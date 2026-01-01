Большое Золотое кольцо России. Зимнее путешествие
Начало: Москва
«Уникальный «лебедь-храм» чудом сохранился до наших дней»
9 фев в 10:00
23 фев в 10:00
от 42 390 ₽ за человека
Русь могучая. Обширный тур по городам Золотого и Серебряного кольца
Начало: Москва
«Это чудо, сохранившееся с ХII века, величают лебедь-храм»
11 мая в 10:00
25 мая в 10:00
от 64 790 ₽ за человека
От Оки до Волги. Золотое кольцо за 8 дней
Начало: Москва
«церковь Николы Гостиного (1501) — один из первых кирпичных храмов на Руси»
20 мар в 10:00
3 апр в 10:00
от 54 490 ₽ за человека
