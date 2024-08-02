1 день

Экскурсия по Иваново, фабрика-музей «Моя забава», мастер-класс, праздничный ужин

Рекомендуемый поезд из Москвы — № 740, отправление в 07:07 с Курского вокзала, прибытие в Иваново в 10:48.

10:48 Встреча с гидом на ж/д вокзале у ткацкого станка.

Посадка в автобус (в автобусе свободная рассадка).

Обзорная автобусная экскурсия по городу.

Иваново — город уникальных домов-метафор, самой революционной истории, родина «главного» модельера России Славы Зайцева и отца русского шансона Аркадия Северного, самый молодой и колоритный город Золотого кольца России!

«Город невест», «Ситцевый рай», «Сердце русского текстиля», даже «русский Манчестер» — всё это народные имена Иваново!

А еще это третий по значимости после Питера и Москвы центр революции 1917 года, не зря именно здесь сосредоточено множество смелых и провокационных памятников советского градостроительного зодчества.

Мы увидим Дом-корабль, Дом-птицу и Дом-пулю, двухцветную церковь, обманчиво древний Введенский монастырь, знаменитую Щудровскую палатку XVII века и самый необычный и даже смелый памятник Аркадию Северному.

Архитектурное разнообразие ивановских улиц охватывает практически все стили, от барокко до модерна.

Посещение фабрики-музея “Моя забава”. Добро пожаловать в мир, где оживает сказка!

Вы посетите волшебный музей при фабрике елочных украшений, где производят авторские игрушки исключительно ручным способом.

Перед Вами раскроется многоцветный и яркий мир фантазии, воплощенный в оригинальных украшениях для елки. Гордость производства — ватные игрушки и украшения, изготовленные по возрожденным старинным технологиям.

Вы полюбуетесь большой коллекцией елочных украшений из нашего детства — изготовленными в СССР ватными, стеклянными и картонными игрушками, современными авторскими изделиями, и сможете прикупить волшебные украшения, выполненные в единственном экземпляре.

Вам расскажут много нового о создании игрушек, а также под руководством профессионала на мастер-классе по изготовлению елочной игрушки вы создадите маленькое чудо своими руками и заберёте его с собой.

Для Вас уникальные фотозоны для прекрасных и памятных фото.

Обед в кафе.

Переезд в г. Кинешму, который расположился на берегу Волги.

Первое упоминание о городе относится к XV веку. Впрочем, в последующие века Кинешма была хоть и большим и богатым, но сельским поселением (слободой). Городской статус Кинешма получила только в 1777 году в рамках екатерининских городских реформ.

Помимо волжской торговли, в городе развивалось и собственное текстильное производство.

Кинешма — живое воплощение живописной, уютной и очаровательной волжской старины. Невероятно обаятельный купеческий городок, настоящая «тихая гавань» на берегу роскошной, необычайно широкой в этом месте Волги.

Размещение в гостинице.

Праздничный ужин «Вечер в сочельник».

В меню: местные разносолы под чарочку хмельную, чай с вареньем. Весёлый вечер с застольными русскими народными и советскими песнями, звонкими частушками, плясками и хороводами под зажигательную музыку баяниста!