Золотые ворота

Найдено 3 тура в категории «Золотые Ворота» в Иваново, цены от 24 490 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Города Золотой Руси. Весеннее путешествие
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Города Золотой Руси. Весеннее путешествие
Начало: Москва
«В первую очередь это касается трех достопримечательностей, внесенных ЮНЕСКО в Список объектов всемирного наследия: Успенского собора, Дмитриевского собора и Золотых ворот»
10 мар в 10:00
22 мар в 10:00
от 24 490 за человека
Города Золотой Руси. Летнее путешествие
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Города Золотой Руси. Летнее путешествие
Начало: Москва
«В первую очередь это касается трех достопримечательностей, внесенных ЮНЕСКО в Список объектов всемирного наследия: Успенского собора, Дмитриевского собора и Золотых ворот»
12 авг в 10:00
17 авг в 10:00
от 27 990 за человека
Города Золотой Руси. Осень-зима
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Города Золотой Руси. Осень-зима
Начало: Москва
«В первую очередь это касается трех достопримечательностей, внесенных ЮНЕСКО в Список объектов всемирного наследия: Успенского собора, Дмитриевского собора и Золотых ворот»
5 окт в 10:00
7 окт в 10:00
от 26 790 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анастасия
    10 августа 2024
    Города Золотой Руси. Весеннее путешествие
    Тур нам очень понравился. Открыли для себя города, с которых началась Русь. Узнали и увидели много исторических фактов и мест.
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    Организация была отличная. Все, что было заявлено в программе мы увидели. И даже немного больше. Например, озеро Ильмень. В каждом городе у нас был свой экскурсовод. Все они интересно рассказывали о свои городах. По дороге наш экскурсовод Наталья давала нам много интересной исторической информации. 3 разовое Питание тоже было на высоте. Вкусно и много. Отели все были чистые. Жаль только что мы из них быстро уезжали. Это чемоданный тур. Приятным бонусом было то, что фирма Русь использует для экскурсий аудигид. Уши, ка мы их называли. Очень удобно слушать экскурсовода, не ходя за ним по пятам. Можно спокойно ходить вокруг фотографировать, смотреть и слышать что говорят. Так же экскурсовод собирал группу с их помощью. Очень удобно. 👍 Понравился нам автобус. Большой и комфортабельный. Водитель Алексей очень хорошо и вовремя доставлял нас во все места Единственный минус, мы не поняли за что мы заплатили такую большую сумму, чтобы сидеть вместе в автобусе. Это чистой воды обдираловка. Ведь семейные пары и родители с детьми должны сидеть вместе, это их право. . За что платить такие деньги? А в целом тур нам очень понравился. Планируем в дальнейшем еще какие нибудь туры с Большой Страной. Спасибо

  • Е
    Елена
    8 августа 2024
    Города Золотой Руси. Весеннее путешествие
    Спасибо огромное организаторам. Менеджер Михаил Шульман буквально за несколько часов подобрал и оформил для меня замечательный тур по маломому Золотому кольцу. Спасибо!
    Спасибо огромное организаторам. Менеджер Михаил Шульман буквально за несколько часов подобрал и оформил для меня замечательныйСпасибо огромное организаторам. Менеджер Михаил Шульман буквально за несколько часов подобрал и оформил для меня замечательныйСпасибо огромное организаторам. Менеджер Михаил Шульман буквально за несколько часов подобрал и оформил для меня замечательныйСпасибо огромное организаторам. Менеджер Михаил Шульман буквально за несколько часов подобрал и оформил для меня замечательныйСпасибо огромное организаторам. Менеджер Михаил Шульман буквально за несколько часов подобрал и оформил для меня замечательныйСпасибо огромное организаторам. Менеджер Михаил Шульман буквально за несколько часов подобрал и оформил для меня замечательный
  • Г
    Галина
    8 августа 2024
    Города Золотой Руси. Осень-зима
    Все прошло на все 100%. Впервые поехала в автобусный тур, да ещё и по России, хотя за спиной более пяти
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    десятков стран мира. Кстати, обычно с семьей путешествовали самостоятельно и отели и экскурсии выбирали среди местных. Так вот - я просто в восторге! От нашей страны, удивительных местах, памятников истории и тонкой православной культуры. Расстроена только в одном, что раньше не была здесь и не привезла своего сына! Уже планирую следующую поездку и обязательно с семьей. Организаторам благодарность за все: от чёткого тайминга, чистого комфортного автобуса, гостиниц, обедов, насыщенной информации от Антона как во время переездов, так и в городах. Спасибо!!!!! 🔥❤️

    Все прошло на все 100%. Впервые поехала в автобусный тур, да ещё и по России, хотяВсе прошло на все 100%. Впервые поехала в автобусный тур, да ещё и по России, хотяВсе прошло на все 100%. Впервые поехала в автобусный тур, да ещё и по России, хотяВсе прошло на все 100%. Впервые поехала в автобусный тур, да ещё и по России, хотяВсе прошло на все 100%. Впервые поехала в автобусный тур, да ещё и по России, хотяВсе прошло на все 100%. Впервые поехала в автобусный тур, да ещё и по России, хотяВсе прошло на все 100%. Впервые поехала в автобусный тур, да ещё и по России, хотяВсе прошло на все 100%. Впервые поехала в автобусный тур, да ещё и по России, хотяВсе прошло на все 100%. Впервые поехала в автобусный тур, да ещё и по России, хотяВсе прошло на все 100%. Впервые поехала в автобусный тур, да ещё и по России, хотя
  • Г
    Галина
    8 августа 2024
    Города Золотой Руси. Летнее путешествие
    Тур самый лучший. Думаю только в Суздале надо времени чуть больше. Жаль вообще, что не поехала на более большой тур. Впервые поехала на автобусе, поэтому это пробное для меня Путешествие. Однозначно, вернусь и буду готовится к следующей поездке
    Тур самый лучший. Думаю только в Суздале надо времени чуть больше. Жаль вообще, что не поехалаТур самый лучший. Думаю только в Суздале надо времени чуть больше. Жаль вообще, что не поехалаТур самый лучший. Думаю только в Суздале надо времени чуть больше. Жаль вообще, что не поехалаТур самый лучший. Думаю только в Суздале надо времени чуть больше. Жаль вообще, что не поехалаТур самый лучший. Думаю только в Суздале надо времени чуть больше. Жаль вообще, что не поехалаТур самый лучший. Думаю только в Суздале надо времени чуть больше. Жаль вообще, что не поехалаТур самый лучший. Думаю только в Суздале надо времени чуть больше. Жаль вообще, что не поехалаТур самый лучший. Думаю только в Суздале надо времени чуть больше. Жаль вообще, что не поехалаТур самый лучший. Думаю только в Суздале надо времени чуть больше. Жаль вообще, что не поехалаТур самый лучший. Думаю только в Суздале надо времени чуть больше. Жаль вообще, что не поехала
  • И
    Ирина
    24 июня 2024
    Города Золотой Руси. Летнее путешествие
    Получилось отличное летнее путешествие:) Тур замечательный: насыщенная программа, интересные экскурсии, отличная организация. Влюбилась в города Суздаль и Ярославль, обязательно их посещу
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    для более детального изучения. Отдельная благодарность сопровождающему гиду Денису, который скрашивал нашу дорогу захватывающими рассказами, малоизвестными фактами из истории. Было познавательно и увлекательно. А также прекрасно решал все организационные вопросы в пути. Хотелось также отметить и профессионализм водителя Владимира. Немного расстроил перебой с водой в гостинице в Сергиевом Посаде, но в остальном проживание было обеспечено на высшем уровне. Всем спасибо.

    Получилось отличное летнее путешествие:) Тур замечательный: насыщенная программа, интересные экскурсии, отличная организацияПолучилось отличное летнее путешествие:) Тур замечательный: насыщенная программа, интересные экскурсии, отличная организацияПолучилось отличное летнее путешествие:) Тур замечательный: насыщенная программа, интересные экскурсии, отличная организация
  • Р
    Резеда
    24 июня 2024
    Города Золотой Руси. Летнее путешествие
    Брали тур по Золотому кольцу России. Ездили вместе с друзьями, забрали нас в понедельник утром, большой комфортный автобус. С нами
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    всегда был автобусный гид Денис, контролировал заселение в отелях и обеды во время поездок. Мы брали завтраки и обеды, ужинали сами. Огромная благодарность Денису за интересные поездки: скучать не давал, всегда интересные истории и факты! Нам понравилось, что были хорошие отели, сытные завтраки и обеды. Спасибо за путешествие!

    Брали тур по Золотому кольцу России. Ездили вместе с друзьями, забрали нас в понедельник утром, большойБрали тур по Золотому кольцу России. Ездили вместе с друзьями, забрали нас в понедельник утром, большойБрали тур по Золотому кольцу России. Ездили вместе с друзьями, забрали нас в понедельник утром, большойБрали тур по Золотому кольцу России. Ездили вместе с друзьями, забрали нас в понедельник утром, большойБрали тур по Золотому кольцу России. Ездили вместе с друзьями, забрали нас в понедельник утром, большой
  • Т
    Татьяна
    26 апреля 2024
    Города Золотой Руси. Весеннее путешествие
    Отличный тур. Замечательный гид Денис из Костромы. Большое ему спасибо за интересное сопровождение, интересные истории и юмор.

Ответы на вопросы от путешественников по Иваново в категории «Золотые Ворота»

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  1. Города Золотой Руси. Весеннее путешествие
  2. Города Золотой Руси. Летнее путешествие
  3. Города Золотой Руси. Осень-зима
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Сколько стоит тур в Иваново в августе 2024
Сейчас в Иваново в категории "Золотые Ворота" можно забронировать 3 тура от 24 490 до 27 990. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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