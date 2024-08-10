5 дней
Города Золотой Руси. Весеннее путешествие
Начало: Москва
«В первую очередь это касается трех достопримечательностей, внесенных ЮНЕСКО в Список объектов всемирного наследия: Успенского собора, Дмитриевского собора и Золотых ворот»
10 мар в 10:00
22 мар в 10:00
от 24 490₽ за человека
5 дней
Города Золотой Руси. Летнее путешествие
Начало: Москва
«В первую очередь это касается трех достопримечательностей, внесенных ЮНЕСКО в Список объектов всемирного наследия: Успенского собора, Дмитриевского собора и Золотых ворот»
12 авг в 10:00
17 авг в 10:00
от 27 990₽ за человека
5 дней
Города Золотой Руси. Осень-зима
Начало: Москва
«В первую очередь это касается трех достопримечательностей, внесенных ЮНЕСКО в Список объектов всемирного наследия: Успенского собора, Дмитриевского собора и Золотых ворот»
5 окт в 10:00
7 окт в 10:00
от 26 790₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнастасия10 августа 2024Тур нам очень понравился. Открыли для себя города, с которых началась Русь. Узнали и увидели много исторических фактов и мест.
- ЕЕлена8 августа 2024Спасибо огромное организаторам. Менеджер Михаил Шульман буквально за несколько часов подобрал и оформил для меня замечательный тур по маломому Золотому кольцу. Спасибо!
- ГГалина8 августа 2024Все прошло на все 100%. Впервые поехала в автобусный тур, да ещё и по России, хотя за спиной более пяти
- ГГалина8 августа 2024Тур самый лучший. Думаю только в Суздале надо времени чуть больше. Жаль вообще, что не поехала на более большой тур. Впервые поехала на автобусе, поэтому это пробное для меня Путешествие. Однозначно, вернусь и буду готовится к следующей поездке
- ИИрина24 июня 2024Получилось отличное летнее путешествие:) Тур замечательный: насыщенная программа, интересные экскурсии, отличная организация. Влюбилась в города Суздаль и Ярославль, обязательно их посещу
- РРезеда24 июня 2024Брали тур по Золотому кольцу России. Ездили вместе с друзьями, забрали нас в понедельник утром, большой комфортный автобус. С нами
- ТТатьяна26 апреля 2024Отличный тур. Замечательный гид Денис из Костромы. Большое ему спасибо за интересное сопровождение, интересные истории и юмор.
Ответы на вопросы от путешественников по Иваново в категории «Золотые Ворота»
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