Погрузимся в атмосферу волшебства и русскую кухню! Заедем в пряничное Васильевское, отведаем калачей
Если вам необходимо одноместное размещение в гостинице или поиск соседа (едете без компании), просим заранее об этом сообщить.
Фестиваль Рождества в Шуе, русский пир из 12 блюд, сыроварня, ярмарка и «Шуйская водка»
Встречаемся на ж. -д. вокзале города Иваново. Один из залов вокзала оборудован под выставочную площадку — зимой здесь открывают экспозицию «Путешествие в Рождество». Рассмотрим уникальные исторические фотографии и открытки, узнаем о традициях Рождества: святках, колядках, вертепах, посте и рождественской трапезе.
Переезжаем в село Васильевское, которое известно своими пряниками и церковным ансамблем из трёх храмов и колокольни. В этих краях снимали фильм «Непослушник». Прогуляемся по селу и увидим места съёмок.
На обед отправимся в село Парское, славящееся своими калачами. Нас встретит радушная хозяйка и проводит в русскую избу с печью и накрытым столом из 12 блюд! Узнаем историю яств и всё продегустируем: кутью, взвар, постные блины, винегрет, борщ с грибными ушками, тушёного гуся с квашеной капустой, постные голубцы, свинину с хреном, холодец, ржаной пирог с рыбой, медовый пряник и имбирный пирог. Взрослым будет предложено по 50 мл местного алкогольного напитка.
Следующая наша остановка — святой источник Иоанна Крестителя. Здесь Иван Грозный после взятия Казани построил храм и лечил воинов, приезжал с царицей праздновать свой День Ангела. Считается, что вода помогает решить проблемы со зрением.
Совсем не далеко находится старинный город Шуя, где раз в год проходит фестиваль «Русское Рождество», наряжающий городской парк в огни и украшения. Вы окажетесь в атмосфере волшебства и узнаете, почему Шуя считается городом Рождества. Но сначала мы прогуляемся по улочкам, местному Арбату, вспомним историю поселения-родины «выборного царя» Василия Шуйского, посмотрим на самую высокую отдельно стоящую колокольню в Европе. Напоследок заглянем на ярмарку и в сыроварню Гагариных. Желающие смогут приобрести домашнее масло, творог и более 15 сортов твёрдых, полутвёрдых и мягких сыров.
Нагулявшись на фестивале, посетим фирменный магазин «Шуйская водка», где можно купить продукцию по заводским ценам. В 18:00 в назначенном месте соберёмся и отправимся заселяться в отель в Иваново.
Иваново, Суздаль и дегустация национальных напитков
После завтрака прогуляемся по Иваново и увидим роскошные особняки Иваново-Вознесенских фабрикантов, Большую Ивановскую Мануфактуру, Щудровскую палатку, Дом-корабль, Дом-птицу и Дом-пулю.
В 10:30 отправляемся в Гаврилов Посад, где нас ждут на дегустацию напитков. Посетим единственный в России и в мире — музей Российских национальных напитков. Попробуем яблочную и малиновую наливки, полусладкий ставленый мёд, огуречную настойку и «Кехтеровку». Детям будет предложен безалкогольный сет.
Затем прогуляемся по Суздалю, городу-заповеднику, одному из самых красивых русских городов с богатым наследием. Увидим главные достопримечательности и погрузимся в очаровательную старину Руси. В 17:00 отправляемся обратно в Иваново, где и завершится наше путешествие.
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
18 000 ₽
Что включено
- Проживание
- Транспортное обслуживание (комфортабельный 18-местный автобус с кондиционером)
- Обед в 1-й день, дегустация с закусками во 2-й день и завтрак
- Сопровождение экскурсоводом
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Билеты до Иваново и обратно
- Остальное питание
- 1-местное размещение - по запросу