На фестиваль «Русское Рождество» в Шую: тур с дегустациями

Попробовать 12 русских блюд и национальные напитки, посетить сыроварню и погулять на ярмарке
Всего раз в год в городе Рождества проходит нашумевший фестиваль — открывается ярмарка, наряжается парк, приезжает праздничный ретропоезд.

Погрузимся в атмосферу волшебства и русскую кухню! Заедем в пряничное Васильевское, отведаем калачей
в Парском и окажемся на трапезе из 12 блюд в доме с печью. В Шуе заглянем в сыроварню, где производят домашнее масло, творог и более 15 сортов сыров. Желающие смогут приобрести продукцию по заводским ценам в фирменном магазине «Шуйская водка». В Гавриловом Посаде продегустируем национальные напитки — наливки, настойки, ставленый мёд. Прогуляемся по Суздалю и Иваново и увидим, где Иван Грозный лечил воинов.

Описание тура

Организационные детали

Если вам необходимо одноместное размещение в гостинице или поиск соседа (едете без компании), просим заранее об этом сообщить.

Программа тура по дням

1 день

Фестиваль Рождества в Шуе, русский пир из 12 блюд, сыроварня, ярмарка и «Шуйская водка»

Встречаемся на ж. -д. вокзале города Иваново. Один из залов вокзала оборудован под выставочную площадку — зимой здесь открывают экспозицию «Путешествие в Рождество». Рассмотрим уникальные исторические фотографии и открытки, узнаем о традициях Рождества: святках, колядках, вертепах, посте и рождественской трапезе.

Переезжаем в село Васильевское, которое известно своими пряниками и церковным ансамблем из трёх храмов и колокольни. В этих краях снимали фильм «Непослушник». Прогуляемся по селу и увидим места съёмок.

На обед отправимся в село Парское, славящееся своими калачами. Нас встретит радушная хозяйка и проводит в русскую избу с печью и накрытым столом из 12 блюд! Узнаем историю яств и всё продегустируем: кутью, взвар, постные блины, винегрет, борщ с грибными ушками, тушёного гуся с квашеной капустой, постные голубцы, свинину с хреном, холодец, ржаной пирог с рыбой, медовый пряник и имбирный пирог. Взрослым будет предложено по 50 мл местного алкогольного напитка.

Следующая наша остановка — святой источник Иоанна Крестителя. Здесь Иван Грозный после взятия Казани построил храм и лечил воинов, приезжал с царицей праздновать свой День Ангела. Считается, что вода помогает решить проблемы со зрением.

Совсем не далеко находится старинный город Шуя, где раз в год проходит фестиваль «Русское Рождество», наряжающий городской парк в огни и украшения. Вы окажетесь в атмосфере волшебства и узнаете, почему Шуя считается городом Рождества. Но сначала мы прогуляемся по улочкам, местному Арбату, вспомним историю поселения-родины «выборного царя» Василия Шуйского, посмотрим на самую высокую отдельно стоящую колокольню в Европе. Напоследок заглянем на ярмарку и в сыроварню Гагариных. Желающие смогут приобрести домашнее масло, творог и более 15 сортов твёрдых, полутвёрдых и мягких сыров.

Нагулявшись на фестивале, посетим фирменный магазин «Шуйская водка», где можно купить продукцию по заводским ценам. В 18:00 в назначенном месте соберёмся и отправимся заселяться в отель в Иваново.

2 день

Иваново, Суздаль и дегустация национальных напитков

После завтрака прогуляемся по Иваново и увидим роскошные особняки Иваново-Вознесенских фабрикантов, Большую Ивановскую Мануфактуру, Щудровскую палатку, Дом-корабль, Дом-птицу и Дом-пулю.

В 10:30 отправляемся в Гаврилов Посад, где нас ждут на дегустацию напитков. Посетим единственный в России и в мире — музей Российских национальных напитков. Попробуем яблочную и малиновую наливки, полусладкий ставленый мёд, огуречную настойку и «Кехтеровку». Детям будет предложен безалкогольный сет.

Затем прогуляемся по Суздалю, городу-заповеднику, одному из самых красивых русских городов с богатым наследием. Увидим главные достопримечательности и погрузимся в очаровательную старину Руси. В 17:00 отправляемся обратно в Иваново, где и завершится наше путешествие.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет18 000 ₽
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Транспортное обслуживание (комфортабельный 18-местный автобус с кондиционером)
  • Обед в 1-й день, дегустация с закусками во 2-й день и завтрак
  • Сопровождение экскурсоводом
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Билеты до Иваново и обратно
  • Остальное питание
  • 1-местное размещение - по запросу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж. - д. вокзал Иваново, в первую половину дня
Завершение: Ж. - д. вокзал Иваново, после 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Марина
Марина — ваша команда гидов в Иваново
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Марина. Я гид с 20 летним стажем. Люблю и ценю свою малую Родину. Иваново, Плёс, Шуя, Палех, Кинешма - я познакомлю Вас с этими чудесными уголками, где живет русская душа. Приезжайте к нам в гости, будет интересно!

