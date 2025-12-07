Встречаемся на ж. -д. вокзале города Иваново. Один из залов вокзала оборудован под выставочную площадку — зимой здесь открывают экспозицию «Путешествие в Рождество». Рассмотрим уникальные исторические фотографии и открытки, узнаем о традициях Рождества: святках, колядках, вертепах, посте и рождественской трапезе.

Переезжаем в село Васильевское, которое известно своими пряниками и церковным ансамблем из трёх храмов и колокольни. В этих краях снимали фильм «Непослушник». Прогуляемся по селу и увидим места съёмок.

На обед отправимся в село Парское, славящееся своими калачами. Нас встретит радушная хозяйка и проводит в русскую избу с печью и накрытым столом из 12 блюд! Узнаем историю яств и всё продегустируем: кутью, взвар, постные блины, винегрет, борщ с грибными ушками, тушёного гуся с квашеной капустой, постные голубцы, свинину с хреном, холодец, ржаной пирог с рыбой, медовый пряник и имбирный пирог. Взрослым будет предложено по 50 мл местного алкогольного напитка.

Следующая наша остановка — святой источник Иоанна Крестителя. Здесь Иван Грозный после взятия Казани построил храм и лечил воинов, приезжал с царицей праздновать свой День Ангела. Считается, что вода помогает решить проблемы со зрением.

Совсем не далеко находится старинный город Шуя, где раз в год проходит фестиваль «Русское Рождество», наряжающий городской парк в огни и украшения. Вы окажетесь в атмосфере волшебства и узнаете, почему Шуя считается городом Рождества. Но сначала мы прогуляемся по улочкам, местному Арбату, вспомним историю поселения-родины «выборного царя» Василия Шуйского, посмотрим на самую высокую отдельно стоящую колокольню в Европе. Напоследок заглянем на ярмарку и в сыроварню Гагариных. Желающие смогут приобрести домашнее масло, творог и более 15 сортов твёрдых, полутвёрдых и мягких сыров.

Нагулявшись на фестивале, посетим фирменный магазин «Шуйская водка», где можно купить продукцию по заводским ценам. В 18:00 в назначенном месте соберёмся и отправимся заселяться в отель в Иваново.