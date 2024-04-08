Авторские 5-дневные туры в Иваново

Найдено 6 туров в категории «5-дневные туры» в Иваново, цены от 26 290 ₽, скидки до 12%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Города Золотой Руси. Весеннее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Города Золотой Руси. Весеннее путешествие
Начало: Москва
от 27 490 за человека
Классическое Золотое кольцо России из Москвы
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Классическое Золотое кольцо России из Москвы
Начало: Москва
18 июня в 10:00
2 июля в 10:00
от 29 990 за человека
Классическое Золотое кольцо России из Москвы. Зеркальный маршрут
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Классическое Золотое кольцо России из Москвы. Зеркальный маршрут
Начало: Москва
11 июня в 10:00
25 июня в 10:00
от 29 990 за человека
Города Золотой Руси. Летнее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Города Золотой Руси. Летнее путешествие
Начало: Москва
10 июня в 10:00
15 июня в 10:00
от 27 490 за человека
Классическое Золотое кольцо России. Рождественский тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Классическое Золотое кольцо России. Рождественский тур
Начало: Москва, Ленинградский вокзал
3 янв в 10:00
от 31 900 за человека
Города Золотой Руси. Осень-зима
🚌 На автобусе
скидка
12%
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Города Золотой Руси. Осень-зима
Начало: Москва
5 окт в 10:00
7 окт в 10:00
от 3000026 290 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    8 апреля 2024
    Города Золотой Руси. Весеннее путешествие
    Организованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержек.
    Организованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержек
  • А
    Альфия
    2 апреля 2024
    Города Золотой Руси. Весеннее путешествие
    Организатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездку.
    Организатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездку
  • А
    Андрей
    28 марта 2024
    Города Золотой Руси. Весеннее путешествие
    Все очень познавательно и интересно. Ничего лишнего. Очень комфортно. И профессионально.
  • И
    Ирена
    22 января 2024
    Классическое Золотое кольцо России. Рождественский тур
    Ездила в Рождественский тур в самое волшебное новогоднее время - с 03.01.2024 по 07.01.2024. Узнала много нового и интересного о
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    городах Золотого кольца России, благодаря гиду Елене Петровне! Нужно понимать, что за время, отведенное на экскурсии, нельзя объять необъятное, но основные достопримечательности городов мы увидели, в том числе и на обзорных автобусных экскурсиях. Хочется сказать, что наша группа туристов из разных уголков России (42 человека!) оказалась дружной, активной, организованной и очень выносливой, ведь все 5 дней тура стояли очень сильные морозы около -30 и чуть больше, но это не омрачило наше путешествие, все тепло одевались, много двигались, никто не заболел. Тур очень понравился, появилось желание побывать в некоторых городах Золотого кольца с более подробной программой (Суздаль, Кострома, Сергиев Посад).

    Ездила в Рождественский тур в самое волшебное новогоднее время - с 03.01.2024 по 07.01.2024. Узнала многоЕздила в Рождественский тур в самое волшебное новогоднее время - с 03.01.2024 по 07.01.2024. Узнала многоЕздила в Рождественский тур в самое волшебное новогоднее время - с 03.01.2024 по 07.01.2024. Узнала многоЕздила в Рождественский тур в самое волшебное новогоднее время - с 03.01.2024 по 07.01.2024. Узнала многоЕздила в Рождественский тур в самое волшебное новогоднее время - с 03.01.2024 по 07.01.2024. Узнала многоЕздила в Рождественский тур в самое волшебное новогоднее время - с 03.01.2024 по 07.01.2024. Узнала многоЕздила в Рождественский тур в самое волшебное новогоднее время - с 03.01.2024 по 07.01.2024. Узнала многоЕздила в Рождественский тур в самое волшебное новогоднее время - с 03.01.2024 по 07.01.2024. Узнала многоЕздила в Рождественский тур в самое волшебное новогоднее время - с 03.01.2024 по 07.01.2024. Узнала многоЕздила в Рождественский тур в самое волшебное новогоднее время - с 03.01.2024 по 07.01.2024. Узнала много
  • И
    Ирена
    22 января 2024
    Классическое Золотое кольцо России из Москвы. Зеркальный маршрут
    Замечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меня нет. Завтраки в отелях
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    были скромные, но никто голодным не остался, а вот 5 обедов во все дни тура были в ресторанах, после пробежек по морозу вкусный горячий обед очень нас всех радовал! Водитель Григорий - профессионал, ехать с ним было спокойно и надежно, везде успевали вовремя. Гид Елена Петровна вела свой рассказ не только на пешеходных и обзорных экскурсиях, но и в автобусе на протяжении всех переездов по трассе между городами, а также заботилась о нашем комфорте и после экскурсий пересчитывала нас как цыплят, чтобы никто не потерялся в чужом городе)) Спасибо организаторам Большой Страны, буду рекомендовать вас своим друзьям.

    Замечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меня
  • С
    Семыкин
    21 января 2024
    Классическое Золотое кольцо России. Рождественский тур
    Путешествие длилось с 3 по 7 января. Очень рад, что совершил поездку по древним городам России. Экскурсии, конечно ознакомительные, но
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    после этого появляются цели более подробно ознакомиться с достопримечательностями городов Золотого кольца. Не много дискомфорта добавил мороз, но в целом впечатления только положительные. Есть предложение добавить в программу тура обзорную экскурсию по Ипатьевскому монастырю в г. Кострома. Мы его увидели из окон автобуса проезжая мимо. Это одна из жемчужин архитектуры Русского севера и истории. Колыбель династии Романовых.

  • С
    Семыкин
    21 января 2024
    Классическое Золотое кольцо России из Москвы. Зеркальный маршрут
    Спасибо "Большой Стране" и принимающей стороне.
  • Т
    Ткачева
    16 января 2024
    Классическое Золотое кольцо России из Москвы. Зеркальный маршрут
    Все хорошо. Возили, кормили, проживание, все понравилось
  • С
    Светлана
    14 января 2024
    Классическое Золотое кольцо России. Рождественский тур
    Здравствуйте! Тур понравился, страницы учебника истории ожили, окрасились эмоциями и запечатлелись в памяти! 👍 Было морозно и снежно, то что надо! 😁 Гид постаралась сделать наше путешествие комфортным, познавательным! Водитель очень профессиональный! Спасибо!
    Здравствуйте!Здравствуйте!Здравствуйте!Здравствуйте!Здравствуйте!Здравствуйте!Здравствуйте!Здравствуйте!Здравствуйте!
  • Н
    Надежда
    16 октября 2023
    Классическое Золотое кольцо России из Москвы
    Тур очень понравился. Давно хотела прокатится по "Золотому кольцу" и вот представилась такая возможность. Я очень рада, что поехала.

Ответы на вопросы от путешественников по Иваново в категории «5-дневные туры»

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