Александровский кремль – туры в Иваново

Найдено 3 тура в категории «Александровский кремль» в Иваново, цены от 26 290 ₽, скидки до 12%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Города Золотой Руси. Весеннее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Города Золотой Руси. Весеннее путешествие
Начало: Москва
от 27 490 за человека
Города Золотой Руси. Летнее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Города Золотой Руси. Летнее путешествие
Начало: Москва
10 июня в 10:00
15 июня в 10:00
от 27 490 за человека
Города Золотой Руси. Осень-зима
🚌 На автобусе
скидка
12%
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Города Золотой Руси. Осень-зима
Начало: Москва
5 окт в 10:00
7 окт в 10:00
от 3000026 290 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Иваново в категории «Александровский кремль»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Города Золотой Руси. Весеннее путешествие
  2. Города Золотой Руси. Летнее путешествие
  3. Города Золотой Руси. Осень-зима
Какие места ещё посмотреть в Иваново
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Александровский кремль
  2. Свято-Троицкая Сергиева Лавра
Сколько стоит тур в Иваново в июне 2024
Сейчас в Иваново в категории "Александровский кремль" можно забронировать 3 тура от 26 290 до 27 490 со скидкой до 12%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Забронируйте тур в Иваново на 2024 год по теме «Александровский кремль», 9 ⭐ отзывов, цены от 26290₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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