На фестиваль «Русское Рождество» в Шую: тур с дегустациями
Попробовать 12 русских блюд и национальные напитки, посетить сыроварню и погулять на ярмарке
Начало: Ж. - д. вокзал Иваново, в первую половину дня
6 янв в 08:00
18 000 ₽ за человека
Ноябрьские праздники на Волге. Ивановская область
Начало: Иваново, железнодорожный вокзал
1 ноя в 10:00
от 23 200 ₽ за человека
Рождество на Волге. Ивановская область
Начало: Иваново, железнодорожный вокзал
6 янв в 10:00
30 000 ₽ за человека
Сколько стоит тур в Иваново в октябре 2025
Сейчас в Иваново в категории "От ж/д вокзала" можно забронировать 3 тура от 18 000 до 30 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
