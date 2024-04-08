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Авторский тур
5 дней
Города Золотой Руси. Весеннее путешествие
Начало: Москва
от 27 490₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Классическое Золотое кольцо России из Москвы
Начало: Москва
18 июня в 10:00
2 июля в 10:00
от 29 990₽ за человека
Авторский тур
5 дней
11 июня в 10:00
25 июня в 10:00
от 29 990₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Города Золотой Руси. Летнее путешествие
Начало: Москва
10 июня в 10:00
15 июня в 10:00
от 27 490₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Классическое Золотое кольцо России. Рождественский тур
Начало: Москва, Ленинградский вокзал
3 янв в 10:00
от 31 900₽ за человека
скидка
12%
Авторский тур
5 дней
Города Золотой Руси. Осень-зима
Начало: Москва
5 окт в 10:00
7 окт в 10:00
от 3000026 290₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга8 апреля 2024Организованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержек.
- ААльфия2 апреля 2024Организатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездку.
- ААндрей28 марта 2024Все очень познавательно и интересно. Ничего лишнего. Очень комфортно. И профессионально.
- ИИрена22 января 2024Ездила в Рождественский тур в самое волшебное новогоднее время - с 03.01.2024 по 07.01.2024. Узнала много нового и интересного о
- ИИрена22 января 2024Замечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меня нет. Завтраки в отелях
- ССемыкин21 января 2024Путешествие длилось с 3 по 7 января. Очень рад, что совершил поездку по древним городам России. Экскурсии, конечно ознакомительные, но
- ССемыкин21 января 2024Спасибо "Большой Стране" и принимающей стороне.
- ТТкачева16 января 2024Все хорошо. Возили, кормили, проживание, все понравилось
- ССветлана14 января 2024Здравствуйте! Тур понравился, страницы учебника истории ожили, окрасились эмоциями и запечатлелись в памяти! 👍 Было морозно и снежно, то что надо! 😁 Гид постаралась сделать наше путешествие комфортным, познавательным! Водитель очень профессиональный! Спасибо!
- ННадежда16 октября 2023Тур очень понравился. Давно хотела прокатится по "Золотому кольцу" и вот представилась такая возможность. Я очень рада, что поехала.
Ответы на вопросы от путешественников по Иваново в категории «5-дневные туры»
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