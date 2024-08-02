Рождество на Волге. Ивановская область

Зима — волшебное время: дети ждут чудес и подарков, а взрослые возможности отдохнуть и провести время с близкими. Самым важным зимним праздником в России исторически является Рождество Христово. Праздник, который
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ассоциируется с семейными ценностями, теплом, примирением, верой в чудо.

В этом туре Вас ждёт знакомство со смелой архитектурой ивановских городов, дегустация настоек и праздничный ужин.

Вы весело проведёте время на мастер-классе и световом шоу, а также сделаете отличные снимки на память в специально подготовленных фотозонах.

5
3 отзыва
Рождество на Волге. Ивановская область
Рождество на Волге. Ивановская область
Рождество на Волге. Ивановская область
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Иваново, фабрика-музей «Моя забава», мастер-класс, праздничный ужин

Рекомендуемый поезд из Москвы — № 740, отправление в 07:07 с Курского вокзала, прибытие в Иваново в 10:48.

10:48 Встреча с гидом на ж/д вокзале у ткацкого станка.

Посадка в автобус (в автобусе свободная рассадка).

Обзорная автобусная экскурсия по городу.

Иваново — город уникальных домов-метафор, самой революционной истории, родина «главного» модельера России Славы Зайцева и отца русского шансона Аркадия Северного, самый молодой и колоритный город Золотого кольца России!

«Город невест», «Ситцевый рай», «Сердце русского текстиля», даже «русский Манчестер» — всё это народные имена Иваново!

А еще это третий по значимости после Питера и Москвы центр революции 1917 года, не зря именно здесь сосредоточено множество смелых и провокационных памятников советского градостроительного зодчества.

Мы увидим Дом-корабль, Дом-птицу и Дом-пулю, двухцветную церковь, обманчиво древний Введенский монастырь, знаменитую Щудровскую палатку XVII века и самый необычный и даже смелый памятник Аркадию Северному.

Архитектурное разнообразие ивановских улиц охватывает практически все стили, от барокко до модерна.

Посещение фабрики-музея “Моя забава”. Добро пожаловать в мир, где оживает сказка!

Вы посетите волшебный музей при фабрике елочных украшений, где производят авторские игрушки исключительно ручным способом.

Перед Вами раскроется многоцветный и яркий мир фантазии, воплощенный в оригинальных украшениях для елки. Гордость производства — ватные игрушки и украшения, изготовленные по возрожденным старинным технологиям.

Вы полюбуетесь большой коллекцией елочных украшений из нашего детства — изготовленными в СССР ватными, стеклянными и картонными игрушками, современными авторскими изделиями, и сможете прикупить волшебные украшения, выполненные в единственном экземпляре.

Вам расскажут много нового о создании игрушек, а также под руководством профессионала на мастер-классе по изготовлению елочной игрушки вы создадите маленькое чудо своими руками и заберёте его с собой.

Для Вас уникальные фотозоны для прекрасных и памятных фото.

Обед в кафе.

Переезд в г. Кинешму, который расположился на берегу Волги.

Первое упоминание о городе относится к XV веку. Впрочем, в последующие века Кинешма была хоть и большим и богатым, но сельским поселением (слободой). Городской статус Кинешма получила только в 1777 году в рамках екатерининских городских реформ.

Помимо волжской торговли, в городе развивалось и собственное текстильное производство.

Кинешма — живое воплощение живописной, уютной и очаровательной волжской старины. Невероятно обаятельный купеческий городок, настоящая «тихая гавань» на берегу роскошной, необычайно широкой в этом месте Волги.

Размещение в гостинице.

Праздничный ужин «Вечер в сочельник».

В меню: местные разносолы под чарочку хмельную, чай с вареньем. Весёлый вечер с застольными русскими народными и советскими песнями, звонкими частушками, плясками и хороводами под зажигательную музыку баяниста!

Экскурсия по Иваново, фабрика-музей «Моя забава», мастер-класс, праздничный ужинЭкскурсия по Иваново, фабрика-музей «Моя забава», мастер-класс, праздничный ужинЭкскурсия по Иваново, фабрика-музей «Моя забава», мастер-класс, праздничный ужинЭкскурсия по Иваново, фабрика-музей «Моя забава», мастер-класс, праздничный ужин
2 день

Музей-заповедник «Щелыково», экскурсия по Кинешме, Музей валенок, спектакль в Кинешемском театре

08:00 Завтрак.

Экскурсия в любимый уголок великого русского драматурга — музей-заповедник «Щелыково».

Усадьба великого русского драматурга Александра Николаевича Островского — место, которое он сравнивал с лучшими местами Швейцарии и Италии. Она стала его любовью на всю жизнь.

Вы посетите Дом Островского — редкий в России музей с эффектом присутствия хозяев.

Именно здесь, в уютном кабинете родного дома, «родилась» красавица Снегурочка — самый любимый и романтичный персонаж одноименной «весенней сказки» Островского.

Вы полюбуетесь голубым ажурным домиком Снегурочки, прогуляетесь по парку до Ярилиной долины, где находится Голубой Снегуркин ключик с кристально чистой водицей.

Возвращение в Кинешму.

Обед.

«Новогоднее очарование провинциального города» — обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру города.

Во время увлекательной пешеходной экскурсии по центру города вы познакомитесь с его историей, погуляете по тем местам, которык унесут Вас в атмосферу купеческого уездного города ХIX века.

Вы посетите белоснежный Троицко-Успенский кафедральный собор, заложенный еще в 1745 году, рядом с которым красуется великолепная ажурная колокольня собора, возведенная в 1798 году.

Этот собор в свое время посещали Император Николай Павлович и члены Императорской семьи!

Вы прогуляетесь по великолепному Волжскому бульвару, украшенному парадными особняками и красивейшими старинными зданиями, отсюда открываются завораживающие виды на реку Волгу.

Экскурсия в уникальный частный музей семьи Соколовых — Музей валенок.

В настоящее время музей хранит более чем 200 экспонатов, среди них и старинные шерстобойные машины, и инструменты для изготовления валенок, и валенки-рекордсмены, и декорированные валенки, и валенки-шахматы, и многое другое.

Возвращение в гостиницу.

Свободное время.

В гостиничном комплексе есть тренажёрный зал, сауна с бассейном.

А вечером мы приглашаем Вас в театр на спектакль в Кинешемский театр — один из старейших в стране. Он был основан горожанами в 1898 году в память о великом драматурге А. Н. Островском.

Название спектакля и стоимость билета будут указаны дополнительно.

Ужин за доп. плату (600 руб.).

Музей-заповедник «Щелыково», экскурсия по Кинешме, Музей валенок, спектакль в Кинешемском театреМузей-заповедник «Щелыково», экскурсия по Кинешме, Музей валенок, спектакль в Кинешемском театреМузей-заповедник «Щелыково», экскурсия по Кинешме, Музей валенок, спектакль в Кинешемском театре
3 день

Экскурсия по Шуе, обед с дегустацией настоек, магазин «Шуйская водка», дегустация сыров, световое шоу

09:00 Завтрак.

10:00 Переезд в Шую.

В преддверии большого праздника Рождества Христова поговорим о храмах, которые до революции являлись центрами духовной жизни людей.

Сегодня целью нашей экскурсии станут церкви старинного купеческого города Шуя.

В Шуе до революции было более 20 церквей. Большинство из них построено в XIX-XX веках. Но было и несколько старинных храмов, которые существовали уже в XVII веке.

Некоторые сохранились до нашего времени, другие, к сожалению, разрушены. Вы услышите их удивительные истории.

Храм Воскресения Христова, где хранится список чудотворной иконы Шуйской — Смоленской Божьей Матери. В Покровской церкви была икона, подаренная Иваном Грозным.

Особенная судьба у храма Спаса Нерукотворного, это был один из красивейших храмов. Здесь хранилась еще одна святыня Шуи — Животворящий Крест (точная копия того, что находился в Новом Иерусалиме), он славился исцелениями.

Здесь в начале XIX века служил дьяконом Василий Петрович Цветаев — прадед поэта Марины Цветаевой.

В 1930 году Спасский храм был взорван. В праздничные дни на площади зажигаются огни инсталляции «Храм» на месте утраченной святыни.

Посещение праздничной ярмарки на центральной улице города.

Авторские сувениры и гастрономические находки из всех городов Ивановской области. Подарки, купленные здесь, подарят тепло вам и вашим близким на весь 2024 год.

Обед в кафе с дегустацией 3 видов шуйских ягодных настоек.

Посещение фирменного магазина «Шуйская водка». Продукцию можно будет приобрести по заводским ценам, чтобы, вернувшись домой, поразить друзей уникальными настойками.

Для вас мы подготовили приятный сюрприз с дегустацией итальянских сыров от местного производителей.

Экскурсия в городской парк, здесь вас ждет уникальное световое шоу, которое никого не оставит равнодушным.

Организаторы подготовили нечто особенное — грандиозный рождественский вертеп. Арт-объект создавали палехские художники вместе со специалистами из Иванова, Нижнего Новгорода, Москвы и Санкт-Петербурга.

18:30 Переезд на ж/д вокзал г. Шуя.

Рекомендуемый поезд из Шуи — №740, отправление в 19:35, прибытие в Москву в 22:45.

Бесплатный трансфер в Иваново на ж/д вокзал.

Отправление в Москву самостоятельно.

Экскурсия по Шуе, обед с дегустацией настоек, магазин «Шуйская водка», дегустация сыров, световое шоуЭкскурсия по Шуе, обед с дегустацией настоек, магазин «Шуйская водка», дегустация сыров, световое шоуЭкскурсия по Шуе, обед с дегустацией настоек, магазин «Шуйская водка», дегустация сыров, световое шоу

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле “Спа-Волга” в г. Кинешме.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Размещение2-местное1-местное
Стандарт18 90020 900

Варианты проживания

Отель «Спа-Волга»

2 ночи

Отель «Спа-Волга» расположен в Кинешме, на расстоянии 36 км от города Плёс.

Для размещения отдыхающих предлагаются комфортабельные номера, которые оборудованы всем необходимым, а именно: качественной мебелью и техникой. Собственные ванные комнаты присутствуют в каждой категории. Также предоставляется доступ к сети Wi-Fi.

В ресторане на территории ежедневно готовятся вкуснейшие блюда не только национальной, но и европейской кухни. Желающие могут попробовать изысканные десерты и напитки на любой вкус. Можно заказать доставку еды и напитков.

Для проведения деловых встреч и семинаров предусмотрен специально оборудованный конференц-зал.

Отель «Спа-Волга»Отель «Спа-Волга»Отель «Спа-Волга»Отель «Спа-Волга»Отель «Спа-Волга»Отель «Спа-Волга»Отель «Спа-Волга»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса (при группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса, в автобусе свободная рассадка)
  • Проживание: 2 ночи в гостинице «СПА Волга»
  • Питание: 2 завтрака, 3 обеда, 1 праздничный ужин
  • Экскурсионная программа
  • Работа сопровождающего и гидов
  • Входные билеты в музеи
  • Музыкальная программа
  • Дегустации
  • Мастер-класс
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты до Иваново и из Шуи или Иваново
  • Питание, не указанное в программе, в т. ч 1 ужин - 600 рублей
  • Билеты на спектакль в Кинешемский театр
Место начала и завершения?
Иваново, железнодорожный вокзал
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Да, страховка входит в стоимость тура.

На чем можно приехать и уехать?

Приезд: рекомендуемый поезд из Москвы — № 740, отправление в 07:07 с Курского вокзала, прибытие в Иваново в 10:48.

Отъезд: рекомендуемый поезд из Шуи — №740, отправление в 19:35, прибытие в Москву в 22:45. Либо туристы могут воспользоваться бесплатным трансфером в Иваново на ж/д вокзал. Отправление в Москву самостоятельно.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
2 авг 2024
Всё было хорошо. Рекомендую.
М
15 июл 2024
Комфортно, удобно, маленькая группа.
И
9 июл 2024
Организован тур хорошо.

Тур входит в следующие категории Иваново

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