от Костромы. Подходит для семейного отдыха с детьми или с компанией. На территории установлены беседки, зоны барбекю. Гордостью отеля является комплекс старорусских бань. Гости могут приятно провести время за игрой в бильярд, настольный теннис или прокатиться на велосипедах. Зимой заливается каток. Путь до центра города на машине займет не более 30 минут.
Для размещения доступны номера различной категории и вместимости. Все номера оформлены в приятных тонах. В каждом из них имеется бесплатный доступы к высокоскоростному интернету, телевизор, небольшой холодильник, телефон. Собственный санузел оснащен стандартным набором сантехники и гигиеническими принадлежностями. В некоторых номерах есть сауна.
Каждое утро в отеле накрывается завтрак по системе «шведский стол». На территории отеля работает атмосферный ресторан русской кухни. «БирШтадт» — ресторан с интересным оформлением, а также широким выбором блюд европейской кухни и сортов пива.
Путь до центра города на машине займет не более 30 минут. Расстояние до железнодорожного вокзала составит около восьми километров, а до аэропорта 13 км.
Гостиница «Яротель Центр»
«Yarhotel Centre» — современный городской отель на 46 номеров, расположенный в самом центре города Ярославля. Отель находится в 12 минутах ходьбы от Ярославского музея-заповедника и в 10 минутах езды от железнодорожного вокзала.
Номерной фонд отеля включает в себя несколько категорий номеров: от скромных стандартов до просторных и комфортабельных люксов.
В числе удобств отеля ресторан, залы для деловых встреч и проведения торжественных мероприятий, снек-бар, сауна с мини-бассейном, бесплатный Wi-Fi, закрытая парковка.
Гостиница «Снегурочка»
Гостиница «Снегурочка» в Костроме удаленa от центра на 2.1 км. К услугам посетителей 55 комфортных номеров, которые оборудованы всей необходимой техникой и удобной мебелью.
Заезд в отель начинается с 14:00, выехать нужно до 12:00.
На территории работает ресторан «Метелица», бар, развлекательный комплекс «Терем Снегурочки».
Благодаря профессионализму сотрудников службы размещения и приема, процедура поселения займет не более чем 3 минуты, чтобы не задерживать гостей с дороги.
Здание состоит из трёх этажей и идеально расположено на берегу Волги рядом с церковью Воскресения-на-Дебре в центре Костромы.
Гостиница «Ярославское Подворье»
Гостиница «Ярославское подворье» находится в городе Ярославле. Вас безусловно порадует многообразие услуг, предоставляемые гостиницей.
Просторные и уютные номера оснащены комфортабельной кроватью, телевизором, кондиционером, а также собственным санузлом.
В ресторане «Таран» вас ждут вкусные и изысканные блюда европейской и русской кухни.
До аэропорта Туношна — 20 км, до исторического центра — 7,5 км, до железнодорожного вокзала — 11 км.
Гостиница «Волга»
Гостиница «Волга» 4 звезды расположилась недалеко от центральной набережной в Костроме. Вблизи историческая часть города со многими достопримечательностями. Удобное расположение обеспечит комфортный отдых во время туристических или деловых поездок.
Для размещения предлагаются 102 номера, с категориями от «Стандарта» до «Люкса». Их интерьер выдержан в светлых оттенках, а из панорамных окон можно будет увидеть город или реку. Среди удобств спальные места с ортопедическими матрасами, Wi-fi, телевизор и собственная ванная комната.
На территории гостиницы работает ресторан, где подаются вкусные блюда. Также гости могут выбрать тариф с включенным завтраком.
В 258 м — Церковь Воскресения на Дебре, в 416 м — Государственная филармония, в 575 м — благоустроенный парк Муравьёвка. Расстояние до аэропорта — 6,8 км, до ж/д вокзала — 1,8 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостинице
- Питание по программе согласно выбранному варианту
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москва и обратно
- Доплата за одноместное размещение - 7 000 руб
- Экскурсионный пакет «Классический» - 2 000 руб. /чел
- Медоварня в Ростове Великом - 800 руб
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Что необходимо знать о туре?
- Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
- При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
- Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
- Данная программа рекомендуется для детей от 6 лет.
- Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
- Присоединение детских групп к туру — под запрос.
- Время по программе тура (особенно время прибытия) указанно ориентировочно. Возможны задержки по независящим от туроператора обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
- При самостоятельном бронировании проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от туроператора причинам, не производится.
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.